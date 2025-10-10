Trova nel Magazine
Myriam Sylla e Alberto Fortis insieme su RaiPlay per emozionare ancora: vi terranno 'inchiodati' alla sedia

Un viaggio tra arte, scienza e sport: su RaiPlay, il film che esplora il potere del silenzio e del respiro per ritrovare equilibrio nel caos del vivere moderno.

Purtroppo, in molti, ancora oggi, sottovalutano i benefici che la meditazione offre a coloro che la praticano. C’è chi ancora crede che siano tutte sciocchezze, e chi invece, la pratica e si sente meglio con sé stesso. Proprio riguardo questo argomento, dovete sapere che su RaiPlay è disponibile un film documentario che rappresenta una sorta di viaggio intenso tra mente, corpo e respiro, che unisce arte, scienza e sport alla ricerca delle radici più profonde della meditazione. Tra le testimonianze di volti noti, ci sono anche quelle della campionessa mondiale e olimpionica di volley Myriam Sylla, e del cantautore Alberto Fortis. Di seguito, tutti i dettagli.

Respiri, il film documentario che svela i segreti della meditazione

Nonostante lo scetticismo da parte di alcune, sono sempre di più le persone che scelgono di avvicinarsi alla meditazione. Su RaiPlay è disponibile Respiri, il primo film interamente prodotto da Wanted Cinema, in collaborazione con Rai Documentari e con il sostegno della Torino Piemonte Film Commission. Diretto da Antonio Bocola, il documentario esplora la meditazione in tutte le sue forme, e lo fa intrecciando esperienze personali, arte, scienza e sport, alla ricerca dell’equilibrio interiore e della consapevolezza. Il film indaga sul perché sempre più persone scelgono la meditazione e come questa pratica influenza mente, corpo e comportamento. Tra i protagonisti (che rilasceranno le proprie testimonianze) figurano la campionessa di volley Myriam Sylla, l’artista Michelangelo Pistoletto, il cantautore Alberto Fortis, il funambolo Andrea Loreni, musicisti come Livio Magnini e Vicio Vicini, oltre a studiosi e neuroscienziati come David Vago, Federico Nitamo Montecucco, Eve Ekman, Nicola De Pisapia, Silvia Ghiroldi e Marcello Ghilardi. Attraverso esperimenti scientifici, filmati e testimonianze, Respiri mostra i cambiamenti cerebrali e psicologici legati alla meditazione, sottolineandone l’impatto trasformativo sulla vita quotidiana.

Non è un film spirituale, ma un’opera laica, scientifica e profondamente umana, che invita lo spettatore a fare esperienza diretta della presenza e del respiro. Girato in luoghi simbolici come il Villaggio Globale di Bagni di Lucca, il documentario mescola narrazione poetica e rigore scientifico, creando un racconto cinematografico accessibile a tutti e incredibilmente interessante. Dopo oltre 200 titoli distribuiti, Wanted Cinema conferma con Respiri la propria vocazione: un cinema che interroga, emoziona e apre prospettive.

Le splendide location del documentario e dove vedere Respiri in streaming

Il Villaggio Globale a Ponte a Serraglio (Bagni di Lucca, Toscana) è una delle location principali del film. Centro internazionale olistico, offre terapie come bagni termali, ayurveda, shiatsu e reiki, e ciò che piace molto è che è immerso in un contesto naturale suggestivo. Il film ha coinvolto anche esperti e protagonisti in altre città italiane, tra cui Torino, sede della produzione e distribuzione, mentre le altre location non sono state rivelate. Chi deciderà di guardare questo film documentario rimarrà non solo affascinato da questo luogo stupendo, ma anche nello scoprire cose che non sa sulla pratica della meditazione. Respiri è in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi

