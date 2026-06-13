Geolier piazza una nuova hit, ma il podio resta immutato: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026 La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dall’8 al 14 giugno 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Samurai Jay continua la sua corsa da leader: il brano ha inanellato 11 settimane di fila al #1 su Spotify Italia e 12 settimane al #1 FIMI nelle scorse rilevazioni, spinto anche dalla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara). Agenda live in odore d’estate – con l’apertura speciale a Ricky Martin del 21 giugno a San Benedetto del Tronto – e numeri social pesanti: quasi 170mila contenuti su TikTok legati al pezzo.

2) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin‑pop elastico e hook immediato: uscita il 27 marzo 2026, è la terza collaborazione tra Fred e Anitta dopo le multiplatino Paloma (2020) e Un altro ballo (2021). Nella settimana scorsa si è fatta notare anche in TV con un’apparizione ad Affari Tuoi. Emis aggiunge spinta urban da club: perfetto mix per l’alta classifica.

3) SWAG MUSIC – ARTIE 5IVE Momento d’oro per Artie 5ive: oltre alla scia del singolo, in chart corre forte anche l’album "La Bellavita" (long‑runner nelle classifiche), mentre tra i singoli resta caldissimo anche "Davverodavvero". Identità, barre e numeri: il progetto continua a salire di giri.

4) AUTORITÀ – GEOLIER New entry che pesa: Geolier alza il volume con un banger dal beat pesantissimo che strizza l’occhio al rap USA dei primi Duemila. Testo‑manifesto di lealtà e leadership verso la crew, zero compromessi pop: chi cercava il tormentone da spiaggia, qui trova un’altra partita. L’artista è presenza fissa anche più giù in classifica con altri titoli forti.

5) AL MIO PAESE – SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA Inno estivo al ritorno a casa per fuorisede e lavoratori: uscito il 3 aprile 2026, fonde le radici pugliesi (Brancale) e siciliane (Levante e Delia) tra piazze piene, feste patronali e famiglie che si ritrovano. Il brano ha già lasciato il segno anche in TV (citato e ballato a La Ruota della Fortuna): calore, nostalgia e un ritornello che resta.

6) CUORE ROTTO – TONY BOY Settimana in spinta per Tony Boy, protagonista anche sulle chart album con un mini‑catalogo fittissimo (tra cui "Umile (Deluxe)", "Trauma", "Going Hard 3" e "Uforia"). Qui centra il bersaglio con un singolo diretto, confermando una fase creativa super produttiva.

7) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER La combo Milano‑Napoli continua a macinare: Shiva in piena era "Vangelo", Geolier solidissimo. Strofe schiette e punchline che spingono dallo streaming alla strada: banger ad alto numero d’ottano.

8) DA DIO – BRESH L’artista ligure mette in fila un’altra prova di melanconia luminosa e immagini "salate" che hanno definito la sua cifra. In parallelo il mondo Bresh risale anche negli album con "Mediterraneo" tornato in Top 10: segno che il progetto complessivo funziona e tiene.

9) OBSESSED – SHIVA & ANNA Chimica facile e ritornello che resta incollato: Anna porta con sé l’aura del ciclo "Vera Baddie", Shiva è in modalità dominatore. Squadra che vince, raddoppia: la coppia continua a presidiare l’alta classifica.

10) CANZONE D’AMORE – GEOLIER Geolier raddoppia in Top 10 con un pezzo che ormai è stabilità pura. L’artista resta riferimento trasversale: tra singoli in top e capitoli d’album che non smettono di respirare, la fanbase è più calda che mai.

Fenomeni della settimana. Pioggia di ingressi e rientri per Achille Lauro: in classifica compaiono "Amor", "Perdutamente", "16‑mar", "Incoscienti giovani" e le new entry "Comuni immortali" e "Amore disperato". Crollo corposo per Ariana Grande con "Hate That I Made You Love Me" (-51), frenata secca anche per Tedua con "Blue" (-36). Longevità monstre: "Devastante" (Olly & Juli) festeggia 118 settimane, "Per due come noi" sale a 92, "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca quota 90. Tra le mosse hot: G.Mineiro piazza la fiammata di "Splinter Cell" (+44) e aggiunge le new entry "Devo andare con le mie Winx" e "Scendo e cerco un’altra"; Samurai Jay & Vito Salamanca oltre alla #1 sono presenti anche con "Flamenco Paranoia" e "Halo". Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 16 2 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA = 11 3 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE = 4 4 AUTORITÀ GEOLIER Nuovo 1 5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA -1 10 6 CUORE ROTTO TONY BOY Nuovo 1 7 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER -2 9 8 DA DIO BRESH = 4 9 OBSESSED SHIVA & ANNA -3 9 10 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 21 11 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 4 12 ROMANTICA ULTIMO -3 3 13 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT Nuovo 1 14 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO +44 2 15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE -2 17 16 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA -2 3 17 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ -6 9 18 TU MI PIACI TANTO SAYF -6 16 19 MALADIE MAUVAIS DJO = 5 20 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH -5 8 21 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +6 21 22 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -1 16 23 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 14 24 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +24 90 25 DTMF BAD BUNNY -2 74 26 SERENAMENTE JULI & BRESH +5 7 27 AMOR ACHILLE LAURO +6 60 28 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -11 9 29 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON -9 7 30 NUEVAYOL BAD BUNNY -5 21 31 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -3 41 32 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -16 16 33 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -11 16 34 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -8 62 35 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +4 28 36 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +2 24 37 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +3 3 38 BEAT IT MICHAEL JACKSON -8 7 39 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA -10 9 40 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -4 16 41 BALORDA NOSTALGIA OLLY +5 70 42 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -8 48 43 BERLINO ERNIA +2 20 44 ON THE FLOOR JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL -9 3 45 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +9 22 46 CANTILENE JULI & OLLY -9 7 47 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +5 10 48 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +1 18 49 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ -2 13 50 INTROVABILE BRESH +14 20 51 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) -9 7 52 ESIBIZIONISTA ANNALISA -1 35 53 DEVO ANDARE CON LE MIE WINX G.MINEIRO FEAT. RHOVE, FLATPEAR & SUCCO Nuovo 1 54 DRACULA TAME IMPALA -4 11 55 SPIE SHIVA -12 9 56 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -12 17 57 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -1 14 58 SELF AWARE TEMPER CITY -1 6 59 BUONA DOMENICA SAYF +4 5 60 CANZONE ESTIVA ANNALISA = 13 61 CABANA IRAMA +16 4 62 LABIRINTO LUCHÈ -9 16 63 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -20 16 64 XXDONO TIZIANO FERRO FEAT. LAZZA -5 4 65 ITALIA STARTER PACK J-AX -10 16 66 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA -5 21 67 STELLE GEOLIER +7 21 68 BLUE TEDUA -36 3 69 ORDINARY ALEX WARREN -4 64 70 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +3 7 71 ACQUARIO ULTIMO +5 22 72 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +3 7 73 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -7 14 74 LA MUSICA NON C’È COEZ -2 14 75 HATE THAT I MADE YOU LOVE ME ARIANA GRANDE -51 2 76 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +16 92 77 DEVASTANTE OLLY & JULI +6 118 78 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO +1 2 79 BABYDOLL DOMINIC FIKE -9 13 80 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE +16 2 81 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +17 2 82 V PER VANGELO SHIVA -14 9 83 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA -1 2 84 7ELEVEN ARTIE 5IVE +7 2 85 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1 86 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS Nuovo 1 87 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI Nuovo 1 88 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO Nuovo 1 89 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -9 13 90 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -1 30 91 POLVERE ROSA SHIVA -20 9 92 POETICA CESARE CREMONINI Nuovo 1 93 SCENDO E CERCO UN’ALTRA G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO Nuovo 1 94 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -9 17 95 PECCATI SHIVA -17 9 96 END OF BEGINNING DJO -8 28 97 DAI CHE FAI BRESH Nuovo 1 98 EOO BAD BUNNY -4 2 99 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE -13 8 100 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI = 2

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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