Myrta Merlino, colpo di scena: lascia Mediaset e riparte da San Marino RTV. Il nuovo programma e cosa c'entra la Rai Dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque e un anno senza un programma tutto suo, la giornalista riparte dal canale 550 con un nuovo progetto. Sullo sfondo il possibile ritorno in Rai.

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Dopo tre anni si chiude definitivamente l’esperienza di Myrta Merlino a Mediaset. La giornalista napoletana, arrivata nell’estate del 2023 per raccogliere l’eredità di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, ha scelto di ripartire da San Marino RTV, dove da ottobre condurrà un nuovo programma. Una decisione che arriva dopo una lunga fase di riflessione e al termine di un matrimonio col ‘Biscione’ che non ha prodotto i risultati sperati.

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Perché Myrta Merlino lascia Mediaset

Il divorzio tra Myrta Merlino e l’azienda di Pier Silvio Berlusconi è la naturale conclusione di un rapporto che, negli ultimi dodici mesi, era ormai arrivato ai titoli di coda. Dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque, avvenuta al termine della scorsa stagione televisiva, Mediaset non è riuscita a individuare un nuovo progetto adatto alla giornalista. Per mesi si è parlato della possibilità di affidarle un talk show settimanale su Rete 4, ipotesi che avrebbe valorizzato maggiormente il suo profilo di giornalista d’approfondimento. Tuttavia il progetto non ha mai preso forma. La quarta rete dispone già di un’offerta molto ampia di programmi di informazione e attualità e non è stato trovato uno spazio stabile nel palinsesto. Di conseguenza Merlino ha trascorso la stagione 2025-2026 senza una trasmissione da condurre, limitandosi a qualche sporadica presenza come opinionista nei programmi d’approfondimento di Mediaset. La separazione è quindi maturata gradualmente, più per l’assenza di una reale collocazione editoriale che per una rottura improvvisa.

Il difficile dopo Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque

Quando Pier Silvio Berlusconi la scelse per sostituire Barbara d’Urso, Myrta Merlino si trovò davanti a una delle sfide più complicate della televisione italiana. Non si trattava soltanto di cambiare conduttrice, ma di trasformare l’identità di uno dei programmi simbolo del pomeriggio di Canale 5.

L’idea era rendere Pomeriggio Cinque più vicino all’attualità e all’informazione, sfruttando l’esperienza maturata da Merlino a La7. Il pubblico, però, non ha premiato il cambiamento nella misura sperata e la sfida si è rivelata molto più complessa del previsto. Da una parte il pubblico era profondamente legato all’impostazione costruita negli anni da Barbara d’Urso; dall’altra, il profilo professionale di Merlino, fortemente legato all’approfondimento politico ed economico maturato a La7, faticava a integrarsi con un contenitore nato per parlare a una fascia di telespettatori differente e di temi più leggeri.

Gli ascolti non hanno mai consentito a Canale 5 di ridurre in maniera significativa il divario con La Vita in Diretta su Rai 1 e dopo due stagioni, nel settembre 2025, Mediaset ha deciso di chiudere definitivamente Pomeriggio Cinque, sostituendolo con Dentro la notizia, il nuovo programma affidato a Gianluigi Nuzzi.

Myrta Merlino riparte da San Marino RTV: l’annuncio di Roberto Sergio

L’addio a Mediaset coincide con il trasferimento a San Marino RTV, la rete di Stato della Repubblica del Titanio. L’annuncio è arrivato ieri sera durante La Terrazza della Dolce Vita, manifestazione condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi, dove l’amministratore delegato Roberto Sergio ha ufficializzato l’ingresso di Myrta Merlino nel palinsesto di San Marino RTV. La giornalista debutterà in autunno sul canale 550 con un nuovo programma, entrando a far parte del progetto di rilancio dell’emittente, che negli ultimi anni ha investito nell’arrivo di volti popolari della televisione italiana.

Per Merlino si tratta di un ritorno alla conduzione dopo una stagione vissuta prevalentemente lontano dagli studi televisivi. La nuova avventura inizierà in autunno. San Marino RTV ha scelto la giornalista nell’ambito del piano di rilancio dell’emittente, che negli ultimi anni ha investito nell’arrivo di volti noti della televisione italiana per rafforzare la propria offerta. Tra i vip italiani che lavorano nell’emittente ci sono Simona Ventura, Roberto Giacobbo e Paolo Mieli, mentre Cristiano Malgioglio figura tra i volti annunciati nei palinsesti della seconda metà del 2026 con un proprio show.

Myrta Merlino: dalla Rai a La7, fino al flop a Mediaset

La carriera di Myrta Merlino è iniziata in Rai nei primi anni Novanta come inviata di Mixer, lo storico programma di Gianni Minoli. In seguito ha collaborato con diverse trasmissioni del servizio pubblico, occupandosi soprattutto di economia e informazione. La vera consacrazione è arrivata però a La7, dove con L’aria che tira è diventata uno dei volti più riconoscibili del daytime italiano. Dodici anni di conduzione che l’hanno resa un punto di riferimento nel racconto dell’attualità politica ed economica e che hanno convinto Mediaset a puntare su di lei per il rilancio del pomeriggio di Canale 5.

Myrta Merlino tornerà in Rai?

L’approdo a San Marino RTV ha riacceso le ipotesi su un possibile ritorno della giornalista nell’orbita della Rai. L’emittente della Repubblica di San Marino è infatti partecipata al 50% dalla Rai insieme all’ente pubblico sammarinese e mantiene da tempo rapporti di collaborazione con la televisione pubblica italiana. Al momento non esistono indicazioni ufficiali su un futuro approdo di Myrta Merlino in Rai. Tuttavia, il nuovo incarico potrebbe consentirle di riavvicinarsi al mondo della tv pubblica italiana nell’ottica di un eventuale approdo che potrebbe concretizzarsi nella stagione 2027/2028.

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