Napoli-Milan, colpaccio Mediaset, Supercoppa Italiana in Tv in chiaro (gratis): canale, orario, streaming

Oggi 18 dicembre a Riyad, in Arabia Saudita, Napoli e Milan si sfidano per la prima semifinale di Supercoppa Italiana, conquistata un anno fa proprio dai rossoneri

Antonio conte
RaiPlay

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, a Riyad, in Arabia Saudita, è in programma Napoli-Milan, la prima semifinale di Supercoppa Italiana, che già da qualche anno si disputa secondo la formula delle Final Four. La sfida vede così sfidarsi la formazione finalista della scorsa Coppa Italia, i rossoneri, e i campioni d’Italia partenopei. Maignan e compagni approfitteranno di questa occasione per difendere il trofeo conquistato un anno fa battendo in finale l’Inter dopo avere superato in semifinale la Juventus.

Napoli-Milan Supercoppa Italiana, quando e dove vederla stasera in Tv e streaming: chi la trasmette

Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana, è in programma questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. La vincente avrà la possibilità di giocarsi la finalissima per conquistare il trofeo, prevista lunedì prossimo, 22 dicembre, contro la vincente di Bologna-Inter.

Una gara tra Conte e Allegri, due tra i top allenatori italiani, non può certamente essere considerata come tutte le altre, a maggior ragione quando si ha la possibilità di mettere già ora qualcosa in bacheca. Non può che fare sensazione pensare che in estate l’attuale tecnico rossonero, che aveva conquistato il suo primo scudetto proprio con il Milan nel 2011, sembrava essere a un passo dall’approdare nella città del Vesuvio. La decisione del collega di restare in una piazza che nella scorsa stagione gli ha regalato uno scudetto ha impedito che la trattativa si concretizzasse.

Gli azzurri sono chiamati a rialzarsi dopo gli ultimi due ko arrivati in altrettanti match, quello in Champions League contro il Benfica, e quello di pochi giorni fa in campionato contro l’Udinese. Maignan e compagni, invece, sono reduci dal pareggio casalingo contro il Sassuolo, che ha confermato le difficoltà nel battere le piccole manifestate in questi mesi.

Gli ultimi 4 precedenti sono in perfetto equilibrio: due vittorie per parte. L’ultima sfida si è tinta di rossonero: 2-1 in questa Serie A per la formazione di Allegri.

Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta, in esclusiva, in chiaro su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity, Non mancheranno gli approfondimenti pre e post partita, con le interviste a caldo ai protagonisti, nello studio condotto da Monica Bertini.

  • Napoli-Milan in Tv: Italia 1
  • Napoli-Milan in streaming: Mediaset Infinity
  • Data: giovedì 18 dicembre 2025

Le probabili formazioni

Questi i probabili undici che dovrebbero essere schierati dal primo minuto da Conte e Allegri:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

A dirigere la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan sarà l’arbitro Zufferli. Gli assistenti saranno Imperiale e Rossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Pezzuto. Al VAR opererà Aureliano, coadiuvato da Dionisi in qualità di AVAR.

Programmi

