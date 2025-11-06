I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: una coppia domina senza rivali
La top 100 dei singoli più venduti in Italia: Olly e Juli lasciano poco spazio a tutti gli altri. Resistono solo Ernia e il redivivo Coez con un pezzo "vintage"
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) OLLY & JULI – "Questa domenica" resta saldamente in vetta dopo 9 settimane di presenza. La coppia conferma un feeling immediato con le playlist e con il pubblico generalista: il brano, firmato EPIC/Sony Music, sta beneficiando anche del forte traino digitale del mondo di Olly, artista genovese che negli ultimi mesi ha moltiplicato l’attenzione sulle sue release.
2) Ernia & Kid Yugi – "Fellini" mantiene la posizione. La traccia ISLAND/Universal continua a correre, mentre attorno a Ernia c’è fermento: il rapper è voce narrante e compare nella serie Hype su RaiPlay (lanciata il 31 ottobre 2025), un progetto che parla di strada, rap e riscatto e che ha coinvolto anche i 2Rari per i brani originali.
3) Ernia – "Per te" completa il doppio colpo in Top 3. Sei settimane in classifica e un impatto costante, con il racconto personale che incontra una scrittura diretta: la scia di attenzione mediatica legata a Hype su RaiPlay contribuisce a tenere alta la curiosità attorno alle sue tracce.
4) HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – "Golden" sale di una posizione e, alla 16ª settimana, firma la miglior performance internazionale in Top 10. Team-up in pieno stile global pop, che continua a macinare streaming con grande continuità.
5) OLLY – "Balorda nostalgia" perde un gradino ma resta nell’Olimpo dopo 38 settimane. Un percorso lunghissimo che testimonia la presa del brano sull’airplay e sulle piattaforme: Olly mantiene il piede sull’acceleratore anche grazie alla sua forte dimensione digitale.
6) OLLY & JULI – "Devastante" continua la sua marcia infinita: 86 settimane in classifica sono un numero enorme, rarissimo per un singolo pop italiano contemporaneo. Una delle storie di longevità più solide dell’anno.
7) Banfy feat. Sheridan – "Bam Bam" sale di un posto e si conferma tra le tracce dance più resistenti (13 settimane). Pubblicato da EGO/Kontor New Media, mantiene un profilo club-friendly che non molla la presa sulle playlist.
8) OLLY, Angelina Mango & JULI – "Per due come noi" guadagna una posizione: 60 settimane in classifica e non sentirle. La combo di voci funziona e il pezzo rimane uno dei punti fissi per chi cerca un pop emotivo con un hook immediato.
9) Alex Warren – "Ordinary" mette il turbo (+4) e torna in scia ai primissimi dopo 32 settimane. Un brano dal respiro internazionale che cresce sulle piattaforme e ritrova la spinta nella settimana.
10) OLLY & JULI – "Così così" scivola di tre ma rimane in Top 10 alla 5ª settimana. Segno che il progetto congiunto dei due artisti ha costruito un vero "ecosistema" di singoli capaci di dialogare fra loro e con pubblici diversi.
I fenomeni della settimana – Dominio OLLY/JULI: sono ben cinque i brani in Top 10 (1, 5, 6, 8, 10) e molti altri nel resto della Top 100 (tra gli altri 21, 30, 35, 37, 41, 76, 84). Tra i movimenti più clamorosi: Coez risale di 22 posizioni con "La musica non c’è" (#29), stesso sprint per "Every Breath You Take" dei The Police (#71, +22), mentre Tiziano Ferro piazza un +19 con "Cuore rotto" (#44). Cadute pesanti: "Picasso" di Simba La Rue & FT Kings feat. 3robi cede 54 posti (#83), e doppio -32 per "Maschio" di Annalisa (#86) e "Quei ricordi là" di OLLY & JULI (#84). Tante le new entry che rimescolano le carte (tra cui #16, #20, #28, #33, #46, #50, #60, #61, #66, #80–#82, #87–#92, #97, #99, #100), con diversi classici italiani che tornano a farsi sentire. Tutti i dati provengono dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|=
|9
|2
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|=
|6
|3
|PER TE
|ERNIA
|=
|6
|4
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+1
|16
|5
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-1
|38
|6
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|=
|86
|7
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|+1
|13
|8
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+1
|60
|9
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+4
|32
|10
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|-3
|5
|11
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|=
|30
|12
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-2
|28
|13
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+3
|4
|14
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|=
|8
|15
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-3
|15
|16
|TU MI PIACI
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|17
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|15
|18
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|+1
|9
|19
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|+2
|18
|20
|HD
|PAKY
|Nuovo
|1
|21
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|-3
|23
|22
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+4
|6
|23
|DÉSOLÉE
|ANNA
|=
|20
|24
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|-9
|4
|25
|A ME MI PIACE
|ALFA & MANU CHAO
|-3
|25
|26
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+1
|29
|27
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-3
|29
|28
|ATTACCHI DI PANICO
|CHARLIE CHARLES & BLANCO
|Nuovo
|1
|29
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+22
|8
|30
|BUON TRASLOCO
|OLLY & JULI
|-10
|5
|31
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|=
|54
|32
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+3
|58
|33
|CARAMEL
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|34
|NESSUNA
|LUCHÈ
|-1
|24
|35
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-7
|53
|36
|BUIO
|IRAMA FEAT. GIORGIA
|+11
|2
|37
|IL BRIVIDO DELLA VITA
|OLLY & JULI
|-12
|5
|38
|QUALCOSA DI GRANDE
|COEZ
|+1
|20
|39
|LEI
|MARRACASH
|-1
|46
|40
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|+2
|58
|41
|OCCHI COLOR MARE
|OLLY & JULI
|-9
|5
|42
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+1
|33
|43
|DUOMO
|RONDODASOSA
|-13
|5
|44
|CUORE ROTTO
|TIZIANO FERRO
|+19
|8
|45
|CRUDELIA (I NERVI)
|MARRACASH
|+8
|10
|46
|FINGO&SPINGO
|TIZIANO FERRO
|Nuovo
|1
|47
|DESTRI
|GAZZELLE
|-2
|22
|48
|SERENATA
|SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO
|-8
|22
|49
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|-13
|15
|50
|UNA VOLTA IN PIÙ
|CHARLIE CHARLES & SFERA EBBASTA
|Nuovo
|1
|51
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+6
|4
|52
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+13
|3
|53
|SUPERCLASSICO
|ERNIA
|+20
|4
|54
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-10
|38
|55
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-5
|16
|56
|CHE GUSTO C’È
|FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO
|-15
|23
|57
|SENZA UNA STUPIDA STORIA
|ACHILLE LAURO
|-11
|7
|58
|TUTTO TRANNE QUESTO
|IRAMA
|-24
|2
|59
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|+18
|20
|60
|PER DIMENTICARE
|ZERO ASSOLUTO
|Nuovo
|1
|61
|CHUNIRI
|TEDUA
|Nuovo
|1
|62
|SCAMA
|YOUNG HASH, MOTHZ & KSUB
|-25
|4
|63
|SEMPLICEMENTE
|SARAH TOSCANO & MIDA
|-14
|7
|64
|OH MA
|ROCCO HUNT & NOEMI
|=
|19
|65
|DAI CHE FAI
|BRESH
|+10
|3
|66
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|Nuovo
|1
|67
|DTMF
|BAD BUNNY
|+2
|42
|68
|INVINCIBILE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|-13
|3
|69
|VELO SUGLI OCCHI
|ANGELINA MANGO
|-21
|2
|70
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|+2
|7
|71
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|+22
|3
|72
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-16
|50
|73
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|-13
|42
|74
|YAMAL
|LE-ONE
|-8
|15
|75
|G&V
|IVANBI
|-17
|5
|76
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|-9
|37
|77
|URAGANI
|CLARA
|+7
|8
|78
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|-17
|31
|79
|BERLINO
|ERNIA
|-17
|6
|80
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|Nuovo
|1
|81
|STAVO PENSANDO A TE
|FABRI FIBRA
|Nuovo
|1
|82
|COME MAI
|883
|Nuovo
|1
|83
|PICASSO
|SIMBA LA RUE & FT KINGS FEAT. 3ROBI
|-54
|2
|84
|QUEI RICORDI LÀ
|OLLY & JULI
|-32
|10
|85
|GOLPE
|GIORGIA
|-9
|6
|86
|MASCHIO
|ANNALISA
|-32
|25
|87
|QUIERO DECIRTE
|ABRAHAM MATEO & ANA MENA
|Nuovo
|1
|88
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|Nuovo
|1
|89
|GINEVRA
|LUCHÈ FEAT. GEOLIER
|-8
|24
|90
|L’UNIVERSO TRANNE NOI
|MAX PEZZALI
|Nuovo
|1
|91
|ALBACHIARA
|VASCO ROSSI
|Nuovo
|1
|92
|SUPERSTITE
|CHARLIE CHARLES & MASSIMO PERICOLO
|Nuovo
|1
|93
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|-15
|5
|94
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-23
|58
|95
|SEXY RAVE
|FRED DE PALMA FEAT. BABY GANG
|-15
|24
|96
|UMORE MAREA
|BRESH
|-5
|25
|97
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|Nuovo
|1
|98
|100 MESSAGGI
|LAZZA
|-10
|3
|99
|MARMELLATA #25
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|100
|AUTORITRATTO
|CHARLIE CHARLES & NAYT
|Nuovo
|1
Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
