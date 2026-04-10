Buon compleanno Nancy Brilli, 62 anni da protagonista: dal David di Donatello al Premio alla Carriera Dal David di Donatello alle battaglie personali: vediamo la vita e la carriera dell’attrice che ha conquistato il cinema italiano con ironia, grazia e talento.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Proprio oggi, Nancy Brilli, nome d’arte di Nicoletta Brilli, festeggia un bellissimo traguardo. Un compleanno che è anche l’occasione giusta per celebrare una delle attrici più amate e versatili dello spettacolo italiano. La sua incredibile carriera è iniziata quasi per caso: alle scuole superiori era compagna di classe di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, ed è stato proprio lui a convincerla a lanciarsi nella recitazione e a farla debuttare nel film Claretta del 1984. Un esordio folgorante dal quale ha avuto inizio una carriera sfavillante e ricca di successi. Ma questo è solo l’inizio: ecco tutti i dettagli.

Nancy Brilli, dall’esordio al cinema ai David di Donatello

Dal suo debutto, dopo una breve parentesi nel genere horror con Dèmoni 2… L’incubo ritorna, è con la commedia che Nancy Brilli ha trovato la sua dimensione più autentica. Nel 1988 è entrata nel cast di Compagni di scuola di Carlo Verdone, vestendo i panni dell’affascinante Federica, ma il vero trionfo è arrivato l’anno successivo con Piccoli equivoci (1989) di Ricky Tognazzi. È proprio grazie a questo film che Nancy ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista.

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Gli anni Novanta l’hanno poi vista proseguire la sua carriera tra cinema e palcoscenico. Tra i titoli da ricordare c’è indubbiamente il film Italia-Germania 4-3 (1990) e a seguire una serie di commedie di grande successo come Febbre da cavallo – La mandrakata, Natale in crociera, Ex, Femmine contro Maschi e Sapore di te. Nel 2024 le è stato conferito anche il premio alla carriera in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Parallelamente al cinema, Nancy Brilli ha coltivato con passione anche il teatro, mentre sul fronte televisivo ha saputo conquistare i telespettatori con fiction amatissime dal pubblico, tra cui Commesse, Il bello delle donne e Matrimoni e altre follie.

Nancy Brilli: amori, dolori e una forza fuori dal comune

È doveroso però ricordare che, dietro la brillantezza del personaggio pubblico, si cela anche una donna che ha affrontato prove durissime. Come ha raccontato lei stessa diverse volte, Nancy Brilli ha avuto un’infanzia particolarmente difficile a causa della perdita della madre e ad oggi non riesce a ricordare nulla di lei. Sul fronte sentimentale, invece, è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990. Dopo la separazione, è stata legata al cantautore Ivano Fossati per circa 4 anni, per poi convolare a nozze nel 1997 con Luca Manfredi. Da quest’ultima unione è nato nel 2000 il figlio Francesco, mentre il matrimonio si è poi concluso nel 2002. A seguire, l’attrice è stata legata per oltre quindici anni al chirurgo estetico Roy De Vita.

Nella storia personale di Nancy Brilli è fondamentale citare anche un problema di salute che l’ha condizionata per tantissimo tempo. L’attrice ha infatti rivelato di essere affetta da endometriosi, una patologia ginecologica debilitante. A causa di questa malattia ha subito 8 operazioni, tra le quali l’asportazione di utero, ovaio e tube, cui si è aggiunta la rimozione di un tumore all’altro ovaio. Nonostante tutto, Nancy Brilli non ha mai smesso di lavorare, di sorridere e di reinventarsi. Nel 2024 ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’amico Pierluigi Iorio, e nell’autunno 2025 è scesa in pista come concorrente di Ballando con le stelle. Una donna, insomma, che non smette davvero mai di sorprendere.

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