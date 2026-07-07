Nadia Mayer, agente immobiliare diventata uno dei volti più amati di Casa a Prima Vista, ha raccontato ai suoi follower un momento delicato della sua vita. La professionista ha infatti rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle comparso sul naso. La scoperta è arrivata dopo un controllo dermatologico, quando quella che sembrava una piccola imperfezione si è rivelata qualcosa di diverso. Attraverso i social Nadia ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

Nadia Mayer scopre un basalioma sul naso: "Pensavo fosse un foruncolo"

Nadia Mayer ha raccontato ai suoi seguaci di aver dovuto affrontare un’operazione dopo la scoperta di una lesione sospetta sul naso. Inizialmente la macchia non aveva destato particolare preoccupazione: l’agente immobiliare pensava infatti si trattasse semplicemente di un piccolo foruncolo o di un’imperfezione della pelle destinata a sparire con il tempo. La situazione, però, si è rivelata diversa. Dopo una visita specialistica dal dermatologo è arrivata la diagnosi di basalioma, una forma di tumore cutaneo che nasce dalle cellule dello strato più profondo dell’epidermide. Nadia ha ammesso di aver rimandato il controllo più del dovuto e proprio per questo ha deciso di trasformare la sua esperienza in un messaggio rivolto a chi la segue.

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Attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, la protagonista di Casa a Prima Vista ha spiegato che intervenire prima avrebbe probabilmente evitato un’operazione più invasiva. "Invece di fare magari due sedute di laser, adesso devo fare un piccolo intervento perché è andato troppo in profondità", ha raccontato, sottolineando quanto sia importante rivolgersi a un dermatologo davanti a cambiamenti della pelle che persistono nel tempo. La sua raccomandazione è semplice ma fondamentale: non ignorare macchie, lesioni o segni insoliti e sottoporsi a controlli regolari, soprattutto quando qualcosa sembra non guarire o cambia aspetto.

Il post operatorio di Nadia Mayer: "Un po’ di trucco e passa tutto"

Dopo l’intervento, Nadia Mayer ha deciso di aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni e sul percorso di recupero. L’agente immobiliare si è mostrata sui social con una mascherina, spiegando di dover proteggere la zona operata e soprattutto evitare l’esposizione al sole: "Sono bella viola sotto l’occhio, però mi copro perché non mi pare carino farmi vedere", ha raccontato con la consueta ironia. Il periodo di guarigione si è rivelato leggermente più lungo del previsto. La rimozione dei punti, inizialmente programmata per il 6 luglio, è stata infatti rimandata dopo un controllo medico. "Ero andata per togliere i punti questa mattina, ma la dottoressa mi ha detto che dobbiamo aspettare ancora un po’ di giorni e di tornare giovedì", ha spiegato Nadia, rassicurando comunque chi la segue sul fatto che il percorso stia procedendo nel modo giusto.

Nonostante i segni dell’operazione, tra gonfiore e medicazioni, la protagonista di Casa a Prima Vista ha scelto di mostrarsi senza nascondersi completamente, mantenendo il suo atteggiamento positivo: "Un po’ di trucco e passa tutto".