Addio Mediaset, Myrta Merlino pensa al ritorno a La7: l'incontro con Cairo, il ruolo di Parenzo (e il grande ostacolo) Il possibile ritorno di Myrta Merlino a La7 riaccende il mercato televisivo: tra indiscrezioni, rapporti mai interrotti e spazi già occupati dai colleghi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il nome di Myrta Merlino torna a circolare con insistenza attorno a La7, rete che la giornalista aveva lasciato per approdare a Mediaset e raccogliere la difficile eredità di Pomeriggio 5. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, la conduttrice starebbe valutando concretamente l’idea di un ritorno nella sua "vecchia casa televisiva", anche se al momento non esisterebbero vere e proprie trattative ufficiali.

Myrta Merlino e i problemi a Mediaset

L’indiscrezione arriva in una fase particolare della carriera della giornalista, reduce da due stagioni intense alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5, un’esperienza che l’ha esposta quotidianamente al confronto con ascolti, critica e inevitabili paragoni con il passato del programma. Terminata questa esperienza, però, per lei non si sarebbe aperta la porta di un nuovo talk su Rete 4, ipotesi che per mesi era stata considerata molto probabile, e di fartto in questa stagione televisiva Myrta non è stata operativa nella conduzione di un programma.

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I rapporti di Myrta Merlino con Urbano Cairo e le ipotesi di un ritorno su La7

A rafforzare le voci sul possibile ritorno a La7 sarebbe soprattutto il rapporto rimasto saldo con Urbano Cairo. Dagospia sottolinea infatti che Myrta Merlino avrebbe partecipato anche alla festa di compleanno dell’editore, organizzata a Villa Necchi, a Milano, insieme al compagno Marco Tardelli. Un dettaglio che nel mondo televisivo viene inevitabilmente letto quanto come come un segnale di vicinanza personale.

Secondo quanto trapela, la giornalista vedrebbe con favore l’idea di rientrare in una rete nella quale aveva costruito gran parte della propria identità televisiva, soprattutto grazie alla conduzione di L’Aria che tira, programma diventato negli anni uno dei punti di riferimento dell’informazione mattutina della rete. Il problema, almeno per il momento, sarebbe però uno soltanto: "Al momento però non ci sono trattative in corso, anche perché a La7 le caselle più importanti sono tutte occupate" fa sapere Dagospia, e difficilmente l’emittente sarebbe intenzionata a rivoluzionare l’assetto consolidato della prossima stagione.

Il ruolo di David Parenzo e gli equilibri della rete

Nel frattempo, proprio David Parenzo, che sarebbe un po’ il "sostituto" di Myrta Merlino alla guida di L’Aria che tira, continuerà il proprio impegno ben oltre la chiusura classica della stagione televisiva. Sempre secondo Dagospia, il giornalista resterà in onda fino alla fine di luglio, concedendosi una pausa soltanto nel mese di agosto. Una scelta che confermerebbe la fiducia della rete nei confronti dell’attuale assetto del programma e che, indirettamente, rende ancora più complicata un’eventuale ricollocazione immediata della Merlino. Proprio questo equilibrio già definito starebbe frenando qualsiasi discorso concreto, nonostante i rapporti personali restino più che cordiali.

Per ora tutto resta confinato nel campo delle indiscrezioni, ma il solo fatto che il nome di Myrta Merlino venga nuovamente accostato a La7 ha riattivato la macchinaa delle notizie e delle speculazioni di chi l’ha sempre preferita nel suo ruolo sul settimo canale.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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