Napoli-Juventus, stasera in diretta Tv: dove vederla, orario e le parole (sorprendenti) di Spalletti Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, si sfidano allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli e Juventus nel posticipo della 14esima giornata di Serie A

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Stasera, domenica 7 dicembre 2025, è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona il posticipo e big match della 14esima giornata di Serie A, Napoli-Juventus. Si tratta di una sfida certamente importante per entrambe le squadre, che hanno obiettivi importanti da raggiungere, nonostante la stagione dei bianconeri sia stata finora caratterizzata da alti e bassi, culminata con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Gli azzurri, forti del sostegno del proprio pubblico non possono che puntare alla vittoria, ben sapendo come i tre punti possano essere fondamentali per fare il possibile per confermarsi campioni d’Italia. Scopriamo quindi dove vedere la gara in Tv e in streaming.

Napoli-Juventus quando e dove vederla stasera in Tv e streaming: chi la trasmette

Napoli-Juventus, posticipo valido per la 14esima giornata di Serie A, è in programma questa sera, domenica 7 dicembre 2025, alle ore 20.45. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si tratta di una sfida che nessuna può permettersi di sbagliare e che mette in palio tre punti pesantissimi per restare nelle prime posizioni. A essere in una posizione più delicata in classifica sono certamente i bianconeri, che non possono permettersi passi falsi per restare in scia dei campioni d’Italia, del Milan, della Roma e dell’Inter (reduce dalla scintillante vittoria casalinga contro il Como).

La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Juve in Tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. È inoltre possibile seguire l’incontro sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Napoli-Juventus in TV: DAZN, DAZN 1

DAZN, DAZN 1 Napoli-Juventus in streaming: DAZN

DAZN Data: domenica 7 dicembre 2025

Napoli-Juventus: le parole che non ti aspetti da Spalletti

Napoli-Juventus non è solo una partita importante per il destino della Serie A, ma anche una sfida che non può che evocare sensazioni speciali in Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è infatti stato allenatore degli azzurri per due stagioni, in una delle quali è arrivato uno scudetto storico, al culmine di un campionato letteralmente dominato, che lo ha reso orgoglioso, al punto tale da decidere di tatuarsi poi lo stemma del club.

Questo sarà il suo primo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà quindi difficile tenere a bada le emozioni, ma nella conferenza stampa della vigilia lui non lo ha nascosto.

"Diciamo che sono stati due anni in cui il Napoli ci siamo resi felici a vicenda. È stata, penso di poter dire, un’emozione tremenda quelle due stagioni lì, soprattutto quella in cui abbiamo vinto lo scudetto. Secondo me le belle storie hanno il potere dell’immortalità, per cui rimarrà così per sempre. Poi io ho vissuto altre situazioni importanti. Ho fatto parte di famiglie tipo quella della Roma, quella dell’Inter, quella del Napoli. Oggi sono un avversario di Roma, Inter, Napoli e cosa sarò domani? Non lo so. Di sicuro mi voglio portare dietro tutte quelle belle persone che ho incontrato in queste mie esperienze. Di quelle non me ne priverò mai e rimarranno per sempre".

Uno stato d’animo simile potrebbe condividerlo anche Antonio Conte , legato ai bianconeri a lungo, sia da giocatore sia da allenatore, anche se per lui tutto può essere più semplice visto che da tempo ha lasciato la squadra per cercare soddisfazione in altre piazze ( e non ha mancato di togliersele).

Il cammino recente delle due squadre

Il Napoli è riuscito a cambiare marcia dopo l’ultima sosta, conquistando quattro vittorie consecutive tra campionato, Champions League e Coppa Italia: battute nell’ordine Atalanta, Qarabag, Roma e – seppur ai rigori – Cagliari.

Anche i bianconeri stanno attraversando un buon momento, dall’arrivo in panchina di Spalletti non hanno mai perso, 4 successi e 3 pareggi in 7 gare, nelle quali sono incluse le ultime 3 affermazioni di fila contro Bodo/Glimt, Cagliari e Udinese.

Le probabili formazioni

Questi i probabili undici delle due squadre che dovrebbero essere schierati dai due tecnici dal primo minuto:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti. A dirigere il match sarà La Penna.

Potrebbe interessarti anche