Exploit di Bad Bunny, il fenomeno Annalisa si allunga: i singoli più venduti nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica e l’effetto Super Bowl riaccende la corsa di Bad Bunny: settimana vibrante, tra balzi clamorosi e multipresenze d’autore.
#1 – BAD BUNNY, DTMF Ripartenza a razzo e balzo monstre (+42): DTMF si prende la vetta spinta da un momentum gigantesco. L’halftime show del Super Bowl 2026 e l’onda lunga dopo i Grammy (dove Bad Bunny ha fatto incetta di riflettori) riportano in alto uno dei brani-simbolo del suo universo. La sua centralità pop è totale e si sente in ogni metrica: numeri, cultura, continuità.
#2 – KID YUGI, TRISTANO E ISOTTA Yugi rimane incollato alla vetta con una delle tracce più iconiche del nuovo corso. Dopo il botto dell’album "Anche gli eroi muoiono" — platino alla prima settimana e record di vendite al debutto nell’era streaming — l’artista pugliese conferma di saper parlare a platee larghissime senza perdere profondità. Focus, penna e visione: formula vincente.
#3 – KID YUGI, AMELIE Doppietta subito sul podio: Amelie resta altissima, complice il grande traino del progetto e l’hype per il tour nei palazzetti annunciato (da Bari a Milano passando per Roma e Napoli). Yugi fa valere il suo "ecosistema" di brani forti che si spingono a vicenda, tenendo la sua figura ovunque nelle playlist.
#4 – TONYPITONY, DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) Resistenza da fenomeno pop indipendente: l’acustico tiene banco e si conferma uno dei tormentoni anomali della stagione. TonyPitony — performer mascherato, vena teatrale e presenza virale — è passato da cult a caso mainstream, complice anche la sua sigla per il FantaSanremo 2026 e la fanbase in ebollizione.
#5 – BAD BUNNY, NUEVAYOL Nuova fiammata (+49) per uno dei tasselli più caldi del momento: tra storytelling urbano e hook immediato, Nuevayol capitalizza l’attenzione post-Super Bowl e la forza d’urto del catalogo di Benito. Il risultato? Un rientro d’autorità nella parte altissima della chart.
#6 – GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA, 2 GIORNI DI FILA Triangolo d’elite e trazione streaming assicurata. Geolier rimane uno degli assi della settimana (complice l’era "Tutto è possibile"), Sfera presidia ovunque con un catalogo infinito, ANNA aggiunge carisma e instant-replay. Il mix funziona e tiene il brano stabilmente in zona pesante.
#7 – KID YUGI & SHIVA, LA VIOLENZA NECESSARIA L’ex #1 scivola ma resta nella parte nobile. Combo perfetta tra visione d’autore (Yugi) e attitudine street (Shiva, reduce da re-release di peso e presenze costanti in classifica): energia, punchline e timing, la ricetta è sempre quella giusta.
#8 – GEOLIER, CANZONE D’AMORE Tenuta solida per la ballad che mette in luce il lato più emotivo del rapper napoletano. Nel suo "dominio a tutto campo" Geolier piazza un altro pezzo forte in Top 10, confermando l’ottima tenuta del progetto e la capacità di variare registro senza perdere grip.
#9 – BAD BUNNY, BAILE INOLVIDABLE Un altro scatto (+47) per la macchina-hit portoricana: Baile Inolvidable sfrutta l’effetto vetrina globale e vola di nuovo in altissimo. È il segnale più chiaro della settimana: Bad Bunny monopolizza conversazioni e posizioni con più titoli contemporaneamente.
#10 – KID YUGI & ANNA, PUSH IT Chiusura in grande stile: banger diretto, cassa dritta sull’energia e rime affilate. ANNA continua il suo momento sì (trainata anche dall’onda lunga di "Vera Baddie"), Yugi mette il timbro da capofila: combo che gira fortissimo, e si sente.
Fenomeni della settimana
Bad Bunny dilaga: rientrano o debuttano in Top 100 diversi brani del suo universo — "EOO" (#33, Nuovo), "TITÍ ME PREGUNTÓ" (#37, Nuovo), "VOY A LLEVARTE PA PR" (#42, Nuovo), "CAFÉ CON RON" (#72, Nuovo), "DÁKITI" (#83, Nuovo), "QUÉ PASARÍA…" (#94, Nuovo) — mentre "DTMF", "NUEVAYOL" e "BAILE INOLVIDABLE" firmano balzi clamorosi in Top 10. Kid Yugi resta mattatore con più titoli contemporaneamente (oltre alla Top 10, è presente in massa tra #11 e #40). Longevità record: "Devastante" (Olly & Juli) tocca 101 settimane (#62) e "Per due come noi" sale a 75 settimane (#57). In caduta alcune ex-high flyers della scorsa settimana (vedi diversi titoli dell’ecosistema Geolier), segno di una chart dominata da nuove ondate e forte ricambio.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|DTMF
|BAD BUNNY
|+42
|57
|2
|TRISTANO E ISOTTA
|KID YUGI
|=
|2
|3
|AMELIE
|KID YUGI
|=
|2
|4
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|+5
|9
|5
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+49
|4
|6
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+8
|4
|7
|LA VIOLENZA NECESSARIA
|KID YUGI & SHIVA
|-6
|2
|8
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+8
|4
|9
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+47
|7
|10
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|+2
|6
|11
|EROINA
|KID YUGI & TUTTI FENOMENI
|-7
|2
|12
|GILGAMESH
|KID YUGI
|-6
|2
|13
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+8
|11
|14
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+8
|18
|15
|CHUCK NORRIS
|KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE
|-10
|2
|16
|END OF BEGINNING
|DJO
|+8
|11
|17
|STELLE
|GEOLIER
|+3
|4
|18
|MOSTRO
|KID YUGI & TONY BOY
|-11
|2
|19
|BULLET BALLET
|KID YUGI & ARTIE 5IVE
|-9
|2
|20
|JOLLY
|KID YUGI
|-12
|2
|21
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+2
|4
|22
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+7
|31
|23
|MU’ AMMAR GHEDDAFI
|KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS
|-12
|2
|24
|DAVIDE E GOLIA
|KID YUGI
|-9
|2
|25
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+1
|24
|26
|ACQUARIO
|ULTIMO
|+2
|5
|27
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+4
|19
|28
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+5
|43
|29
|1H
|GEOLIER
|-4
|4
|30
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+8
|47
|31
|PER TE CHE LOTTO
|KID YUGI
|-14
|2
|32
|PER TE
|ERNIA
|+2
|21
|33
|EOO
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|34
|OLÈ
|GEOLIER FEAT. KID YUGI
|-7
|4
|35
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+4
|53
|36
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|-6
|14
|37
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|38
|BERSERKER
|KID YUGI
|-19
|9
|39
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-3
|21
|40
|L’ULTIMO A CADERE
|KID YUGI
|-27
|2
|41
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+3
|5
|42
|VOY A LLEVARTE PA PR
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|43
|PER IL SANGUE VERSATO
|KID YUGI
|-25
|2
|44
|INTROVABILE
|BRESH
|-4
|3
|45
|PHANTOM
|GEOLIER FEAT. 50 CENT
|-13
|7
|46
|BERLINO
|ERNIA
|=
|3
|47
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|=
|45
|48
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|-3
|13
|49
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|=
|6
|50
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|=
|14
|51
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-3
|73
|52
|ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE
|BLANCO
|-15
|3
|53
|FACIL FACIL
|GEOLIER
|-12
|4
|54
|081
|GEOLIER
|-19
|10
|55
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+3
|19
|56
|10 AD
|SALMO
|Nuovo
|1
|57
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|=
|75
|58
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+2
|44
|59
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-6
|18
|60
|CULO
|TONYPITONY
|-18
|7
|61
|POTERE
|AIRA FEAT. TONY BOY
|Nuovo
|1
|62
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-3
|101
|63
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|-1
|7
|64
|LA CANCIÓN
|J BALVIN & BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|65
|BIANCA
|NOEMI
|-1
|4
|66
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|-15
|4
|67
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER FEAT. PINO DANIELE
|-15
|4
|68
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|=
|69
|69
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-6
|18
|70
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|+2
|6
|71
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-6
|21
|72
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|Nuovo
|1
|73
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|44
|74
|LUSH LIFE
|ZARA LARSSON
|-3
|5
|75
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|+17
|7
|76
|DARDOS
|ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
|-10
|5
|77
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|=
|23
|78
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-2
|28
|79
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+16
|2
|80
|NO BATIDÃO
|ZXKAI & SLXUGHTER
|+3
|4
|81
|RESTA ANCORA UN PO’
|CAPO PLAZA
|-26
|3
|82
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-8
|7
|83
|DÁKITI
|BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
|Nuovo
|1
|84
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+7
|7
|85
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-6
|7
|86
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-4
|35
|87
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|+2
|30
|88
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-1
|7
|89
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-11
|68
|90
|DESIDERIO
|GEOLIER
|-29
|4
|91
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|+9
|2
|92
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|-7
|6
|93
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|-23
|10
|94
|QUÉ PASARÍA…
|RAUW ALEJANDRO & BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|95
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-11
|23
|96
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-3
|33
|97
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-7
|7
|98
|UN SORRISO DENTRO AL PIANTO
|ORNELLA VANONI
|-4
|3
|99
|A NAPOLI NON PIOVE
|GEOLIER
|-24
|4
|100
|I JUST MIGHT
|BRUNO MARS
|-14
|5
Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
