Nancy Meyers torna in grande stile con una commedia super glamour: Jude Law e Owen Wilson nel cast da urlo
Dopo ben 11 anni, la meravigliosa Nancy Meyers ritorna alla commedia con un cast stellare, che vede anche Jude Law, e un’uscita già fissata per il prossimo anno
Ci sono ritorni che apprezziamo più di altri e più di tante altre cose, soprattutto quando questi fanno bene al nostro umore. Con immensa gioia, siamo felici di comunicarvi che la bravissima regista e produttrice cinematografica, Nancy Meyers, è pronta a tornare con un nuovo film, o meglio, una commedia (ancora senza titolo) che vedrà la presenza di un cast a dir poco spettacolare, tra cui spicca anche i nomi di Penélope Cruz e Jude Law. C’è anche una data di uscita orientativa (e questo già è tanto), ma vi sveleremo tutto nel prossimo paragrafo.
Nancy Meyers torna con una nuova commedia: Penélope Cruz, Kieran Culkin e non solo nel cast. Quando esce
L’iconica Nancy Meyers torna alla regia e alla sceneggiatura con una nuova commedia senza titolo per Warner Bros., in uscita a Natale 2027. Il film vedrà la presenza di un cast spettacolare, composto da Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey e Owen Wilson. Inoltre, la pellicola segna il ritorno della regista simbolo delle commedie romantiche patinate e di grande successo. La trama è ancora segreta, ma il progetto è una rielaborazione di Paris Paramount, sviluppato inizialmente per Netflix nel 2023. Meyers aveva descritto il film così: "Il film parla di un gruppo di persone che girano un film e della magia e del mistero di ciò che facciamo". L’accordo con Netflix si è interrotto quando il budget è salito a 150 milioni di dollari, oltre il limite di 130 milioni imposto dalla piattaforma, evidenziando le differenze economiche tra streaming e distribuzione tradizionale. Il film sarà prodotto da Meyers con Ilona Herzberg, mentre Diana Pokorny sarà produttrice esecutiva.
Scarlett Johansson era inizialmente in corsa per il ruolo principale, ma ha poi lavorato a L’Esorcista di Mike Flanagan per Universal, restando comunque legata a Warner Bros. con The Batman II di Matt Reeves. Nonostante i costi elevati, i dirigenti Pam Abdy e Mike DeLuca hanno deciso di recuperare la sceneggiatura per offrire al pubblico il tipico fascino di Meyers.
Lo straordinario successo dei film di Nancy Meyers
La firma di Nancy Meyers è sempre una garanzia per tutti i progetto che da’ alla luce. I suoi film hanno superato il miliardo di euro di incassi globali, e tra essi vi sono titoli come Quello Che le Donne Vogliono, Tutto Può Succedere, L’amore Non Va in Vacanza, È Complicato e la saga de Il Padre della Sposa. Tutte pellicole che, probabilmente, è capitato a tutti di vedere almeno una volta nella vita e di rimanerne affascinato non solo per le ambientazioni ma anche per il grande coinvolgimento emotivo. Meyers è stata candidata all’Oscar nel 1981 per la migliore sceneggiatura originale con Il Soldato Benjamin. Inoltre, è in lavorazione un remake di Baby Boom per Amazon MGM, diretto da Michael Showalter.
