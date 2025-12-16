Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christmas ma è un'invasione di emozioni e buoni sentimenti. Resiste solo Geolier

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

Quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025? La risposta è nella classifica FIMI/NIQ – Top of The Music dedicata alle canzoni. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU – MARIAH CAREY (+2, 4 settimane) L’inno natalizio del 1994 torna in vetta: dicembre chiama, Mariah risponde. L’effetto festività riaccende stream e airplay per il brano più evergreen delle feste, spingendolo al primo posto. E la diva americana è attesa anche a San Siro per l’apertura delle Olimpiadi invernali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#2 – LAST CHRISTMAS – WHAM! (+4, 4 settimane) Dal 1984 ad oggi, resta la colonna sonora ufficiale di dicembre. Il classico di George Michael e Andrew Ridgeley scala posizioni con forza, sostenuto da playlist, passaggi radio e un affetto immutato del pubblico italiano.

#3 – 081 – GEOLIER (Nuovo, 1 settimana) New entry sul podio per Geolier: 081 è un ritorno alle origini e al linguaggio di casa, una cartolina che parla direttamente ai fan storici. Il momento d’oro dell’artista prosegue anche grazie a una fanbase fedelissima e a singoli che non smettono di macinare ascolti.

#4 – JINGLE BELL ROCK – BOBBY HELMS (+8, 3 settimane) Altra evergreen che accelera con l’avvicinarsi del Natale: ritmo rockabilly e nostalgia fanno il resto. Crescita corposa nelle playlist a tema e forte riscoperta catalogo.

#5 – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! – DEAN MARTIN (+14, 3 settimane) Balzo deciso per lo standard natalizio: l’aria di festa traina stream e passaggi. Nelle note eleganti di Dean Martin, l’atmosfera holiday prende il volo anche nelle classifiche italiane.

#6 – QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI (-4, 15 settimane) Perde qualche gradino ma resta solidissima in Top 10. Il duo continua a dominare rotazioni e playlist, all’interno di un vero "ecosistema" di brani in classifica: tra gli altri, spicca la maratona di Devastante, arrivata a 92 settimane complessive.

#7 – TAKE 6 – SHIVA (-6, 3 settimane) Dopo il picco, il singolo scivola ma rimane altissimo. La wave trap ultra-riconoscibile di Shiva e il traino del catalogo (con i reloaded Milano Angels e Milano Demons) sostengono la presenza in chart. In Top 100 fa capolino anche la coppia con Sfera Ebbasta in Come se non fossi nei guai.

#8 – FELIZ NAVIDAD – JOSÉ FELICIANO (+26, 3 settimane) La hit bilingue più amata delle feste vola in alto: tra social, playlist e passaparola, la risalita è travolgente. Classico senza tempo, ogni anno torna a prendersi la scena.

#9 – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS – MICHAEL BUBLÉ (+36, 3 settimane) L’iconica voce di Bublé accompagna l’avvicinarsi al Natale. Il brano, complice anche il continuo impulso del repertorio holiday dell’artista, mette il turbo e rientra in Top 10.

#10 – FOTOGRAFIA – GEOLIER (-5, 5 settimane) Tiene la Top 10 nonostante il calo. Geolier conferma la propria costanza: zoccolo duro di pubblico e ascolti a ciclo continuo fanno la differenza, settimana dopo settimana.

Fenomeni della settimana – È ufficialmente "effetto Natale": i classici stagionali esplodono in classifica con grandi rialzi (tra gli altri, +42 per Sleigh Ride delle Ronettes, +40 per It’s The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams, +43 per Happy Xmas). Capitolo multi‑presenze: assalto di Emis Killa con una pioggia di nuove entrate (Ambra, Staila, Una Siga Fa, Serpe, Fanculo – in due versioni, Musica Triste, Luna Storta, Mama, Calda, Sogni Sporchi, Egoista, Phrate). Longevità-monstre per Devastante di Olly & Juli (92 settimane) e ottima tenuta per vari brani di catalogo pop-urban (Buiò davanti di Lazza a 64 settimane, Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari a 56). Tra i ribassi più netti, scivolate importanti per Il mio amico e Finale diverso (Noyz Narcos & Sine), che arretrano dopo l’exploit d’esordio. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY +2 4
2 LAST CHRISTMAS WHAM! +4 4
3 081 GEOLIER Nuovo 1
4 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS +8 3
5 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN +14 3
6 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -4 15
7 TAKE 6 SHIVA -6 3
8 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO +26 3
9 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +36 3
10 FOTOGRAFIA GEOLIER -5 5
11 COMING HOME MARCO MENGONI +48 2
12 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE +18 3
13 SLEIGH RIDE THE RONETTES +42 2
14 PER TE ERNIA -6 12
15 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -6 22
16 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -6 10
17 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR +43 2
18 BALORDA NOSTALGIA OLLY -7 44
19 ESIBIZIONISTA ANNALISA -4 9
20 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -6 5
21 NON È MICA TE EDDIE BROCK -8 12
22 SNOWMAN SIA +31 2
23 ORDINARY ALEX WARREN -6 38
24 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE +34 2
25 AMBRA EMIS KILLA FEAT. TEDUA Nuovo 1
26 AMOR ACHILLE LAURO -5 34
27 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -1 36
28 FELLINI ERNIA & KID YUGI -8 12
29 PUNTO EROCADDEO +25 3
30 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -6 35
31 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +1 35
32 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +40 2
33 IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR ANDY WILLIAMS +40 2
34 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -6 10
35 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +2 64
36 STAILA EMIS KILLA FEAT. FLACO G Nuovo 1
37 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -12 19
38 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +2 66
39 DEVASTANTE OLLY & JULI -12 92
40 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +1 24
41 IL MIO AMICO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI -37 2
42 UNA SIGA FA EMIS KILLA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE Nuovo 1
43 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN FRANK SINATRA Nuovo 1
44 FINALE DIVERSO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA -37 2
45 SCARABOCCHI OLLY & JULI -2 59
46 DAI CHE FAI BRESH -2 9
47 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -16 14
48 DÉSOLÉE ANNA +2 26
49 LEI MARRACASH = 52
50 END OF BEGINNING DJO +7 2
51 UNDERNEATH THE TREE KELLY CLARKSON Nuovo 1
52 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -6 21
53 HOLLY JOLLY CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +35 2
54 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE -16 5
55 SERPE EMIS KILLA FEAT. CAPO PLAZA Nuovo 1
56 PREGA X NOI SFERA EBBASTA Nuovo 1
57 CELEBRITÀ NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE -41 2
58 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -2 21
59 EX IRAMA FEAT. ELODIE -12 15
60 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +9 3
61 OROLOGI SFERA EBBASTA Nuovo 1
62 DTMF BAD BUNNY +17 48
63 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +11 16
64 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -13 31
65 LA MUSICA NON C’È COEZ -17 14
66 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 56
67 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -3 44
68 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -1 9
69 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +15 4
70 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH Nuovo 1
71 FANCULO EMIS KILLA FEAT. BABY GANG Nuovo 1
72 NESSUNA LUCHÈ -7 30
73 MUSICA TRISTE EMIS KILLA Nuovo 1
74 IL FILO ROSSO ALFA -8 60
75 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -13 29
76 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON -6 4
77 BUIO DAVANTI LAZZA -2 64
78 LUNA STORTA EMIS KILLA Nuovo 1
79 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -1 39
80 MAMA EMIS KILLA Nuovo 1
81 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -20 11
82 CALDA EMIS KILLA FEAT. TONY EFFE Nuovo 1
83 HALLELUJAH PENTATONIX Nuovo 1
84 THE CHRISTMAS SONG NAT KING COLE FEAT. NATALIE COLE Nuovo 1
85 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD -9 4
86 NUEVAYOL BAD BUNNY Nuovo 1
87 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI -10 26
88 SOGNI SPORCHI EMIS KILLA Nuovo 1
89 100 MESSAGGI LAZZA +11 4
90 BACK TO FRIENDS SOMBR -7 22
91 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA -9 4
92 LA TUA CANZONE COEZ -21 4
93 POETICA CESARE CREMONINI -13 6
94 SUPERCLASSICO ERNIA Nuovo 1
95 EGOISTA EMIS KILLA FEAT. ELE A & PROMESSA Nuovo 1
96 MISTLETOE JUSTIN BIEBER Nuovo 1
97 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -12 28
98 PHRATE EMIS KILLA Nuovo 1
99 BRIVIDO GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH Nuovo 1
100 MAN I NEED OLIVIA DEAN -13 6

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché

Grandi novità nella classifica dei singoli più venduti: nella Top 10 compaiono Maria...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

La vincitrice di Sanremo 2024 entra subito alta nella Top 10 ma in tre fanno meglio ...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù

Nella classifica settimanale degli album il cantante romano deve lasciare la vetta a...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini

Sfida rovente nella Top 10 degli album tra Eros e la sua "Storia importante" e Cesar...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: Caparezza e Capo Plaza ribaltano tutti

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...

WeWALK

Turismo accessibile per non vedenti

Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia

LEGGI

Personaggi

Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo
Gigi Finizio

Gigi Finizio
Plasma

Plasma

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963