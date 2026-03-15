Sanremo 2026, classifica ribaltata: boom Samurai Jay, Sayf sorpassa Sal Da Vinci e Serena Brancale precipita
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 marzo 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in una classifica dominata dai pezzi di Sanremo 2026.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
Settimana d’oro per Samurai Jay: Ossessione non molla la presa e resta il singolo di riferimento. Dopo Sanremo, il pezzo ha guidato la Top 50 di Spotify superando il milione di stream in un giorno e si è preso pure il primo posto su Apple Music. Numeri e hype che spiegano bene perché sia in vetta anche nelle "Top of The Music" FIMI/NIQ.
2) TU MI PIACI TANTO – SAYF
Sayf continua a conquistare: sua mamma Samia Ghariani lo ha raccontato come il "vero vincitore" emotivo del Festival, e il pubblico sembra essere d’accordo. Dal palco (memorabile la coreografia con Alex Britti e Mario Biondi) alla platea, fino a quella sorpresa finale con la mamma portata su al fianco di Sayf: momenti social già cult che spingono stream e passaggi radio.
3) PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI
Fra polemiche e applausi, Sal da Vinci macina risultati. Morgan ha difeso pubblicamente il brano, è arrivato un remix dance per le notti in pista e il percorso verso l’Eurovision è già una storyline seguitissima: tra clip virali (oltre 1,5 milioni di view su TikTok ufficiale dell’evento) e quote da underdog, l’effetto curiosità gioca a favore. Nel frattempo, in estate lo aspettano arene e festival in tutta Italia.
4) CHE FASTIDIO! – DITONELLAPIAGA
La regina dell’airplay: Che fastidio! è stata prima in radio con migliaia di passaggi e oltre 100 milioni di ascolti stimati. Mentre in tv Ditonellapiaga ha raccontato il suo momento di crescita (e l’album Miss Italia con la mini-polemica annessa) e al cinema si è ritagliata un ruolo in Notte prima degli esami 3.0. Multitasking e in gran forma.
5) STUPIDA SFORTUNA – FULMINACCI
Sette posto a Sanremo e Premio della Critica "Mia Martini": Fulminacci si conferma penna lucidissima. Ha appena pubblicato il nuovo album Calcinacci, nato da un periodo personale intenso, e ha raccontato di aver fatto pace con l’errore e con il palco. Stupida sfortuna cresce con gli ascolti: è uno di quei brani che rimangono.
6) POESIE CLANDESTINE – LDA & AKA 7EVEN
Sinergia perfetta, tra palco e social. Dopo l’Ariston (e il trionfo al Fantasanremo), il singolo prosegue la sua corsa: forte su YouTube e in salita anche negli stream. LDA ha confessato uno stop forzato post-Festival ("siamo tornati tutti malati"), ma la coppia con Aka 7even resta uno dei binomi più amati della nuova pop wave.
7) MALE NECESSARIO – FEDEZ & MARCO MASINI
Il duetto che non ti aspetti e che funziona. Masini ha appena pubblicato il suo nuovo album Perfetto imperfetto (con instore e palasport a novembre 2026), mentre Fedez resta al centro della conversazione pop. Live power e riconoscibilità altissima: il brano tiene e si gioca il suo spazio anche in radio.
8) LABIRINTO – LUCHÈ
Stabilità che pesa: Labirinto resta in alta classifica, segno che il pubblico sta continuando a premiare la scrittura e l’estetica di Luchè. Un singolo lineare nella corsa, senza scossoni ma con numeri solidi settimana dopo settimana.
9) ITALIA STARTER PACK – J-AX
J-Ax rimette il turbo e risale: +3 e rientro in Top 10. Intanto attorno all’universo Articolo 31 si continua a parlare (tra AlBoom di Dj Jad & Wlady e ricordi di Sanremo 2023), mentre Ax si conferma uno dei nomi più "trasversali" del pop-rap italiano: streaming, radio e singalong assicurati.
10) I ROMANTICI – TOMMASO PARADISO
Un evergreen istantaneo: in radio ha flirtato con la Top 5 EarOne e in classifica FIMI/NIQ si mantiene in scia ai big del momento. La ballad stile Paradiso fa il suo dovere: resta in testa per riconoscibilità e tenuta sugli ascolti.
Fenomeni della settimana
Rialzi clamorosi e pioggia di new entry. In doppia cifra i balzi di J-AX (+3 in Top 10), GEOLIER con Questa domenica (+20) e HALO di Samurai Jay & Vito Salamanca (+20). Achille Lauro è onnipresente con più brani in salita (Perdutamente +6; AMOR +15; 16-mar +21; Amore Disperato +16; Incoscienti Giovani +2). Capitolo new entry: arrivano Harry Styles (American Girls, Aperture), Coez (La tua canzone e La musica non c’è), ANOTR, Olly & Juli, Sfera Ebbasta & Shiva, Karol G e Blanco. Longevità-monstre: Devastante di Olly & Juli tocca 105 settimane, Per due come noi è a 79, Il filo rosso a 73. Tra i cali più vistosi: Animali notturni (-35), Laguna (-47), Naturale (-44) e Ora e per sempre (-47). Dati ufficiali dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|3
|2
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+1
|3
|3
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-1
|3
|4
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|=
|3
|5
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|+1
|3
|6
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|+1
|3
|7
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-2
|3
|8
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|=
|3
|9
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|+3
|3
|10
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|+1
|3
|11
|MAGICA FAVOLA
|ARISA
|-2
|3
|12
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|+5
|13
|13
|PRIMA CHE
|NAYT
|-3
|3
|14
|UOMO CHE CADE
|TREDICI PIETRO
|=
|3
|15
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+6
|9
|16
|RESTA CON ME
|BAMBOLE DI PEZZA
|-1
|3
|17
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-1
|3
|18
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+14
|8
|19
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+20
|28
|20
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+15
|47
|21
|AVVOLTOI
|EDDIE BROCK
|+3
|3
|22
|QUI CON ME
|SERENA BRANCALE
|-9
|3
|23
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|=
|4
|24
|DTMF
|BAD BUNNY
|+10
|61
|25
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+15
|15
|26
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+20
|4
|27
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+27
|4
|28
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+8
|8
|29
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+13
|22
|30
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+11
|8
|31
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+13
|57
|32
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|+21
|2
|33
|DARKMONEY
|PYREX & SFERA EBBASTA
|+5
|4
|34
|SEI TU
|LEVANTE
|-16
|3
|35
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+12
|35
|36
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+9
|11
|37
|END OF BEGINNING
|DJO
|+14
|15
|38
|INTROVABILE
|BRESH
|+24
|7
|39
|THE LADY IS A TRAMP
|DITONELLAPIAGA & TONYPITONY
|-10
|2
|40
|BERLINO
|ERNIA
|+16
|7
|41
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+17
|51
|42
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+13
|25
|43
|STELLA STELLINA
|ERMAL META
|-23
|3
|44
|TI PENSO SEMPRE
|CHIELLO
|-25
|3
|45
|ACQUARIO
|ULTIMO
|+16
|9
|46
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+20
|49
|47
|STELLE
|GEOLIER
|+12
|8
|48
|AI AI
|DARGEN D’AMICO
|-26
|3
|49
|PRIMA O POI
|MICHELE BRAVI
|-23
|3
|50
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+10
|5
|51
|ANDAMENTO LENTO
|LDA & AKA 7EVEN FEAT. TULLIO DE PISCOPO
|-1
|2
|52
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+13
|23
|53
|AMERICAN GIRLS
|HARRY STYLES
|Nuovo
|1
|54
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|+21
|17
|55
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|+16
|10
|56
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+7
|8
|57
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|=
|10
|58
|LE COSE CHE NON SAI DI ME
|MARA SATTEI
|-30
|3
|59
|PER TE
|ERNIA
|+9
|25
|60
|ANIMALI NOTTURNI
|MALIKA AYANE
|-35
|3
|61
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+23
|105
|62
|NESSUNA
|LUCHÈ
|+2
|11
|63
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+16
|79
|64
|LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO
|NAYT FEAT. JOAN THIELE
|-12
|2
|65
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|+11
|10
|66
|CULO
|TONYPITONY
|-17
|2
|67
|MATTONE
|ANGELICA BOVE
|-34
|2
|68
|OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE
|ENRICO NIGIOTTI
|-41
|3
|69
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+1
|77
|70
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+2
|11
|71
|EROINA
|KID YUGI & TUTTI FENOMENI
|+3
|6
|72
|1H
|GEOLIER
|+9
|8
|73
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|Nuovo
|1
|74
|LA FELICITÀ E BASTA
|MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE
|-44
|3
|75
|AMELIE
|KID YUGI
|-2
|6
|76
|TRISTANO E ISOTTA
|KID YUGI
|+2
|6
|77
|EOO
|BAD BUNNY
|+10
|5
|78
|ORA E PER SEMPRE
|RAF
|-47
|3
|79
|DAI CHE FAI
|BRESH
|+18
|22
|80
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|Nuovo
|1
|81
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|Nuovo
|1
|82
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+11
|48
|83
|APERTURE
|HARRY STYLES
|Nuovo
|1
|84
|LAGUNA
|NICOLÒ FILIPPUCCI
|-47
|2
|85
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+9
|23
|86
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|+2
|18
|87
|NATURALE
|LEO GASSMANN
|-44
|3
|88
|EN E XANAX
|ENRICO NIGIOTTI FEAT. ALFA
|-8
|2
|89
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|+2
|18
|90
|STATESIDE + ZARA LARSSON
|PINKPANTHERESS FEAT. ZARA LARSSON
|=
|2
|91
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|Nuovo
|1
|92
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|Nuovo
|1
|93
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|Nuovo
|1
|94
|LA VIOLENZA NECESSARIA
|KID YUGI & SHIVA
|-9
|6
|95
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|Nuovo
|1
|96
|CINQUE GIORNI
|SAL DA VINCI & MICHELE ZARRILLO
|-27
|2
|97
|ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE
|BLANCO
|Nuovo
|1
|98
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|-3
|73
|99
|GILGAMESH
|KID YUGI
|-10
|6
|100
|81
|GEOLIER
|-4
|14
Nota: le posizioni e le variazioni sono tratte dalle classifiche "Top of The Music" FIMI/NIQ della settimana dal 9 al 15 marzo 2026.
Potrebbe interessarti anche
Sfera Ebbasta, debutto col botto con Pyrex: la classifica dei singoli più venduti dal 16 al 22 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Geolier da record, si prende tutta la classifica
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri come Geolier è ri...
Kid Yugi spazza via tutti, terremoto in classifica: singoli più venduti in Italia dal 2 al 8 febbraio 2026
Scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa set...
Exploit di Bad Bunny, il fenomeno Annalisa si allunga: i singoli più venduti nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Annalisa ed Emma non mollano, svetta Geolier: i singoli più venduti dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Annalisa giù dal podio, Geolier spazza via tutti: terremoto in classifica, i singoli più venduti nella settimana 12-18 gennaio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Marco Masini in top 10 (senza Fedez), sopresa LDA & Aka 7even: gli album più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...