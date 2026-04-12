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Samurai Jay domina, Sfera e Basta parte piano: i singoli più venduti in Italia nella settimana

I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Samurai Jay domina, Sfera e Basta parte piano: i singoli più venduti in Italia nella settimana

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 6 al 12 aprile 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme ai vertici e new entry esplosive più in basso. Longevità in classifica al top per gli artisti più amati: la tenuta settimana dopo settimana è, in alcuni casi, semplicemente eccezionale.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND, UNIVERSAL MUSIC) [=]
Sette settimane e resta saldo in vetta: Ossessione è ormai un fenomeno pop. Presentato a Sanremo, ha ottenuto il primo platino dell’edizione 2026 e continua a dominare su Spotify (Top 50 Italia al vertice), su YouTube (oltre 7 milioni di view al videoclip) e su TikTok, dove il suono ha superato le 250mila creazioni. Samurai Jay ha anche spinto il brano fuori confine con la versione in spagnolo Obsesión insieme a Naiara, e si prepara a un opening act d’eccezione per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Momentum totale.

2) TU MI PIACI TANTO – SAYF (LA SANTA / ATLANTIC RECORDS, WARNER MUSIC) [=]
Sayf mantiene il secondo posto con una tenuta radiofonica notevole (tra i più programmati in Airplay). Nel frattempo allarga il perimetro con la nuova Buona Domenica, dove flirta con ritmi latini tenendo al centro il suo pop d’autore di pancia. Solidità e costanza.

3) PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI (COSE PRODUCTION SRL / ATLANTIC RECORDS, WARNER MUSIC) [=]
Il trionfatore di Sanremo vola verso l’Eurovision (Vienna, 12–16 maggio) con fiducia crescente: le quote sono migliorate sensibilmente e i suoi contenuti sono tra i più commentati sui canali ufficiali del Contest. Su Spotify ha già superato i 18,5 milioni di stream: il brano convince un pubblico trasversale e porta in alto la tradizione melodica italiana.

4) CHE FASTIDIO! – DITONELLAPIAGA (BMG, BMG) [=]
Margherita Carducci continua a brillare con la hit sanremese e scalda i motori per il nuovo album Miss Italia, al centro di un contenzioso sul titolo. Intanto si gode un ottimo airplay, mentre la nuova Hollywood conferma versatilità e voce personalissima. Carisma in crescita costante.

5) DAVVERODAVVERO – ARTIE 5IVE (WARNER MUSIC / TRENCHES RECORDS ENT, WARNER MUSIC) [=]
Otto settimane in chart e Top 5 confermata: il pezzo macina streaming e tiene la posizione con grande regolarità. Urban diretto, tra club appeal e instant quotability.

6) STUPIDA SFORTUNA – FULMINACCI (MACISTE DISCHI / WARNER RECORDS, WARNER MUSIC) [+1]
Fulminacci guadagna un gradino: scrittura lucidissima e groove malinconico che resta in testa. Nota d’aggancio: il produttore multiplatino Juli pubblicherà il 24 aprile l’album Solito Cinema, che include una traccia con Fulminacci. Collaborazioni di peso e ispirazione alta.

7) POESIE CLANDESTINE – LDA & AKA 7EVEN (COLUMBIA, SONY MUSIC) [+1]
Sette settimane in classifica e un duetto che gioca sulle sfumature pop-urban dei due artisti. Stabile in crescita, grazie a un ritornello pensato per rimanere.

8) CANZONE D’AMORE – GEOLIER (WARNER MUSIC, WARNER MUSIC) [+2]
Geolier scala di due posizioni e conferma il suo stato di grazia. In questa stessa Top 100 ricorre con più titoli (tra cui 2 Giorni di Fila, Stelle e Arcobaleno): presenza massiva, spinta anche da performance tv di rilievo e feat ad alto voltaggio.

9) VIA DEI MILLE – DIPINTO & FRESH BEATZ (URBAN MUSIC, ADA) [+3]
Balzo in avanti e quarta settimana in Top 100: produzione incisiva e vibrazioni urban-pop che spingono il pezzo sempre più su.

10) QUESTA DOMENICA – OLLY & JULI (EPIC, SONY MUSIC) [+3]
Trentadue settimane in classifica e ancora Top 10: la coppia creativa Olly–Juli è una macchina di hit. Olly arriva da un’annata-monstre (con l’album Tutta vita che ha collezionato certificazioni a raffica) e un live set che ha riempito palazzetti e grandi venue; Juli è pronto a uscire con Solito Cinema (24 aprile), progetto costellato di feat d’eccezione. Teamwork che funziona.

Fenomeni della settimana

Capitolo new entry: spiccano Serena Brancale, Levante & Delia con Al mio paese (n. 22), Sayf con Buona Domenica (n. 32), e una vera pioggia di novità firmate Blanco — Ma’ (n. 41), Peggio del diavolo con Gianluca Grignani (n. 63), Anche a vent’anni si muore (n. 74) e Ti voglio bene, uomo (n. 92) — cui si somma la risalita di Ricordi con Elisa (n. 26): cinque presenze complessive in Top 100.

Grandi balzi per Talk To You (n. 39, +41) e La testa gira (n. 31, +39), bene anche M*A*Ledetta Primavera (n. 60, +25), Capaz (Merengueton) (n. 62, +22) e 1H (n. 73, +17). Flessioni pesanti per Man of the Year (n. 89, −54), OK (n. 82, −46), Disincanto (n. 98, −37), Magica Favola (n. 76, −30) e L’Astronauta (n. 27, −21).

Capitolo longevità: Devastante di Olly & Juli (n. 54) resiste da 109 settimane, Per Due Come Noi (n. 52) da 83 e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (n. 43) da 81. Tra gli artisti più presenti in classifica, oltre a Blanco e Olly, spicca Geolier con più titoli in Top 100. Tutti i dati si riferiscono alle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane
1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 7
2 TU MI PIACI TANTO SAYF = 7
3 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI = 7
4 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA = 7
5 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE = 8
6 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI +1 7
7 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN +1 7
8 CANZONE D’AMORE GEOLIER +2 12
9 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +3 4
10 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 32
11 LABIRINTO LUCHÈ -2 7
12 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -1 13
13 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +4 39
14 DTMF BAD BUNNY +9 65
15 ITALIA STARTER PACK J-AX +1 7
16 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -1 7
17 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +10 53
18 NUEVAYOL BAD BUNNY +7 12
19 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +2 12
20 AMOR ACHILLE LAURO = 51
21 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -7 7
22 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA Nuovo 1
23 BERLINO ERNIA -4 11
24 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -6 17
25 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -3 19
26 RICORDI BLANCO & ELISA +2 2
27 L’ASTRONAUTA NAYT -21 3
28 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +4 8
29 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +4 15
30 BALORDA NOSTALGIA OLLY -6 61
31 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +39 2
32 BUONA DOMENICA SAYF Nuovo 1
33 ESIBIZIONISTA ANNALISA +7 26
34 BABYDOLL DOMINIC FIKE +7 4
35 ORDINARY ALEX WARREN -6 55
36 END OF BEGINNING DJO +1 19
37 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI +11 8
38 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +17 9
39 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA +41 5
40 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE +2 21
41 MA’ BLANCO Nuovo 1
42 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -12 4
43 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +10 81
44 4 GAMBE NERISSIMA SERPE & NIGHT SKINNY -13 2
45 INTROVABILE BRESH -7 11
46 STELLE GEOLIER -1 12
47 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +7 12
48 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -14 6
49 BERLUSCONI LE-ONE & NICEKIDD +22 2
50 ACQUARIO ULTIMO -1 13
51 UOMO CHE CADE TREDICI PIETRO -12 7
52 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -1 83
53 GIOVANI RE SFERA EBBASTA Nuovo 1
54 DEVASTANTE OLLY & JULI -7 109
55 PRIMA CHE NAYT -29 7
56 NON È MICA TE EDDIE BROCK +3 29
57 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -7 4
58 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -15 7
59 RAINDANCE DAVE & TEMS -2 14
60 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +25 3
61 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +1 27
62 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +22 4
63 PEGGIO DEL DIAVOLO BLANCO & GIANLUCA GRIGNANI Nuovo 1
64 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +13 5
65 CANZONE ESTIVA ANNALISA +1 4
66 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -10 14
67 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -3 15
68 DARKMONEY PYREX & SFERA EBBASTA -10 8
69 LA TUA CANZONE COEZ -4 5
70 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE -3 4
71 LA MUSICA NON C’È COEZ +1 5
72 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +2 52
73 1H GEOLIER +17 12
74 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO Nuovo 1
75 PER TE ERNIA -23 29
76 MAGICA FAVOLA ARISA -30 7
77 DRACULA TAME IMPALA +16 2
78 PUSH IT KID YUGI & ANNA -9 14
79 EOO BAD BUNNY +7 9
80 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -4 5
81 RESTA CON ME BAMBOLE DI PEZZA -21 7
82 OK MADAME -46 2
83 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA Nuovo 1
84 LUSH LIFE ZARA LARSSON Nuovo 1
85 7ELEVEN ARTIE 5IVE +4 2
86 DAI CHE FAI BRESH -5 26
87 SWIM BTS -43 3
88 NO TIENE SENTIDO BEÉLE Nuovo 1
89 MAN OF THE YEAR ARTIE 5IVE -54 2
90 DÉSOLÉE ANNA Nuovo 1
91 SUPERSTAR TIZIANO FERRO & GIORGIA Nuovo 1
92 TI VOGLIO BENE, UOMO BLANCO Nuovo 1
93 QUELLI COME ME JULI & COEZ -30 3
94 SCARABOCCHI OLLY & JULI -15 5
95 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO -27 3
96 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -1 3
97 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN Nuovo 1
98 DISINCANTO MADAME -37 4
99 GATA ONLY (REMIX) FLOYYMENOR, OZUNA & ANITTA Nuovo 1
100 RE BOWSER SADTURS & KIID FEAT. KHODI Nuovo 1

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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