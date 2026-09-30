Myrta Merlino, la nuova vita in TV: “A Pomeriggio 5 non ero io, a San Marino mi ispiro a Minoli”. E svela perché Tardelli è contentissimo La giornalista ha parlato dell’addio a Mediaset e del nuovo programma che condurrà su Rtv San Marino: una nuova fase della carriera, cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Myrta Merlino riparte da sé stessa, dopo un anno lontano dai riflettori che definisce una vera occasione per fermarsi, ascoltarsi e tornare ai propri desideri. In una lunga intervista a La Stampa, infatti, la giornalista ha raccontato la scelta di lasciare Pomeriggio Cinque presentando il nuovo progetto per Rtv San Marino, Myrta Confidential – Interviste sul futuro: trenta puntate dedicate ai grandi temi della contemporaneità, con un modello dichiaratamente ispirato a Gianni Minoli. E, soprattutto, con più tempo per la vita privata. Tanto che Marco Tardelli, come svelato, «brinda ogni giorno». Scopriamo cosa ha detto e tutti I dettagli.

Myrta Merlino: "A Pomeriggio Cinque non ero io", la scelta di fermarsi e ripartire

La decisione di rinunciare a Pomeriggio Cinque, come spiegato da Myrta Merlino in un’ampia intervista a La Stampa, è nata da una necessità personale prima ancora che professionale. «Ho rinunciato a Pomeriggio Cinque perché semplicemente non mi corrispondeva, non ero io. Mi cresceva dentro l’esigenza di aderire perfettamente ai miei progetti, sia dal punto di vista professionale, sia personale». Una scelta che ha significato interrompere quella corsa continua alla quale era abituata: «Nella vita non mi sono fermata un attimo, vivevo l’horror vacui con ansia. Poi, mi sono ascoltata. Ho deciso di scendere dalla giostra. È rischioso ma alla mia età me lo dovevo». Dopo l’esperienza a La7 e la nascita di L’Aria che tira, oggi affidata anche a professionisti cresciuti nella sua squadra, Merlino vive dunque una fase diversa, nella quale il tempo diventa parte integrante delle sue scelte.

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San Marino, il modello Minoli e il brindisi quotidiano di Tardelli

Il nuovo capitolo si chiama Myrta Confidential, programma nato dopo la telefonata di Roberto Sergio, direttore generale Rai e di Rtv San Marino, che le ha lasciato carta bianca. L’idea è quella di un programma di interviste sul futuro, lontano dall’inseguimento dell’attualità quotidiana: «Trenta puntate di parole e pensieri per affrontare i grandi temi della contemporaneità, l’energia, il clima, la guerra, la spiritualità. Un modo per mettersi in gioco senza l’ansia del contingente». Quanto al modello, Merlino guarderà soprattutto a Gianni Minoli: «Io mi rifaccio ai Faccia a Faccia di Minoli che oltretutto è stato il primo a farmi lavorare in tv. Ma anche alle interviste di Enzo Biagi». Il progetto prevede dunque il confronto tra «un grande saggio» e «un giovane da scoprire», per mettere accanto esperienza e futuro. Un nuovo equilibrio che sembra piacere soprattutto in casa: sul compagno Marco Tardelli, Merlino ha rivelato infatti con ironia: «Brinda ogni giorno perché finalmente ho più tempo per noi».

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