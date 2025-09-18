Napoli-Manchester City oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Champions League Stasera il Napoli debutta in Champions League contro il Manchester City di Guardiola: ecco chi la trasmette in Tv e dove vedere tutte le partite di giovedì 18 settembre 2025

Dopo i match di Juventus, Inter e Atalanta, anche il Napoli campione d’Italia è pronto a debuttare nella Champions League 2025/25. Stasera – giovedì 18 settembre 2025 – gli Azzurri di Antonio Conte scendono in campo all’Etihad Stadium per il big-match contro il Manchester City. Ecco dove vedere la partita oggi in diretta Tv e streaming e tutte le info per seguire gli altri match della Champions in programma questa sera.

Manchester City-Napoli, dove vederla oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?

Napoli vs Manchester City, prima partita dei partenopei nella nuova Champions Legue, non sarà trasmessa gratis in chiaro in televisione. La partita è un’esclusiva Sky e sarà trasmessà in diretta su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252); per lo streaming (solo per abbonati) bisognerà collegarsi a NOW, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o PC. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21. La sfida sarà affidata al racconto di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, la coppia d’oro dei telecronisti Sky.

Diretta TV Manchester City-Napoli (ore 21): Sky Sport Calcio (abbonati)

Sky Sport Calcio (abbonati) Streaming: app NOW su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Le probabili formazioni

Reduce da tre vittorie su tre partite in Serie A (contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina), il Napoli comincia la sua avventura in Champions League sfidando la rivale più temibile del gruppo. Conte sembra orientato a confermare l’undici che ha sbancato Firenze con la sola eccezione di Olivera al posto di Spinazzola sull’out mancino. Confermato in attacco Hojlund, subito a segno al debutto in campionato. Sulla trequarti il riferimento della manovra azzurra resta De Bruyne, che torna a Manchester da avversario dopo averci trascorso dieci stagioni.

Punta sulla continuità anche Guardiola, che ripropone il blocco la formazione titolare che domenica scorsa ha travolto (3-0) i ‘cugini’ del Manchester United. A centrocampo l’ex Milan Reijnders affianca Bernardo Silva e Rodi, in attacco lo spauracchio il danese Haaland, vera bestia nera del Napoli con 3 gol in 3 partite rifilati agli azzurri.

Champions League, dove vedere tutte le partite di stasera (Giovedì 18 settembre): spicca Newcastle-Barcellona

Il programma della Champions League di oggi – giovedì 18 settembre – prevede 8 partite con cui si chiuderà il primo turno della fase a gironi dell’edizione 2025. Oltre alla sfida tra Napoli e Manchester City, l’altra partita di cartello è Newcastle-Barcellona. Ecco il calendario completo e dove vedere ogni singola partita:

Ore 18.45 – Brugge-Monaco: diretta Sky Sport Arena (204); Sky Calcio 4 (254);

diretta Sky Sport Arena (204); Sky Calcio 4 (254); Ore 18.45 – FC Copenhagen-Bayer Leverkusen: diretta Sky Sport Calcio (202) Sky Calcio 3 (253);

diretta Sky Sport Calcio (202) Sky Calcio 3 (253); Ore 21.00 – Eintracht Francoforte-Galatasaray: diretta Sky Calcio 4 (254);

diretta Sky Calcio 4 (254); Ore 21.00 – Manchester City-Napoli: diretta Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213), Sky Calcio 2 (252);

diretta Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213), Sky Calcio 2 (252); Ore 21.00 – Newcastle-Barcellona: diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253);

diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253); Ore 21.00 – Sporting Lisbona-Kairat Almaty: diretta Sky Calcio 5 (255)

