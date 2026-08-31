Nanni Moretti, a Venezia la celebrazione della carriera: premio Siae al regista di Caro diario e La stanza del figlio Per i cinquant'anni dall'esordio cinematografico, ecco il premio alla carriera per il contributo straordinario offerto al cinema e alla cultura del nostro Paese

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Nanni Moretti, cinquant’anni di carriera giustamente premiati in occasione dell’83ma Mostra del Cinema di Venezia: SIAE conferirà al regista di Brunico il premio "Andrea Purgatori" per il contributo offerto al cinema e alla cultura nel nostro Paese. Lo scorso anno lo aveva ricevuto Dario Argento, mentre negli anni precedenti Mario Martone (2018), Marco Bellocchio (2019), Ferzan Ozpetek (2020), Stefano Sollima e Francesco Maselli (2021), Gianni Amelio (2022), Luca Guadagnino (2023) e Alice Rohrwacher (2024). Moretti sarà in concorso al Lido a distanza di 37 anni dall’ultima volta con Succederà questa notte.

Nanni Moretti premiato per la Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia

"Nel cinquantesimo anniversario del suo esordio cinematografico, SIAE conferisce a Nanni Moretti il Premio SIAE "Andrea Purgatori" alla Carriera per il contributo straordinario offerto al cinema e alla cultura del nostro Paese. A partire da Io sono un autarchico, Moretti ha saputo costruire un’opera unica nel panorama italiano ed internazionale, trasformando l’esperienza personale in uno strumento di osservazione della realtà e della società. Attraverso uno sguardo profondamente originale, spesso autobiografico e sempre capace di interrogarsi sul presente, ha raccontato le trasformazioni dell’Italia, le sue inquietudini, le sue contraddizioni e le sue speranze. Con una cifra stilistica inconfondibile, fondata su autoironia, intelligenza critica, rigore narrativo e libertà espressiva, ha dato vita a personaggi, immagini e dialoghi che si sono radicati nella nostra memoria e nella società. Il suo cinema ha saputo coniugare impegno civile e leggerezza, riflessione e umorismo, dimensione privata e racconto collettivo, mantenendo sempre viva l’attenzione per il valore della creazione artistica e della libertà d’autore". Con questo comunicato, il presidente della SIAE, Società Italiana degli Autori e Editori, main sponsor della 23esima edizione delle Giornate degli Autori, Salvatore Nastasi, ha deciso di conferire a Moretti un riconoscimento per la straordinaria carriera.

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Succederà questa notte segue quattro inquilini che vivono nello stesso edificio in una città israeliana: nel cast al fianco dello stesso Moretti troviamo Louis Garrell, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot e Angela Finocchiaro.

Quanti italiani a concorso

Oltre ovviamente a Nanni Moretti, la "pattuglia" italiana in Concorso all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia conta altri 4 esponenti. Troviamo infatti Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires: Adriano Giannini nei panni di Mariano Guerra torna in Argentina per testimoniare contro gli ex-militari che lo sequestrarono. C’è poi Edoardo De Angelis con il suo Il fuoco che ti porti dentro, dramma familiare con Vanessa Scalera e Lino Musella. Proseguiamo con Andrea Pallaoro,al Lido con The Echo Chamber, pellicola tratta dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci e con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon nel cast. Infine ecco Paolo Strippoli è il suo L’estranea, thriller con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. L’83ma Mostra del Cinema Internazionale di Venezia è in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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