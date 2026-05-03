Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA In vetta senza tremare: il brano esploso a Sanremo continua a macinare numeri e a far parlare. Dalle piattaforme social ai servizi streaming il dominio è totale, con un’eco che sconfina oltre l’Italia grazie alla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e a un’apertura speciale per Ricky Martin fissata il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Tenuta da numero uno.
2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Secondo posto blindato per una combo che sa di heavyweight match. Il momento è d’oro: Shiva ha acceso i riflettori su tutto il suo universo con "Vangelo", un progetto ricco di collaborazioni (da Anna a Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta), mentre Geolier resta presenza fissa in chart con più titoli della sua era recente. Chimica perfetta e risultati alla mano.
3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Sale ancora e si piazza sul terzo gradino: l’incrocio Shiva–Anna funziona perché unisce immediatezza e attitudine. A proposito: l’ultimo ciclo discografico di Anna con "Vera Baddie" ha messo in mostra una solidità da long run, segnale di un fanbase che risponde sempre presente. Banger dal repeat facile.
4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Rientro col turbo: balzo verticale e aria da hit intramontabile. L’effetto catalogo di Justin Bieber si vede ovunque in classifica, con più brani storici che tornano a respirare l’alta quota. Qui ci si diverte come fosse un party permanente, con Nicki Minaj a dare il colpo di reni finale.
5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Spinta urban e barre affilate: il tandem con Kid Yugi mette in vetrina una scrittura cupa ma magnetica. Il percorso di Kid Yugi vive su più binari: nuovo corso in scia a "Anche gli eroi muoiono" e una longevità importante costruita con "Tutti i nomi del diavolo". Corsa solida, zero sbavature.
6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello che si incolla e airplay in crescita costante. Sayf è ovunque e si prepara all’estate da protagonista, forte anche della spinta live e delle apparizioni nei grandi eventi corali. Il suo universo pop-urban è tra i più riconoscibili del momento.
7) SPIE – SHIVA Un altro titolo nella fascia alta per Shiva, che in questa fase sembra giocare in casa. Tra singoli in scia e collaborazioni di peso, il suo nome presidia settori diversi della classifica, segno di un ciclo discografico particolarmente ispirato.
8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA L’onda latina incontra il rap italiano: beat elastico, hook immediato e intesa a tre che spinge il pezzo in alto. Fred De Palma conosce a memoria i codici del club, Anitta alza la temperatura e Emis Killa rifinisce con stile. Salto deciso verso la Top 10.
9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza resta un riferimento trasversale (la sua era discografica ha collezionato maratone record), mentre Sfera Ebbasta continua a mettere bandierine sia tra i singoli sia tra i progetti di catalogo. Potenza di fuoco garantita.
10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che profuma di evento: Madame rientra in scena con la scrittura viscerale di "Disincanto" e una pioggia di brani che riaccendono i radar; al suo fianco Marracash, fuoriclasse dalla longevità impressionante, capace di muovere il pubblico a ogni release. Accoppiata pesantissima, subito in Top 10.
Fenomeni della settimana
Settimana ricca di movimenti extra: ondata Justin Bieber nel catalogo con "Baby" che risale forte (#42, +58) e nuovi ingressi per "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame illumina la pancia della chart: oltre al debutto in Top 10 con "Volevo capire", entrano "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93), mentre "OK" vola (#29, +57) e "Disincanto" risale (#44, +52). Cadute pesanti nella rotazione dei brani di Shiva con "Risorgere" (#77, −56) e "Take 6" (#61, −36), e scivolone per "L’Astronauta" di Nayt (#87, −36). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Var
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|9
|2
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|=
|2
|3
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|+1
|2
|4
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|+29
|2
|5
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|-2
|2
|6
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+4
|9
|7
|SPIE
|SHIVA
|-2
|2
|8
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|+12
|4
|9
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA
|-2
|2
|10
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|Nuovo
|1
|11
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|+1
|9
|12
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+5
|14
|13
|V PER VANGELO
|SHIVA
|-7
|2
|14
|POLVERE ROSA
|SHIVA
|-6
|2
|15
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+3
|10
|16
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|-2
|9
|17
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|-1
|9
|18
|PECCATI
|SHIVA
|-9
|2
|19
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|+3
|34
|20
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|-1
|9
|21
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|+2
|3
|22
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+2
|6
|23
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+5
|15
|24
|NIENTE CANZONI D’AMORE
|MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE
|Nuovo
|1
|25
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|+1
|9
|26
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+9
|53
|27
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+3
|14
|28
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-1
|41
|29
|OK
|MADAME
|+57
|4
|30
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+7
|55
|31
|BERLINO
|ERNIA
|+3
|13
|32
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|-3
|9
|33
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|-2
|9
|34
|DTMF
|BAD BUNNY
|-2
|67
|35
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+3
|14
|36
|DIO ESISTE
|SHIVA
|-25
|2
|37
|COSCIENZA
|SHIVA
|-22
|2
|38
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-2
|9
|39
|BACIO DI GIUDA
|SHIVA & TIZIANO FERRO
|-26
|2
|40
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-1
|63
|41
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-1
|21
|42
|BABY
|JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS
|+58
|2
|43
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|-2
|6
|44
|DISINCANTO
|MADAME
|+52
|6
|45
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+8
|4
|46
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-3
|10
|47
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-5
|57
|48
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-4
|17
|49
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+3
|14
|50
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|+10
|3
|51
|INTROVABILE
|BRESH
|-2
|13
|52
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-5
|7
|53
|END OF BEGINNING
|DJO
|-7
|21
|54
|DROP DEAD
|OLIVIA RODRIGO
|Nuovo
|1
|55
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-10
|19
|56
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|-2
|23
|57
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-7
|28
|58
|STELLE
|GEOLIER
|+1
|14
|59
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-2
|6
|60
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-4
|15
|61
|TAKE 6
|SHIVA
|-36
|2
|62
|RICORDI
|BLANCO & ELISA
|-14
|4
|63
|LOVE YOURSELF
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|64
|COME STAI?
|MADAME
|Nuovo
|1
|65
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-7
|83
|66
|ATLANTIDE
|SARAH TOSCANO
|+2
|2
|67
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|+8
|16
|68
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|-1
|7
|69
|IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO
|ACHILLE LAURO
|+23
|5
|70
|PUTTANA SVIZZERA
|MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA
|Nuovo
|1
|71
|SORRY
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|72
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-11
|11
|73
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+6
|17
|74
|DAISIES
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|75
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-10
|8
|76
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-14
|111
|77
|RISORGERE
|SHIVA
|-56
|2
|78
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|-6
|6
|79
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-15
|85
|80
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|-11
|6
|81
|ROSSO COME IL FANGO
|MADAME
|Nuovo
|1
|82
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-9
|7
|83
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|-3
|10
|84
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-6
|7
|85
|L’AMORE È / L’AMORE VA
|ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI
|-22
|6
|86
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-16
|31
|87
|L’ASTRONAUTA
|NAYT
|-36
|5
|88
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-22
|29
|89
|WHAT DO YOU MEAN?
|JUSTIN BIEBER
|Nuovo
|1
|90
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+4
|2
|91
|INVIDIOSA
|MADAME
|Nuovo
|1
|92
|1H
|GEOLIER
|-7
|14
|93
|BESTIA
|MADAME
|Nuovo
|1
|94
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|95
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-8
|16
|96
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|-20
|7
|97
|PER TE
|ERNIA
|-20
|31
|98
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|-43
|3
|99
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|-28
|16
|100
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-26
|9
Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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