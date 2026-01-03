Emma, 'L'amore non mi basta' fa il botto 13 anni dopo: primo posto in classifica (miracoloso)
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
#1 – EMMA – L’AMORE NON MI BASTA Sale ancora (+7) e conquista la vetta dopo 5 settimane di corsa. Etichetta Universal, piglio pop dritto al punto e un traino notevole sul catalogo: nella chart album rientra anche Schiena (new), segno che l’effetto Emma sta funzionando su tutti i fronti. Regina di inizio 2026 con un piccolo miracolo: L’amore non mi basta, infatti, è un brano uscito 13 anni fa ed sta vivendo una seconda giovinezza dopo essere diventato virale grazie ad alcuni video su TikTok. Emma Marrone ha fatto festa sul web dicendo: "È avvenuto il miracolo!!".
#2 – OLLY & JULI – QUESTA DOMENICA Balzo di carattere (+15) e medaglia d’argento per il duo che sta macinando settimane (18) con una costanza invidiabile. Olly conferma il momento d’oro: nel suo "ecosistema" resistono in classifica Devastante (vero maratoneta, 95 settimane) e Per due come noi (69).
#3 – ANNALISA – ESIBIZIONISTA Altra scalata importante (+18) per il singolo che ha dominato l’airplay radio di inizio anno secondo EarOne. 12 settimane e nessuna intenzione di rallentare: in scia regge anche il progetto album Ma io sono fuoco, stabile tra i dischi più seguiti.
#4 – TAYLOR SWIFT – THE FATE OF OPHELIA Swiftie-mania sempre accesa: il brano avanza (+15) e tiene alta la bandiera pop internazionale in Top 10. Da segnalare la solidità del progetto lungo: tra gli album spicca anche The Life of a Showgirl, in risalita.
#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST – GOLDEN Tiene botta (+17) e conferma la combo vincente tra scena alt‑pop e mondo OST. Il collegamento è diretto: in classifica album resiste anche la colonna sonora KPOP Demon Hunters (O.S.T.), a testimoniare quanto l’universo K‑culture stia pesando nelle chart.
#6 – TONYPITONY – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) La sorpresa indie della settimana: +35 e 3a settimana totale per un brano autoprodotto che viaggia a suon di passaparola. La versione acustica conquista e si ritaglia un posto tra i big: ascesa rapidissima.
#7 – GEOLIER – FOTOGRAFIA Altra risalita robusta (+17) per uno dei pezzi più amati del momento (8 settimane). L’artista napoletano continua a presidiare anche gli album con Il coraggio dei bambini – Atto II, mentre la nuova PHANTOM con 50 Cent debutta subito fuori dalla Top 10.
#8 – WHAM! – LAST CHRISTMAS L’evergreen natalizio scivola (-7) ma resta in Top 10 a festività appena archiviate. La sua tenuta a cavallo dell’anno rimane impressionante: tradizione che non passa mai, anche quando l’atmosfera di festa lascia spazio a nuove release.
#9 – ERNIA – PER TE Avanza (+14) e centra la nona posizione dopo 15 settimane. L’onda lunga tocca anche il fronte album con Per soldi e per amore che resta tra i titoli più forti del rap italiano di stagione. In scia si conferma anche Fellini, più giù in classifica.
#10 – MARIAH CAREY – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU Il classicone delle feste perde terreno (-8) ma chiude la Top 10: 7 settimane, un altro Natale dominato e la sensazione che, ogni anno, la "Queen of Christmas" sappia mettere la firma sulle classifiche. Tra gli album, Merry Christmas continua a dire la sua.
Fenomeni della settimana. Fuori dalla Top 10, Geolier feat. 50 Cent si piazza già all’#11 con PHANTOM (nuovo). Tanti debutti di peso: Bad Bunny piazza NUEVAYOL (#49) e Baile Inolvidable (#67), mentre tra le rientrate/spinte virali compaiono Running Up That Hill di Kate Bush (#56) e Maledetta Primavera di Loretta Goggi (#62). Capitolo longevità: Devastante di Olly & Juli tocca quota 95 settimane, Per due come noi sale a 69 e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini arriva a 67. I brani natalizi arretrano in blocco, come da tradizione post‑feste. Dati: FIMI/NIQ – Top of The Music.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+7
|5
|2
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+15
|18
|3
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+18
|12
|4
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+15
|13
|5
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+17
|25
|6
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|+35
|3
|7
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|+17
|8
|8
|LAST CHRISTMAS
|WHAM!
|-7
|7
|9
|PER TE
|ERNIA
|+14
|15
|10
|ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
|MARIAH CAREY
|-8
|7
|11
|PHANTOM
|GEOLIER FEAT. 50 CENT
|Nuovo
|1
|12
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+18
|47
|13
|081
|GEOLIER
|+12
|4
|14
|BERSERKER
|KID YUGI
|=
|3
|15
|END OF BEGINNING
|DJO
|+65
|5
|16
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+24
|39
|17
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+20
|41
|18
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|+14
|8
|19
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|+33
|22
|20
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+13
|15
|21
|JINGLE BELL ROCK
|BOBBY HELMS
|-18
|6
|22
|COMING HOME
|MARCO MENGONI
|-15
|5
|23
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+20
|37
|24
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|+21
|4
|25
|ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE
|BRENDA LEE
|-21
|6
|26
|WARZONE
|NKO FEAT. ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA & NERISSIMA SERPE
|+1
|2
|27
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+29
|38
|28
|FELIZ NAVIDAD
|JOSÉ FELICIANO
|-22
|6
|29
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+18
|67
|30
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+23
|13
|31
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|+11
|15
|32
|DÉSOLÉE
|ANNA
|+33
|29
|33
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+18
|38
|34
|LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!
|DEAN MARTIN
|-29
|6
|35
|DAI CHE FAI
|BRESH
|+14
|12
|36
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|+38
|24
|37
|BETTY BOOP
|LILCR FEAT. ARTIE 5IVE
|+2
|3
|38
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|+32
|12
|39
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+23
|69
|40
|IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS
|MICHAEL BUBLÉ
|-31
|6
|41
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|+16
|27
|42
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+21
|95
|43
|TAKE 6
|SHIVA
|+5
|6
|44
|WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX)
|RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON
|+31
|7
|45
|DTMF
|BAD BUNNY
|+37
|51
|46
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|+18
|17
|47
|HAPPY XMAS (WAR IS OVER)
|JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR
|-36
|5
|48
|SLEIGH RIDE
|THE RONETTES
|-38
|5
|49
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|50
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|+40
|63
|51
|TARDI
|PAKY FEAT. SFERA EBBASTA
|-20
|3
|52
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+40
|24
|53
|COME SE NON FOSSI NEI GUAI
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+35
|6
|54
|CULO
|TONYPITONY
|Nuovo
|1
|55
|A ME MI PIACE
|ALFA & MANU CHAO
|Nuovo
|1
|56
|RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD)
|KATE BUSH
|Nuovo
|1
|57
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+16
|17
|58
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|Nuovo
|1
|59
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|+17
|62
|60
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|61
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|Nuovo
|1
|62
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|Nuovo
|1
|63
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|64
|SNOWMAN
|SIA
|-52
|5
|65
|PUNTO
|EROCADDEO
|+4
|6
|66
|LEI
|MARRACASH
|+21
|55
|67
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|68
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|69
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-31
|7
|70
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|+24
|18
|71
|PURA PURISSIMA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE
|+14
|8
|72
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|Nuovo
|1
|73
|DIEGO
|LE-ONE & NICEKIDD
|Nuovo
|1
|74
|TURN THE LIGHTS OFF
|KATO FEAT. JON
|+4
|2
|75
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|Nuovo
|1
|76
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|+24
|67
|77
|NESSUNA
|LUCHÈ
|Nuovo
|1
|78
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|Nuovo
|1
|79
|CRUDELIA (I NERVI)
|MARRACASH
|+18
|19
|80
|MA C STA DISC
|BORO & YOUNG HASH
|Nuovo
|1
|81
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|+17
|2
|82
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|83
|BLACK NIRVANA
|ELODIE
|Nuovo
|1
|84
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|85
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|Nuovo
|1
|86
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|87
|SERENATA
|SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO
|Nuovo
|1
|88
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|Nuovo
|1
|89
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|Nuovo
|1
|90
|DESTRI
|GAZZELLE
|Nuovo
|1
|91
|SANTA TELL ME
|ARIANA GRANDE
|-78
|5
|92
|HEY TU
|JHOSEF
|Nuovo
|1
|93
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|Nuovo
|1
|94
|SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN
|FRANK SINATRA
|-78
|4
|95
|TU ME QUIERES
|BABY GANG, OMEGA, HIGASHI & ROBERTO FERRANTE
|Nuovo
|1
|96
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|Nuovo
|1
|97
|POETICA
|CESARE CREMONINI
|Nuovo
|1
|98
|SENZ’ANIMA
|IRAMA
|Nuovo
|1
|99
|ANCHE STASERA
|SFERA EBBASTA & ELODIE
|Nuovo
|1
|100
|G&V
|IVANBI
|Nuovo
|1
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
