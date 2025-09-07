Naike Rivelli ha sposato Roberto Marzano: festa fino all'alba con mamma Ornella Muti, famiglia e amici La figlia di Ornella Muti si è sposata con Roberto Marzano: location, ospiti, festa e tutto quello che Naike ha voluto raccontare ai fan su Instagram

Ieri, sabato 6 settembre, Naike Rivelli , la figlia maggiore di Ornella Muti, si è sposata con l’imprenditore Roberto Marzano. La data l’aveva svelata lei stessa qualche settimana fa, e anche il racconto del matrimonio, Naike non ha voluto affidarlo a nessuno: tutto quello che è trapelato è stato pubblicato direttamente sul profilo e nelle storie Instagram della sposa, una scelta ben precisa, che ha permesso ai fan di vivere quasi in diretta alcuni dei momenti più belli della serata di amore e festa.

Naike Rivelli: il matrimonio con Roberto: location, ospiti e festa

Quando aveva annunciato, via social le prossime nozze, Naike Rivelli aveva anche chiarito molto bene che non avrebbe usato un giorno così importante per lei, suo marito e la sua famiglia, per specularci sopra.

"Già ieri sono cominciate le telefonate, le esclusive. Ma secondo voi, è il giorno più importante e io lo vendo a qualcuno che sarebbe presente al mio matrimonio a farsi i caz*i nostri?", aveva detto in un video su Instagram "Penso che guadagnare su un impegno importante come un matrimonio sia da gente sfigata. Per fortuna guadagno molto bene io, non ho bisogno delle esclusive. Come mamma insegna, non si vendono i matrimoni guys! Che orrore! Mamma non ha venduto il suo. Io sicuramente non rendo trash il mio per fare show e cagate per i media […]"

Aveva poi aggiunto: "È una giornata dedicata a me, il mio Roberto, la famiglia e qualche amico storico. Basta! Finished. Quello che vogliamo condividere lo faremo noi…". E, a giudicare da quello che ha voluto condividere Naike Rivelli in queste ultime ore su Ig, questa giornata di festa è andata proprio come aveva pianificato.

Un video che racconta la preparazione e soprattutto l’emozione della sposa in un giorno così importante. Un matrimonio celebrato in una bellissima location, un casolare, immerso in una splendida campagna, una tavola imbandita per il rinfresco e la cena e poi via, danze, divertimento e condivisione di gioie, con il marito Roberto, ma anche con amici e tutta la famiglia, a iniziare dalla raggiante e sempre bellissima mamma Ornella Muti. Una cerimonia e una serata di festa intima, raccontata da Naike Rivelli con una serie di scatti postati nelle sue storie Ig, da cui traspare la grande gioia di festeggiare un momento speciale con le persone più vicine al cuore della sposa e, naturalmente anche dello sposo, Roberto Marzano, imprenditore nel settore costruzioni a cui Naike è legata da tempo.

