Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Luisa Ranieri regina indiscussa delle serie tv: il suo coraggio ha conquistato tutti (e il premio lo dimostra)

Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, i primi verdetti esaltano il talento italiano, da Ranieri a Guanciale: sabato la cerimonia ufficiale nel cuore di Napoli.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La grande serialità italiana si prepara a celebrare i suoi protagonisti. Il 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli si assegnano i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Luisa Ranieri è già protagonista indiscussa con il premio per La Preside, mentre Carlo Verdone conquista il riconoscimento come Personaggio dell’anno e Lino Guanciale riceve un Nastro speciale per una stagione record. Vediamo tutti i dettagli.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, Luisa Ranieri regina in assoluto

Si avvicina la cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, in programma il 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, e arrivano i primi annunci ufficiali sui premi della sesta edizione organizzata dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). Tra i protagonisti premiati figura Luisa Ranieri, che riceverà il riconoscimento come Protagonista Grandi Serie dell’anno per La Preside, la serie Rai Fiction ispirata alla storia di Eugenia Liguori, dirigente scolastica di Caivano simbolo di impegno civile e cambiamento. Il premio valorizza non solo l’intensità della sua interpretazione, ma anche il contributo creativo e produttivo dell’attrice al progetto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Premi anche per Carlo Verdone e Lino Guanciale

Il titolo di Personaggio dell’anno è stato assegnato a Carlo Verdone per Vita da Carlo – Stagione finale e Scuola di seduzione. Il riconoscimento celebra la sua capacità di rinnovare la commedia italiana anche nel racconto seriale, offrendo uno sguardo ironico e autentico sulla contemporaneità e sui rapporti umani. Un Nastro d’Argento speciale va infine a Lino Guanciale, protagonista di una stagione particolarmente fortunata con quattro produzioni di successo: Il Commissario Ricciardi 3, L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, Le libere donne e Scuola di seduzione. Il premio sottolinea la sua versatilità e la capacità di interpretare personaggi molto diversi tra loro, confermandolo tra i volti più apprezzati della serialità italiana.

Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri premi dell’edizione 2026, che comprenderà anche il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura, i Premi Nuovo Imaie e il Premio della Fondazione Claudio Nobis.

Luisa Ranieri: La Preside che ha stregato tutti

Come milioni di persone sanno, Luisa Ranieri è stata magistrale in La Preside, ma di cosa parla la serie? Eugenia Liguori è una preside determinata che crede nel potere della scuola come strumento per sottrarre i ragazzi a un futuro di criminalità e analfabetismo, anche nei casi più difficili. Al suo primo incarico sceglie di dirigere l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, situato in una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa e segnato da forte assenteismo e scarsità di risorse. Quella che per molti sarebbe una sfida impossibile diventa per lei una missione: migliorare la vita degli studenti e offrire loro nuove opportunità. Con grande entusiasmo e coraggio, Eugenia agisce spesso contro ogni convenzione, mettendosi anche in pericolo. Al suo fianco c’è Vittorio, un insegnante di italiano arrivato dal Nord, che condivide i suoi ideali e i suoi metodi educativi.

Potrebbe interessarti anche

Le indagini di Lolita Lobosco

Rai nei guai, Luisa Ranieri molla Lolita Lobosco: il retroscena sulla fine della fiction

Dopo la chiusura della serie con Vanessa Scalera, altri due titoli amatissime arriva...
La Preside anticipazioni ultima puntata 2 febbraio

La Preside, tutti pazzi per Luisa Ranieri. Ovazione sui social: "Brava da togliere il fiato"

Web in delirio per la fiction Rai che racconta la storia di Eugenia Carfora. I compl...
La Preside, quando esce serie TV con Luisa Ranieri su Rai 1

La Preside con Luisa Ranieri è già su RaiPlay con le prime due puntate in esclusiva

Su Rai 1 è in arrivo l'attesissima serie TV con Luisa Ranieri dal titolo 'La Preside...
Luca Argentero

La Rai in estate: Luca Argentero riaccende Doc. Lino Guanciale e Luisa Ranieri, ritorni attesissimi

Il palinsesto estivo della tv pubblica proporrà un mix di grandi eventi, come il con...
La Preside, finale tra le lacrime per Luisa Ranieri e ora tutti vogliono una seconda stagione

La Preside, finale tra le lacrime per Luisa Ranieri e ora tutti vogliono una seconda stagione: "Pretendo 12mila puntate"

Un successo strepitoso anche per l'ultima puntata e ora il pubblico chiede un second...
Lino Guanciale tra successi e amore: ecco i segreti dell'attore che oggi compie 47 anni

Lino Guanciale, 47 anni di successi straordinari e un unico vero amore: dalle fiction al cinema con Andrea Delogu. Buon compleanno

Il celebre attore compie oggi 47 anni ma ha già alle spalle una carriera fatta di gr...
Lino Guanciale - Vittoria Puccini

Lino Guanciale e Vittoria Puccini a 'Scuola di seduzione' tra insicurezze, contraddizioni e love coach

Carlo Verdone fa il suo grande ritorno alla regia (e non solo) in un film che fa rid...
Lino Guanciale senza freni sul nuovo film Innamorarsi e altre pessime idee: l'accusa agli uomini

Lino Guanciale senza freni, l'appello più duro agli uomini: "Basta commettere questo errore fatale in amore"

L'attore, parlando del suo nuovo film, si mette a nudo con una confessione a cuore a...
Luisa Ranieri e Stefano De Martino

La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi

Una preside in una periferia difficile: i dettagli sulla fiction, e su come l’istruz...

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Filippo Scicchitano

Filippo Scicchitano
Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Giulia Capocchi

Giulia Capocchi
L'attore Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963