Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI. La coppia internazionale resta in vetta con un brano che mescola pop e ritmi global: il titolo si conferma come riferimento assoluto di questa fase estiva.
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2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA. Il trio continua a presidiare la parte altissima della chart: collaborazione italiana-brasiliana con imprint rap che mantiene grande stabilità in streaming e in radio.
3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE. Persistenza d’autore: la hit del duo continua a macinare settimane di presenza, segno di un seguito solido e trasversale.
4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE. L’artista napoletano resta tra i dominatori dell’estate: il brano consolida un percorso in Top 10 lungo e regolare.
5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE. Un mix di sensibilità e scrittura che convince ancora: la collaborazione continua a essere tra le più premiate dal pubblico.
6) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (▲+3, 11 settimane). L’ascesa in Top 10 premia un singolo fresco e corale, tipico della band, che sta crescendo settimana dopo settimana.
7) BRESH – DA DIO (=, 11 settimane). Bresh resta stabile: la sua formula pop cantautorale rimane una certezza nell’alta classifica.
8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (▲+?, 7 settimane). Il duetto continua a correre: due voci molto amate che tengono saldo il posto in Top 10 anche nella piena stagione estiva.
9) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (▲+1, 16 settimane). Il binomio nord/sud conferma numeri e longevità, con un brano che resta fortissimo nelle playlist.
10) ANNA – WHITE GIRL WASTED (▼-4, 6 settimane). Tenuta alta nonostante la flessione: il singolo resta tra i più discussi e ascoltati del momento.
I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste
Ingressi e rientri pesanti: tra le novità spiccano Y QUE FUE? di Don Miguelo (#80), MENOMALE CHE C’È IL MARE di Olly & Juli (#81), FREE YOUR MIND di Prospa & Cloonee (#90), MUCHACHA di Aissa, RVFV & Kreamly (#91), AMORE DISPERATO di Achille Lauro (#93), il ritorno di classici come HIPS DON’T LIE di Shakira feat. Wyclef Jean (#94) ed EVERY BREATH YOU TAKE dei The Police (#98), oltre a AGITARE COCA COLA di Tommaso Paradiso (#97) e M’AMA NON M’AMA di Madame (#99).
Gran corsa e long runner: tra i balzi più notevoli, MAYDAY di Shiva, Lazza & Sfera Ebbasta sale fino alla #82 (▲+17). Continuano a impressionare le permanenze: DEVASTANTE di Olly & Juli è a 125 settimane (#60), ORA CHE NON HO PIÙ TE di Cesare Cremonini raggiunge 97 settimane (#39) e PER DUE COME NOI di Olly, Angelina Mango & Juli è a 99 settimane (#77).
Forte presenza di Bad Bunny: l’artista piazza più titoli contemporaneamente in classifica (tra gli altri: BAILE INOLVIDABLE #15, NUEVAYOL #18, TITÍ ME PREGUNTÓ #40, CAFÉ CON RON #65, EOO #74), confermando un catalogo che in estate torna a impennare.
Frenate decise: settimana tosta per alcuni brani che scendono molto: SCONTROSA di ANNA & G.Mineiro (#88, ▼-33), EOO di Bad Bunny (#74, ▼-27) e CAFÉ CON RON (#65, ▼-27).
Nota: i dati riportati sono quelli delle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|DAI DAI
|SHAKIRA & BURNA BOY
|=
|7
|2
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|=
|18
|3
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|23
|4
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|28
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|=
|17
|6
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+3
|11
|7
|DA DIO
|BRESH
|=
|11
|8
|CANTO D’AMORE
|ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI
|+?
|7
|9
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|+1
|16
|10
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|-4
|6
|11
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|+1
|11
|12
|LA GRACIOSA
|QUEVEDO & ELVIS CRESPO
|+7
|9
|13
|ROMANTICA
|ULTIMO
|=
|10
|14
|MOVIN’ TO THE SUN
|HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ
|+6
|6
|15
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-1
|31
|16
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|=
|8
|17
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|10
|18
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|-7
|28
|19
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-1
|21
|20
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|+2
|10
|21
|JAMAICAN (BAM BAM)
|HUGEL & SOLTO (FR)
|+2
|14
|22
|DTMF
|BAD BUNNY
|-7
|81
|23
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+2
|28
|24
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|=
|12
|25
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|+2
|16
|26
|PILÉ
|MAUVAIS DJO
|+5
|6
|27
|CABANA
|IRAMA
|-1
|11
|28
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|+6
|16
|29
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+3
|24
|30
|PARTENOPE
|MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS
|+15
|8
|31
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+2
|48
|32
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|+4
|8
|33
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|-5
|12
|34
|WONDERWALL
|OASIS
|-4
|4
|35
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+4
|23
|36
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-1
|69
|37
|STELLE
|GEOLIER
|=
|28
|38
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+5
|67
|39
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+1
|97
|40
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-19
|25
|41
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|=
|15
|42
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+6
|35
|43
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+1
|77
|44
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|+7
|23
|45
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|-3
|9
|46
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|=
|23
|47
|MAGNETIC
|THE BAUSA
|+5
|7
|48
|BOP BOP
|ARTIE 5IVE
|-19
|2
|49
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+10
|55
|50
|SELF AWARE
|TEMPER CITY
|+15
|13
|51
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|+3
|17
|52
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|+4
|23
|53
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+16
|21
|54
|CANTILENE
|JULI & OLLY
|-4
|14
|55
|BILLIE JEAN
|MICHAEL JACKSON
|+12
|14
|56
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+14
|4
|57
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+3
|71
|58
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|+5
|20
|59
|SERENAMENTE
|JULI & BRESH
|-1
|14
|60
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+2
|125
|61
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-12
|29
|62
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-5
|14
|63
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+1
|21
|64
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+2
|18
|65
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|-27
|3
|66
|RAFFAELLA FICO
|LE-ONE & HIGASHI
|-5
|3
|67
|BERLINO
|ERNIA
|+1
|27
|68
|LA COSTIERA AMALFITANA
|FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO
|+12
|2
|69
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+6
|21
|70
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+6
|42
|71
|QUANDO DORME LA CITTÀ
|ULTIMO
|-18
|6
|72
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-1
|29
|73
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|+6
|2
|74
|EOO
|BAD BUNNY
|-27
|2
|75
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|+2
|14
|76
|INTROVABILE
|BRESH
|+7
|27
|77
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-3
|99
|78
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+3
|28
|79
|MALEDETTO ME
|FULMINACCI
|+19
|2
|80
|Y QUE FUE?
|DON MIGUELO
|Nuovo
|1
|81
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|Nuovo
|1
|82
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA
|+17
|16
|83
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|-1
|2
|84
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|+12
|5
|85
|ON THE FLOOR
|JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL
|=
|10
|86
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|+2
|16
|87
|EDGE OF DESIRE
|JONAS BLUE & MALIVE
|+10
|2
|88
|SCONTROSA
|ANNA & G.MINEIRO
|-33
|3
|89
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-3
|2
|90
|FREE YOUR MIND
|PROSPA & CLOONEE
|Nuovo
|1
|91
|MUCHACHA
|AISSA, RVFV & KREAMLY
|Nuovo
|1
|92
|PIENXA EN MI
|FEID & SFERA EBBASTA
|-8
|7
|93
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|94
|HIPS DON’T LIE
|SHAKIRA FEAT. WYCLEF JEAN
|Nuovo
|1
|95
|CUORE ROTTO
|TONY BOY
|-6
|8
|96
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-4
|23
|97
|AGITARE COCA COLA
|TOMMASO PARADISO
|Nuovo
|1
|98
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|Nuovo
|1
|99
|M’AMA NON M’AMA
|MADAME
|Nuovo
|1
|100
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-13
|24
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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