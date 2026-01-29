Napoli Comicon: da Giorgio Vanni (in concerto) a Caparezza, che parata di ospiti Moltissimi gli artisti attesi al Napoli Comicon 2026, tra cui Caparezza e Giorgio Vanni: ecco tutte le info per non perdere questo incredibile evento

Il Napoli Comicon 2026 si avvicina ed è tempo di ufficializzare gli ospiti attesi alla fiera campana in programma dal 30 aprile al 3 maggio. Tra i tanti nomi, presente il mangaka Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga, avventura storica a cui la fiera dedicherà una mostra speciale. Ma non solo, perchè a Napoli Comicon 2026 saranno presenti Caparezza e Giorgio Vanni, con quest’ultimo impegnato in un concerto in cui canterà live le sigle più amate dei cartoni animati della nostra giovinezza. Ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto finora.

Caparezza e Giorgio Vanni infiammano il Napoli Comicon 2026

Reduce del successo musicale ed editoriale con Orbit Orbit, Caparezza tornerà in grande stile al Napoli Comicon 2026. Apprezzatissimo cantautore e musicista, capace di fondere rap e rock, che unisce abilmente satira e critica sociale, sarà protagonista della mostra che esporrà, per la prima volta in assoluto, le tavole del suo fumetto, opera che ha accompagnato l’omonimo album e che segna il suo debutto come autore e sceneggiatore di fumetti.

Un viaggio onirico, folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano: La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang.

Le sigle dei cartoni della nostra giovinezza al Napoli Comicon 2026: quando e dove

In programma nel palinsesto della fiera campana un concerto di Giorgio Vanni, in cui canterà live le sigle più amate dei cartoni animati dagli anni ’90 in poi. Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan, One Piece, Rossana e tante ancora suoneranno dal vivo grazie alla band Giorgio Vanni e i figli di Goku in un imperdibile concerto che si svolgerà all’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare. Milanese, classe 1963 è, assieme a Cristina D’Avena, una delle voci che più hanno scavato un solco nel cuore di chi è cresciuto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. Tra le tante collaborazioni, nel 2023 ha inciso Monza Is My Destiny sulla base del brano What’s My Destiny Dragon Ball, utilizzato come inno ufficiale del settore giovanile dell’Associazione Calcio Monza. "Oggi le televisioni non credono più nelle sigle e a chiederci di lavorare per le loro produzioni sono soprattutto gli Youtuber, ma ai concerti c’è pubblico di tutte le età", aveva raccontato in un’intervista del 2019.

Numerosi, infine, gli artisti presenti alla fiera, a cominciare dal serbo R.M. Guéra, apprezzato per le illustrazioni di serie di successo come Scalped e Goddamned. Assieme a lui ci saranno i nostrani Sara Pichelli e Simone Bianchi. Artista per Marvel dal 2008, Pichelli ha vinto un Eagle Award, un Harvey Award, e due Stan Lee Awards grazie al suo lavoro sul secondo volume di Ultimate Comics: Spider-Man, insieme alla co-creazione di Miles Morales, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate. Bianchi è tra i maggiori interpreti dei più famosi supereroi che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni, tra cui Superman e Batman, Iron Man e Spider-Man, Thor e Capitan America, oltre a Wolverine, gli X-Men.

