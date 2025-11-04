Napoli-Eintracht oggi in TV: dove vederla, orario, la rabbia di Conte e il big-match di Champions League in chiaro Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League 2025: dove vederla oggi 4 novembre in diretta Tv e streaming e le ultime news sulle formazioni.

Il Napoli torna in campo Champions League e lo stadio "Maradona" si prepara a vivere una serata di grande calcio. Martedì 4 novembre 2025, alle 18:45, affronterà l’Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a gironi, una sfida fondamentale per il cammino europeo della squadra di Antonio Conte. Dopo l’umiliante sconfitta subita in Olanda contro il PSV Eindhoven (6-2), il Napoli cerca riscatto davanti al proprio pubblico con una scomoda consapevolezza: solo una vittoria permetterà agli azzurri di restare in corsa per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Dove vedere Napoli-Eintracht Froncoforte in diretta tv e streaming: Sky o Prime?

La partita Napoli-Eintracht Francoforte oggi – martedì 4 novembre – sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Gli abbonati potranno seguire il match sia in tv sia in streaming sulle piattaforme ufficiali.

Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (253)

Diretta Streaming: SkyGo e Now Tv (PC, smartphone e tablet)

Orario: martedì 4 novembre 2025, ore 18:45

Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

La rabbia di Conte contro Marotta: arbitri e polemiche

Alla vigilia del match, Antonio Conte ha alzato la tensione commentando la situazione arbitrale dopo Napoli-Inter, aprendo un nuovo fronte di polemica con il presidente nerazzurro Beppe Marotta: "Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena qualcuno parla, li mandiamo in confusione. Avete visto? È successo di tutto e di più". La frecciata è chiara. Conte si riferisce alle proteste in Tv di Marotta dopo il rigore (dubbio) assegnato agli azzurri nel big match contro l’Inter. Dopo quell’episodio, gli azzurri si sono visti fischiare contro due penalty in altrettante partite, contro Lecce e Como (entrambi parati da Milinkovic Savic). Una coincidenza che ha fatto drizzare immediatamente le antenne al tecnico del Napoli.

Napoli- Eintracht, ultime news e probabili formazioni

Questo pomeriggio al ‘Maradona’ il Napoli dovrà fare a meno di Gilmour e Spinazzola, ma recupera a centrocampo Lobotka. In attacco, senza Lucca squalificato dopo il rosso rimediato in Olanda, il tridente sarà composto da Politano, Hojlund e Neres, con Lang pronto a subentrare a gara in corso. Sulla corsia sinistra difensiva spazio allo spagnolo Gutierrez. L’Eintracht Francoforte conferma Theate e Kristensen tra i titolari, mentre Gotze e Batshuayi partiranno dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. All. Toppmoller.

Napoli, il calendario in Champions League: tutte le partite

Finora il Napoli ha disputato 3 gare nel girone di Champions League 2025/2026 rimediando 2 ko (contro Manchester City e Psv) e una vittoria, arrivata in casa contro lo Sporting Lisbona.

Manchester City (in trasferta), giovedì 18 settembre: 2-0

(in trasferta), giovedì 18 settembre: 2-0 Sporting CP (in casa), mercoledì 1 ottobre: 2-1

(in casa), mercoledì 1 ottobre: 2-1 PSV (in trasferta), martedì 21 ottobre: 6-2

(in trasferta), martedì 21 ottobre: 6-2 Eintracht Francoforte (in casa): martedì 4 novembre, ore 18.45

(in casa): martedì 4 novembre, ore 18.45 Qarabag (in casa): martedì 25 novembre, ore 21

(in casa): martedì 25 novembre, ore 21 Benfica (in trasferta): mercoledì 10 dicembre, ore 21

(in trasferta): mercoledì 10 dicembre, ore 21 Copenaghen (in trasferta): martedì 20 gennaio, ore 21

(in trasferta): martedì 20 gennaio, ore 21 Chelsea (in casa): mercoledì 28 gennaio, ore 21

Dove vedere le partite di Champions League in tv e streaming – 4 novembre 2025

Ecco il calendario completo delle partite di Champions League in programma martedì 4 novembre 2025, con orario, canali TV e opzioni streaming. Il match trasmesso in chiaro della giornata sarà Slavia-Praga Arsenal, in onda in differita su Cielo alle ore 20.45

18.45 – Napoli–Eintracht Francoforte | Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K | Streaming su NOW

– Napoli–Eintracht Francoforte | Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K | Streaming su NOW 18.45 – Slavia Praga–Arsenal | Sky Sport Arena, Sky Sport 254 | Differita su Cielo ore 20.45 Streaming su NOW

– Slavia Praga–Arsenal | Sky Sport Arena, Sky Sport 254 | Differita su Cielo ore 20.45 Streaming su NOW 21.00 – Juventus–Sporting Lisbona | Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K | Streaming su NOW

– Juventus–Sporting Lisbona | Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K | Streaming su NOW 21.00 – Liverpool–Real Madrid | Sky Sport Arena, Sky Sport 253 | Streaming su NOW

– Liverpool–Real Madrid | Sky Sport Arena, Sky Sport 253 | Streaming su NOW 21.00 – PSG–Bayern Monaco | Sky Sport 254 | Streaming su NOW

– PSG–Bayern Monaco | Sky Sport 254 | Streaming su NOW 21.00 – Tottenham–Copenhagen | Sky Sport 255 | Streaming su NOW

– Tottenham–Copenhagen | Sky Sport 255 | Streaming su NOW 21.00 – Atletico Madrid–Union Saint-Gilloise | Sky Sport 256 | Streaming su NOW

– Atletico Madrid–Union Saint-Gilloise | Sky Sport 256 | Streaming su NOW 21.00 – Olympiacos–PSV | Sky Sport 257 | Streaming su NOW

– Olympiacos–PSV | Sky Sport 257 | Streaming su NOW 21.00 – Bodoe Glimt–Monaco | Sky Sport 258 | Streaming su NOW

