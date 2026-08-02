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Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

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Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI. La coppia internazionale resta in vetta con un brano che mescola pop e ritmi global: il titolo si conferma come riferimento assoluto di questa fase estiva.

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2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA. Il trio continua a presidiare la parte altissima della chart: collaborazione italiana-brasiliana con imprint rap che mantiene grande stabilità in streaming e in radio.

3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE. Persistenza d’autore: la hit del duo continua a macinare settimane di presenza, segno di un seguito solido e trasversale.

4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE. L’artista napoletano resta tra i dominatori dell’estate: il brano consolida un percorso in Top 10 lungo e regolare.

5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE. Un mix di sensibilità e scrittura che convince ancora: la collaborazione continua a essere tra le più premiate dal pubblico.

6) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (▲+3, 11 settimane). L’ascesa in Top 10 premia un singolo fresco e corale, tipico della band, che sta crescendo settimana dopo settimana.

7) BRESH – DA DIO (=, 11 settimane). Bresh resta stabile: la sua formula pop cantautorale rimane una certezza nell’alta classifica.

8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (▲+?, 7 settimane). Il duetto continua a correre: due voci molto amate che tengono saldo il posto in Top 10 anche nella piena stagione estiva.

9) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (▲+1, 16 settimane). Il binomio nord/sud conferma numeri e longevità, con un brano che resta fortissimo nelle playlist.

10) ANNA – WHITE GIRL WASTED (▼-4, 6 settimane). Tenuta alta nonostante la flessione: il singolo resta tra i più discussi e ascoltati del momento.

I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste

Ingressi e rientri pesanti: tra le novità spiccano Y QUE FUE? di Don Miguelo (#80), MENOMALE CHE C’È IL MARE di Olly & Juli (#81), FREE YOUR MIND di Prospa & Cloonee (#90), MUCHACHA di Aissa, RVFV & Kreamly (#91), AMORE DISPERATO di Achille Lauro (#93), il ritorno di classici come HIPS DON’T LIE di Shakira feat. Wyclef Jean (#94) ed EVERY BREATH YOU TAKE dei The Police (#98), oltre a AGITARE COCA COLA di Tommaso Paradiso (#97) e M’AMA NON M’AMA di Madame (#99).

Gran corsa e long runner: tra i balzi più notevoli, MAYDAY di Shiva, Lazza & Sfera Ebbasta sale fino alla #82 (▲+17). Continuano a impressionare le permanenze: DEVASTANTE di Olly & Juli è a 125 settimane (#60), ORA CHE NON HO PIÙ TE di Cesare Cremonini raggiunge 97 settimane (#39) e PER DUE COME NOI di Olly, Angelina Mango & Juli è a 99 settimane (#77).

Forte presenza di Bad Bunny: l’artista piazza più titoli contemporaneamente in classifica (tra gli altri: BAILE INOLVIDABLE #15, NUEVAYOL #18, TITÍ ME PREGUNTÓ #40, CAFÉ CON RON #65, EOO #74), confermando un catalogo che in estate torna a impennare.

Frenate decise: settimana tosta per alcuni brani che scendono molto: SCONTROSA di ANNA & G.Mineiro (#88, ▼-33), EOO di Bad Bunny (#74, ▼-27) e CAFÉ CON RON (#65, ▼-27).

Nota: i dati riportati sono quelli delle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY = 7
2 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA = 18
3 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 23
4 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 28
5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA = 17
6 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +3 11
7 DA DIO BRESH = 11
8 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI +? 7
9 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER +1 16
10 WHITE GIRL WASTED ANNA -4 6
11 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE +1 11
12 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO +7 9
13 ROMANTICA ULTIMO = 10
14 MOVIN’ TO THE SUN HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ +6 6
15 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -1 31
16 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT = 8
17 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 10
18 NUEVAYOL BAD BUNNY -7 28
19 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -1 21
20 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA +2 10
21 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) +2 14
22 DTMF BAD BUNNY -7 81
23 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +2 28
24 MALADIE MAUVAIS DJO = 12
25 OBSESSED SHIVA & ANNA +2 16
26 PILÉ MAUVAIS DJO +5 6
27 CABANA IRAMA -1 11
28 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +6 16
29 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 24
30 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS +15 8
31 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +2 48
32 AUTORITÀ GEOLIER +4 8
33 BUONA DOMENICA SAYF -5 12
34 WONDERWALL OASIS -4 4
35 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 23
36 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -1 69
37 STELLE GEOLIER = 28
38 AMOR ACHILLE LAURO +5 67
39 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +1 97
40 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -19 25
41 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH = 15
42 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +6 35
43 BALORDA NOSTALGIA OLLY +1 77
44 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +7 23
45 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO -3 9
46 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI = 23
47 MAGNETIC THE BAUSA +5 7
48 BOP BOP ARTIE 5IVE -19 2
49 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +10 55
50 SELF AWARE TEMPER CITY +15 13
51 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +3 17
52 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +4 23
53 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +16 21
54 CANTILENE JULI & OLLY -4 14
55 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON +12 14
56 OGNI MALE CAPO PLAZA +14 4
57 ORDINARY ALEX WARREN +3 71
58 CANZONE ESTIVA ANNALISA +5 20
59 SERENAMENTE JULI & BRESH -1 14
60 DEVASTANTE OLLY & JULI +2 125
61 ACQUARIO ULTIMO -12 29
62 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -5 14
63 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +1 21
64 DRACULA TAME IMPALA +2 18
65 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA -27 3
66 RAFFAELLA FICO LE-ONE & HIGASHI -5 3
67 BERLINO ERNIA +1 27
68 LA COSTIERA AMALFITANA FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO +12 2
69 LA MUSICA NON C’È COEZ +6 21
70 ESIBIZIONISTA ANNALISA +6 42
71 QUANDO DORME LA CITTÀ ULTIMO -18 6
72 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -1 29
73 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +6 2
74 EOO BAD BUNNY -27 2
75 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +2 14
76 INTROVABILE BRESH +7 27
77 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -3 99
78 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 28
79 MALEDETTO ME FULMINACCI +19 2
80 Y QUE FUE? DON MIGUELO Nuovo 1
81 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI Nuovo 1
82 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA +17 16
83 IRIS THE GOO GOO DOLLS -1 2
84 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER +12 5
85 ON THE FLOOR JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL = 10
86 BABYFACE SHIVA & KID YUGI +2 16
87 EDGE OF DESIRE JONAS BLUE & MALIVE +10 2
88 SCONTROSA ANNA & G.MINEIRO -33 3
89 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -3 2
90 FREE YOUR MIND PROSPA & CLOONEE Nuovo 1
91 MUCHACHA AISSA, RVFV & KREAMLY Nuovo 1
92 PIENXA EN MI FEID & SFERA EBBASTA -8 7
93 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO Nuovo 1
94 HIPS DON’T LIE SHAKIRA FEAT. WYCLEF JEAN Nuovo 1
95 CUORE ROTTO TONY BOY -6 8
96 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -4 23
97 AGITARE COCA COLA TOMMASO PARADISO Nuovo 1
98 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE Nuovo 1
99 M’AMA NON M’AMA MADAME Nuovo 1
100 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -13 24

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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