Napoli-Bologna oggi in TV, a che ora c’è la finale di Supercoppa Italiana: il giallo del canale e il ripensamento Mediaset Napoli e Bologna sono protagoniste della finale di Supercoppa Italiana, in programma questa sera alle ore 20 italiane: si gioca a Riyadh, in Arabia Saudita

È in programma oggi, lunedì 22 dicembre 2025, Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana, che porterà ad assegnare il primo trofeo della stagione tra le due squadre che hanno superato la propria semifinale, rispettivamente contro Milan e Inter. Paradossalmente a sfidarsi saranno proprio le due formazioni che nella scorsa annata hanno conquistato scudetto e Coppa Italia, come era previsto nel vecchio format del torneo, che ora si disputa con le "Final Four".

Napoli-Bologna Supercoppa Italiana stasera in diretta, dove vederla in Tv e streaming e orario

Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana, è in programma questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, al King Saud University Stadium (o Al-Awwal Park) di Riyadh, in Arabia Saudita. Fischio d’inizio alle ore 20 italiane.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Mediset, in particolare su Italia 1. Il match sarà dunque visibile in chiaro e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

La scelta di Mediaset di trasmettere una finale su Italia 1 non può che fare discutere, visto che si tratta di un appuntamento che porta ad assegnare un trofeo. In genere, infatti, appuntamenti così importanti erano previsti sulla rete ammiraglia, ovvero su Canale 5, questa volta come accaduto con le due semifinali, si è scelto invece di non fare alcuna modifica così da tutelare "La Ruota della Fortuna", ormai trasformatasi in un gioiellino per l’azienda, in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di persone ogni sera.

Solo fino a qualche giorno fa, però, sembra che i piani fossero differenti, come ha avuto modo di fare notare il giornalista Massimo Falcioni attraverso il suo profilo X. Basti pensare, infatti, a quanto emerso nell’ultima puntata di "Pressing", andata in onda domenica scorsa, quando ancora non c’erano certezze su quali sarebbero state le due formazioni che si sarebbero poi sfidate nella finalissima. Era stata infatti mostrata in diretta una grafica in cui era indicata la visione delle due semifinali su Italia 1, ma senza alcun accenno preciso al canale prescelto per la finale. Probabile quindi che si volesse attendere prima di decidere la rete, forse se a giocarsi questa possibilità non ci fosse stato il Bologna si sarebbe agito diversamente. Non ci sono ovviamente conferme ufficiali a riguardo da parte del "Biscione", ma il sospetto appare lecito.

Napoli-Bologna vale un titolo e vede affrontarsi le due formazioni che avrebbero dovuto farlo se il format della competizione non avesse subito cambiamenti, ma non sembra avere lo stesso appeal che avrebbero avuto Napoli-Inter o Napoli-Milan, per questo molto meglio lasciare in onda il quiz condotto da Gerry Scotti, che garantisce ascolti elevatissimi. Del resto, gli appassionati di sport che vorranno seguire il match potranno comunque farlo, semplicemente digitando un tasto diverso del telecomando. Una mossa del genere non deve comunque stupire, Mediaset è un’azienda commerciale, deve quindi badare anche agli introiti economici che può ottenere dalla sua programmazione.

Napoli-Bologna in Tv: Italia 1

Italia 1 Napoli-Bologna in streaming: Mediaset Infinity

Mediaset Infinity Data: lunedì 22 dicembre 2025

Il cammino delle due squadre

Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali.

il Napoli, campione d’Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l’Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull’1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo.

Le probabili formazioni

Questi i probabili undici che dovrebbero essere schierati dal primo minuto da Conte e Italiano:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

