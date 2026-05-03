Madame e Marracash in top 10, ma il dominatore non cambia: la classifica dei singoli più venduti in Italia La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Ecco la Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA In vetta senza tremare: il brano esploso a Sanremo continua a macinare numeri e a far parlare. Dalle piattaforme social ai servizi streaming il dominio è totale, con un’eco che sconfina oltre l’Italia grazie alla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e a un’apertura speciale per Ricky Martin fissata il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Tenuta da numero uno.

2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Secondo posto blindato per una combo che sa di heavyweight match. Il momento è d’oro: Shiva ha acceso i riflettori su tutto il suo universo con "Vangelo", un progetto ricco di collaborazioni (da Anna a Tiziano Ferro, Geolier, Kid Yugi, Lazza e Sfera Ebbasta), mentre Geolier resta presenza fissa in chart con più titoli della sua era recente. Chimica perfetta e risultati alla mano.

3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Sale ancora e si piazza sul terzo gradino: l’incrocio Shiva–Anna funziona perché unisce immediatezza e attitudine. A proposito: l’ultimo ciclo discografico di Anna con "Vera Baddie" ha messo in mostra una solidità da long run, segnale di un fanbase che risponde sempre presente. Banger dal repeat facile.

4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Rientro col turbo: balzo verticale e aria da hit intramontabile. L’effetto catalogo di Justin Bieber si vede ovunque in classifica, con più brani storici che tornano a respirare l’alta quota. Qui ci si diverte come fosse un party permanente, con Nicki Minaj a dare il colpo di reni finale.

5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Spinta urban e barre affilate: il tandem con Kid Yugi mette in vetrina una scrittura cupa ma magnetica. Il percorso di Kid Yugi vive su più binari: nuovo corso in scia a "Anche gli eroi muoiono" e una longevità importante costruita con "Tutti i nomi del diavolo". Corsa solida, zero sbavature.

6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello che si incolla e airplay in crescita costante. Sayf è ovunque e si prepara all’estate da protagonista, forte anche della spinta live e delle apparizioni nei grandi eventi corali. Il suo universo pop-urban è tra i più riconoscibili del momento.

7) SPIE – SHIVA Un altro titolo nella fascia alta per Shiva, che in questa fase sembra giocare in casa. Tra singoli in scia e collaborazioni di peso, il suo nome presidia settori diversi della classifica, segno di un ciclo discografico particolarmente ispirato.

8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA L’onda latina incontra il rap italiano: beat elastico, hook immediato e intesa a tre che spinge il pezzo in alto. Fred De Palma conosce a memoria i codici del club, Anitta alza la temperatura e Emis Killa rifinisce con stile. Salto deciso verso la Top 10.

9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza resta un riferimento trasversale (la sua era discografica ha collezionato maratone record), mentre Sfera Ebbasta continua a mettere bandierine sia tra i singoli sia tra i progetti di catalogo. Potenza di fuoco garantita.

10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che profuma di evento: Madame rientra in scena con la scrittura viscerale di "Disincanto" e una pioggia di brani che riaccendono i radar; al suo fianco Marracash, fuoriclasse dalla longevità impressionante, capace di muovere il pubblico a ogni release. Accoppiata pesantissima, subito in Top 10.

Fenomeni della settimana

Settimana ricca di movimenti extra: ondata Justin Bieber nel catalogo con "Baby" che risale forte (#42, +58) e nuovi ingressi per "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame illumina la pancia della chart: oltre al debutto in Top 10 con "Volevo capire", entrano "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93), mentre "OK" vola (#29, +57) e "Disincanto" risale (#44, +52). Cadute pesanti nella rotazione dei brani di Shiva con "Risorgere" (#77, −56) e "Take 6" (#61, −36), e scivolone per "L’Astronauta" di Nayt (#87, −36). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" arriva a 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini tocca 83. Dati e posizioni si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 9 2 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 2 3 OBSESSED SHIVA & ANNA +1 2 4 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +29 2 5 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -2 2 6 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 9 7 SPIE SHIVA -2 2 8 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +12 4 9 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA -2 2 10 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH Nuovo 1 11 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 9 12 CANZONE D’AMORE GEOLIER +5 14 13 V PER VANGELO SHIVA -7 2 14 POLVERE ROSA SHIVA -6 2 15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 10 16 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 9 17 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 9 18 PECCATI SHIVA -9 2 19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 34 20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -1 9 21 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA +2 3 22 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +2 6 23 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +5 15 24 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE Nuovo 1 25 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 9 26 AMOR ACHILLE LAURO +9 53 27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +3 14 28 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -1 41 29 OK MADAME +57 4 30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 55 31 BERLINO ERNIA +3 13 32 LABIRINTO LUCHÈ -3 9 33 ITALIA STARTER PACK J-AX -2 9 34 DTMF BAD BUNNY -2 67 35 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 14 36 DIO ESISTE SHIVA -25 2 37 COSCIENZA SHIVA -22 2 38 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 9 39 BACIO DI GIUDA SHIVA & TIZIANO FERRO -26 2 40 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 63 41 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -1 21 42 BABY JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS +58 2 43 BABYDOLL DOMINIC FIKE -2 6 44 DISINCANTO MADAME +52 6 45 DRACULA TAME IMPALA +8 4 46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 10 47 ORDINARY ALEX WARREN -5 57 48 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -4 17 49 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 14 50 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +10 3 51 INTROVABILE BRESH -2 13 52 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 7 53 END OF BEGINNING DJO -7 21 54 DROP DEAD OLIVIA RODRIGO Nuovo 1 55 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -10 19 56 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -2 23 57 ESIBIZIONISTA ANNALISA -7 28 58 STELLE GEOLIER +1 14 59 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -2 6 60 ACQUARIO ULTIMO -4 15 61 TAKE 6 SHIVA -36 2 62 RICORDI BLANCO & ELISA -14 4 63 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER Nuovo 1 64 COME STAI? MADAME Nuovo 1 65 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 83 66 ATLANTIDE SARAH TOSCANO +2 2 67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +8 16 68 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -1 7 69 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO +23 5 70 PUTTANA SVIZZERA MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA Nuovo 1 71 SORRY JUSTIN BIEBER Nuovo 1 72 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -11 11 73 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +6 17 74 DAISIES JUSTIN BIEBER Nuovo 1 75 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -10 8 76 DEVASTANTE OLLY & JULI -14 111 77 RISORGERE SHIVA -56 2 78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -6 6 79 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -15 85 80 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 6 81 ROSSO COME IL FANGO MADAME Nuovo 1 82 LA MUSICA NON C’È COEZ -9 7 83 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -3 10 84 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -6 7 85 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -22 6 86 NON È MICA TE EDDIE BROCK -16 31 87 L’ASTRONAUTA NAYT -36 5 88 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -22 29 89 WHAT DO YOU MEAN? JUSTIN BIEBER Nuovo 1 90 OGNI MALE CAPO PLAZA +4 2 91 INVIDIOSA MADAME Nuovo 1 92 1H GEOLIER -7 14 93 BESTIA MADAME Nuovo 1 94 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1 95 PUSH IT KID YUGI & ANNA -8 16 96 LA TUA CANZONE COEZ -20 7 97 PER TE ERNIA -20 31 98 BUONA DOMENICA SAYF -43 3 99 RAINDANCE DAVE & TEMS -28 16 100 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -26 9

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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