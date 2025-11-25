Napoli-Qarabag, stasera in TV: canale, streaming, Antonio Conte rischia 70 milioni di euro Nella quinta giornata di Champions League 2025/26 gli Azzurri ospitano gli azeri a caccia della qualificazione agli ottavi: orario e dove vederla oggi

Riparte la Champions League 2025/26 e il Napoli va a caccia della qualificazione agli ottavi. Oggi martedì 25 novembre 2025, infatti, gli Azzurri di Antonio Conte sfidano il Qarabag nella quinta giornata della massima competizione europea per dare continuità alla vittoria in campionato e uscire dalla (mini) crisi. Fischio d’inizio al Diego Armando Maradona alle 21:00. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Napoli-Qarabag: dove vedere la partita di Champions League in diretta tv e streaming (martedì 25 novembre 2025)

La partita di Champions League – Napoli-Qarabag sarà visibile in esclusiva su Sky. Oggi martedì 25 novembre 2025 sarà dunque possibile seguire il match della quinta giornata in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma su NOW e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00.

21:00 Napoli – Qarabag | in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW e SkyGo

Champions League 2025/26, la quinta giornata: Antonio Conte e i 70 milioni in palio

La quinta giornata e l’impegno casalingo contro il Qarabag rappresenta già uno step fondamentale per il percorso in Champions League (se non dell’intera stagione) del Napoli di Antonio Conte. Reduci dal successo in campionato contro l’Atalanta, gli Azzurri sono chiamati a dare continuità ai risultati e a uscire definitivamente dalla mini-crisi delle ultime settimane, certificata dal crollo di Bologna ma anche e soprattutto in Europa dove, dopo il clamoroso tonfo di Eindhoven (6 a 2), è arrivato solo un pareggio a reti bianche contro l’Eintracht Francoforte. I partenopei sono fermi a quota 4 punti in Champions e devono fare almeno sette punti nelle ultime quattro partite contro Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea. La soglia per l’accesso agli ottavi di coppa si colloca infatti tra i 10 e i 12 punti; per il Napoli, dunque, i prossimi due mesi saranno cruciali non solo per la qualificazione, ma anche per i 70 milioni di euro che quest’ultima garantirebbe. Si tratta di una cifra quasi necessaria per restare nell’élite del calcio europeo, soprattutto considerato il passivo registrato nella scorsa stagione (contenuto solo dalla cessione di Kvaratskhelia a gennaio). Si parte dalla partita di stasera contro gli azeri del Qarabag, con in palio già oltre 2 milioni di euro.

