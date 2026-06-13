Geolier piazza una nuova hit, ma il podio resta immutato: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dall’8 al 14 giugno 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Samurai Jay continua la sua corsa da leader: il brano ha inanellato 11 settimane di fila al #1 su Spotify Italia e 12 settimane al #1 FIMI nelle scorse rilevazioni, spinto anche dalla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara). Agenda live in odore d’estate – con l’apertura speciale a Ricky Martin del 21 giugno a San Benedetto del Tronto – e numeri social pesanti: quasi 170mila contenuti su TikTok legati al pezzo.
2) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin‑pop elastico e hook immediato: uscita il 27 marzo 2026, è la terza collaborazione tra Fred e Anitta dopo le multiplatino Paloma (2020) e Un altro ballo (2021). Nella settimana scorsa si è fatta notare anche in TV con un’apparizione ad Affari Tuoi. Emis aggiunge spinta urban da club: perfetto mix per l’alta classifica.
3) SWAG MUSIC – ARTIE 5IVE Momento d’oro per Artie 5ive: oltre alla scia del singolo, in chart corre forte anche l’album "La Bellavita" (long‑runner nelle classifiche), mentre tra i singoli resta caldissimo anche "Davverodavvero". Identità, barre e numeri: il progetto continua a salire di giri.
4) AUTORITÀ – GEOLIER New entry che pesa: Geolier alza il volume con un banger dal beat pesantissimo che strizza l’occhio al rap USA dei primi Duemila. Testo‑manifesto di lealtà e leadership verso la crew, zero compromessi pop: chi cercava il tormentone da spiaggia, qui trova un’altra partita. L’artista è presenza fissa anche più giù in classifica con altri titoli forti.
5) AL MIO PAESE – SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA Inno estivo al ritorno a casa per fuorisede e lavoratori: uscito il 3 aprile 2026, fonde le radici pugliesi (Brancale) e siciliane (Levante e Delia) tra piazze piene, feste patronali e famiglie che si ritrovano. Il brano ha già lasciato il segno anche in TV (citato e ballato a La Ruota della Fortuna): calore, nostalgia e un ritornello che resta.
6) CUORE ROTTO – TONY BOY Settimana in spinta per Tony Boy, protagonista anche sulle chart album con un mini‑catalogo fittissimo (tra cui "Umile (Deluxe)", "Trauma", "Going Hard 3" e "Uforia"). Qui centra il bersaglio con un singolo diretto, confermando una fase creativa super produttiva.
7) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER La combo Milano‑Napoli continua a macinare: Shiva in piena era "Vangelo", Geolier solidissimo. Strofe schiette e punchline che spingono dallo streaming alla strada: banger ad alto numero d’ottano.
8) DA DIO – BRESH L’artista ligure mette in fila un’altra prova di melanconia luminosa e immagini "salate" che hanno definito la sua cifra. In parallelo il mondo Bresh risale anche negli album con "Mediterraneo" tornato in Top 10: segno che il progetto complessivo funziona e tiene.
9) OBSESSED – SHIVA & ANNA Chimica facile e ritornello che resta incollato: Anna porta con sé l’aura del ciclo "Vera Baddie", Shiva è in modalità dominatore. Squadra che vince, raddoppia: la coppia continua a presidiare l’alta classifica.
10) CANZONE D’AMORE – GEOLIER Geolier raddoppia in Top 10 con un pezzo che ormai è stabilità pura. L’artista resta riferimento trasversale: tra singoli in top e capitoli d’album che non smettono di respirare, la fanbase è più calda che mai.
Fenomeni della settimana. Pioggia di ingressi e rientri per Achille Lauro: in classifica compaiono "Amor", "Perdutamente", "16‑mar", "Incoscienti giovani" e le new entry "Comuni immortali" e "Amore disperato". Crollo corposo per Ariana Grande con "Hate That I Made You Love Me" (-51), frenata secca anche per Tedua con "Blue" (-36). Longevità monstre: "Devastante" (Olly & Juli) festeggia 118 settimane, "Per due come noi" sale a 92, "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca quota 90. Tra le mosse hot: G.Mineiro piazza la fiammata di "Splinter Cell" (+44) e aggiunge le new entry "Devo andare con le mie Winx" e "Scendo e cerco un’altra"; Samurai Jay & Vito Salamanca oltre alla #1 sono presenti anche con "Flamenco Paranoia" e "Halo". Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|16
|2
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|=
|11
|3
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|=
|4
|4
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|Nuovo
|1
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|-1
|10
|6
|CUORE ROTTO
|TONY BOY
|Nuovo
|1
|7
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|-2
|9
|8
|DA DIO
|BRESH
|=
|4
|9
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|-3
|9
|10
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|21
|11
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-4
|4
|12
|ROMANTICA
|ULTIMO
|-3
|3
|13
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|Nuovo
|1
|14
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|+44
|2
|15
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|-2
|17
|16
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|-2
|3
|17
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|-6
|9
|18
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|-6
|16
|19
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|=
|5
|20
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|-5
|8
|21
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+6
|21
|22
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-1
|16
|23
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-5
|14
|24
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+24
|90
|25
|DTMF
|BAD BUNNY
|-2
|74
|26
|SERENAMENTE
|JULI & BRESH
|+5
|7
|27
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+6
|60
|28
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|-11
|9
|29
|BILLIE JEAN
|MICHAEL JACKSON
|-9
|7
|30
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|-5
|21
|31
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-3
|41
|32
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-16
|16
|33
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|-11
|16
|34
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-8
|62
|35
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+4
|28
|36
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+2
|24
|37
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+3
|3
|38
|BEAT IT
|MICHAEL JACKSON
|-8
|7
|39
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA
|-10
|9
|40
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-4
|16
|41
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+5
|70
|42
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-8
|48
|43
|BERLINO
|ERNIA
|+2
|20
|44
|ON THE FLOOR
|JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL
|-9
|3
|45
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+9
|22
|46
|CANTILENE
|JULI & OLLY
|-9
|7
|47
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|+5
|10
|48
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+1
|18
|49
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|-2
|13
|50
|INTROVABILE
|BRESH
|+14
|20
|51
|JAMAICAN (BAM BAM)
|HUGEL & SOLTO (FR)
|-9
|7
|52
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-1
|35
|53
|DEVO ANDARE CON LE MIE WINX
|G.MINEIRO FEAT. RHOVE, FLATPEAR & SUCCO
|Nuovo
|1
|54
|DRACULA
|TAME IMPALA
|-4
|11
|55
|SPIE
|SHIVA
|-12
|9
|56
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-12
|17
|57
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-1
|14
|58
|SELF AWARE
|TEMPER CITY
|-1
|6
|59
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|+4
|5
|60
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|=
|13
|61
|CABANA
|IRAMA
|+16
|4
|62
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-9
|16
|63
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-20
|16
|64
|XXDONO
|TIZIANO FERRO FEAT. LAZZA
|-5
|4
|65
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|-10
|16
|66
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|-5
|21
|67
|STELLE
|GEOLIER
|+7
|21
|68
|BLUE
|TEDUA
|-36
|3
|69
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-4
|64
|70
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+3
|7
|71
|ACQUARIO
|ULTIMO
|+5
|22
|72
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|+3
|7
|73
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|-7
|14
|74
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-2
|14
|75
|HATE THAT I MADE YOU LOVE ME
|ARIANA GRANDE
|-51
|2
|76
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+16
|92
|77
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+6
|118
|78
|LA GRACIOSA
|QUEVEDO & ELVIS CRESPO
|+1
|2
|79
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|-9
|13
|80
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|+16
|2
|81
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+17
|2
|82
|V PER VANGELO
|SHIVA
|-14
|9
|83
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|-1
|2
|84
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|+7
|2
|85
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|86
|PARTENOPE
|MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS
|Nuovo
|1
|87
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|88
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|89
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-9
|13
|90
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|-1
|30
|91
|POLVERE ROSA
|SHIVA
|-20
|9
|92
|POETICA
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|93
|SCENDO E CERCO UN’ALTRA
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|Nuovo
|1
|94
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|-9
|17
|95
|PECCATI
|SHIVA
|-17
|9
|96
|END OF BEGINNING
|DJO
|-8
|28
|97
|DAI CHE FAI
|BRESH
|Nuovo
|1
|98
|EOO
|BAD BUNNY
|-4
|2
|99
|NIENTE CANZONI D’AMORE
|MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE
|-13
|8
|100
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|=
|2
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
Il dominio di Samurai Jay continua, Shiva insegue con Geolier: i singoli più venduti della settimana
I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classi...
Sayf torna in Top 10 ma Samuray non molla lo scettro: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Sanremo resta al comando, Shiva due volte sul podio: quali sono i singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Samuray Jay inarrestabile, Sal Da Vinci fuori dalla top 10: i singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
L'effetto Sanremo non finisce mai: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Sal Da Vinci resiste, la nuova hit di Annalisa non sfonda: quali sono i singoli più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...