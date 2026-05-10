Sanremo resta al comando, Shiva due volte sul podio: quali sono i singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana dal 4 al 10 maggio 2026

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026. Ecco la Top 10 aggiornata, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Il brano nato a Sanremo continua a guidare senza tentennare: numeri alti ovunque e un eco social costante. Nel frattempo corre anche la versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e in calendario c’è un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Per Samurai Jay, reduce da oltre 46 milioni di stream, è un periodo da incorniciare.

2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Una combo da pesi massimi che non molla la presa. Shiva cavalca l’onda lunga di "Vangelo", album fitto di featuring (da Anna a Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta), mentre Geolier continua a essere presenza fissa in chart con più titoli contemporaneamente. Chimica perfetta, risultati concreti.

3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Sale e si piazza sul terzo gradino: l’incrocio Shiva–Anna funziona perché unisce immediatezza e attitudine. Il ciclo "Vera Baddie" di Anna ha cementato una fanbase fedelissima: questo pezzo è il classico banger dal repeat infinito.

4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Effetto catalogo a tutta forza: rientro con turbo e aria da evergreen che impazza nelle playlist. Nicki Minaj spinge sul finale, Justin riaccende più brani storici in parallelo: una delle riscoperte più forti della settimana.

5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate e mood scuro: il tandem con Kid Yugi valorizza una scrittura magnetica. L’artista tarantino continua a raccogliere sul lungo periodo (da "Anche gli eroi muoiono" a "Tutti i nomi del diavolo"): corsa solida, zero sbavature.

6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello contagioso e airplay in crescita. Dopo l’onda di Sanremo (secondo posto), Sayf si prende la primavera e guarda all’estate con un’identità pop‑urban ormai super riconoscibile.

7) SPIE – SHIVA Ancora Shiva nella fascia alta: tra singoli in solitaria e collaborazioni di peso mette a referto una settimana da dominatore, segno di una fase creativa particolarmente ispirata.

8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez che incontrano il rap italiano: beat elastico, hook immediato e un’intesa a tre che spinge forte. Fred conosce alla perfezione i codici del club, Anitta alza la temperatura e Emis Killa rifinisce con stile.

9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza resta un riferimento trasversale (maratone record in album e singoli), Sfera continua a piazzare bandierine tra catalogo e nuove uscite. Potenza di fuoco assicurata.

10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry d’impatto. Madame rientra con "Disincanto", pioggia di brani che riaccendono i radar e un singolo con Marracash, fuoriclasse dalla longevità stellare. Accoppiata di peso, subito in Top 10.

Fenomeni della settimana

Settimana movimentata sul fronte catalogo: Justin Bieber piazza un’ondata di rientri e nuove presenze con "Baby" (salto gigante), "Love Yourself", "Sorry", "Daisies" e "What Do You Mean?". Madame illumina la pancia della chart con più ingressi ("Come stai?", "Puttana Svizzera", "Invidiosa", "Bestia") e grandi risalite per "OK" e "Disincanto". Da segnalare i bruschi cali in rotazione per alcuni brani di Shiva ("Risorgere", "Take 6") e il tonfo de Nayt con "L’Astronauta". Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 9 2 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 2 3 OBSESSED SHIVA & ANNA +1 2 4 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +29 2 5 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -2 2 6 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 9 7 SPIE SHIVA -2 2 8 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +12 4 9 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA -2 2 10 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH Nuovo 1 11 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 9 12 CANZONE D’AMORE GEOLIER +5 14 13 V PER VANGELO SHIVA -7 2 14 POLVERE ROSA SHIVA -6 2 15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 10 16 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 9 17 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 9 18 PECCATI SHIVA -9 2 19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 34 20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -1 9 21 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA +2 3 22 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +2 6 23 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +5 15 24 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE Nuovo 1 25 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 9 26 AMOR ACHILLE LAURO +9 53 27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +3 14 28 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -1 41 29 OK MADAME +57 4 30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 55 31 BERLINO ERNIA +3 13 32 LABIRINTO LUCHÈ -3 9 33 ITALIA STARTER PACK J-AX -2 9 34 DTMF BAD BUNNY -2 67 35 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 14 36 DIO ESISTE SHIVA -25 2 37 COSCIENZA SHIVA -22 2 38 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 9 39 BACIO DI GIUDA SHIVA & TIZIANO FERRO -26 2 40 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 63 41 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -1 21 42 BABY JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS +58 2 43 BABYDOLL DOMINIC FIKE -2 6 44 DISINCANTO MADAME +52 6 45 DRACULA TAME IMPALA +8 4 46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 10 47 ORDINARY ALEX WARREN -5 57 48 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -4 17 49 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 14 50 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +10 3 51 INTROVABILE BRESH -2 13 52 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 7 53 END OF BEGINNING DJO -7 21 54 DROP DEAD OLIVIA RODRIGO Nuovo 1 55 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -10 19 56 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -2 23 57 ESIBIZIONISTA ANNALISA -7 28 58 STELLE GEOLIER +1 14 59 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -2 6 60 ACQUARIO ULTIMO -4 15 61 TAKE 6 SHIVA -36 2 62 RICORDI BLANCO & ELISA -14 4 63 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER Nuovo 1 64 COME STAI? MADAME Nuovo 1 65 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 83 66 ATLANTIDE SARAH TOSCANO +2 2 67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +8 16 68 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -1 7 69 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO +23 5 70 PUTTANA SVIZZERA MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA Nuovo 1 71 SORRY JUSTIN BIEBER Nuovo 1 72 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -11 11 73 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +6 17 74 DAISIES JUSTIN BIEBER Nuovo 1 75 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -10 8 76 DEVASTANTE OLLY & JULI -14 111 77 RISORGERE SHIVA -56 2 78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -6 6 79 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -15 85 80 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 6 81 ROSSO COME IL FANGO MADAME Nuovo 1 82 LA MUSICA NON C’È COEZ -9 7 83 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -3 10 84 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -6 7 85 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -22 6 86 NON È MICA TE EDDIE BROCK -16 31 87 L’ASTRONAUTA NAYT -36 5 88 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -22 29 89 WHAT DO YOU MEAN? JUSTIN BIEBER Nuovo 1 90 OGNI MALE CAPO PLAZA +4 2 91 INVIDIOSA MADAME Nuovo 1 92 1H GEOLIER -7 14 93 BESTIA MADAME Nuovo 1 94 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1 95 PUSH IT KID YUGI & ANNA -8 16 96 LA TUA CANZONE COEZ -20 7 97 PER TE ERNIA -20 31 98 BUONA DOMENICA SAYF -43 3 99 RAINDANCE DAVE & TEMS -28 16 100 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -26 9

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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