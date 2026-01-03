Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso) La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

#1 – EMMA – L’AMORE NON MI BASTA Sale ancora (+7) e conquista la vetta dopo 5 settimane di corsa. Etichetta Universal, piglio pop dritto al punto e un traino notevole sul catalogo: nella chart album rientra anche Schiena (new), segno che l’effetto Emma sta funzionando su tutti i fronti. Regina di inizio 2026 con un piccolo miracolo: L’amore non mi basta, infatti, è un brano uscito 13 anni fa ed sta vivendo una seconda giovinezza dopo essere diventato virale grazie ad alcuni video su TikTok. Emma Marrone ha fatto festa sul web dicendo: "È avvenuto il miracolo!!".

#2 – OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA Balzo di carattere (+15) e medaglia d’argento per il duo che sta macinando settimane (18) con una costanza invidiabile. Olly conferma il momento d’oro: nel suo "ecosistema" resistono in classifica Devastante (vero maratoneta, 95 settimane) e Per due come noi (69).

#3 – ANNALISA – ESIBIZIONISTA Altra scalata importante (+18) per il singolo che ha dominato l’airplay radio di inizio anno secondo EarOne. 12 settimane e nessuna intenzione di rallentare: in scia regge anche il progetto album Ma io sono fuoco, stabile tra i dischi più seguiti.

#4 – TAYLOR SWIFT – THE FATE OF OPHELIA Swiftie-mania sempre accesa: il brano avanza (+15) e tiene alta la bandiera pop internazionale in Top 10. Da segnalare la solidità del progetto lungo: tra gli album spicca anche The Life of a Showgirl, in risalita.

#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST – GOLDEN Tiene botta (+17) e conferma la combo vincente tra scena alt‑pop e mondo OST. Il collegamento è diretto: in classifica album resiste anche la colonna sonora KPOP Demon Hunters (O.S.T.), a testimoniare quanto l’universo K‑culture stia pesando nelle chart.

#6 – TONYPITONY – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) La sorpresa indie della settimana: +35 e 3a settimana totale per un brano autoprodotto che viaggia a suon di passaparola. La versione acustica conquista e si ritaglia un posto tra i big: ascesa rapidissima.

#7 – GEOLIER – FOTOGRAFIA Altra risalita robusta (+17) per uno dei pezzi più amati del momento (8 settimane). L’artista napoletano continua a presidiare anche gli album con Il coraggio dei bambini – Atto II, mentre la nuova PHANTOM con 50 Cent debutta subito fuori dalla Top 10.

#8 – WHAM! – LAST CHRISTMAS L’evergreen natalizio scivola (-7) ma resta in Top 10 a festività appena archiviate. La sua tenuta a cavallo dell’anno rimane impressionante: tradizione che non passa mai, anche quando l’atmosfera di festa lascia spazio a nuove release.

#9 – ERNIA – PER TE Avanza (+14) e centra la nona posizione dopo 15 settimane. L’onda lunga tocca anche il fronte album con Per soldi e per amore che resta tra i titoli più forti del rap italiano di stagione. In scia si conferma anche Fellini, più giù in classifica.

#10 – MARIAH CAREY – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Il classicone delle feste perde terreno (-8) ma chiude la Top 10: 7 settimane, un altro Natale dominato e la sensazione che, ogni anno, la "Queen of Christmas" sappia mettere la firma sulle classifiche. Tra gli album, Merry Christmas continua a dire la sua.

Fenomeni della settimana. Fuori dalla Top 10, Geolier feat. 50 Cent si piazza già all’#11 con PHANTOM (nuovo). Tanti debutti di peso: Bad Bunny piazza NUEVAYOL (#49) e Baile Inolvidable (#67), mentre tra le rientrate/spinte virali compaiono Running Up That Hill di Kate Bush (#56) e Maledetta Primavera di Loretta Goggi (#62). Capitolo longevità: Devastante di Olly & Juli tocca quota 95 settimane, Per due come noi sale a 69 e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini arriva a 67. I brani natalizi arretrano in blocco, come da tradizione post‑feste. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +7 5 2 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +15 18 3 ESIBIZIONISTA ANNALISA +18 12 4 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +15 13 5 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +17 25 6 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY +35 3 7 FOTOGRAFIA GEOLIER +17 8 8 LAST CHRISTMAS WHAM! -7 7 9 PER TE ERNIA +14 15 10 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY -8 7 11 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT Nuovo 1 12 BALORDA NOSTALGIA OLLY +18 47 13 081 GEOLIER +12 4 14 BERSERKER KID YUGI = 3 15 END OF BEGINNING DJO +65 5 16 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +24 39 17 ORDINARY ALEX WARREN +20 41 18 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO +14 8 19 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN +33 22 20 NON È MICA TE EDDIE BROCK +13 15 21 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS -18 6 22 COMING HOME MARCO MENGONI -15 5 23 AMOR ACHILLE LAURO +20 37 24 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH +21 4 25 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE -21 6 26 WARZONE NKO FEAT. ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA & NERISSIMA SERPE +1 2 27 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +29 38 28 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO -22 6 29 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +18 67 30 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +23 13 31 FELLINI ERNIA & KID YUGI +11 15 32 DÉSOLÉE ANNA +33 29 33 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +18 38 34 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN -29 6 35 DAI CHE FAI BRESH +14 12 36 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE +38 24 37 BETTY BOOP LILCR FEAT. ARTIE 5IVE +2 3 38 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +32 12 39 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +23 69 40 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ -31 6 41 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +16 27 42 DEVASTANTE OLLY & JULI +21 95 43 TAKE 6 SHIVA +5 6 44 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON +31 7 45 DTMF BAD BUNNY +37 51 46 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI +18 17 47 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR -36 5 48 SLEIGH RIDE THE RONETTES -38 5 49 NUEVAYOL BAD BUNNY Nuovo 1 50 IL FILO ROSSO ALFA +40 63 51 TARDI PAKY FEAT. SFERA EBBASTA -20 3 52 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +40 24 53 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +35 6 54 CULO TONYPITONY Nuovo 1 55 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO Nuovo 1 56 RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD) KATE BUSH Nuovo 1 57 LA MUSICA NON C’È COEZ +16 17 58 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI Nuovo 1 59 SCARABOCCHI OLLY & JULI +17 62 60 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1 61 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI Nuovo 1 62 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI Nuovo 1 63 OGNI MALE CAPO PLAZA Nuovo 1 64 SNOWMAN SIA -52 5 65 PUNTO EROCADDEO +4 6 66 LEI MARRACASH +21 55 67 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY Nuovo 1 68 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO Nuovo 1 69 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -31 7 70 EX IRAMA FEAT. ELODIE +24 18 71 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE +14 8 72 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G Nuovo 1 73 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD Nuovo 1 74 TURN THE LIGHTS OFF KATO FEAT. JON +4 2 75 MAN I NEED OLIVIA DEAN Nuovo 1 76 BUIO DAVANTI LAZZA +24 67 77 NESSUNA LUCHÈ Nuovo 1 78 BACK TO FRIENDS SOMBR Nuovo 1 79 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +18 19 80 MA C STA DISC BORO & YOUNG HASH Nuovo 1 81 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA +17 2 82 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI Nuovo 1 83 BLACK NIRVANA ELODIE Nuovo 1 84 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE Nuovo 1 85 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI Nuovo 1 86 7ELEVEN ARTIE 5IVE Nuovo 1 87 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO Nuovo 1 88 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE Nuovo 1 89 LA TUA CANZONE COEZ Nuovo 1 90 DESTRI GAZZELLE Nuovo 1 91 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE -78 5 92 HEY TU JHOSEF Nuovo 1 93 COSÌ COSÌ OLLY & JULI Nuovo 1 94 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN FRANK SINATRA -78 4 95 TU ME QUIERES BABY GANG, OMEGA, HIGASHI & ROBERTO FERRANTE Nuovo 1 96 IRIS THE GOO GOO DOLLS Nuovo 1 97 POETICA CESARE CREMONINI Nuovo 1 98 SENZ’ANIMA IRAMA Nuovo 1 99 ANCHE STASERA SFERA EBBASTA & ELODIE Nuovo 1 100 G&V IVANBI Nuovo 1

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche