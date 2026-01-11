I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa (fonte FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

#1 – GEOLIER FEAT. 50 CENT – PHANTOM È il momento del sorpasso: la collaborazione più chiacchierata del periodo arriva in vetta. PHANTOM era già esplosa la scorsa settimana appena fuori dalla Top 10 e ora si prende il primo posto: Geolier continua a macinare risultati anche grazie alla sua presenza multipla in classifica e a progetti solidissimi in area album. Con 50 Cent a bordo, il brano spinge forte e certifica il momento d’oro del napoletano, presente anche più giù con altri titoli di peso.

#2 – KID YUGI & ANNA – PUSH IT Esordio altissimo per la coppia Kid Yugi–ANNA: il rapper pugliese, già maratoneta in album con "Tutti i nomi del diavolo" (in classifica da oltre 90 settimane), trova nuova linfa sul fronte singoli, mentre ANNA conferma un 2025/26 da protagonista fra hit in solitaria e feat strategici. In scia, la sua lunga corsa discografica prosegue anche con il progetto "VERA BADDIE", ancora solido nella chart album.

#3 – EMMA – L’AMORE NON MI BASTA La hit del momento continua a brillare: uscita nel 2013, è tornata in vetta grazie all’effetto TikTok (trend virale e boom streaming). Il catalogo di Emma beneficia della risalita: "Schiena" è rientrato in album e il pezzo resta tra i più forti delle scorse settimane. Una vera seconda vita per un brano che ha riscoperto nuova generazione e nuovo pubblico.

#4 – DJO – END OF BEGINNING Dalla nicchia al mainstream: il progetto di Djo (aka Joe Keery, volto di Stranger Things) continua la sua cavalcata. La traccia è diventata una colonna sonora trasversale sui social e nelle playlist editoriali, con un appeal alt-pop che funziona alla grande anche in Italia. Stabilità crescente e momentum internazionale.

#5 – TONY BOY – CHICCHI DI CAFFÈ La new entry più potente della settimana ha un nome e cognome: Tony Boy. "Chicchi di caffè" apre una pioggia di brani in classifica firmati dal rapper, segnale chiarissimo di un fandom in stato di grazia e di un ecosistema musicale che macina stream. È la punta di un’ondata che vediamo bene anche più in basso in Top 100.

#6 – ANNALISA – ESIBIZIONISTA Non molla un colpo. Dopo settimane altissime, "Esibizionista" resta nella zona calda. Nelle scorse settimane ha guidato l’airplay secondo EarOne e continua a trainare tutto l’universo Annalisa: tra le chicche del periodo, il duetto "Piazza San Marco" con Marco Mengoni e la scia lunga dell’album "Ma io sono fuoco".

#7 – OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA La coppia conferma stamina e solidità. Olly è nel suo miglior momento: accanto al singolo, resiste l’"ecosistema" dei brani-locomotiva come "Devastante" (da maratoneta assoluto) e "Per due come noi". La costanza paga: settimane su settimane, la canzone resta tra le preferite del pubblico.

#8 – TAYLOR SWIFT – THE FATE OF OPHELIA Swiftie-mania sempre viva. Il brano mantiene un profilo altissimo all’interno della Top 10 e dialoga con la tenuta del progetto lungo: in album, "The Life of a Showgirl" continua a farsi spazio. La potenza di fuoco internazionale di Taylor resta un riferimento anche sul mercato italiano.

#9 – TONYPITONY – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) Il caso indie che spacca: autoprodotto, partito dal passaparola, è diventato l’outsider capace di stare in mezzo ai big. La versione acustica ha centrato il gusto del pubblico e ha proiettato Tonypitony oltre la nicchia. Da tenere d’occhio anche gli altri ingressi firmati dall’artista (vedi la recente "CULO" tra le new entry della scorsa settimana).

#10 – GEOLIER – FOTOGRAFIA Geolier piazza la doppietta: primo posto con "PHANTOM" e un altro pezzo in Top 10. "Fotografia" consolida un periodo di forma eccezionale e tiene alta la bandiera del rap napoletano nelle posizioni che contano. In scia, restano fortissimi anche gli asset album dell’artista.

Fenomeni della settimana. Settimana segnata dal "Tony Boy takeover": oltre a "Chicchi di caffè" in Top 5, l’artista entra con una raffica di brani nuovi in Top 100 (tra cui "Solamente per amore", "Ansia 162", "Trauma", "Cicatrici", "Scudo", "1 vs 1", "Bene Ormai", "ICE", "4×4", "Diablo", "Cammino", "In silenzio", "Generazione X"). Multipresenza di lusso anche per Geolier (primo con "PHANTOM", decimo con "Fotografia" e più giù con "081") e per Olly & Juli, che mantengono in scia "Per due come noi", "Devastante" e "Scarabocchi". Segnali vintage-pop: risalgono e rientrano classici come "Every Breath You Take" dei Police e "Purple Rain" (Prince), mentre il post-feste chiude il capitolo dei brani natalizi. Tutti i dati sono tratti dalle classifiche Top of The Music FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT +10 2 2 PUSH IT KID YUGI & ANNA Nuovo 1 3 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -2 6 4 END OF BEGINNING DJO +11 6 5 CHICCHI DI CAFFÈ TONY BOY Nuovo 1 6 ESIBIZIONISTA ANNALISA -3 13 7 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -5 19 8 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -4 14 9 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -3 4 10 FOTOGRAFIA GEOLIER -3 9 11 SOLAMENTE PER AMORE TONY BOY Nuovo 1 12 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -7 26 13 ANSIA 162 TONY BOY Nuovo 1 14 TRAUMA TONY BOY Nuovo 1 15 CICATRICI TONY BOY Nuovo 1 16 PER TE ERNIA -7 16 17 SCUDO TONY BOY Nuovo 1 18 NON È MICA TE EDDIE BROCK +2 16 19 BALORDA NOSTALGIA OLLY -7 48 20 081 GEOLIER -7 5 21 AMOR ACHILLE LAURO +2 38 22 1 VS 1 TONY BOY Nuovo 1 23 ORDINARY ALEX WARREN -6 42 24 BENE ORMAI TONY BOY Nuovo 1 25 ICE TONY BOY Nuovo 1 26 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -8 9 27 4X4 TONY BOY Nuovo 1 28 BERSERKER KID YUGI -14 4 29 DIABLO TONY BOY Nuovo 1 30 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +8 13 31 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -7 5 32 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -16 40 33 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -4 68 34 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -4 14 35 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -8 39 36 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +3 70 37 CAMMINO TONY BOY Nuovo 1 38 DAI CHE FAI BRESH -3 13 39 DEVASTANTE OLLY & JULI +3 96 40 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -21 23 41 FELLINI ERNIA & KID YUGI -10 16 42 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -9 39 43 IN SILENZIO TONY BOY Nuovo 1 44 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON = 8 45 RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD) KATE BUSH +11 2 46 SOLTERO LEONARDO DE ANDREIS Nuovo 1 47 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -6 28 48 GENERAZIONE X TONY BOY Nuovo 1 49 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -3 18 50 DÉSOLÉE ANNA -18 30 51 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -15 25 52 PURPLE RAIN PRINCE & THE REVOLUTION Nuovo 1 53 IL FILO ROSSO ALFA -3 64 54 SCARABOCCHI OLLY & JULI +5 63 55 DTMF BAD BUNNY -10 52 56 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +12 2 57 PUNTO EROCADDEO +8 7 58 BETTY BOOP LILCR FEAT. ARTIE 5IVE -21 4 59 WARZONE NKO FEAT. ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA & NERISSIMA SERPE -33 3 60 NESSUNA LUCHÈ +17 2 61 LA MUSICA NON C’È COEZ -4 18 62 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -10 25 63 TAKE 6 SHIVA -20 7 64 G&V IVANBI +36 2 65 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 2 66 CULO TONYPITONY -12 2 67 MAN I NEED OLIVIA DEAN +8 2 68 BACK TO FRIENDS SOMBR +10 2 69 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -11 2 70 EX IRAMA FEAT. ELODIE = 19 71 TARDI PAKY FEAT. SFERA EBBASTA -20 4 72 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +12 2 73 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -18 2 74 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA -21 7 75 LEI MARRACASH -9 56 76 BUIO DAVANTI LAZZA = 68 77 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI Nuovo 1 78 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -11 2 79 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI -17 2 80 NUEVAYOL BAD BUNNY -31 2 81 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -20 2 82 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI = 2 83 7ELEVEN ARTIE 5IVE +3 2 84 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH -5 20 85 HEY TU JHOSEF +7 2 86 IRIS THE GOO GOO DOLLS +10 2 87 RAINDANCE DAVE & TEMS Nuovo 1 88 DESTRI GAZZELLE +2 2 89 OGNI MALE CAPO PLAZA -26 2 90 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -3 2 91 MA C STA DISC BORO & YOUNG HASH -11 2 92 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -7 2 93 LA TUA CANZONE COEZ -4 2 94 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD -21 2 95 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO Nuovo 1 96 TURN THE LIGHTS OFF KATO FEAT. JON -22 3 97 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA -16 3 98 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -5 2 99 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE -11 2 100 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

