Naike Rivelli, furia contro Fedez a Sanremo: “Ho visto una roba sconvolgente”, perché tira in ballo Ornella Muti La figlia di Ornella Muti si è lamentata della folta sicurezza del cantante milanese nella città dei fiori durante la kermesse: lo sfogo (durissimo)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Naike Rivelli torna a fare parlare di sé in quel di Sanremo. A due anni dalla sua mancata ‘invasione’ della città dei fiori durante il Festival per la ‘protesta dei trattori’, infatti, la figlia di Ornella Muti è tornata in Liguria e, questa volta, si è scagliata contro Fedez. In un video pubblicato sui social, infatti, Naike ha decisamente alzato i toni contro il rapper milanese attaccandolo duramente. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Naike Rivelli contro Fedez a Sanremo: perché e cos’è successo

Due anni dopo la ‘protesta dei trattori’ e le minacce ad Amadeus e Fiorello – come anticipato – Naike Rivelli è tornata a Sanremo nella settimana del Festival, iniziata ieri con la serata d’apertura della 76esima edizione condotta da Carlo Conti. Nella tarda mattinata di oggi mercoledì 25 febbraio 2025, però, la figlia di Ornella Muti è tornata subito a fare parlare di sé. Il motivo? Naike si è scagliata duramente contro uno dei cantanti più in vista della kermesse, vale a dire Fedez.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ho visto una roba sconvolgente" ha raccontato Naike Rivelli in un reel condiviso sui social. "Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo" la premessa (non troppo umile) dell’attrice ed ex concorrente di Pechino Express, che ha poi attaccato direttamente Fedez: "Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa". Stando alle parole di Naike, il cantante milanese avrebbe ‘bloccato’ l’intera area hospitality del Festival della canzone italiana presso il Palafiori di corso Giuseppe Garibaldi con la sua folta sicurezza: "Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stica**i… Tutti noi bloccati (…) Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito" il racconto della figlia di Ornella Muti.

L’attacco personale a Fedez"

Verso la fine del video girato a Sanremo Naike Rivelli ha voluto rincarare la dose contro Fedez, andando sul personale se non addirittura sul body shaming gratuito e francamente eccessivo. "Vorrei dire a tutti che a mio avviso gli uomini che girano con cinque, sei, sette guardie del corpo secondo me…" ha insistito la figlia di Ornella Muti, mimando con la mano le dimensioni di un organo genitale maschile, e aggiungendo: "Palle zero… tutto zero (…) Non diventate così, fidatevi di me".

Potrebbe interessarti anche