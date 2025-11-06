I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025: una coppia domina senza rivali La top 100 dei singoli più venduti in Italia: Olly e Juli lasciano poco spazio a tutti gli altri. Resistono solo Ernia e il redivivo Coez con un pezzo "vintage"

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 3 al 9 novembre 2025. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) OLLY & JULI – "Questa domenica" resta saldamente in vetta dopo 9 settimane di presenza. La coppia conferma un feeling immediato con le playlist e con il pubblico generalista: il brano, firmato EPIC/Sony Music, sta beneficiando anche del forte traino digitale del mondo di Olly, artista genovese che negli ultimi mesi ha moltiplicato l’attenzione sulle sue release.

2) Ernia & Kid Yugi – "Fellini" mantiene la posizione. La traccia ISLAND/Universal continua a correre, mentre attorno a Ernia c’è fermento: il rapper è voce narrante e compare nella serie Hype su RaiPlay (lanciata il 31 ottobre 2025), un progetto che parla di strada, rap e riscatto e che ha coinvolto anche i 2Rari per i brani originali.

3) Ernia – "Per te" completa il doppio colpo in Top 3. Sei settimane in classifica e un impatto costante, con il racconto personale che incontra una scrittura diretta: la scia di attenzione mediatica legata a Hype su RaiPlay contribuisce a tenere alta la curiosità attorno alle sue tracce.

4) HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – "Golden" sale di una posizione e, alla 16ª settimana, firma la miglior performance internazionale in Top 10. Team-up in pieno stile global pop, che continua a macinare streaming con grande continuità.

5) OLLY – "Balorda nostalgia" perde un gradino ma resta nell’Olimpo dopo 38 settimane. Un percorso lunghissimo che testimonia la presa del brano sull’airplay e sulle piattaforme: Olly mantiene il piede sull’acceleratore anche grazie alla sua forte dimensione digitale.

6) OLLY & JULI – "Devastante" continua la sua marcia infinita: 86 settimane in classifica sono un numero enorme, rarissimo per un singolo pop italiano contemporaneo. Una delle storie di longevità più solide dell’anno.

7) Banfy feat. Sheridan – "Bam Bam" sale di un posto e si conferma tra le tracce dance più resistenti (13 settimane). Pubblicato da EGO/Kontor New Media, mantiene un profilo club-friendly che non molla la presa sulle playlist.

8) OLLY, Angelina Mango & JULI – "Per due come noi" guadagna una posizione: 60 settimane in classifica e non sentirle. La combo di voci funziona e il pezzo rimane uno dei punti fissi per chi cerca un pop emotivo con un hook immediato.

9) Alex Warren – "Ordinary" mette il turbo (+4) e torna in scia ai primissimi dopo 32 settimane. Un brano dal respiro internazionale che cresce sulle piattaforme e ritrova la spinta nella settimana.

10) OLLY & JULI – "Così così" scivola di tre ma rimane in Top 10 alla 5ª settimana. Segno che il progetto congiunto dei due artisti ha costruito un vero "ecosistema" di singoli capaci di dialogare fra loro e con pubblici diversi.

I fenomeni della settimana – Dominio OLLY/JULI: sono ben cinque i brani in Top 10 (1, 5, 6, 8, 10) e molti altri nel resto della Top 100 (tra gli altri 21, 30, 35, 37, 41, 76, 84). Tra i movimenti più clamorosi: Coez risale di 22 posizioni con "La musica non c’è" (#29), stesso sprint per "Every Breath You Take" dei The Police (#71, +22), mentre Tiziano Ferro piazza un +19 con "Cuore rotto" (#44). Cadute pesanti: "Picasso" di Simba La Rue & FT Kings feat. 3robi cede 54 posti (#83), e doppio -32 per "Maschio" di Annalisa (#86) e "Quei ricordi là" di OLLY & JULI (#84). Tante le new entry che rimescolano le carte (tra cui #16, #20, #28, #33, #46, #50, #60, #61, #66, #80–#82, #87–#92, #97, #99, #100), con diversi classici italiani che tornano a farsi sentire. Tutti i dati provengono dalle classifiche Top of The Music rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI = 9 2 FELLINI ERNIA & KID YUGI = 6 3 PER TE ERNIA = 6 4 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +1 16 5 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 38 6 DEVASTANTE OLLY & JULI = 86 7 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN +1 13 8 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +1 60 9 ORDINARY ALEX WARREN +4 32 10 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -3 5 11 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS = 30 12 AMOR ACHILLE LAURO -2 28 13 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +3 4 14 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI = 8 15 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -3 15 16 TU MI PIACI PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE Nuovo 1 17 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 15 18 EX IRAMA FEAT. ELODIE +1 9 19 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +2 18 20 HD PAKY Nuovo 1 21 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -3 23 22 NON È MICA TE EDDIE BROCK +4 6 23 DÉSOLÉE ANNA = 20 24 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH -9 4 25 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -3 25 26 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +1 29 27 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -3 29 28 ATTACCHI DI PANICO CHARLIE CHARLES & BLANCO Nuovo 1 29 LA MUSICA NON C’È COEZ +22 8 30 BUON TRASLOCO OLLY & JULI -10 5 31 IL FILO ROSSO ALFA = 54 32 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +3 58 33 CARAMEL CAPO PLAZA Nuovo 1 34 NESSUNA LUCHÈ -1 24 35 SCARABOCCHI OLLY & JULI -7 53 36 BUIO IRAMA FEAT. GIORGIA +11 2 37 IL BRIVIDO DELLA VITA OLLY & JULI -12 5 38 QUALCOSA DI GRANDE COEZ +1 20 39 LEI MARRACASH -1 46 40 BUIO DAVANTI LAZZA +2 58 41 OCCHI COLOR MARE OLLY & JULI -9 5 42 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +1 33 43 DUOMO RONDODASOSA -13 5 44 CUORE ROTTO TIZIANO FERRO +19 8 45 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +8 10 46 FINGO&SPINGO TIZIANO FERRO Nuovo 1 47 DESTRI GAZZELLE -2 22 48 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -8 22 49 7ELEVEN ARTIE 5IVE -13 15 50 UNA VOLTA IN PIÙ CHARLIE CHARLES & SFERA EBBASTA Nuovo 1 51 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +6 4 52 ESIBIZIONISTA ANNALISA +13 3 53 SUPERCLASSICO ERNIA +20 4 54 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -10 38 55 BACK TO FRIENDS SOMBR -5 16 56 CHE GUSTO C’È FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO -15 23 57 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO -11 7 58 TUTTO TRANNE QUESTO IRAMA -24 2 59 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI +18 20 60 PER DIMENTICARE ZERO ASSOLUTO Nuovo 1 61 CHUNIRI TEDUA Nuovo 1 62 SCAMA YOUNG HASH, MOTHZ & KSUB -25 4 63 SEMPLICEMENTE SARAH TOSCANO & MIDA -14 7 64 OH MA ROCCO HUNT & NOEMI = 19 65 DAI CHE FAI BRESH +10 3 66 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI Nuovo 1 67 DTMF BAD BUNNY +2 42 68 INVINCIBILE DIPINTO & FRESH BEATZ -13 3 69 VELO SUGLI OCCHI ANGELINA MANGO -21 2 70 IRIS THE GOO GOO DOLLS +2 7 71 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +22 3 72 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -16 50 73 NUEVAYOL BAD BUNNY -13 42 74 YAMAL LE-ONE -8 15 75 G&V IVANBI -17 5 76 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI -9 37 77 URAGANI CLARA +7 8 78 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE -17 31 79 BERLINO ERNIA -17 6 80 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE Nuovo 1 81 STAVO PENSANDO A TE FABRI FIBRA Nuovo 1 82 COME MAI 883 Nuovo 1 83 PICASSO SIMBA LA RUE & FT KINGS FEAT. 3ROBI -54 2 84 QUEI RICORDI LÀ OLLY & JULI -32 10 85 GOLPE GIORGIA -9 6 86 MASCHIO ANNALISA -32 25 87 QUIERO DECIRTE ABRAHAM MATEO & ANA MENA Nuovo 1 88 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI Nuovo 1 89 GINEVRA LUCHÈ FEAT. GEOLIER -8 24 90 L’UNIVERSO TRANNE NOI MAX PEZZALI Nuovo 1 91 ALBACHIARA VASCO ROSSI Nuovo 1 92 SUPERSTITE CHARLIE CHARLES & MASSIMO PERICOLO Nuovo 1 93 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE -15 5 94 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -23 58 95 SEXY RAVE FRED DE PALMA FEAT. BABY GANG -15 24 96 UMORE MAREA BRESH -5 25 97 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA Nuovo 1 98 100 MESSAGGI LAZZA -10 3 99 MARMELLATA #25 CESARE CREMONINI Nuovo 1 100 AUTORITRATTO CHARLIE CHARLES & NAYT Nuovo 1

Tutti i dati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

