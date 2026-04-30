Chris Evans coinvolto in un thriller segreto in attesa del caos in Avengers Doomsday: a chi ha ‘soffiato’ il ruolo
Chris Evans entra nel cast di My Darling California al posto di Josh Brolin: nuovo ruolo nel thriller d'aaìzione mentre cresce l’attesa per Avengers Doomsday.
Mentre cresce l’attesa per Avengers: Doomsday, la star della Marvel, Chris Evans, farà parte di un nuovo e ambizioso progetto cinematografico. Stando a quanto si apprende da Deadline, si tratta di un film thriller, My Darling California, ambientato nella Los Angeles degli anni ’80, con un cast ricco di nomi conosciuti e una trama piuttosto intricata. Evans sarebbe subentrato a Josh Brolin. Di seguito, tutti i dettagli.
My Darling California, Chris Evans nel cast del nuovo film: cosa sappiamo
Ebbene sì, Chris Evans entra nel cast di My Darling California, thriller diretto da Elijah Bynum, dove affiancherà Jessica Chastain, Chris Pine, Mikey Madison, Charles Melton e Don Cheadle. Prende il posto di Josh Brolin, che ha dovuto rinunciare per altri impegni. Il film, ambientato nella Los Angeles del 1980, ruota attorno a un crimine che finisce per intrecciare le vite di personaggi molto diversi tra loro: un presentatore TV, sua moglie, una star country, due piccoli criminali e un ex detenuto; tutti alla ricerca di una seconda occasione.
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Le riprese partiranno tra la fine dell’estate e settembre. Il progetto è finanziato da Anton, che si occuperà anche della distribuzione internazionale insieme a CAA Media Finance, mentre la produzione è affidata a David Hinojosa, Alex Coco e Sébastien Reybaud.
Chris Evans torna in Avengers Doomsday: il suo ruolo
Qualche settimana fa, un teaser trailer ha rivelato il ritorno di Steve Rogers, alias Captain America, nel MCU, confermando la partecipazione di Chris Evans in Avengers: Doomsday. Rogers era stato lasciato nel 2019, alla fine di Avengers: Endgame, quando aveva passato lo scudo a Sam Wilson. Nel nuovo teaser viene mostrato in una fase di vita tranquilla e familiare, essendo diventato padre, pur continuando a mostrare nostalgia per il suo passato da eroe. Alla CinemaCon, Evans ha spiegato il suo ritorno dicendo: "Avevo detto che sarei tornato solo se ci fosse stato un motivo valido, e in Doomsday c’è un motivo davvero valido per cui questi eroi hanno bisogno di Steve Rogers".
Ha inoltre commentato ironicamente il ritorno di Downey Jr. nei panni del villain: "Questo tipo… non mi piace".
I fratelli Russo hanno descritto il nuovo antagonista con queste parole: "Victor von Doom è uno dei cattivi più complessi. È sempre tre mosse avanti… il che lo rende praticamente imbattibile". Il film sarà la prima parte di una storia che si concluderà con Avengers: Secret Wars nel 2027, chiudendo la Saga del Multiverso. L’uscita di Avengers: Doomsday è prevista per il 2026, con arrivo nelle sale italiane tra il 16 e il 17 dicembre.
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