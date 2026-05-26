Pino Daniele non smette di ispirare, 'RaiPlay' cerca chi ha il talento per raccogliere la sua eredità: cosa dovreste fare Cantautori e band si sfidano nel nome di Pino Daniele: il contest che unisce talento, identità musicale e performance dal vivo cerca la prossima grande voce.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un modo di fare musica che va oltre le classifiche, oltre il palco, oltre il successo. È il modo in cui Pino Daniele ha vissuto ogni nota, ogni parola, ogni accordo: con profondità e con una libertà assoluta. È da questa visione che nasce il Musicante Awards – Premio Pino Daniele, il Live Contest ideato dalla Fondazione Pino Daniele ETS per trasmettere quei valori a una nuova generazione di artisti. Un contest che non cerca semplici performer, ma veri "Musicanti": giovani talenti capaci di unire tecnica e anima, tradizione e ricerca, identità culturale e innovazione. La seconda edizione è già realtà e le candidature sono aperte fino al 13 giugno 2026. Di seguito, tutti i dettagli.

Musicante Awards – Premio Pino Daniele: iscrizioni aperte per la seconda edizione del Live Contest

Sono aperte fino al 13 giugno 2026 le candidature per la seconda edizione del Musicante Awards – Premio Pino Daniele, un Live Contest dedicato a giovani artisti con solide competenze musicali e un repertorio di brani originali. Ideato dalla Fondazione Pino Daniele ETS, il progetto nasce dall’eredità del grande musicista napoletano con l’obiettivo di sostenere nuovi cantautori e band che mettono al centro qualità, identità culturale e ricerca artistica. Per partecipare è sufficiente compilare il form su musicanteawards.com. Il contest si articola in quattro fasi: Candidature Online, Live Audition, Bootcamp e Show finale, ed è aperto a tre categorie: AFAM (studenti e diplomati di Conservatori), Academy Connection (artisti indipendenti, affiancati da allievi del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano) e Industry (artisti legati a label o editori).

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Ogni candidato deve presentare un brano inedito originale e una reinterpretazione di un’opera di Pino Daniele. I finalisti, ufficialmente chiamati "Musicanti", si esibiranno in eventi pubblici concorrendo a undici categorie di nomination. Il vincitore assoluto riceverà un contributo economico per la propria carriera, mentre tutti i finalisti avranno la possibilità di sottoscrivere contratti discografici ed editoriali con i partner dell’industria.

Musicante Awards – Premio Pino Daniele, il live contest conquista anche Rai 1 e RaiPlay

La seconda edizione dei Musicante Awards si rafforza ulteriormente grazie a un’importante rete di supporto istituzionale: per il secondo anno consecutivo il contest gode del patrocinio del MUR e del sostegno di SIAE e Nuovo IMAIE. Il percorso formativo si svolge in collaborazione con il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, nelle sedi di via Conservatorio e del nuovo campus "Bosco della Musica" a Rogoredo. La prima edizione ha coinvolto oltre 25 giovani artisti e 100 musicisti, con uno show trasmesso in diretta su Rai Radio 2 e RaiPlay. Il gran finale del 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, ha visto trionfare Rossana De Pace. L’evento sarà replicato il 6 giugno su Rai 1, in seconda serata.

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