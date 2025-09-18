Napoli-Manchester City oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Champions League
Stasera il Napoli debutta in Champions League contro il Manchester City di Guardiola: ecco chi la trasmette in Tv e dove vedere tutte le partite di giovedì 18 settembre 2025
Dopo i match di Juventus, Inter e Atalanta, anche il Napoli campione d’Italia è pronto a debuttare nella Champions League 2025/25. Stasera – giovedì 18 settembre 2025 – gli Azzurri di Antonio Conte scendono in campo all’Etihad Stadium per il big-match contro il Manchester City. Ecco dove vedere la partita oggi in diretta Tv e streaming e tutte le info per seguire gli altri match della Champions in programma questa sera.
Manchester City-Napoli, dove vederla oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Napoli vs Manchester City, prima partita dei partenopei nella nuova Champions Legue, non sarà trasmessa gratis in chiaro in televisione. La partita è un’esclusiva Sky e sarà trasmessà in diretta su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252); per lo streaming (solo per abbonati) bisognerà collegarsi a NOW, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o PC. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21. La sfida sarà affidata al racconto di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, la coppia d’oro dei telecronisti Sky.
- Diretta TV Manchester City-Napoli (ore 21): Sky Sport Calcio (abbonati)
- Streaming: app NOW su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.
Le probabili formazioni
Reduce da tre vittorie su tre partite in Serie A (contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina), il Napoli comincia la sua avventura in Champions League sfidando la rivale più temibile del gruppo. Conte sembra orientato a confermare l’undici che ha sbancato Firenze con la sola eccezione di Olivera al posto di Spinazzola sull’out mancino. Confermato in attacco Hojlund, subito a segno al debutto in campionato. Sulla trequarti il riferimento della manovra azzurra resta De Bruyne, che torna a Manchester da avversario dopo averci trascorso dieci stagioni.
Punta sulla continuità anche Guardiola, che ripropone il blocco la formazione titolare che domenica scorsa ha travolto (3-0) i ‘cugini’ del Manchester United. A centrocampo l’ex Milan Reijnders affianca Bernardo Silva e Rodi, in attacco lo spauracchio il danese Haaland, vera bestia nera del Napoli con 3 gol in 3 partite rifilati agli azzurri.
Champions League, dove vedere tutte le partite di stasera (Giovedì 18 settembre): spicca Newcastle-Barcellona
Il programma della Champions League di oggi – giovedì 18 settembre – prevede 8 partite con cui si chiuderà il primo turno della fase a gironi dell’edizione 2025. Oltre alla sfida tra Napoli e Manchester City, l’altra partita di cartello è Newcastle-Barcellona. Ecco il calendario completo e dove vedere ogni singola partita:
- Ore 18.45 – Brugge-Monaco: diretta Sky Sport Arena (204); Sky Calcio 4 (254);
- Ore 18.45 – FC Copenhagen-Bayer Leverkusen: diretta Sky Sport Calcio (202) Sky Calcio 3 (253);
- Ore 21.00 – Eintracht Francoforte-Galatasaray: diretta Sky Calcio 4 (254);
- Ore 21.00 – Manchester City-Napoli: diretta Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213), Sky Calcio 2 (252);
- Ore 21.00 – Newcastle-Barcellona: diretta Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253);
- Ore 21.00 – Sporting Lisbona-Kairat Almaty: diretta Sky Calcio 5 (255)
Potrebbe interessarti anche
Inter-Ajax oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro
Stasera i nerazzurri di Chivu debuttano in Champions League contro gli olandesi: fis...
Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario, ultime news
Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio Gewiss, Atalanta e Juve si sfidano nel trofeo Bort...
Inter-Olympiacos oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis) e streaming
Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio San Nicola di Bari, l’Inter di Chivu chiude il pre...
Sinner vs Auger-Aliassime, oggi i quarti di finale all’ATP di Cincinnati: dove vederla in tv e il dubbio sull'orario
Grande ritorno in campo per il campione altoatesino dopo la vittoria contro il franc...
Milan-Bari oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario, ultime news
Domenica 17 agosto 2025 a San Siro, Milan e Bari si sfidano nel trofeo trentaduesimi...
Sinner-Bublik oggi in diretta TV, US Open: dove vederla in chiaro, orario, la richiesta del rivale di Jannik
Il numero 1 al mondo sfiderà l'atleta kazako all'1 di notte (ora italiana), tra lune...
Sinner sfida Diallo oggi all’ATP Cincinnati: dove vederla in diretta tv e il dubbio sull’orario
Jannik Sinner è pronto a tornare sul cemento americano, in una sfida che promette di...
Grace For The World, Andrea Bocelli e Pharrell Williams insieme nel concerto che unisce musica e fede: scaletta e ospiti
Piazza San Pietro diventa teatro di Grace for the World: un concerto evento unico co...