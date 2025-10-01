Napoli-Sporting Lisbona oggi in diretta tv: dove vederla, streaming e svolta dopo la polemica su De Bruyne Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 i partenopei ospitano i lusitani: Amazon Prime Video, Sky o Now, canale e orario della partita

Nuovo impegno europeo per il Napoli. Nella seconda giornata di Champions League 2025/26, infatti, i partenopei scendono in campo contro lo Sporting Lisbona. Oggi mercoledì 1° ottobre 2025 gli uomini di Antonio Conte vanno a caccia dei primi punti in questa edizione della massima competizione europea dopo il KO all’esordio con il City. Fischio d’inizio al Diego Armando Maradona alle 21:00. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Napoli-Sporting Lisbona: la seconda giornata di Champions League

Dopo i successi di Inter e Atalanta prosegue la seconda giornata di Champions League per le italiane impegnate nella massima competizione europea. Oggi mercoledì 1° ottobre 2025 tocca al Napoli di Antonio Conte, impegnato in casa contro lo Sporting Lisbona. Gli ‘Azzurri’ sono a caccia dei primi punti nella fase a gironi dopo la sconfitta all’esordio di Manchester contro il City di Pep Guardiola. I lusitani arrivano invece dal poker rifilato al Kairat di Almaty al debutto e puntano al bottino pieno. Fischio d’inizio allo stadio Diego Armando Maradona fissato per le ore 21:00.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il tecnico del Napoli Antonio Conte ha sciolto le riserve dopo il ‘caso’ Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga non ha preso affatto bene la sostituzione di San Siro di domenica nella sconfitta con il Milan ed è uscito contrariato senza stringere la mano all’allenatore con un chiaro gesto di stizza. "Patti chiari e amicizia lunga" ha subito messo in chiaro Conte, specificando che non si dovranno più verificare episodi simili: "Una volta la concedi, la seconda volta non la concedi più". La vera emergenza, tuttavia, è in difesa: il capitano Di Lorenzo è squalificato dopo il rosso di Manchester, Olivera si è allenato a parte, Buongiorno e Rahrami sono out. Spazio quindi alla coppia centrale Juan Jesus–Beukema, recuperato invece Spinazzola. In avanti confermato Højlund. Per lo Sporting l’estro di Quenda e Trincao alle spalle Pedro Goncalves.

Champions League 2025/26: dove vedere Napoli-Sporting in diretta tv e streaming (mercoledì 1° ottobre 2025)

La partita di Champions League – Napoli-Sporting sarà in esclusiva su Sky. Il match della seconda giornata della massima competizione europea sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

21:00 Napoli – Sporting | Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 252

