Napoli-Chelsea, stasera in diretta Tv: canale, orario, l'altro big-match in chiaro di Champions League Napoli ospita il Chelsea al Maradona. Tutte le info su diretta tv, streaming, probabili formazioni e l’altra partita in chiaro su TV8.

La Champions League 2025-26 entra nel vivo con l’ottava e ultima giornata della fase a gironi. Stasera – mercoledì 28 gennaio – il Napoli di Antonio Conte ospita il Chelsea, fresco di cambio in panchina con Liam Rosenior che ha rimpiazzato l’italiano Enzo Maresca. Gli azzurri, imbattuti tra le mura amiche, devono vincere per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff. La squadra inglese, invece, arriva in fiducia grazie ai risultati recenti in Premier League e in Europa. Tutto quello che c’è da sapere su diretta tv, streaming e formazioni.

Napoli-Chelsea: diretta tv, streaming e probabili formazioni

Il match, valido per l’ottava giornata della fase a gironi, inizierà alle 21:00 di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026 e sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile su smart TV, smartphone e tablet tramite l’app Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Diretta TV e streaming: Prime Video

Orario: mercoedì 28 gennaio 2026, ore 21:00

Stadio: ‘Maradona’

Il Napoli scenderà in campo con il 3-4-2-1, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave: Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano e Rrahmani, oltre al nuovo acquisto Giovane escluso dalla lista europea. Da monitorare le condizioni di Milinkovic-Savic, con Meret pronto a sostituirlo se necessario. Il Chelsea risponderà con un 4-2-3-1 e un’infermeria non meno lunga, con assenti Sterling, Mudryk e Palmer in dubbio, ma con la squadra inglese reduce da vittorie che hanno consolidato fiducia e morale. Gli storici tra Napoli e Chelsea sono limitati: l’ultimo incrocio risale alla Champions 2011/12, con vittorie una per parte. Al Maradona, il Napoli resta imbattuto, con 7 punti frutto di due vittorie e un pareggio, ma il rendimento in trasferta hanno complicato la classifica degli azzurri a cui stasera potrebbe non bastare la vittoria per centrare la qualificazione.

L’altro big-match in chiaro: Benfica-Real Madrid

Sempre questa sera, contemporaneamente a Napoli-Chelsea, TV8 trasmetterà in chiaro Benfica-Real Madrid dalle 21:00. La gara si giocherà al Da Luz di Lisbona e sarà visibile gratuitamente sul canale 8 del Digitale Terrestre o in streaming dal sito di TV8. Sky Sport 256 offrirà la diretta satellitare, mentre gli abbonati a NOW potranno seguirla tramite il pacchetto Pass Sport.

Questo match rappresenta un’alternativa gratuita a chi non ha accesso ad Amazon Prime Video e conferma l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League come decisiva per molte squadre in lotta per gli ottavi o i playoff.

