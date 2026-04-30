Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Chris Evans coinvolto in un thriller segreto in attesa del caos in Avengers Doomsday: a chi ha ‘soffiato’ il ruolo

Chris Evans entra nel cast di My Darling California al posto di Josh Brolin: nuovo ruolo nel thriller d'aaìzione mentre cresce l’attesa per Avengers Doomsday.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mentre cresce l’attesa per Avengers: Doomsday, la star della Marvel, Chris Evans, farà parte di un nuovo e ambizioso progetto cinematografico. Stando a quanto si apprende da Deadline, si tratta di un film thriller, My Darling California, ambientato nella Los Angeles degli anni ’80, con un cast ricco di nomi conosciuti e una trama piuttosto intricata. Evans sarebbe subentrato a Josh Brolin. Di seguito, tutti i dettagli.

My Darling California, Chris Evans nel cast del nuovo film: cosa sappiamo

Ebbene sì, Chris Evans entra nel cast di My Darling California, thriller diretto da Elijah Bynum, dove affiancherà Jessica Chastain, Chris Pine, Mikey Madison, Charles Melton e Don Cheadle. Prende il posto di Josh Brolin, che ha dovuto rinunciare per altri impegni. Il film, ambientato nella Los Angeles del 1980, ruota attorno a un crimine che finisce per intrecciare le vite di personaggi molto diversi tra loro: un presentatore TV, sua moglie, una star country, due piccoli criminali e un ex detenuto; tutti alla ricerca di una seconda occasione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le riprese partiranno tra la fine dell’estate e settembre. Il progetto è finanziato da Anton, che si occuperà anche della distribuzione internazionale insieme a CAA Media Finance, mentre la produzione è affidata a David Hinojosa, Alex Coco e Sébastien Reybaud.

Chris Evans torna in Avengers Doomsday: il suo ruolo

Qualche settimana fa, un teaser trailer ha rivelato il ritorno di Steve Rogers, alias Captain America, nel MCU, confermando la partecipazione di Chris Evans in Avengers: Doomsday. Rogers era stato lasciato nel 2019, alla fine di Avengers: Endgame, quando aveva passato lo scudo a Sam Wilson. Nel nuovo teaser viene mostrato in una fase di vita tranquilla e familiare, essendo diventato padre, pur continuando a mostrare nostalgia per il suo passato da eroe. Alla CinemaCon, Evans ha spiegato il suo ritorno dicendo: "Avevo detto che sarei tornato solo se ci fosse stato un motivo valido, e in Doomsday c’è un motivo davvero valido per cui questi eroi hanno bisogno di Steve Rogers".
Ha inoltre commentato ironicamente il ritorno di Downey Jr. nei panni del villain: "Questo tipo… non mi piace".

I fratelli Russo hanno descritto il nuovo antagonista con queste parole: "Victor von Doom è uno dei cattivi più complessi. È sempre tre mosse avanti… il che lo rende praticamente imbattibile". Il film sarà la prima parte di una storia che si concluderà con Avengers: Secret Wars nel 2027, chiudendo la Saga del Multiverso. L’uscita di Avengers: Doomsday è prevista per il 2026, con arrivo nelle sale italiane tra il 16 e il 17 dicembre.

Potrebbe interessarti anche

Avengers: Doomsday, svelato il nuovo trailer del film Marvel al CinemaCon di Las Vegas con Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday, ritorno clamoroso: la minaccia che farà tremare tutti è oltre ogni immaginazione

Dal CinemaCon arriva il nuovo trailer di Avengers: Doomsday: indizi, ritorni inattes...
Nuovi leader per i Vendicatori: la scommessa Marvel per il 2027 è incredbile

Avengers: Secret Wars, addio ai vecchi miti: svelati i due eroi che prenderanno il comando dei Vendicatori

Con l'addio definitivo a Steve Rogers, Marvel prepara il terreno per Avengers: Secre...
Avengers Doomsday: due morti shock, il ritorno di Loki e la formazione degli Young Avengers

Avengers Doomsday: due morti shock, il ritorno di Loki e la formazione degli Young Avengers

Gli ultimi rumor riguardo il film Marvel raccontano diversi elementi di grande tensi...
Avengers: Doomsday, il poster di Robert Downey Jr. scatena i fan

Avengers: Doomsday, un gesto di Robert Downey Jr. scatena i fan: due (possibili) ritorni Marvel in vista

Il concept art condiviso dall’attore alimenta teorie tra i fan: dettagli nascosti ne...
Avengers: Doomsday segnerà irrevocabilmente il destino di uno dei suoi protagonisti?

Avengers: Doomsday, chi potrebbe morire: il film segnerà irrevocabilmente il destino di un protagonista?

Un conflitto dietro le quinte potrebbe averci svelato una delle prime morti di Aveng...
Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Leakato il teaser di Avengers - Doomsday: vero trailer o fake IA?

Tutto ciò che dovete sapere sul teaser trailer del prossimo film dell'MCU che sta ci...
Avengers: Doomsday, un nuovo teaser rivela i film e le serie da guardare prima dell'uscita al cinema

Avengers: Doomsday, il nuovo promo cambia tutto: 6 film e serie MCU indispensabili da guardare prima

Un teaser internazionale ripercorre 18 anni di MCU e svela i titoli chiave da vedere...
Avengers: Doomsday, i 5 buchi di trama (peggiori) di Endgame e che andranno risolti

Avengers: Doomsday, i peggiori buchi di trama di Endgame che andranno risolti e il trailer sugli X-Men

Avengers: Endgame è senza dubbio uno dei picchi dei Marvel Cinematic Universe ma si ...
Un'altra supereroina si aggiunge al cast corale di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, un altro personaggio attesissimo torna nel MCU: il cast da urlo

Kathryn Newton conferma il ritorno di Cassie Lang nel nuovo capitolo dei Vendicatori...

Salute

Malattia del sangue

Come affrontare la mielofibrosi che colpisce il midollo osseo

LEGGI

Personaggi

L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Ayca Aysin Turan

Ayca Aysin Turan
Amanda Lear

Amanda Lear
Bill Cosby

Bill Cosby

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963