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Sanremo 2026, classifica ribaltata: boom Samurai Jay, Sayf sorpassa Sal Da Vinci e Serena Brancale precipita

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Redazione

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Sanremo 2026, classifica ribaltata: boom Samurai Jay, Sayf sorpassa Sal Da Vinci e Serena Brancale precipita

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in una classifica dominata dai pezzi di Sanremo 2026.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
Settimana d’oro per Samurai Jay: Ossessione non molla la presa e resta il singolo di riferimento. Dopo Sanremo, il pezzo ha guidato la Top 50 di Spotify superando il milione di stream in un giorno e si è preso pure il primo posto su Apple Music. Numeri e hype che spiegano bene perché sia in vetta anche nelle "Top of The Music" FIMI/NIQ.

2) TU MI PIACI TANTO – SAYF
Sayf continua a conquistare: sua mamma Samia Ghariani lo ha raccontato come il "vero vincitore" emotivo del Festival, e il pubblico sembra essere d’accordo. Dal palco (memorabile la coreografia con Alex Britti e Mario Biondi) alla platea, fino a quella sorpresa finale con la mamma portata su al fianco di Sayf: momenti social già cult che spingono stream e passaggi radio.

3) PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI
Fra polemiche e applausi, Sal da Vinci macina risultati. Morgan ha difeso pubblicamente il brano, è arrivato un remix dance per le notti in pista e il percorso verso l’Eurovision è già una storyline seguitissima: tra clip virali (oltre 1,5 milioni di view su TikTok ufficiale dell’evento) e quote da underdog, l’effetto curiosità gioca a favore. Nel frattempo, in estate lo aspettano arene e festival in tutta Italia.

4) CHE FASTIDIO! – DITONELLAPIAGA
La regina dell’airplay: Che fastidio! è stata prima in radio con migliaia di passaggi e oltre 100 milioni di ascolti stimati. Mentre in tv Ditonellapiaga ha raccontato il suo momento di crescita (e l’album Miss Italia con la mini-polemica annessa) e al cinema si è ritagliata un ruolo in Notte prima degli esami 3.0. Multitasking e in gran forma.

5) STUPIDA SFORTUNA – FULMINACCI
Sette posto a Sanremo e Premio della Critica "Mia Martini": Fulminacci si conferma penna lucidissima. Ha appena pubblicato il nuovo album Calcinacci, nato da un periodo personale intenso, e ha raccontato di aver fatto pace con l’errore e con il palco. Stupida sfortuna cresce con gli ascolti: è uno di quei brani che rimangono.

6) POESIE CLANDESTINE – LDA & AKA 7EVEN
Sinergia perfetta, tra palco e social. Dopo l’Ariston (e il trionfo al Fantasanremo), il singolo prosegue la sua corsa: forte su YouTube e in salita anche negli stream. LDA ha confessato uno stop forzato post-Festival ("siamo tornati tutti malati"), ma la coppia con Aka 7even resta uno dei binomi più amati della nuova pop wave.

7) MALE NECESSARIO – FEDEZ & MARCO MASINI
Il duetto che non ti aspetti e che funziona. Masini ha appena pubblicato il suo nuovo album Perfetto imperfetto (con instore e palasport a novembre 2026), mentre Fedez resta al centro della conversazione pop. Live power e riconoscibilità altissima: il brano tiene e si gioca il suo spazio anche in radio.

8) LABIRINTO – LUCHÈ
Stabilità che pesa: Labirinto resta in alta classifica, segno che il pubblico sta continuando a premiare la scrittura e l’estetica di Luchè. Un singolo lineare nella corsa, senza scossoni ma con numeri solidi settimana dopo settimana.

9) ITALIA STARTER PACK – J-AX
J-Ax rimette il turbo e risale: +3 e rientro in Top 10. Intanto attorno all’universo Articolo 31 si continua a parlare (tra AlBoom di Dj Jad & Wlady e ricordi di Sanremo 2023), mentre Ax si conferma uno dei nomi più "trasversali" del pop-rap italiano: streaming, radio e singalong assicurati.

10) I ROMANTICI – TOMMASO PARADISO
Un evergreen istantaneo: in radio ha flirtato con la Top 5 EarOne e in classifica FIMI/NIQ si mantiene in scia ai big del momento. La ballad stile Paradiso fa il suo dovere: resta in testa per riconoscibilità e tenuta sugli ascolti.

Fenomeni della settimana
Rialzi clamorosi e pioggia di new entry. In doppia cifra i balzi di J-AX (+3 in Top 10), GEOLIER con Questa domenica (+20) e HALO di Samurai Jay & Vito Salamanca (+20). Achille Lauro è onnipresente con più brani in salita (Perdutamente +6; AMOR +15; 16-mar +21; Amore Disperato +16; Incoscienti Giovani +2). Capitolo new entry: arrivano Harry Styles (American Girls, Aperture), Coez (La tua canzone e La musica non c’è), ANOTR, Olly & Juli, Sfera Ebbasta & Shiva, Karol G e Blanco. Longevità-monstre: Devastante di Olly & Juli tocca 105 settimane, Per due come noi è a 79, Il filo rosso a 73. Tra i cali più vistosi: Animali notturni (-35), Laguna (-47), Naturale (-44) e Ora e per sempre (-47). Dati ufficiali dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista Variazione Settimane
1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 3
2 TU MI PIACI TANTO SAYF +1 3
3 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -1 3
4 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA = 3
5 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI +1 3
6 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN +1 3
7 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 3
8 LABIRINTO LUCHÈ = 3
9 ITALIA STARTER PACK J-AX +3 3
10 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 3
11 MAGICA FAVOLA ARISA -2 3
12 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY +5 13
13 PRIMA CHE NAYT -3 3
14 UOMO CHE CADE TREDICI PIETRO = 3
15 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +6 9
16 RESTA CON ME BAMBOLE DI PEZZA -1 3
17 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -1 3
18 CANZONE D’AMORE GEOLIER +14 8
19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +20 28
20 AMOR ACHILLE LAURO +15 47
21 AVVOLTOI EDDIE BROCK +3 3
22 QUI CON ME SERENA BRANCALE -9 3
23 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI = 4
24 DTMF BAD BUNNY +10 61
25 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +15 15
26 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +20 4
27 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +27 4
28 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +8 8
29 ESIBIZIONISTA ANNALISA +13 22
30 NUEVAYOL BAD BUNNY +11 8
31 BALORDA NOSTALGIA OLLY +13 57
32 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE +21 2
33 DARKMONEY PYREX & SFERA EBBASTA +5 4
34 SEI TU LEVANTE -16 3
35 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +12 35
36 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +9 11
37 END OF BEGINNING DJO +14 15
38 INTROVABILE BRESH +24 7
39 THE LADY IS A TRAMP DITONELLAPIAGA & TONYPITONY -10 2
40 BERLINO ERNIA +16 7
41 ORDINARY ALEX WARREN +17 51
42 NON È MICA TE EDDIE BROCK +13 25
43 STELLA STELLINA ERMAL META -23 3
44 TI PENSO SEMPRE CHIELLO -25 3
45 ACQUARIO ULTIMO +16 9
46 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +20 49
47 STELLE GEOLIER +12 8
48 AI AI DARGEN D’AMICO -26 3
49 PRIMA O POI MICHELE BRAVI -23 3
50 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +10 5
51 ANDAMENTO LENTO LDA & AKA 7EVEN FEAT. TULLIO DE PISCOPO -1 2
52 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +13 23
53 AMERICAN GIRLS HARRY STYLES Nuovo 1
54 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE +21 17
55 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +16 10
56 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +7 8
57 PUSH IT KID YUGI & ANNA = 10
58 LE COSE CHE NON SAI DI ME MARA SATTEI -30 3
59 PER TE ERNIA +9 25
60 ANIMALI NOTTURNI MALIKA AYANE -35 3
61 DEVASTANTE OLLY & JULI +23 105
62 NESSUNA LUCHÈ +2 11
63 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +16 79
64 LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO NAYT FEAT. JOAN THIELE -12 2
65 RAINDANCE DAVE & TEMS +11 10
66 CULO TONYPITONY -17 2
67 MATTONE ANGELICA BOVE -34 2
68 OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE ENRICO NIGIOTTI -41 3
69 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +1 77
70 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +2 11
71 EROINA KID YUGI & TUTTI FENOMENI +3 6
72 1H GEOLIER +9 8
73 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA Nuovo 1
74 LA FELICITÀ E BASTA MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE -44 3
75 AMELIE KID YUGI -2 6
76 TRISTANO E ISOTTA KID YUGI +2 6
77 EOO BAD BUNNY +10 5
78 ORA E PER SEMPRE RAF -47 3
79 DAI CHE FAI BRESH +18 22
80 LA TUA CANZONE COEZ Nuovo 1
81 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI Nuovo 1
82 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +11 48
83 APERTURE HARRY STYLES Nuovo 1
84 LAGUNA NICOLÒ FILIPPUCCI -47 2
85 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +9 23
86 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO +2 18
87 NATURALE LEO GASSMANN -44 3
88 EN E XANAX ENRICO NIGIOTTI FEAT. ALFA -8 2
89 FOTOGRAFIA GEOLIER +2 18
90 STATESIDE + ZARA LARSSON PINKPANTHERESS FEAT. ZARA LARSSON = 2
91 SCARABOCCHI OLLY & JULI Nuovo 1
92 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA Nuovo 1
93 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G Nuovo 1
94 LA VIOLENZA NECESSARIA KID YUGI & SHIVA -9 6
95 LA MUSICA NON C’È COEZ Nuovo 1
96 CINQUE GIORNI SAL DA VINCI & MICHELE ZARRILLO -27 2
97 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO Nuovo 1
98 IL FILO ROSSO ALFA -3 73
99 GILGAMESH KID YUGI -10 6
100 81 GEOLIER -4 14

Nota: le posizioni e le variazioni sono tratte dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ della settimana dal 9 al 15 marzo 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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