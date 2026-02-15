Trova nel Magazine
Exploit di Bad Bunny, il fenomeno Annalisa si allunga: i singoli più venduti nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica e l’effetto Super Bowl riaccende la corsa di Bad Bunny: settimana vibrante, tra balzi clamorosi e multipresenze d’autore.

#1 – BAD BUNNY, DTMF Ripartenza a razzo e balzo monstre (+42): DTMF si prende la vetta spinta da un momentum gigantesco. L’halftime show del Super Bowl 2026 e l’onda lunga dopo i Grammy (dove Bad Bunny ha fatto incetta di riflettori) riportano in alto uno dei brani-simbolo del suo universo. La sua centralità pop è totale e si sente in ogni metrica: numeri, cultura, continuità.

#2 – KID YUGI, TRISTANO E ISOTTA Yugi rimane incollato alla vetta con una delle tracce più iconiche del nuovo corso. Dopo il botto dell’album "Anche gli eroi muoiono" — platino alla prima settimana e record di vendite al debutto nell’era streaming — l’artista pugliese conferma di saper parlare a platee larghissime senza perdere profondità. Focus, penna e visione: formula vincente.

#3 – KID YUGI, AMELIE Doppietta subito sul podio: Amelie resta altissima, complice il grande traino del progetto e l’hype per il tour nei palazzetti annunciato (da Bari a Milano passando per Roma e Napoli). Yugi fa valere il suo "ecosistema" di brani forti che si spingono a vicenda, tenendo la sua figura ovunque nelle playlist.

#4 – TONYPITONY, DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) Resistenza da fenomeno pop indipendente: l’acustico tiene banco e si conferma uno dei tormentoni anomali della stagione. TonyPitony — performer mascherato, vena teatrale e presenza virale — è passato da cult a caso mainstream, complice anche la sua sigla per il FantaSanremo 2026 e la fanbase in ebollizione.

#5 – BAD BUNNY, NUEVAYOL Nuova fiammata (+49) per uno dei tasselli più caldi del momento: tra storytelling urbano e hook immediato, Nuevayol capitalizza l’attenzione post-Super Bowl e la forza d’urto del catalogo di Benito. Il risultato? Un rientro d’autorità nella parte altissima della chart.

#6 – GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA, 2 GIORNI DI FILA Triangolo d’elite e trazione streaming assicurata. Geolier rimane uno degli assi della settimana (complice l’era "Tutto è possibile"), Sfera presidia ovunque con un catalogo infinito, ANNA aggiunge carisma e instant-replay. Il mix funziona e tiene il brano stabilmente in zona pesante.

#7 – KID YUGI & SHIVA, LA VIOLENZA NECESSARIA L’ex #1 scivola ma resta nella parte nobile. Combo perfetta tra visione d’autore (Yugi) e attitudine street (Shiva, reduce da re-release di peso e presenze costanti in classifica): energia, punchline e timing, la ricetta è sempre quella giusta.

#8 – GEOLIER, CANZONE D’AMORE Tenuta solida per la ballad che mette in luce il lato più emotivo del rapper napoletano. Nel suo "dominio a tutto campo" Geolier piazza un altro pezzo forte in Top 10, confermando l’ottima tenuta del progetto e la capacità di variare registro senza perdere grip.

#9 – BAD BUNNY, BAILE INOLVIDABLE Un altro scatto (+47) per la macchina-hit portoricana: Baile Inolvidable sfrutta l’effetto vetrina globale e vola di nuovo in altissimo. È il segnale più chiaro della settimana: Bad Bunny monopolizza conversazioni e posizioni con più titoli contemporaneamente.

#10 – KID YUGI & ANNA, PUSH IT Chiusura in grande stile: banger diretto, cassa dritta sull’energia e rime affilate. ANNA continua il suo momento sì (trainata anche dall’onda lunga di "Vera Baddie"), Yugi mette il timbro da capofila: combo che gira fortissimo, e si sente.

Fenomeni della settimana

Bad Bunny dilaga: rientrano o debuttano in Top 100 diversi brani del suo universo — "EOO" (#33, Nuovo), "TITÍ ME PREGUNTÓ" (#37, Nuovo), "VOY A LLEVARTE PA PR" (#42, Nuovo), "CAFÉ CON RON" (#72, Nuovo), "DÁKITI" (#83, Nuovo), "QUÉ PASARÍA…" (#94, Nuovo) — mentre "DTMF", "NUEVAYOL" e "BAILE INOLVIDABLE" firmano balzi clamorosi in Top 10. Kid Yugi resta mattatore con più titoli contemporaneamente (oltre alla Top 10, è presente in massa tra #11 e #40). Longevità record: "Devastante" (Olly & Juli) tocca 101 settimane (#62) e "Per due come noi" sale a 75 settimane (#57). In caduta alcune ex-high flyers della scorsa settimana (vedi diversi titoli dell’ecosistema Geolier), segno di una chart dominata da nuove ondate e forte ricambio.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 DTMF BAD BUNNY +42 57
2 TRISTANO E ISOTTA KID YUGI = 2
3 AMELIE KID YUGI = 2
4 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY +5 9
5 NUEVAYOL BAD BUNNY +49 4
6 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +8 4
7 LA VIOLENZA NECESSARIA KID YUGI & SHIVA -6 2
8 CANZONE D’AMORE GEOLIER +8 4
9 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +47 7
10 PUSH IT KID YUGI & ANNA +2 6
11 EROINA KID YUGI & TUTTI FENOMENI -7 2
12 GILGAMESH KID YUGI -6 2
13 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +8 11
14 ESIBIZIONISTA ANNALISA +8 18
15 CHUCK NORRIS KID YUGI, PAPA V, RRARI DAL TACCO & NERISSIMA SERPE -10 2
16 END OF BEGINNING DJO +8 11
17 STELLE GEOLIER +3 4
18 MOSTRO KID YUGI & TONY BOY -11 2
19 BULLET BALLET KID YUGI & ARTIE 5IVE -9 2
20 JOLLY KID YUGI -12 2
21 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +2 4
22 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +7 31
23 MU’ AMMAR GHEDDAFI KID YUGI, SIMBA LA RUE & FT KINGS -12 2
24 DAVIDE E GOLIA KID YUGI -9 2
25 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +1 24
26 ACQUARIO ULTIMO +2 5
27 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +4 19
28 AMOR ACHILLE LAURO +5 43
29 1H GEOLIER -4 4
30 ORDINARY ALEX WARREN +8 47
31 PER TE CHE LOTTO KID YUGI -14 2
32 PER TE ERNIA +2 21
33 EOO BAD BUNNY Nuovo 1
34 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI -7 4
35 BALORDA NOSTALGIA OLLY +4 53
36 FOTOGRAFIA GEOLIER -6 14
37 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY Nuovo 1
38 BERSERKER KID YUGI -19 9
39 NON È MICA TE EDDIE BROCK -3 21
40 L’ULTIMO A CADERE KID YUGI -27 2
41 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +3 5
42 VOY A LLEVARTE PA PR BAD BUNNY Nuovo 1
43 PER IL SANGUE VERSATO KID YUGI -25 2
44 INTROVABILE BRESH -4 3
45 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT -13 7
46 BERLINO ERNIA = 3
47 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS = 45
48 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -3 13
49 RAINDANCE DAVE & TEMS = 6
50 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO = 14
51 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -3 73
52 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO -15 3
53 FACIL FACIL GEOLIER -12 4
54 081 GEOLIER -19 10
55 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 19
56 10 AD SALMO Nuovo 1
57 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI = 75
58 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +2 44
59 DAI CHE FAI BRESH -6 18
60 CULO TONYPITONY -18 7
61 POTERE AIRA FEAT. TONY BOY Nuovo 1
62 DEVASTANTE OLLY & JULI -3 101
63 MAN I NEED OLIVIA DEAN -1 7
64 LA CANCIÓN J BALVIN & BAD BUNNY Nuovo 1
65 BIANCA NOEMI -1 4
66 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -15 4
67 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE -15 4
68 IL FILO ROSSO ALFA = 69
69 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -6 18
70 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +2 6
71 FELLINI ERNIA & KID YUGI -6 21
72 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA Nuovo 1
73 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA = 44
74 LUSH LIFE ZARA LARSSON -3 5
75 LA TUA CANZONE COEZ +17 7
76 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE -10 5
77 LA MUSICA NON C’È COEZ = 23
78 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -2 28
79 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +16 2
80 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER +3 4
81 RESTA ANCORA UN PO’ CAPO PLAZA -26 3
82 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -8 7
83 DÁKITI BAD BUNNY & JHAY CORTEZ Nuovo 1
84 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +7 7
85 BACK TO FRIENDS SOMBR -6 7
86 DÉSOLÉE ANNA -4 35
87 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE +2 30
88 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -1 7
89 SCARABOCCHI OLLY & JULI -11 68
90 DESIDERIO GEOLIER -29 4
91 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE +9 2
92 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -7 6
93 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -23 10
94 QUÉ PASARÍA… RAUW ALEJANDRO & BAD BUNNY Nuovo 1
95 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -11 23
96 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -3 33
97 NESSUNA LUCHÈ -7 7
98 UN SORRISO DENTRO AL PIANTO ORNELLA VANONI -4 3
99 A NAPOLI NON PIOVE GEOLIER -24 4
100 I JUST MIGHT BRUNO MARS -14 5

Tutti i dati si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

