Napoli-Juventus, stasera in diretta Tv: dove vederla, orario e le parole (sorprendenti) di Spalletti
Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, si sfidano allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli e Juventus nel posticipo della 14esima giornata di Serie A
Stasera, domenica 7 dicembre 2025, è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona il posticipo e big match della 14esima giornata di Serie A, Napoli-Juventus. Si tratta di una sfida certamente importante per entrambe le squadre, che hanno obiettivi importanti da raggiungere, nonostante la stagione dei bianconeri sia stata finora caratterizzata da alti e bassi, culminata con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Gli azzurri, forti del sostegno del proprio pubblico non possono che puntare alla vittoria, ben sapendo come i tre punti possano essere fondamentali per fare il possibile per confermarsi campioni d’Italia. Scopriamo quindi dove vedere la gara in Tv e in streaming.
Napoli-Juventus quando e dove vederla stasera in Tv e streaming: chi la trasmette
Napoli-Juventus, posticipo valido per la 14esima giornata di Serie A, è in programma questa sera, domenica 7 dicembre 2025, alle ore 20.45. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Si tratta di una sfida che nessuna può permettersi di sbagliare e che mette in palio tre punti pesantissimi per restare nelle prime posizioni. A essere in una posizione più delicata in classifica sono certamente i bianconeri, che non possono permettersi passi falsi per restare in scia dei campioni d’Italia, del Milan, della Roma e dell’Inter (reduce dalla scintillante vittoria casalinga contro il Como).
La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.
Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Juve in Tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. È inoltre possibile seguire l’incontro sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.
- Napoli-Juventus in TV: DAZN, DAZN 1
- Napoli-Juventus in streaming: DAZN
- Data: domenica 7 dicembre 2025
Napoli-Juventus: le parole che non ti aspetti da Spalletti
Napoli-Juventus non è solo una partita importante per il destino della Serie A, ma anche una sfida che non può che evocare sensazioni speciali in Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è infatti stato allenatore degli azzurri per due stagioni, in una delle quali è arrivato uno scudetto storico, al culmine di un campionato letteralmente dominato, che lo ha reso orgoglioso, al punto tale da decidere di tatuarsi poi lo stemma del club.
Questo sarà il suo primo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà quindi difficile tenere a bada le emozioni, ma nella conferenza stampa della vigilia lui non lo ha nascosto.
Il cammino recente delle due squadre
Le probabili formazioni
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.
A dirigere il match sarà La Penna.
