Netflix punta tutto su Narnia: il nuovo film sarà il più costoso della storia dello streamer (e il budget è incredibile) La piattaforma streaming ha deciso di puntare tutto sul ritorno di una delle saghe fantasy più amate di sempre: il nuovo film di Greta Gerwig avrà un budget folle

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Netflix ha deciso di fare le cose in grande per il ritorno di Narnia: il nuovo film diretto da Greta Gerwig sarà il progetto più costoso mai finanziato dalla piattaforma di streaming. Questa mossa segna una vera e propria svolta per l’azienda, che punta a lanciare un kolossal fantasy senza precedenti.

Netflix, budget da record per Narnia: Il nipote del mago

Il film si intitolerà Narnia: Il nipote del mago e, secondo le voci che arrivano dagli Stati Uniti, il budget ha già superato i 320 milioni di dollari. Una cifra mostruosa che batte tutti i precedenti record di Netflix (superando film come Red Notice o The Gray Man). L’obiettivo è chiaro: creare un successo planetario. Per farlo, oltre a effetti speciali e scenografie spettacolari, Netflix sta mettendo insieme un cast di altissimo livello. Tra i nomi che circolano ci sono attori del calibro di Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep e Ciarán Hinds.

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Alla regia c’è Greta Gerwig, reduce dal successo mondiale di Barbie. Questa volta la regista si metterà alla prova con il capolavoro di C.S. Lewis e si dedicherà alla storia raccontata nel libro Il nipote del mago, che è in realtà un prequel del famosissimo Il leone, la strega e l’armadio. La storia racconta proprio le origini del mondo di Narnia, tra magia, mondi paralleli e creature fantastiche.

Cambio di strategia per l’uscita del film

La vera sorpresa riguarda però il modo in cui il film arriverà al pubblico. Netflix ha deciso di cambiare strategia: il film non uscirà subito sulla piattaforma, ma avrà una vera e propria distribuzione nei cinema di tutto il mondo, anche nelle sale IMAX, dove rimarrà per diverse settimane. Le date da segnare sul calendario sono due: il film uscirà al cinema il 12 febbraio 2027, mentre per vederlo comodamente su Netflix bisognerà aspettare il 2 aprile 2027.

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