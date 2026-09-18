Musk, il film di Alex Gibney applaudito a Venezia 2026 mette Universal davanti a un bivio: il dettaglio che non passa inosservato Universal valuta lo stop alla distribuzione del documentario di Alex Gibney su Elon Musk, applaudito a Venezia 2026: sul tavolo anche una “kill fee” milionaria.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sembrava destinato a far discutere ben oltre il Lido, e invece Musk, il film documentario su Elon Musk firmato da Alex Gibney rischia di fermarsi proprio sul più bello. Dopo gli applausi raccolti a Venezia 2026, il film si ritrova al centro di un inatteso braccio di ferro sulla distribuzione: Universal, che ha investito milioni per i diritti internazionali, non ha ancora fissato una data d’uscita e starebbe valutando se fare un passo indietro. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Musk, il film documentario di Alex Gibney crea scompiglio: Universal ‘indecisa’ sul da farsi

Universal non ha ancora deciso quale sarà il destino internazionale del documentario di Alex Gibney su Elon Musk, presentato a Venezia. La major, che ha acquisito i diritti del film al di fuori del Nord America, non ha annunciato una data di distribuzione né fornito indicazioni precise ai produttori. Secondo fonti di Hollywood Reporter, tra le possibilità ci sarebbe anche quella di abbandonare il progetto e restituire i diritti alla produzione, pagando una "kill fee". Negli Stati Uniti il documentario sarà invece distribuito da Bleecker Street e arriverà anche al London Film Festival. Un eventuale ritiro di Universal assumerebbe particolare rilievo alla luce delle recenti controversie che hanno coinvolto diverse società dei media in relazione a presunte pressioni politiche. Come, per esempio, la rinuncia di Amazon a distribuire Artificial di Luca Guadagnino e gli accordi economici raggiunti da Abc News e Paramount/Cbs News con Donald Trump per chiudere alcune dispute legali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al centro del documentario ci sono anche gli aspetti più controversi dell’attività politica di Musk. Il film ipotizza, tra l’altro, un possibile utilizzo contro i Democratici dei dati raccolti durante la sua esperienza al Doge, l’organismo creato dall’amministrazione Trump per intervenire sulla struttura del governo federale. A rendere ancora più delicata la vicenda sono i rapporti tra Musk e Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission, l’autorità che dispone di ampi poteri di controllo sul settore dei media. La Fcc, inoltre, sta esaminando le politiche Dei di Comcast, proprietaria di NbcUniversal. In questo contesto, la decisione di Universal sulla distribuzione del film potrebbe avere implicazioni che vanno oltre la semplice strategia commerciale.

Musk, di cosa parla il film di Alex Gibney

Il documentario di Alex Gibney racconta Elon Musk da una prospettiva che va oltre il personaggio pubblico e il successo delle sue imprese. Ripercorrendo la sua carriera tra innovazione, ambizione e crescente potere, il film analizza l’impatto che Musk ha avuto sulla tecnologia e sulla società, mettendone in evidenza anche le contraddizioni e gli aspetti più controversi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche