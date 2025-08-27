Nata per te, la vera storia dietro il film in onda su Canale 5: quando l’amore abbatte tutti i pregiudizi Questa sera Mediaset ripropone una pellicola toccante, che racconta la vicenda della prima adozione di una bambina da parte di un ragazzo single omosessuale. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Questa sera, mercoledì 27 agosto, Canale 5 proporrà in prima serata alle 21.40 il toccante film "Nata per te". La pellicola, tratta da una storia vera, porta sul piccolo schermo l’incredibile vicenda di Luca Trapanese, primo uomo omosessuale single ad aver adottato una bambina in Italia. Nel cast del film, diretto da Fabio Mollo, spiccano Barbara Bobulova e Teresa Saponangelo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Nata per te, la storia vera di Alba e Luca dietro il film su Canale 5

Il film in onda su Canale 5 questa sera, "Nata per te", si basa su una storia vera e toccante, riportata con estrema sensibilità dal regista Fabio Mollo. In un ospedale italiano, una neonata con sindrome di Down viene abbandonata subito dopo la nascita. L’infermiera decide allora di assegnare un nome speciale alla bambina, Alba Stellamia, quasi a volerle dare fin da subito una nuova speranza. Ed è qui che comincia la storia di Luca Trapanese, un giovane uomo impegnato da anni in un’associazione che si occupa di disabilità. Luca, omosessuale e legato sentimentalmente a Lorenzo, sogna da sempre di diventare padre e di poter donare amore e protezione a un bambino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mentre continua a scontrarsi con una burocrazia che dà la priorità alle coppie eterosessuali, Luca si trova costretto a presentare, da solo, infinite richieste. E quando viene a conoscenza della storia della piccola Alba, scatta in lui la decisione definitiva: proverà ad adottarla, a prendersene cura nonostante tutte le difficoltà e i pregiudizi ancora radicati nella società. Nel frattempo, la relazione con Lorenzo si interrompe, e le strade dei due si dividono proprio a causa della determinazione di Luca.

Al suo fianco, però, trova Luca trova l’avvocata Teresa Ranieri, che lo guida e supporta nei complessi iter burocratici legati all’adozione. Alba, intanto, continua a essere rifiutata da numerose famiglie che non se la sentono di accoglierla, fino a quando Luca non ottiene l’affidamento temporaneo.

La storia trova poi il suo epilogo emozionante quando la giudice, dopo aver valutato l’affetto e la dedizione di Luca, conferma l’adozione: Alba diventa così, a tutti gli effetti, Alba Trapanese. E Luca il primo uomo gay single ad aver adottato un bambino in Italia. È una rivoluzione che nasce dal cuore e che, ancora oggi, continua a ispirare e a commuovere.

Il cast (d’eccezione) di Nata per te

Il successo di "Nata per te" passa anche dalle interpretazioni intense del suo cast. Pierluigi Gigante veste i panni del protagonista, Luca Trapanese, dando voce a un uomo tenace, fragile ma fortissimo, capace di lottare senza paura per ciò in cui crede. Accanto a lui troviamo Teresa Saponangelo, nel ruolo dell’avvocata Teresa Ranieri, e poi Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo e Iaia Forte. Le riprese, ambientate tra Napoli e Ischia, restituiscono autenticità e calore a una narrazione emozionante, rendendo ogni scena del film un tributo all’inclusione e all’amore incondizionato.

Quando e dove vedere il film

L’appuntamento con il film Nata per te è per stasera, mercoledì 27 agosto, alle 21.40 su Canale 5. Come sempre, la pellicola sarà visibile anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire on demand.

Potrebbe interessarti anche