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Netflix punta tutto su Narnia: il nuovo film sarà il più costoso della storia dello streamer (e il budget è incredibile)

La piattaforma streaming ha deciso di puntare tutto sul ritorno di una delle saghe fantasy più amate di sempre: il nuovo film di Greta Gerwig avrà un budget folle

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Narnia, il nuovo film di Greta Gerwig sarà il più costoso della storia di Netflix

Netflix ha deciso di fare le cose in grande per il ritorno di Narnia: il nuovo film diretto da Greta Gerwig sarà il progetto più costoso mai finanziato dalla piattaforma di streaming. Questa mossa segna una vera e propria svolta per l’azienda, che punta a lanciare un kolossal fantasy senza precedenti.

Netflix, budget da record per Narnia: Il nipote del mago

Il film si intitolerà Narnia: Il nipote del mago e, secondo le voci che arrivano dagli Stati Uniti, il budget ha già superato i 320 milioni di dollari. Una cifra mostruosa che batte tutti i precedenti record di Netflix (superando film come Red Notice o The Gray Man). L’obiettivo è chiaro: creare un successo planetario. Per farlo, oltre a effetti speciali e scenografie spettacolari, Netflix sta mettendo insieme un cast di altissimo livello. Tra i nomi che circolano ci sono attori del calibro di Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep e Ciarán Hinds.

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Alla regia c’è Greta Gerwig, reduce dal successo mondiale di Barbie. Questa volta la regista si metterà alla prova con il capolavoro di C.S. Lewis e si dedicherà alla storia raccontata nel libro Il nipote del mago, che è in realtà un prequel del famosissimo Il leone, la strega e l’armadio. La storia racconta proprio le origini del mondo di Narnia, tra magia, mondi paralleli e creature fantastiche.

Cambio di strategia per l’uscita del film

La vera sorpresa riguarda però il modo in cui il film arriverà al pubblico. Netflix ha deciso di cambiare strategia: il film non uscirà subito sulla piattaforma, ma avrà una vera e propria distribuzione nei cinema di tutto il mondo, anche nelle sale IMAX, dove rimarrà per diverse settimane. Le date da segnare sul calendario sono due: il film uscirà al cinema il 12 febbraio 2027, mentre per vederlo comodamente su Netflix bisognerà aspettare il 2 aprile 2027.

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