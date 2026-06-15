Nancy Brilli, frecciata velata a Elena Sofia Ricci: "Una donna che racconta balle", caos a La volta buona
Ospite di La Volta Buona, l'attrice ha ripercorso alcune delle relazioni più importanti della sua vita, soffermandosi sul matrimonio con Massimo Ghini e alcuni dissapori.
Dalla riflessione sugli amori del passato alle considerazioni sui tradimenti, fino a una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Nel corso della sua ospitata a La Volta Buona, Nancy Brilli ha parlato apertamente della propria vita sentimentale, ripercorrendo alcune delle relazioni più importanti che hanno segnato il suo percorso personale e professionale. Un racconto sincero, nel quale non sono mancati ricordi affettuosi, momenti di autocritica e anche qualche allusione che ha fatto discutere.
Nancy Brilli e il matrimonio breve ma felice con Massimo Ghini
Tra gli argomenti affrontati nel programma condotto da Caterina Balivo c’è stato il matrimonio con Massimo Ghini. Nancy Brilli ha voluto allontanare qualsiasi interpretazione negativa di quell’esperienza, spiegando come la fine della relazione non abbia cancellato i ricordi positivi di quegli anni: "Non è andato male, è andato corto. Ha funzionato per due, tre anni e mezzo. Poi no. Quindi poi ci siamo lasciati. Breve, intenso, ma un buon matrimonio", ha raccontato l’attrice, descrivendo il loro rapporto come una storia che ha semplicemente esaurito il proprio percorso naturale.
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Il legame con Luca Manfredi e l’importanza della famiglia a La Volta Buona
Nancy Brilli ha poi ricordato il lungo rapporto con Luca Manfredi, con il quale è stata sposata per diversi anni e dal quale ha avuto il figlio Francesco. Anche in questo caso l’attrice ha preferito soffermarsi sugli aspetti più importanti lasciati da quella relazione: "Le strade hanno preso bivi diversi. L’importante è che Francesco è un ragazzo sano, ha un padre e una madre che gli vogliono bene", ha spiegato.
I tradimenti e le relazioni per Nancy Brilli
Nel corso dell’intervista si è parlato anche di infedeltà, tema sul quale Nancy Brilli non ha mai nascosto le proprie opinioni. L’attrice ha spiegato di avere sempre affrontato le crisi sentimentali in maniera diretta: "Io non tradisco, vado via di casa", ha affermato. Ripensando alle proprie esperienze, ha poi provato a dare una spiegazione ai tradimenti subiti nel tempo. "Perché non mi hanno mai completamente", ha dichiarato, aggiungendo di avere "Una parte individualista spiccata" e "Un carattere importante". Secondo la sua riflessione, la sua forte indipendenza avrebbe spesso rappresentato un elemento difficile da gestire nelle relazioni.
La possibile frecciata a Elena Sofia Ricci
Il momento più commentato dell’intervista è arrivato quando Caterina Balivo le ha chiesto quale tipo di uomo potrebbe oggi conquistare il suo interesse. Dopo aver escluso l’idea di frequentare persone molto più giovani, Nancy Brilli ha risposto alla Balivo che le chiedeva se lo preferirebbe divorziato o vedovo: "Divorziato o vedovo va bene tutto, l’importante è che non ci sia un’altra signora, una donna che racconta balle… Perché se la storia è finita è finita… E chi vuole intendere intenda… E non parlo più". Tra chi sembrava aver capito a chi si riferisse, e chi ha chiesto spiegazioni, l’attrice ha decido di aggiungere qualcosa: "Mi sono ritrovata a leggere dichiarazioni che dico ma veramente… mi cascano le braccia per terra".Pur senza citare direttamente nessuno, Nancy Brilli suggerisce a chi non ga capito di cosa stia parlando, di riguardare il video presentazione che hanno proietta quando è entrata. Ebbene, l’unica donna che si vede nel video è proprio Elena Sofia Ricci, donna che rappresenterebbe per lei vecchie tensioni legate alla vicenda che coinvolse Luca Damiani. Infatti la relazione tra l’attore e regista Luca Damiani e l’attrice Nancy Brilli ha dato vita a un discusso triangolo amoroso nei primi anni Novanta che ha coinvolto anche Elena Sofia Ricci, all’epoca moglie di Damiani. Brilli non ha però fatto nomi, preferendo non approfondire ulteriormente, ma il riferimento a dichiarazioni lette di recente e il richiamo al filmato mostrato in studio hanno inevitabilmente alimentato le interpretazioni.
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