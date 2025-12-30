Myrta Merlino cambia rete, la svolta dopo il flop di Pomeriggio Cinque: cosa farà Nuovo progetto editoriale per la conduttrice, pronta a tornare a Mediaset in primavera affiancata da un partner inedito: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo la ‘cacciata’ di Barbara D’Urso da Mediaset, il buon Pier Silvio Berlusconi ha tentato di risollevare le sorti del daytime di Canale 5 portando la conduttrice Myrta Merlino alle redini dello storico programma Pomeriggio Cinque. I risultati, però, non hanno certo soddisfatto le aspettative, ed è proprio per questo che il contenitore pomeridiano è stato ufficialmente cancellato per lasciare posto a Dentro La Notizia con Gianluigi Nuzzi. Dopo questo flop, Myrta Merlino è dunque rimasta sotto contratto in casa Mediaset ma senza un programma da condurre. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la situazione potrebbe presto cambiare: i vertici Mediaset sarebbero infatti pronti a offrire a Myrta un nuovo progetto con un partner inedito: scopriamo di più.

Myrta Merlino, nuovo programma su Rete 4: cosa farà

Ebbene sì, dopo il flop di Pomeriggio Cinque, i vertici Mediaset sarebbero pronti a portare Myrta Merlino al centro di un nuovo progetto su Rete 4. Come rivelato da Dagospia, a partire da marzo 2026 (fino a fine luglio) Myrta sarà alle redini di un nuovo progetto editoriale affiancata da Alessandro Sallusti, ex direttore del Giornale che ha sostituito Nicola Porro al timone di 10 minuti durante la pausa natalizia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In questo modo, Mediaset avrebbe l’occasione di prendere "due piccioni con una fava". Da un lato, potrebbe dare a Myrta Merlino un programma da condurre (essendo lei ancora sotto contratto ma al momento sprovvista di un ruolo nella rete) e dall’altro lato affiancare a Sallusti, che ancora sembrerebbe non essere particolarmente avvezzo ai tempi televisivi, una persona che sa come scandire perfettamente i tempi. L’obiettivo sarebbe dunque quello di fare un esperimento sulla falsa riga di quello fatto a 4 di Sera Weekend, dove a Roberto Poletti è stata affiancata con successo la giornalista Francesca Barra.

Myrta Merlino, che fine ha fatto dopo Pomeriggio Cinque

Dopo il flop di Pomeriggio Cinque, per Myrta Merlino si era addirittura pensato a un ricollocamento come opinionista in diversi programmi Mediaset. Operazione che tuttavia non si è mai concretizzata. A seguire, secondo le indiscrezioni, l’agente Lucio Presta avrebbe avanzato la richiesta di una prima serata su Rete 4 per la conduttrice, ottenendo però un rifiuto da parte di Pier Silvio Berlusconi sia per il prime time che per la fascia oraria dell’access prime time. Dopo mesi di discussioni e trattative, durante i quali la conduttrice è rimasta ferma dal punto di vista televisivo, ecco arrivare uno spiraglio di speranza con questo nuovo progetto editoriale che dovrebbe vederla alle redini a partire dalla prossima primavera.

Potrebbe interessarti anche