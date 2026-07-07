Nadia Mayer operata per un tumore, paura per l’agente immobiliare di Casa a prima vista: “Pensavo fosse un foruncolo, ho aspettato troppo”
Nadia Mayer racconta l’intervento per rimuovere un basalioma al naso e invita i fan a non sottovalutare macchie sospette sulla pelle.
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