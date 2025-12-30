Myrta Merlino cambia rete, la svolta dopo il flop di Pomeriggio Cinque: cosa farà
Nuovo progetto editoriale per la conduttrice, pronta a tornare a Mediaset in primavera affiancata da un partner inedito: scopriamo di più.
Dopo la ‘cacciata’ di Barbara D’Urso da Mediaset, il buon Pier Silvio Berlusconi ha tentato di risollevare le sorti del daytime di Canale 5 portando la conduttrice Myrta Merlino alle redini dello storico programma Pomeriggio Cinque. I risultati, però, non hanno certo soddisfatto le aspettative, ed è proprio per questo che il contenitore pomeridiano è stato ufficialmente cancellato per lasciare posto a Dentro La Notizia con Gianluigi Nuzzi. Dopo questo flop, Myrta Merlino è dunque rimasta sotto contratto in casa Mediaset ma senza un programma da condurre. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la situazione potrebbe presto cambiare: i vertici Mediaset sarebbero infatti pronti a offrire a Myrta un nuovo progetto con un partner inedito: scopriamo di più.
Myrta Merlino, nuovo programma su Rete 4: cosa farà
Ebbene sì, dopo il flop di Pomeriggio Cinque, i vertici Mediaset sarebbero pronti a portare Myrta Merlino al centro di un nuovo progetto su Rete 4. Come rivelato da Dagospia, a partire da marzo 2026 (fino a fine luglio) Myrta sarà alle redini di un nuovo progetto editoriale affiancata da Alessandro Sallusti, ex direttore del Giornale che ha sostituito Nicola Porro al timone di 10 minuti durante la pausa natalizia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In questo modo, Mediaset avrebbe l’occasione di prendere "due piccioni con una fava". Da un lato, potrebbe dare a Myrta Merlino un programma da condurre (essendo lei ancora sotto contratto ma al momento sprovvista di un ruolo nella rete) e dall’altro lato affiancare a Sallusti, che ancora sembrerebbe non essere particolarmente avvezzo ai tempi televisivi, una persona che sa come scandire perfettamente i tempi. L’obiettivo sarebbe dunque quello di fare un esperimento sulla falsa riga di quello fatto a 4 di Sera Weekend, dove a Roberto Poletti è stata affiancata con successo la giornalista Francesca Barra.
Myrta Merlino, che fine ha fatto dopo Pomeriggio Cinque
Dopo il flop di Pomeriggio Cinque, per Myrta Merlino si era addirittura pensato a un ricollocamento come opinionista in diversi programmi Mediaset. Operazione che tuttavia non si è mai concretizzata. A seguire, secondo le indiscrezioni, l’agente Lucio Presta avrebbe avanzato la richiesta di una prima serata su Rete 4 per la conduttrice, ottenendo però un rifiuto da parte di Pier Silvio Berlusconi sia per il prime time che per la fascia oraria dell’access prime time. Dopo mesi di discussioni e trattative, durante i quali la conduttrice è rimasta ferma dal punto di vista televisivo, ecco arrivare uno spiraglio di speranza con questo nuovo progetto editoriale che dovrebbe vederla alle redini a partire dalla prossima primavera.
Potrebbe interessarti anche
Myrta Merlino, rinnovo (a sorpresa) con Mediaset e rivelazione: “La verità sull’addio a Pomeriggio 5”
A poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26 spun...
Pomeriggio Cinque, "Pier Silvio Berlusconi ha scelto": il nuovo conduttore è un 'big' di Rete 4
"Pier Silvio Berlusconi ha scelto": l’erede di Myrta Merlino su Canale 5 sarà un uom...
Myrta Merlino, “trovata l’erede a Pomeriggio 5”: la scelta di Pier Silvio Berlusconi
Mediaset avrebbe deciso di puntare su Cesara Buonamici (in uscita dal Grande Fratell...
Myrta Merlino, addio Pomeriggio 5 e svolta (culinaria) in tv: “Come Antonella Clerici”
Stando agli ultimi rumor l’avventura della conduttrice al timone del daytime pomerid...
“Myrta Merlino non ce la fa più”, il retroscena su Pomeriggio 5 (e l’addio inevitabile)
La conduttrice sarebbe a un passo dall'addio al programma pomeridiano. Ma per lei, m...
Veronica Gentili oltre l’Isola dei Famosi: “Condurrà Pomeriggio Cinque", Myrta Merlino rimpiazzata
Grandi novità per la conduttrice de Le Iene che, dopo aver già ottenuto la conduzion...
Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi si ‘smarca’ da Barbara D’Urso e Myrta Merlino: “Daremo profondità e continuità”
Pronto a debuttare nel daytime di Canale 5 (dove rincorrerà Alberto Matano), il cond...
Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5 dopo due anni: doveva far dimenticare Barbara D'Urso, ma ci è riuscita?
La conduttrice resterà in forza a Mediaset ma per ora non ci sono programmi destinat...