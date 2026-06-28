Ultimo 'cancella' Geolier, 'Il giorno che aspettavo' subito al numero 1: i dati (sorprendenti) del nuovo album
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: gli album più venduti in Italia nella settimana dal 22 al 28 giugno 2026. Dentro trovi la Top 10 raccontata in stile fresco, i fenomeni più interessanti della settimana e la Top 100 completa.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Cambio di guardia in alta classifica e new entry esplosive. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati, la tenuta settimana dopo settimana è in alcuni casi eccezionale.
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1) ULTIMO – IL GIORNO CHE ASPETTAVO (Nuovo al n.1)
Debutto diretto in vetta per Ultimo con il suo settimo album di inediti. L’attesa era altissima e non a caso: il 4 luglio Roma vivrà il mega-evento a Tor Vergata La Favola Per Sempre, con un palco-monstre (34 torri, 2500 mq di led, firma luminosa a 60 metri) e 250.000 biglietti polverizzati. In vista del caldo record, gli organizzatori hanno varato regole speciali per la sicurezza (acqua gratuita e via libera a borracce): il segnale di un happening che ha già fatto scuola. Nel disco c’è tutto il suo mondo, tra ballad al pianoforte e inni da stadio: spiccano Romantica (già tra le preferite del pubblico) e la title track, pensata per l’impatto immediato live.
2) GEOLIER – TUTTO È POSSIBILE (+1)
Geolier conferma la corsa da fuoriclasse: Napoli lo attende con tre notti sold out al Maradona e, soprattutto, con uno streaming globale del live grazie alla partnership con Amazon Music. Tra ospiti internazionali e un legame fortissimo con la città, l’artista continua a spingere anche in classifica. In regia, l’ispirazione dichiarata a miti come Michael Jackson; sul palco, il segno di una scena urban che parla a tutta Italia (e oltre).
3) OLLY – TUTTA VITA (SEMPRE) (+3)
Il figlio prediletto di Genova risale deciso. Dopo un 2025 da record (oltre 500.000 biglietti complessivi tra tour e date evento, 24 certificazioni e la vittoria a Sanremo), Olly ha imparato a dosare le forze: stop agli eccessi post-infortunio e focus su scrittura e forma live. All’orizzonte, il debutto negli stadi nel 2027 (data zero a Trieste e poi San Siro). Intanto, il disco continua a macinare ascolti grazie al mix di pop immediato e testi generazionali.
4) SHIVA – VANGELO (=)
Tenuta importante per il progetto, arrivato all’undicesima settimana. Shiva resta uno degli high-roller della chart con più titoli in circolazione: oltre a Vangelo, dentro la Top 100 ritroviamo Milano Angels Reloaded, Milano Demons Reloaded e Santana Season. Banger, immaginario forte e una fanbase che non molla mai la presa.
5) OLIVIA RODRIGO – YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE (-4)
Dopo il debutto altissimo, Olivia scivola ma resta saldamente in Top 5 alla seconda settimana. Il suo pop emotivo continua a colpire duro anche in Italia: titolo-manifesto, scrittura affilata e una capacità rara di trasformare il diario in hit.
6) BRESH – MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) (-1)
La scia del suo progetto non accenna a spegnersi. Bresh è di casa nei grandi palchi estivi e lo si è visto anche tra gli ospiti speciali del San Siro di Tedua, in uno dei momenti più corali della serata. In agenda, la data all’Arena del Mare di Genova del 1 luglio: la Liguria abbraccia uno dei suoi volti più amati.
7) ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI (-5)
Settimana più soft in classifica, ma l’estate di Lauro è tra le più calde: tra San Siro in chiave show-mode e il progetto fashion (capsule Erotica come direttore creativo Dondup), l’artista continua a muovere estetica e immaginario. Ciliegina: la comparsata da amico-alleato sul palco dell’Olimpico di Geolier, a suggellare un ponte Roma-Napoli che guarda al futuro.
8) BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (=)
Stabilità d’acciaio per il fenomeno globale. In arrivo due date italiane all’Ippodromo Snai La Maura di Milano (17 e 18 luglio): attese oceaniche e hype altissimo anche da noi, dove il suo mix latin-urban è ormai sinonimo di super-rotazione.
9) SAMURAI JAY – AMATORE (=)
Quinta settimana e presenza fissa tra i nomi caldi dell’urban italiano. La spinta è aiutata anche dalla forte esposizione live e televisiva nei grandi show musicali dell’estate: una vetrina perfetta per consolidare numeri e pubblico.
10) GEOLIER – DIO LO SA – ATTO II (=)
Doppietta in Top 10 per Geolier e maratona impressionante: 107 settimane di permanenza. La conferma che il catalogo dell’artista regge alla grande l’onda delle nuove uscite, spinto dall’effetto-stadi e da una fanbase realmente trasversale.
I dati citati nella sezione qui sopra provengono dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.
Fenomeni e movimenti della settimana
Exploit e resistenza: Ultimo entra direttamente al numero 1 con Il giorno che aspettavo, mentre Geolier firma una doppia presenza in Top 10 e continua la sua corsa verso il tris al Maradona con livestream mondiale. Scivolone di Olivia Rodrigo (dal vertice alla 5, seconda settimana), ma con tenuta da big. Pioggia di new entry nella Top 100: Fabri Fibra con Mentre Los Angeles brucia (Deluxe) (13), Litfiba con 12/5/87 (Aprite i vostri occhi) (23), Antonello Venditti con Daje! (54), Tommaso Paradiso con Casa Paradiso (62), gli Oasis con il 30th Anniversary Deluxe di (What’s The Story) Morning Glory? (80), Kanye West con Bully (Deluxe) (81) e Avicii Forever (99). Longevità monstre: Marracash con Persona tocca le 347 settimane (47), Lazza con Sirio vola a 220 settimane (55). Multiple presenze: i Pinguini Tattici Nucleari piazzano quattro titoli (Hello World, Ahia!, Fake News, Fuori dall’Hype), Shiva è in tripla con i suoi reloaded e Santana Season, Geolier somma due album in Top 50.
La top 100 completa: tutti gli album in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO
|ULTIMO
|Nuovo
|1
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|+1
|23
|3
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|+3
|87
|4
|VANGELO
|SHIVA
|=
|11
|5
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|-4
|2
|6
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|-1
|55
|7
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|-5
|62
|8
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|=
|77
|9
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|=
|5
|10
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|107
|11
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|+2
|21
|12
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|-1
|65
|13
|MENTRE LOS ANGELES BRUCIA (DELUXE)
|FABRI FIBRA
|Nuovo
|1
|14
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|+4
|25
|15
|RYAN TED
|TEDUA
|-3
|5
|16
|SANTISSIMO
|SAYF
|-1
|7
|17
|È O G.
|G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL
|-3
|3
|18
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|-2
|9
|19
|DISINCANTO
|MADAME
|+4
|10
|20
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|-2
|11
|21
|GLI ANNI
|883
|=
|50
|22
|SANTANA MONEY GANG
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|63
|23
|12/5/87 (APRITE I VOSTRI OCCHI)
|LITFIBA
|Nuovo
|1
|24
|TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO
|KID YUGI
|+4
|121
|25
|SOLITO CINEMA
|JULI
|=
|9
|26
|CALCINACCI
|FULMINACCI
|+4
|15
|27
|VERA BADDIE
|ANNA
|+11
|104
|28
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|-4
|12
|29
|PAPERCUTS
|LINKIN PARK
|+4
|115
|30
|GIRA, IL MONDO GIRA
|OLLY
|+26
|96
|31
|2C2C- THE BEST OF
|CESARE CREMONINI
|-12
|26
|32
|UN VERANO SIN TI
|BAD BUNNY
|-3
|22
|33
|MA IO SONO FUOCO
|ANNALISA
|-2
|37
|34
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-8
|4
|35
|FAMOSO
|SFERA EBBASTA
|+4
|26
|36
|PER SOLDI E PER AMORE
|ERNIA
|-1
|40
|37
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|-5
|9
|38
|HELLO WORLD
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-2
|81
|39
|ROCKSTAR
|SFERA EBBASTA
|+7
|287
|40
|LOCURA
|LAZZA
|-3
|92
|41
|IL CORAGGIO DEI BAMBINI- ATTO II
|GEOLIER
|+9
|181
|42
|LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE)
|TEDUA
|+18
|160
|43
|IL MIO LATO PEGGIORE
|LUCHÈ
|-2
|58
|44
|WAR
|ASTRO
|-37
|2
|45
|ALASKA BABY
|CESARE CREMONINI
|-18
|26
|46
|ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE
|IRAMA
|-7
|6
|47
|PERSONA
|MARRACASH
|-7
|347
|48
|FERITE (DELUXE EDITION)
|CAPO PLAZA
|=
|112
|49
|MILANO ANGELS RELOADED
|SHIVA
|=
|94
|50
|ARIRANG
|BTS
|-8
|14
|51
|X2VR
|SFERA EBBASTA
|+2
|136
|52
|MILANO DEMONS RELOADED
|SHIVA
|-1
|76
|53
|20
|CAPO PLAZA
|-1
|74
|54
|DAJE!
|ANTONELLO VENDITTI
|Nuovo
|1
|55
|SIRIO
|LAZZA
|-1
|220
|56
|NEW YEAR’S EVE PARTY
|DAVID GUETTA
|-1
|26
|57
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|+1
|9
|58
|EL BAIFO
|QUEVEDO
|+9
|8
|59
|KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.)
|VARIOUS ARTISTS
|+3
|52
|60
|UMILE (DELUXE)
|TONY BOY
|-1
|155
|61
|SONO UN GRANDE (DELUXE)
|TIZIANO FERRO
|-14
|6
|62
|CASA PARADISO
|TOMMASO PARADISO
|Nuovo
|1
|63
|MET GALA
|SARAH TOSCANO
|-18
|2
|64
|NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE
|MARRACASH
|=
|240
|65
|FACCIO UN CASINO
|COEZ
|=
|44
|66
|GOING HARD 3
|TONY BOY
|+5
|81
|67
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|+7
|205
|68
|1969
|ACHILLE LAURO
|-7
|18
|69
|LA DONNA IL SOGNO & IL GRANDE INCUBO
|883
|+3
|3
|70
|TRAUMA
|TONY BOY
|-7
|25
|71
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|+10
|14
|72
|ICEMAN
|DRAKE
|-6
|6
|73
|EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO)
|GEOLIER
|+5
|2
|74
|ICON
|TONY EFFE
|+2
|119
|75
|MA’
|BLANCO
|-7
|12
|76
|ESCI DAL TUNNEL
|SIMBA LA RUE
|-1
|129
|77
|È FINITA LA PACE
|MARRACASH
|-7
|80
|78
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|-1
|26
|79
|NO REGULAR MUSIC 2.5
|SADTURS & KIID
|-45
|12
|80
|(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)
|OASIS
|Nuovo
|1
|81
|BULLY (DELUXE)
|KANYE WEST
|Nuovo
|1
|82
|AHIA!
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+9
|16
|83
|FAKE NEWS
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+1
|16
|84
|YOU’LL BE ALRIGHT, KID
|ALEX WARREN
|-1
|26
|85
|TAXI DRIVER
|RKOMI
|+5
|22
|86
|MM VOL. 5
|MADMAN
|-29
|4
|87
|8-TRACKS
|PINK FLOYD
|-18
|3
|88
|BACKUP 1987-2012
|JOVANOTTI
|+5
|2
|89
|NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE)
|ALFA
|+6
|5
|90
|E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE
|ANNALISA
|+4
|2
|91
|THE ART OF LOVING
|OLIVIA DEAN
|-4
|27
|92
|MISS ITALIA
|DITONELLAPIAGA
|-4
|3
|93
|SANTANA SEASON
|SHIVA
|-11
|9
|94
|TROPICO DEL CAPRICORNO
|GUÈ
|+4
|4
|95
|GEMELLI-ASCENDENTE MILANO
|ERNIA
|-3
|26
|96
|LA CURA, IN NOME DI MIRIA
|22SIMBA
|-11
|8
|97
|FUORI DALL’HYPE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|2
|98
|DANGEROUS
|MICHAEL JACKSON
|-9
|9
|99
|AVICII FOREVER
|AVICII
|Nuovo
|1
|100
|REGARDEZ MOI
|FRAH QUINTALE
|=
|2
I dati e le posizioni riportati in questa pagina sono tratti dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.
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