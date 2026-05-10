Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo resta al comando, Shiva due volte sul podio: quali sono i singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Sanremo resta al comando, Shiva due volte sul podio: quali sono i singoli più venduti in Italia nell'ultima settimana

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026. Ecco la Top 10 aggiornata, i fenomeni più interessanti della chart e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Il brano nato a Sanremo continua a guidare senza tentennare: numeri alti ovunque e un eco social costante. Nel frattempo corre anche la versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e in calendario c’è un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Per Samurai Jay, reduce da oltre 46 milioni di stream, è un periodo da incorniciare.

2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Una combo da pesi massimi che non molla la presa. Shiva cavalca l’onda lunga di "Vangelo", album fitto di featuring (da Anna a Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta), mentre Geolier continua a essere presenza fissa in chart con più titoli contemporaneamente. Chimica perfetta, risultati concreti.

3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Sale e si piazza sul terzo gradino: l’incrocio Shiva–Anna funziona perché unisce immediatezza e attitudine. Il ciclo "Vera Baddie" di Anna ha cementato una fanbase fedelissima: questo pezzo è il classico banger dal repeat infinito.

4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Effetto catalogo a tutta forza: rientro con turbo e aria da evergreen che impazza nelle playlist. Nicki Minaj spinge sul finale, Justin riaccende più brani storici in parallelo: una delle riscoperte più forti della settimana.

5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate e mood scuro: il tandem con Kid Yugi valorizza una scrittura magnetica. L’artista tarantino continua a raccogliere sul lungo periodo (da "Anche gli eroi muoiono" a "Tutti i nomi del diavolo"): corsa solida, zero sbavature.

6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello contagioso e airplay in crescita. Dopo l’onda di Sanremo (secondo posto), Sayf si prende la primavera e guarda all’estate con un’identità pop‑urban ormai super riconoscibile.

7) SPIE – SHIVA Ancora Shiva nella fascia alta: tra singoli in solitaria e collaborazioni di peso mette a referto una settimana da dominatore, segno di una fase creativa particolarmente ispirata.

8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez che incontrano il rap italiano: beat elastico, hook immediato e un’intesa a tre che spinge forte. Fred conosce alla perfezione i codici del club, Anitta alza la temperatura e Emis Killa rifinisce con stile.

9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza resta un riferimento trasversale (maratone record in album e singoli), Sfera continua a piazzare bandierine tra catalogo e nuove uscite. Potenza di fuoco assicurata.

10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry d’impatto. Madame rientra con "Disincanto", pioggia di brani che riaccendono i radar e un singolo con Marracash, fuoriclasse dalla longevità stellare. Accoppiata di peso, subito in Top 10.

Fenomeni della settimana

Settimana movimentata sul fronte catalogo: Justin Bieber piazza un’ondata di rientri e nuove presenze con "Baby" (salto gigante), "Love Yourself", "Sorry", "Daisies" e "What Do You Mean?". Madame illumina la pancia della chart con più ingressi ("Come stai?", "Puttana Svizzera", "Invidiosa", "Bestia") e grandi risalite per "OK" e "Disincanto". Da segnalare i bruschi cali in rotazione per alcuni brani di Shiva ("Risorgere", "Take 6") e il tonfo de Nayt con "L’Astronauta". Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane
1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 9
2 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 2
3 OBSESSED SHIVA & ANNA +1 2
4 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +29 2
5 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -2 2
6 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 9
7 SPIE SHIVA -2 2
8 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +12 4
9 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA -2 2
10 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH Nuovo 1
11 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 9
12 CANZONE D’AMORE GEOLIER +5 14
13 V PER VANGELO SHIVA -7 2
14 POLVERE ROSA SHIVA -6 2
15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 10
16 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 9
17 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 9
18 PECCATI SHIVA -9 2
19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 34
20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -1 9
21 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA +2 3
22 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +2 6
23 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +5 15
24 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE Nuovo 1
25 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 9
26 AMOR ACHILLE LAURO +9 53
27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +3 14
28 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -1 41
29 OK MADAME +57 4
30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 55
31 BERLINO ERNIA +3 13
32 LABIRINTO LUCHÈ -3 9
33 ITALIA STARTER PACK J-AX -2 9
34 DTMF BAD BUNNY -2 67
35 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 14
36 DIO ESISTE SHIVA -25 2
37 COSCIENZA SHIVA -22 2
38 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 9
39 BACIO DI GIUDA SHIVA & TIZIANO FERRO -26 2
40 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 63
41 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -1 21
42 BABY JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS +58 2
43 BABYDOLL DOMINIC FIKE -2 6
44 DISINCANTO MADAME +52 6
45 DRACULA TAME IMPALA +8 4
46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 10
47 ORDINARY ALEX WARREN -5 57
48 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -4 17
49 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 14
50 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +10 3
51 INTROVABILE BRESH -2 13
52 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 7
53 END OF BEGINNING DJO -7 21
54 DROP DEAD OLIVIA RODRIGO Nuovo 1
55 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -10 19
56 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -2 23
57 ESIBIZIONISTA ANNALISA -7 28
58 STELLE GEOLIER +1 14
59 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -2 6
60 ACQUARIO ULTIMO -4 15
61 TAKE 6 SHIVA -36 2
62 RICORDI BLANCO & ELISA -14 4
63 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER Nuovo 1
64 COME STAI? MADAME Nuovo 1
65 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 83
66 ATLANTIDE SARAH TOSCANO +2 2
67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +8 16
68 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -1 7
69 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO +23 5
70 PUTTANA SVIZZERA MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA Nuovo 1
71 SORRY JUSTIN BIEBER Nuovo 1
72 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -11 11
73 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +6 17
74 DAISIES JUSTIN BIEBER Nuovo 1
75 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -10 8
76 DEVASTANTE OLLY & JULI -14 111
77 RISORGERE SHIVA -56 2
78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -6 6
79 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -15 85
80 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 6
81 ROSSO COME IL FANGO MADAME Nuovo 1
82 LA MUSICA NON C’È COEZ -9 7
83 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -3 10
84 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -6 7
85 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -22 6
86 NON È MICA TE EDDIE BROCK -16 31
87 L’ASTRONAUTA NAYT -36 5
88 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -22 29
89 WHAT DO YOU MEAN? JUSTIN BIEBER Nuovo 1
90 OGNI MALE CAPO PLAZA +4 2
91 INVIDIOSA MADAME Nuovo 1
92 1H GEOLIER -7 14
93 BESTIA MADAME Nuovo 1
94 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1
95 PUSH IT KID YUGI & ANNA -8 16
96 LA TUA CANZONE COEZ -20 7
97 PER TE ERNIA -20 31
98 BUONA DOMENICA SAYF -43 3
99 RAINDANCE DAVE & TEMS -28 16
100 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -26 9

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia

Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei s...
Mademe subito sul podio, Arisa parte fuori dalla top 10: gli album più venduti in Italia nell'ultima settimana

Mademe subito sul podio, Arisa parte fuori dalla top 10: gli album più venduti in Italia nell'ultima settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: scopri cosa è success...
Shiva resta in vetta, ma Madame parte col botto: gli album più venduti in Italia della settimana

Shiva resta in vetta, ma Madame parte col botto: gli album più venduti in Italia della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli...
Madame debutta col botto, Rocco Hunt no. La classifica degli album più venduti della settimana

Madame debutta col botto, Rocco Hunt no. La classifica degli album più venduti della settimana

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti...
L'effetto Sanremo non finisce mai: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026

L'effetto Sanremo non finisce mai: quali sono i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Sal Da Vinci resiste, la nuova hit di Annalisa non sfonda: quali sono i singoli più venduti della settimana

Sal Da Vinci resiste, la nuova hit di Annalisa non sfonda: quali sono i singoli più venduti della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Samurai Jay dominio senza fine e Sal Da Vinci resiste sul podio: i singoli più venduti della settimana

Samurai Jay dominio senza fine e Sal Da Vinci resiste sul podio: i singoli più venduti della settimana

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Samurai Jay domina, Sfera e Basta parte piano: i singoli più venduti in Italia nella settimana

Samurai Jay domina, Sfera e Basta parte piano: i singoli più venduti in Italia nella settimana

I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classi...
Ditonellapiaga prolunga il boom dopo Sanremo, Blanco va giù: quali sono gli album più venduti

Ditonellapiaga prolunga il boom dopo Sanremo, Blanco va giù: quali sono gli album più venduti

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica degli...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

Shiva

Shiva
Achille Lauro

Achille Lauro
Luchè

Luchè
Kanye West

Kanye West

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963