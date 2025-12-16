I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)
Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christmas ma è un'invasione di emozioni e buoni sentimenti. Resiste solo Geolier
Quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025? La risposta è nella classifica FIMI/NIQ – Top of The Music dedicata alle canzoni. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
#1 – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU – MARIAH CAREY (+2, 4 settimane) L’inno natalizio del 1994 torna in vetta: dicembre chiama, Mariah risponde. L’effetto festività riaccende stream e airplay per il brano più evergreen delle feste, spingendolo al primo posto. E la diva americana è attesa anche a San Siro per l’apertura delle Olimpiadi invernali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
#2 – LAST CHRISTMAS – WHAM! (+4, 4 settimane) Dal 1984 ad oggi, resta la colonna sonora ufficiale di dicembre. Il classico di George Michael e Andrew Ridgeley scala posizioni con forza, sostenuto da playlist, passaggi radio e un affetto immutato del pubblico italiano.
#3 – 081 – GEOLIER (Nuovo, 1 settimana) New entry sul podio per Geolier: 081 è un ritorno alle origini e al linguaggio di casa, una cartolina che parla direttamente ai fan storici. Il momento d’oro dell’artista prosegue anche grazie a una fanbase fedelissima e a singoli che non smettono di macinare ascolti.
#4 – JINGLE BELL ROCK – BOBBY HELMS (+8, 3 settimane) Altra evergreen che accelera con l’avvicinarsi del Natale: ritmo rockabilly e nostalgia fanno il resto. Crescita corposa nelle playlist a tema e forte riscoperta catalogo.
#5 – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! – DEAN MARTIN (+14, 3 settimane) Balzo deciso per lo standard natalizio: l’aria di festa traina stream e passaggi. Nelle note eleganti di Dean Martin, l’atmosfera holiday prende il volo anche nelle classifiche italiane.
#6 – QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI (-4, 15 settimane) Perde qualche gradino ma resta solidissima in Top 10. Il duo continua a dominare rotazioni e playlist, all’interno di un vero "ecosistema" di brani in classifica: tra gli altri, spicca la maratona di Devastante, arrivata a 92 settimane complessive.
#7 – TAKE 6 – SHIVA (-6, 3 settimane) Dopo il picco, il singolo scivola ma rimane altissimo. La wave trap ultra-riconoscibile di Shiva e il traino del catalogo (con i reloaded Milano Angels e Milano Demons) sostengono la presenza in chart. In Top 100 fa capolino anche la coppia con Sfera Ebbasta in Come se non fossi nei guai.
#8 – FELIZ NAVIDAD – JOSÉ FELICIANO (+26, 3 settimane) La hit bilingue più amata delle feste vola in alto: tra social, playlist e passaparola, la risalita è travolgente. Classico senza tempo, ogni anno torna a prendersi la scena.
#9 – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS – MICHAEL BUBLÉ (+36, 3 settimane) L’iconica voce di Bublé accompagna l’avvicinarsi al Natale. Il brano, complice anche il continuo impulso del repertorio holiday dell’artista, mette il turbo e rientra in Top 10.
#10 – FOTOGRAFIA – GEOLIER (-5, 5 settimane) Tiene la Top 10 nonostante il calo. Geolier conferma la propria costanza: zoccolo duro di pubblico e ascolti a ciclo continuo fanno la differenza, settimana dopo settimana.
Fenomeni della settimana – È ufficialmente "effetto Natale": i classici stagionali esplodono in classifica con grandi rialzi (tra gli altri, +42 per Sleigh Ride delle Ronettes, +40 per It’s The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams, +43 per Happy Xmas). Capitolo multi‑presenze: assalto di Emis Killa con una pioggia di nuove entrate (Ambra, Staila, Una Siga Fa, Serpe, Fanculo – in due versioni, Musica Triste, Luna Storta, Mama, Calda, Sogni Sporchi, Egoista, Phrate). Longevità-monstre per Devastante di Olly & Juli (92 settimane) e ottima tenuta per vari brani di catalogo pop-urban (Buiò davanti di Lazza a 64 settimane, Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari a 56). Tra i ribassi più netti, scivolate importanti per Il mio amico e Finale diverso (Noyz Narcos & Sine), che arretrano dopo l’exploit d’esordio. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
|MARIAH CAREY
|+2
|4
|2
|LAST CHRISTMAS
|WHAM!
|+4
|4
|3
|081
|GEOLIER
|Nuovo
|1
|4
|JINGLE BELL ROCK
|BOBBY HELMS
|+8
|3
|5
|LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!
|DEAN MARTIN
|+14
|3
|6
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-4
|15
|7
|TAKE 6
|SHIVA
|-6
|3
|8
|FELIZ NAVIDAD
|JOSÉ FELICIANO
|+26
|3
|9
|IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÉ
|+36
|3
|10
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|-5
|5
|11
|COMING HOME
|MARCO MENGONI
|+48
|2
|12
|ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE
|BRENDA LEE
|+18
|3
|13
|SLEIGH RIDE
|THE RONETTES
|+42
|2
|14
|PER TE
|ERNIA
|-6
|12
|15
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-6
|22
|16
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-6
|10
|17
|HAPPY XMAS (WAR IS OVER)
|JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR
|+43
|2
|18
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-7
|44
|19
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-4
|9
|20
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|-6
|5
|21
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-8
|12
|22
|SNOWMAN
|SIA
|+31
|2
|23
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-6
|38
|24
|SANTA TELL ME
|ARIANA GRANDE
|+34
|2
|25
|AMBRA
|EMIS KILLA FEAT. TEDUA
|Nuovo
|1
|26
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-5
|34
|27
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-1
|36
|28
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-8
|12
|29
|PUNTO
|EROCADDEO
|+25
|3
|30
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-6
|35
|31
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|35
|32
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+40
|2
|33
|IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR
|ANDY WILLIAMS
|+40
|2
|34
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-6
|10
|35
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+2
|64
|36
|STAILA
|EMIS KILLA FEAT. FLACO G
|Nuovo
|1
|37
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-12
|19
|38
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+2
|66
|39
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-12
|92
|40
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|+1
|24
|41
|IL MIO AMICO
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI
|-37
|2
|42
|UNA SIGA FA
|EMIS KILLA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE
|Nuovo
|1
|43
|SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN
|FRANK SINATRA
|Nuovo
|1
|44
|FINALE DIVERSO
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA
|-37
|2
|45
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-2
|59
|46
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-2
|9
|47
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-16
|14
|48
|DÉSOLÉE
|ANNA
|+2
|26
|49
|LEI
|MARRACASH
|=
|52
|50
|END OF BEGINNING
|DJO
|+7
|2
|51
|UNDERNEATH THE TREE
|KELLY CLARKSON
|Nuovo
|1
|52
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-6
|21
|53
|HOLLY JOLLY CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÉ
|+35
|2
|54
|PURA PURISSIMA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE
|-16
|5
|55
|SERPE
|EMIS KILLA FEAT. CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|56
|PREGA X NOI
|SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|57
|CELEBRITÀ
|NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE
|-41
|2
|58
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-2
|21
|59
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|-12
|15
|60
|COME SE NON FOSSI NEI GUAI
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+9
|3
|61
|OROLOGI
|SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|62
|DTMF
|BAD BUNNY
|+17
|48
|63
|CRUDELIA (I NERVI)
|MARRACASH
|+11
|16
|64
|A ME MI PIACE
|ALFA & MANU CHAO
|-13
|31
|65
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-17
|14
|66
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|56
|67
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-3
|44
|68
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|-1
|9
|69
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+15
|4
|70
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|Nuovo
|1
|71
|FANCULO
|EMIS KILLA FEAT. BABY GANG
|Nuovo
|1
|72
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-7
|30
|73
|MUSICA TRISTE
|EMIS KILLA
|Nuovo
|1
|74
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|-8
|60
|75
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|-13
|29
|76
|WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX)
|RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON
|-6
|4
|77
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|-2
|64
|78
|LUNA STORTA
|EMIS KILLA
|Nuovo
|1
|79
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-1
|39
|80
|MAMA
|EMIS KILLA
|Nuovo
|1
|81
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|-20
|11
|82
|CALDA
|EMIS KILLA FEAT. TONY EFFE
|Nuovo
|1
|83
|HALLELUJAH
|PENTATONIX
|Nuovo
|1
|84
|THE CHRISTMAS SONG
|NAT KING COLE FEAT. NATALIE COLE
|Nuovo
|1
|85
|DIEGO
|LE-ONE & NICEKIDD
|-9
|4
|86
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|87
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|-10
|26
|88
|SOGNI SPORCHI
|EMIS KILLA
|Nuovo
|1
|89
|100 MESSAGGI
|LAZZA
|+11
|4
|90
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-7
|22
|91
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|-9
|4
|92
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-21
|4
|93
|POETICA
|CESARE CREMONINI
|-13
|6
|94
|SUPERCLASSICO
|ERNIA
|Nuovo
|1
|95
|EGOISTA
|EMIS KILLA FEAT. ELE A & PROMESSA
|Nuovo
|1
|96
|MISTLETOE
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|97
|SERENATA
|SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO
|-12
|28
|98
|PHRATE
|EMIS KILLA
|Nuovo
|1
|99
|BRIVIDO
|GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH
|Nuovo
|1
|100
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|-13
|6
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
Potrebbe interessarti anche
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché
Grandi novità nella classifica dei singoli più venduti: nella Top 10 compaiono Maria...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)
La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango
La vincitrice di Sanremo 2024 entra subito alta nella Top 10 ma in tre fanno meglio ...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: delusione per Eros Ramazzotti, va giù
Nella classifica settimanale degli album il cantante romano deve lasciare la vetta a...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: Ramazzotti litiga con Cremonini
Sfida rovente nella Top 10 degli album tra Eros e la sua "Storia importante" e Cesar...