Jason Statham scatena la furia in mare aperto: Mutiny trasforma l’oceano in una guerra senza regole Il trailer di Mutiny mostra Jason Statham in una nuova missione ad alta tensione: vendetta, cospirazioni e azione in mare aperto nel nuovo film di Lionsgate.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ammettiamolo: tutti noi non aspettiamo altro che rivedere in azione Jason Statham, l’attore britannico che trasforma ogni progetto in un qualcosa di incredibilmente avvincente. E, per nostra felicità, di recente è stato condiviso online il trailer del nuovo film d’azione Munity, in cui ricopre il ruolo di protagonista. Diretta da Jean-François Richet, la pellicola si presenta come un action estivo molto atteso, con una trama che unisce perfettamente vendetta personale, tensione in spazi chiusi e una cospirazione globale. Di seguito, tutti i dettagli.

Munity, Jason Statham è spietato nel trailer del nuovo film

Era ora, finalmente! Lionsgate ha presentato il trailer e il poster di Mutiny, il nuovo film d’azione con Jason Statham, annunciandone anche l’uscita nelle sale. L’immagine promozionale mostra l’attore in una scena ad alta tensione, aggrappato a un’imbarcazione con un’arma in mano mentre osserva il mare e una nave militare sullo sfondo. Il film debutterà nei cinema statunitensi il 21 agosto 2026, mentre non è ancora chiaro se arriverà in contemporanea anche in Italia. Nel cast, oltre a Statham, figurano anche:

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Annabelle Wallis

Roland Møller

Jason Wong

La regia è di Jean-François Richet e la sceneggiatura di Lindsay Michel e J.P. Davis.

Il progetto si inserisce nel filone action che ha caratterizzato la carriera recente dell’attore, con risultati al botteghino variabili: The Beekeeper ha ottenuto un grande successo superando i 160 milioni di dollari globali, A Working Man ha registrato un buon incasso intorno ai 100 milioni, mentre Missione Shelter ha avuto un riscontro più debole rispetto alle attese.

Di cosa parla Munity: la trama

La storia ruota attorno a Cole Reed, interpretato da Statham, che dopo aver assistito all’omicidio del suo capo miliardario viene accusato ingiustamente e costretto a fuggire. Farà di tutto per dimostrare la propria innocenza e svelare una cospirazione internazionale.

Jason Statham interpreta se stesso nella commedia Jason Statham Stole My Bike

Stando a quanto riportato da Deadline tempo fa, David Leith starebbe lavorando a Jason Statham Stole My Bike, una commedia d’azione meta-cinematografica, in cui Jason Statham interpreterà una versione romanzata di sé stesso. Il film viene descritto come "il ruolo di una vita, interpretando la superstar mondiale d’azione Jason Statham", in un contesto autoironico.

Il film ricorda JCVD con Jean-Claude Van Damme per il suo approccio meta-narrativo. Non si conoscono ancora dettagli sulla trama, ma le riprese sono previste per maggio 2026, con un budget di circa 80 milioni di dollari e classificazione PG-13. La sceneggiatura è di Alison Flierl, autrice di BoJack Horseman, elemento che suggerisce un tono satirico e intelligente.

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