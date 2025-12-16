I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa) Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christmas ma è un'invasione di emozioni e buoni sentimenti. Resiste solo Geolier

Quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025? La risposta è nella classifica FIMI/NIQ – Top of The Music dedicata alle canzoni. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

#1 – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU – MARIAH CAREY (+2, 4 settimane) L’inno natalizio del 1994 torna in vetta: dicembre chiama, Mariah risponde. L’effetto festività riaccende stream e airplay per il brano più evergreen delle feste, spingendolo al primo posto. E la diva americana è attesa anche a San Siro per l’apertura delle Olimpiadi invernali.

#2 – LAST CHRISTMAS – WHAM! (+4, 4 settimane) Dal 1984 ad oggi, resta la colonna sonora ufficiale di dicembre. Il classico di George Michael e Andrew Ridgeley scala posizioni con forza, sostenuto da playlist, passaggi radio e un affetto immutato del pubblico italiano.

#3 – 081 – GEOLIER (Nuovo, 1 settimana) New entry sul podio per Geolier: 081 è un ritorno alle origini e al linguaggio di casa, una cartolina che parla direttamente ai fan storici. Il momento d’oro dell’artista prosegue anche grazie a una fanbase fedelissima e a singoli che non smettono di macinare ascolti.

#4 – JINGLE BELL ROCK – BOBBY HELMS (+8, 3 settimane) Altra evergreen che accelera con l’avvicinarsi del Natale: ritmo rockabilly e nostalgia fanno il resto. Crescita corposa nelle playlist a tema e forte riscoperta catalogo.

#5 – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! – DEAN MARTIN (+14, 3 settimane) Balzo deciso per lo standard natalizio: l’aria di festa traina stream e passaggi. Nelle note eleganti di Dean Martin, l’atmosfera holiday prende il volo anche nelle classifiche italiane.

#6 – QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI (-4, 15 settimane) Perde qualche gradino ma resta solidissima in Top 10. Il duo continua a dominare rotazioni e playlist, all’interno di un vero "ecosistema" di brani in classifica: tra gli altri, spicca la maratona di Devastante, arrivata a 92 settimane complessive.

#7 – TAKE 6 – SHIVA (-6, 3 settimane) Dopo il picco, il singolo scivola ma rimane altissimo. La wave trap ultra-riconoscibile di Shiva e il traino del catalogo (con i reloaded Milano Angels e Milano Demons) sostengono la presenza in chart. In Top 100 fa capolino anche la coppia con Sfera Ebbasta in Come se non fossi nei guai.

#8 – FELIZ NAVIDAD – JOSÉ FELICIANO (+26, 3 settimane) La hit bilingue più amata delle feste vola in alto: tra social, playlist e passaparola, la risalita è travolgente. Classico senza tempo, ogni anno torna a prendersi la scena.

#9 – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS – MICHAEL BUBLÉ (+36, 3 settimane) L’iconica voce di Bublé accompagna l’avvicinarsi al Natale. Il brano, complice anche il continuo impulso del repertorio holiday dell’artista, mette il turbo e rientra in Top 10.

#10 – FOTOGRAFIA – GEOLIER (-5, 5 settimane) Tiene la Top 10 nonostante il calo. Geolier conferma la propria costanza: zoccolo duro di pubblico e ascolti a ciclo continuo fanno la differenza, settimana dopo settimana.

Fenomeni della settimana – È ufficialmente "effetto Natale": i classici stagionali esplodono in classifica con grandi rialzi (tra gli altri, +42 per Sleigh Ride delle Ronettes, +40 per It’s The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams, +43 per Happy Xmas). Capitolo multi‑presenze: assalto di Emis Killa con una pioggia di nuove entrate (Ambra, Staila, Una Siga Fa, Serpe, Fanculo – in due versioni, Musica Triste, Luna Storta, Mama, Calda, Sogni Sporchi, Egoista, Phrate). Longevità-monstre per Devastante di Olly & Juli (92 settimane) e ottima tenuta per vari brani di catalogo pop-urban (Buiò davanti di Lazza a 64 settimane, Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari a 56). Tra i ribassi più netti, scivolate importanti per Il mio amico e Finale diverso (Noyz Narcos & Sine), che arretrano dopo l’exploit d’esordio. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY +2 4 2 LAST CHRISTMAS WHAM! +4 4 3 081 GEOLIER Nuovo 1 4 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS +8 3 5 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN +14 3 6 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -4 15 7 TAKE 6 SHIVA -6 3 8 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO +26 3 9 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +36 3 10 FOTOGRAFIA GEOLIER -5 5 11 COMING HOME MARCO MENGONI +48 2 12 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE +18 3 13 SLEIGH RIDE THE RONETTES +42 2 14 PER TE ERNIA -6 12 15 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -6 22 16 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -6 10 17 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR +43 2 18 BALORDA NOSTALGIA OLLY -7 44 19 ESIBIZIONISTA ANNALISA -4 9 20 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -6 5 21 NON È MICA TE EDDIE BROCK -8 12 22 SNOWMAN SIA +31 2 23 ORDINARY ALEX WARREN -6 38 24 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE +34 2 25 AMBRA EMIS KILLA FEAT. TEDUA Nuovo 1 26 AMOR ACHILLE LAURO -5 34 27 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -1 36 28 FELLINI ERNIA & KID YUGI -8 12 29 PUNTO EROCADDEO +25 3 30 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -6 35 31 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +1 35 32 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +40 2 33 IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR ANDY WILLIAMS +40 2 34 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -6 10 35 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +2 64 36 STAILA EMIS KILLA FEAT. FLACO G Nuovo 1 37 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -12 19 38 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +2 66 39 DEVASTANTE OLLY & JULI -12 92 40 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +1 24 41 IL MIO AMICO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI -37 2 42 UNA SIGA FA EMIS KILLA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE Nuovo 1 43 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN FRANK SINATRA Nuovo 1 44 FINALE DIVERSO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA -37 2 45 SCARABOCCHI OLLY & JULI -2 59 46 DAI CHE FAI BRESH -2 9 47 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -16 14 48 DÉSOLÉE ANNA +2 26 49 LEI MARRACASH = 52 50 END OF BEGINNING DJO +7 2 51 UNDERNEATH THE TREE KELLY CLARKSON Nuovo 1 52 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -6 21 53 HOLLY JOLLY CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +35 2 54 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE -16 5 55 SERPE EMIS KILLA FEAT. CAPO PLAZA Nuovo 1 56 PREGA X NOI SFERA EBBASTA Nuovo 1 57 CELEBRITÀ NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE -41 2 58 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -2 21 59 EX IRAMA FEAT. ELODIE -12 15 60 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +9 3 61 OROLOGI SFERA EBBASTA Nuovo 1 62 DTMF BAD BUNNY +17 48 63 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +11 16 64 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -13 31 65 LA MUSICA NON C’È COEZ -17 14 66 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 56 67 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -3 44 68 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -1 9 69 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +15 4 70 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH Nuovo 1 71 FANCULO EMIS KILLA FEAT. BABY GANG Nuovo 1 72 NESSUNA LUCHÈ -7 30 73 MUSICA TRISTE EMIS KILLA Nuovo 1 74 IL FILO ROSSO ALFA -8 60 75 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -13 29 76 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON -6 4 77 BUIO DAVANTI LAZZA -2 64 78 LUNA STORTA EMIS KILLA Nuovo 1 79 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -1 39 80 MAMA EMIS KILLA Nuovo 1 81 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -20 11 82 CALDA EMIS KILLA FEAT. TONY EFFE Nuovo 1 83 HALLELUJAH PENTATONIX Nuovo 1 84 THE CHRISTMAS SONG NAT KING COLE FEAT. NATALIE COLE Nuovo 1 85 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD -9 4 86 NUEVAYOL BAD BUNNY Nuovo 1 87 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI -10 26 88 SOGNI SPORCHI EMIS KILLA Nuovo 1 89 100 MESSAGGI LAZZA +11 4 90 BACK TO FRIENDS SOMBR -7 22 91 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA -9 4 92 LA TUA CANZONE COEZ -21 4 93 POETICA CESARE CREMONINI -13 6 94 SUPERCLASSICO ERNIA Nuovo 1 95 EGOISTA EMIS KILLA FEAT. ELE A & PROMESSA Nuovo 1 96 MISTLETOE JUSTIN BIEBER Nuovo 1 97 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -12 28 98 PHRATE EMIS KILLA Nuovo 1 99 BRIVIDO GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH Nuovo 1 100 MAN I NEED OLIVIA DEAN -13 6

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

