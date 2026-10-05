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Myrta Merlino, la verità sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi: “Situazione complicata”. Poi la stoccata alla figlia del critico Evelina

La conduttrice è stata ospite oggi a La Volta Buona, dove ha raccontato dettagli inediti sullo stato del critico d'arte, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Myrta Merlino è stata ospite de La Volta Buona, su Rai 1, per presentare il suo libro "La bambina del miracolo. Storia della mia mamma geniale". Un volume edito da Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio, dettaglio che inevitabilmente ha spinto la conduttrice Caterina Balivo a domandare notizie sulle condizioni di salute del critico d’arte dopo il grave ricovero. E Merlino non si è tirata indietro, svelando alcuni dettagli appresi proprio dalla sorella. Prima di lanciare una stoccata diretta invece ad Evelina Sgarbi, figlia del personaggio tv. Ecco qui sotto tutta la storia.

Myrta Merlino, la verità sulle condizioni di Vittorio Sgarbi a La Volta Buona

Presente in studio per raccontare il suo nuovo libro, oggi la giornalista Myrta Merlino ha finito per parlare anche di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli da giovedì scorso, dopo una grave insufficienza respiratoria. Tutto è partito dal legame con la sorella di Vittorio, Elisabetta, che con La nave di Teseo cura la pubblicazione del volume di Merlino. Ed è stata Balivo ad arrischiare la prima domanda sullo stato attuale del critico d’arte.

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"Sì, so come sta Vittorio. Ho parlato stamattina con Elisabetta", ha risposto candidamente la conduttrice tv. "Vittorio è stazionario, non sono ancora in grado di stubarlo perché ha questo catarro infetto che non deve ingoiare. Vittorio è debolissimo. La situazione clinica è complicata". Lo stesso quadro è stato confermato poi dall’inviato del programma Rai, Domenico Marotti, che ha rivelato in diretta il contenuto dell’ultimo bollettino medico, parlando di "condizioni critiche ma stabili".

Le parole di stima per Elisabetta Sgarbi e la stoccata di Myrta Merlino a Evelina

L’intervento di Myrta si è poi rivolto alla famiglia di Vittorio Sgarbi, con lodi particolari riservate proprio a Elisabetta. "È circondato dall’affetto", ha spiegato, "non ho mai visto una sorella come Elisabetta amare così tanto il fratello. Sabrina (Colle, compagna di Sgarbi, ndr) ha di fatto dedicato la vita a Vittorio. Da amica posso dire che è circondato dall’affetto. Lui è stato un uomo eccessivo, per lui la vita era parlare in pubblico, andare in televisione, parlare di arte, la sua passione che lo divorava. Pensare che possa stare male perché ha un rapporto intenso con la vita privata è un errore. Viaggiava di notte per fare le sue conferenze, per andare in tv".

Poi è arrivata la ‘diagnosi’ finale di Merlino sulle possibili ragioni del ricovero: "Quello che credo è che, essendo un uomo degli eccessi, quella vitalità di prima era debordante. Quella voglia di non vivere, quella depressione, è stata tanto forte che l’ha indebolito". E non è mancato un rimprovero rivolto alla figlia di Vittorio, Evelina Sgarbi, che recentemente aveva affidato a una nota il suo rammarico verso "persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l’estate, incuranti dello stress e della fatica immane". A lei Merlino si è rivolta così: "In questi casi il silenzio è la miglior cosa. Se fossi nella figlia di Vittorio eviterei polemiche in questo momento e proverei a fare il tifo per una sua guarigione".

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