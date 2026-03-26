Myrta Merlino, l’oblio non finisce più: la scelta (strana) di Mediaset sul suo futuro La conduttrice ancora ai box dopo l’addio a Pomeriggio Cinque: il Biscione non prevede per lei un nuovo programma. Ecco cosa farà

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L’arrivo di Myrta Merlino a Mediaset, due anni fa, era stato accompagnato da un carico notevole di aspettative. Dopo l’esperienza a La7, il suo approdo al Biscione doveva rappresentare una svolta nel racconto pomeridiano dell’attualità. Tuttavia, la realtà si è rivelata più complessa: Pomeriggio Cinque non ha mai trovato una vera stabilità negli ascolti e il pubblico non ha premiato fino in fondo il cambio di stile. La separazione, consumatasi la scorsa primavera, ha sancito la chiusura di una fase che non ha mantenuto le promesse iniziali, lasciando la giornalista napoletana in una posizione delicata.

Myrta Merlino, dopo Pomeriggio Cinque il nulla

L’uscita di scena di Myrta Merlino ha aperto a una nuova gestione del pomeriggio di Canale 5, oggi affidato a Nuzzi con Dentro la Notizia, segnale evidente di un cambio di rotta editoriale. Per la giornalista si era fatta strada l’ipotesi di un approdo su Rete 4, con un talk settimanale più compatibile con ritmi meno serrati rispetto a un daily. Un’idea che la stessa Merlino avrebbe accolto favorevolmente dopo anni trascorsi a lavorara a programmi quotidiani, ma che finora non ha trovato concretizzazione. Il motivo è semplice: la quarta rete ha già un palinsesto serale fortemente consolidato e difficilmente modificabile nel breve periodo.

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La griglia blindata di Rete 4

La settimana tipo di Rete 4 racconta meglio di ogni analisi la situazione. Il lunedì è presidio stabile di Nicola Porro con Quarta Repubblica; il martedì è nelle mani di Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca; il mercoledì ha visto l’ingresso della new entry Tommaso Labate con Realpolitik; il giovedì resta terreno consolidato di Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio; mentre la domenica sera è occupata da Fuori dal Coro di Mario Giordano, altro volto identitario del talk politico. Se a ciò si aggiunge che il venerdì spetta a Quarto Grado, il programma di maggior successo della rete, e il sabato non non si presta a talk d’approfondimento, è evidente quanto sia difficile inserire un nuovo programma senza stravolgere equilibri già consolidati da anni. In questo scenario, Myrta Merlino resta in attesa, sospesa tra il desiderio di rilancio e la mancanza di uno spazio reale dove poter tornare protagonista.

Myrta Merlino ‘solo’ opinionista a Mediaset

Sul breve periodo, le indiscrezioni parlano chiaro: secondo quanto svela oggi Dagospia, i vertici Mediaset non avrebbero in programma di affidare a Myrta Merlino nuovi format, né in prima serata né nell’access. Le voci su un possibile sbarco nel weekend restano tali, senza sviluppi concreti. Dopo l’uscita da Pomeriggio Cinque, la giornalista è tornata in video soprattutto come opinionista, ruolo che al momento rappresenta l’unica presenza stabile. Nonostante un nuovo contratto con l’azienda, il rilancio appare rinviato: per ora, più che protagonista, Myrta Merlino resta una voce di supporto, in attesa dell’occasione giusta per uscire dal grigiore che sta avvolgendo la sua avventura a Mediaset.

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