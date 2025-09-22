Napoli-Pisa, stasera in Tv: chi la trasmette, la doppia diretta e dove vederla in streaming La quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 si chiude con il posticipo del Maradona degli Azzurri di Conte: canale, orario, tutte le info sulla partita

Cala il sipario sulla quarta giornata di Serie A 2025/26. Oggi lunedì 22 settembre 2025, infatti, va in scena il posticipo Napoli-Pisa, che chiuderà questo turno di campionato. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano gli Azzurri ancora imbattuti (e con la chance di prendersi la vetta della classifica in solitaria) e i toscani neopromossi a caccia della prima vittoria nella massima divisione. Scopriamo dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Napoli-Pisa: data e orario del posticipo di Serie A 2025/26

La quarta giornata di Serie A 2025/26 si chiude con il posticipo tra Napoli e Pisa. Con il pareggio della Juventus (fermata a Verona dall’Hellas), i campioni in carica hanno la possibilità di volare in testa alla classifica e imporsi come capolista solitaria in virtù dei tre successi consecutivi maturati in campionato. Gli Azzurri di Antonio Conte sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola e puntano sicuramente ai tre punti, che il Pisa non ha invece ancora trovato nella massima divisione dopo la promozione. La sfida andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona; fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Napoli dovrà fare a meno di Lobotka e Anguissa, con Antonio Conte pronto a confermare il 4-1-4-1 limitando il turnover e puntando su De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund; tra i parli dovrebbe tornare Meret. Alberto Gilardino punterà su un undici molto simile a quello delle ultime uscite e soprattutto sulla fantasia del corso Tramoni, con Juan Cuadrado tornato a disposizione e scalpitante per una maglia da titolare.

Dove vedere Napoli-Pisa in diretta in tv e streaming

Il posticipo della 4a giornata della Serie A 2025/26 tra Napoli-Pisa sarà visibile su DAZN e anche su Sky. Tutti gli abbonati alla piattaforma streaming potranno vedere il match in diretta tramite l’app ufficiale DAZN, scaricabile su smart tv, Amazon Firestick, Google Chromecast, TimVision Box, PlayStation e su tutti i dispositivi mobili. La sfida tra i partenopei e i toscani sarà trasmessa anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming disponibile anche sull’applicazione Sky Go e su NOW. Fischio d’inizio alle ore 20:45; telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolini su DAZN, mentre su Sky la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

