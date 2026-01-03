Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Emma Marrone strapazza Materazzi nello spot di Super Mario Party Jamboree TV
Mediaset Infinity

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#1 – EMMA – L’AMORE NON MI BASTA Sale ancora (+7) e conquista la vetta dopo 5 settimane di corsa. Etichetta Universal, piglio pop dritto al punto e un traino notevole sul catalogo: nella chart album rientra anche Schiena (new), segno che l’effetto Emma sta funzionando su tutti i fronti. Regina di inizio 2026 con un piccolo miracolo: L’amore non mi basta, infatti, è un brano uscito 13 anni fa ed sta vivendo una seconda giovinezza dopo essere diventato virale grazie ad alcuni video su TikTok. Emma Marrone ha fatto festa sul web dicendo: "È avvenuto il miracolo!!".

#2 – OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA Balzo di carattere (+15) e medaglia d’argento per il duo che sta macinando settimane (18) con una costanza invidiabile. Olly conferma il momento d’oro: nel suo "ecosistema" resistono in classifica Devastante (vero maratoneta, 95 settimane) e Per due come noi (69).

#3 – ANNALISA – ESIBIZIONISTA Altra scalata importante (+18) per il singolo che ha dominato l’airplay radio di inizio anno secondo EarOne. 12 settimane e nessuna intenzione di rallentare: in scia regge anche il progetto album Ma io sono fuoco, stabile tra i dischi più seguiti.

#4 – TAYLOR SWIFT – THE FATE OF OPHELIA Swiftie-mania sempre accesa: il brano avanza (+15) e tiene alta la bandiera pop internazionale in Top 10. Da segnalare la solidità del progetto lungo: tra gli album spicca anche The Life of a Showgirl, in risalita.

#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST – GOLDEN Tiene botta (+17) e conferma la combo vincente tra scena alt‑pop e mondo OST. Il collegamento è diretto: in classifica album resiste anche la colonna sonora KPOP Demon Hunters (O.S.T.), a testimoniare quanto l’universo K‑culture stia pesando nelle chart.

#6 – TONYPITONY – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) La sorpresa indie della settimana: +35 e 3a settimana totale per un brano autoprodotto che viaggia a suon di passaparola. La versione acustica conquista e si ritaglia un posto tra i big: ascesa rapidissima.

#7 – GEOLIER – FOTOGRAFIA Altra risalita robusta (+17) per uno dei pezzi più amati del momento (8 settimane). L’artista napoletano continua a presidiare anche gli album con Il coraggio dei bambini – Atto II, mentre la nuova PHANTOM con 50 Cent debutta subito fuori dalla Top 10.

#8 – WHAM! – LAST CHRISTMAS L’evergreen natalizio scivola (-7) ma resta in Top 10 a festività appena archiviate. La sua tenuta a cavallo dell’anno rimane impressionante: tradizione che non passa mai, anche quando l’atmosfera di festa lascia spazio a nuove release.

#9 – ERNIA – PER TE Avanza (+14) e centra la nona posizione dopo 15 settimane. L’onda lunga tocca anche il fronte album con Per soldi e per amore che resta tra i titoli più forti del rap italiano di stagione. In scia si conferma anche Fellini, più giù in classifica.

#10 – MARIAH CAREY – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Il classicone delle feste perde terreno (-8) ma chiude la Top 10: 7 settimane, un altro Natale dominato e la sensazione che, ogni anno, la "Queen of Christmas" sappia mettere la firma sulle classifiche. Tra gli album, Merry Christmas continua a dire la sua.

Fenomeni della settimana. Fuori dalla Top 10, Geolier feat. 50 Cent si piazza già all’#11 con PHANTOM (nuovo). Tanti debutti di peso: Bad Bunny piazza NUEVAYOL (#49) e Baile Inolvidable (#67), mentre tra le rientrate/spinte virali compaiono Running Up That Hill di Kate Bush (#56) e Maledetta Primavera di Loretta Goggi (#62). Capitolo longevità: Devastante di Olly & Juli tocca quota 95 settimane, Per due come noi sale a 69 e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini arriva a 67. I brani natalizi arretrano in blocco, come da tradizione post‑feste. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +7 5
2 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +15 18
3 ESIBIZIONISTA ANNALISA +18 12
4 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +15 13
5 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +17 25
6 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY +35 3
7 FOTOGRAFIA GEOLIER +17 8
8 LAST CHRISTMAS WHAM! -7 7
9 PER TE ERNIA +14 15
10 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY -8 7
11 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT Nuovo 1
12 BALORDA NOSTALGIA OLLY +18 47
13 081 GEOLIER +12 4
14 BERSERKER KID YUGI = 3
15 END OF BEGINNING DJO +65 5
16 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +24 39
17 ORDINARY ALEX WARREN +20 41
18 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO +14 8
19 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN +33 22
20 NON È MICA TE EDDIE BROCK +13 15
21 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS -18 6
22 COMING HOME MARCO MENGONI -15 5
23 AMOR ACHILLE LAURO +20 37
24 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH +21 4
25 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE -21 6
26 WARZONE NKO FEAT. ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA & NERISSIMA SERPE +1 2
27 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +29 38
28 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO -22 6
29 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +18 67
30 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +23 13
31 FELLINI ERNIA & KID YUGI +11 15
32 DÉSOLÉE ANNA +33 29
33 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +18 38
34 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN -29 6
35 DAI CHE FAI BRESH +14 12
36 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE +38 24
37 BETTY BOOP LILCR FEAT. ARTIE 5IVE +2 3
38 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +32 12
39 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +23 69
40 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ -31 6
41 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +16 27
42 DEVASTANTE OLLY & JULI +21 95
43 TAKE 6 SHIVA +5 6
44 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON +31 7
45 DTMF BAD BUNNY +37 51
46 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI +18 17
47 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR -36 5
48 SLEIGH RIDE THE RONETTES -38 5
49 NUEVAYOL BAD BUNNY Nuovo 1
50 IL FILO ROSSO ALFA +40 63
51 TARDI PAKY FEAT. SFERA EBBASTA -20 3
52 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +40 24
53 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +35 6
54 CULO TONYPITONY Nuovo 1
55 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO Nuovo 1
56 RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD) KATE BUSH Nuovo 1
57 LA MUSICA NON C’È COEZ +16 17
58 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI Nuovo 1
59 SCARABOCCHI OLLY & JULI +17 62
60 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
61 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI Nuovo 1
62 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI Nuovo 1
63 OGNI MALE CAPO PLAZA Nuovo 1
64 SNOWMAN SIA -52 5
65 PUNTO EROCADDEO +4 6
66 LEI MARRACASH +21 55
67 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY Nuovo 1
68 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO Nuovo 1
69 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -31 7
70 EX IRAMA FEAT. ELODIE +24 18
71 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE +14 8
72 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G Nuovo 1
73 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD Nuovo 1
74 TURN THE LIGHTS OFF KATO FEAT. JON +4 2
75 MAN I NEED OLIVIA DEAN Nuovo 1
76 BUIO DAVANTI LAZZA +24 67
77 NESSUNA LUCHÈ Nuovo 1
78 BACK TO FRIENDS SOMBR Nuovo 1
79 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +18 19
80 MA C STA DISC BORO & YOUNG HASH Nuovo 1
81 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA +17 2
82 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI Nuovo 1
83 BLACK NIRVANA ELODIE Nuovo 1
84 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE Nuovo 1
85 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI Nuovo 1
86 7ELEVEN ARTIE 5IVE Nuovo 1
87 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO Nuovo 1
88 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE Nuovo 1
89 LA TUA CANZONE COEZ Nuovo 1
90 DESTRI GAZZELLE Nuovo 1
91 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE -78 5
92 HEY TU JHOSEF Nuovo 1
93 COSÌ COSÌ OLLY & JULI Nuovo 1
94 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN FRANK SINATRA -78 4
95 TU ME QUIERES BABY GANG, OMEGA, HIGASHI & ROBERTO FERRANTE Nuovo 1
96 IRIS THE GOO GOO DOLLS Nuovo 1
97 POETICA CESARE CREMONINI Nuovo 1
98 SENZ’ANIMA IRAMA Nuovo 1
99 ANCHE STASERA SFERA EBBASTA & ELODIE Nuovo 1
100 G&V IVANBI Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Geolier

I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Sanremo 2024 - Lazza

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026: Lazza infinito, Olly torna in vetta

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

La mossa devastante di Vasco Rossi: non ce n'è per nessuno (nemmeno per i giovani)

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025: il Blasc...
Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor

Giorgia contro Caparezza e Olly: cos'è successo alla conduttrice di X Factor

La cantante romana sbaraglia la concorrenza nella classifica degli album più venduti...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio

Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift

La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre L...
Sanremo 2026 ecco il cast dei big

Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?

Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...
Carlo Conti

Sanremo 2026, filtra il primo super ospite: la scelta di Carlo Conti (e la lotta in Rai)

Sanremo 2026 prende forma: Olly verso il ritorno all’Ariston come primo super ospite...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Emma Bonino

Emma Bonino
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Gigi Finizio

Gigi Finizio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963