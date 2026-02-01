Trova nel Magazine
Annalisa ed Emma non mollano, svetta Geolier: i singoli più venduti dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Annalisa
Raiplay

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica. Settimana caldissima tra takeover, exploit e brani che non mollano la presa.

#1 – 2 GIORNI DI FILA (GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA) Geolier apre ancora la strada con la combo da sogno: lui, Sfera e ANNA. La scia del progetto "Tutto è possibile" è fortissima e il dominio in streaming si sente. Dopo la spinta internazionale di "PHANTOM" con 50 Cent, il rapper partenopeo continua a macinare numeri e resta l’uomo-copertina del momento.

#2 – DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) (TONYPITONY) L’outsider che sta riscrivendo le regole. TonyPitony, già autore della sigla del FantaSanremo 2026 ("Scapezzolate"), passa dall’energia dei live alla raffinatezza dell’acustico senza perdere carattere. Il personaggio mascherato (lo ricorderete alle audizioni di X Factor 2020) è ormai fenomeno pop: tra ironia, teatralità e una preparazione da performer, si prende la piazza d’onore.

#3 – STELLE (GEOLIER) In mezzo ai feat, spicca la traccia solista: "Stelle" è identità pura. Penna e delivery da numero uno, con l’album che continua a trascinare l’intero ecosistema Geolier.

#4 – ARCOBALENO (GEOLIER FEAT. ANUEL AA) Collaborazione internazionale che funziona: vibe urban, aggancio latino e ingresso alto. Segnale chiarissimo di quanto il progetto stia parlando anche fuori confine.

#5 – CANZONE D’AMORE (GEOLIER) Titolo programmatico, appeal immediato. Geolier piazza un altro centro e blinda il suo personalissimo mini-regno nella Top 10.

#6 – OLÈ (GEOLIER FEAT. KID YUGI) Incastro generazionale perfetto: Geolier chiama, Kid Yugi risponde. Nota per i fan: il percorso discografico di Yugi ha mostrato un’inedita longevità con "Tutti i nomi del diavolo", segnale di una fanbase in crescita costante.

#7 – L’AMORE NON MI BASTA (EMMA) Emma tiene duro in Top 10: singolo dal piglio radio e una presenza solida in classifica. L’artista è attivissima anche sul fronte album (in Top 100 con "Schiena"), confermando tenuta e continuità.

#8 – 1H (GEOLIER) Un altro titolo altissimo per Geolier: la settimana è un caleidoscopio di sue tracce che occupano l’alta classifica senza lasciare briciole.

#9 – END OF BEGINNING (DJO) Djo continua la sua corsa italiana: brano che cresce di passaggio in passaggio, con un effetto "boomerang" sulle playlist e un’identità sonora ormai riconoscibilissima.

#10 – ESIBIZIONISTA (ANNALISA) Miss Scarrone ancora tra i più forti: "Esibizionista" resiste e convince. Intanto, Piazza San Marco (con Marco Mengoni) ha centrato il Disco d’Oro e l’album "Ma io sono fuoco" presidia la Top 100: Annalisa è uno dei fronti più caldi del pop italiano.

Fenomeni della settimana

Takeover totale di Geolier: più titoli in Top 10 e un treno di brani piazzati lungo la Top 100. Volatilità alta nelle retrovie: scivoloni pesanti per "SPENDIN" (Guè, Cookin Soul & Marracash, -50) e "Loquito" (Guè, Cookin Soul & Celine G, -44). In risalita, colpi da manuale per "Bianca" (Noemi, +16) e tenute da maratoneti come "Devastante" (Olly & Juli, 99 settimane), "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli, 73) e "Scarabocchi" (Olly & Juli, 66). Capitolo longevità album: "Sirio" (Lazza) è a quota 198 settimane e "Re Mida (Aurum)" tocca lo storico traguardo delle 360. Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA = 2
2 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY = 7
3 STELLE GEOLIER = 2
4 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA = 2
5 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 2
6 OLÈ GEOLIER FEAT. KID YUGI = 2
7 L’AMORE NON MI BASTA EMMA = 9
8 1H GEOLIER = 2
9 END OF BEGINNING DJO = 9
10 ESIBIZIONISTA ANNALISA = 16
11 PHANTOM GEOLIER FEAT. 50 CENT = 5
12 ACQUARIO ULTIMO +7 3
13 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +8 22
14 FACIL FACIL GEOLIER -9 2
15 FOTOGRAFIA GEOLIER -3 12
16 INTROVABILE BRESH Nuovo 1
17 ANCHE A VENT’ANNI SI MUORE BLANCO Nuovo 1
18 PUSH IT KID YUGI & ANNA +2 4
19 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +6 29
20 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +3 17
21 081 GEOLIER -3 8
22 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -13 2
23 RESTA ANCORA UN PO’ CAPO PLAZA Nuovo 1
24 PER TE ERNIA +2 19
25 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER FEAT. PINO DANIELE -17 2
26 AMOR ACHILLE LAURO +1 41
27 APERTURE HARRY STYLES Nuovo 1
28 NON È MICA TE EDDIE BROCK = 19
29 BALORDA NOSTALGIA OLLY = 51
30 DESIDERIO GEOLIER -14 2
31 ORDINARY ALEX WARREN -1 45
32 GIRASOLE 22SIMBA & RKOMI Nuovo 1
33 DAI CHE FAI BRESH +2 16
34 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -1 3
35 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -3 43
36 SONNAMBULO GEOLIER -21 2
37 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -1 11
38 CULO TONYPITONY +7 5
39 A NAPOLI NON PIOVE GEOLIER -17 2
40 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -9 12
41 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI = 73
42 DEVASTANTE OLLY & JULI -5 99
43 RAINDANCE DAVE & TEMS -3 4
44 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -5 71
45 CHIEF KEEF RVSSIAN, SFERA EBBASTA & SKILLIBENG Nuovo 1
46 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH +2 8
47 AMEN GEOLIER Nuovo 1
48 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -10 17
49 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -7 42
50 P’FORZ GEOLIER -26 2
51 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -5 16
52 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -5 42
53 DARDOS ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE +4 3
54 SCARABOCCHI OLLY & JULI +2 66
55 IL FILO ROSSO ALFA +3 67
56 FELLINI ERNIA & KID YUGI -7 19
57 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -6 21
58 CHICCHI DI CAFFÈ TONY BOY -14 4
59 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -9 26
60 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -7 31
61 BERLINO ERNIA Nuovo 1
62 LUSH LIFE ZARA LARSSON -3 3
63 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -9 5
64 I JUST MIGHT BRUNO MARS -12 3
65 DÉSOLÉE ANNA -1 33
66 DTMF BAD BUNNY -6 55
67 BIANCA NOEMI +16 2
68 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -1 4
69 BACK TO FRIENDS SOMBR -4 5
70 NESSUNA LUCHÈ +4 5
71 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER +6 2
72 MAN I NEED OLIVIA DEAN -6 5
73 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -11 28
74 LA MUSICA NON C’È COEZ -11 21
75 LA TUA CANZONE COEZ +12 5
76 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI +19 4
77 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA +2 2
78 LOQUITO GUÈ, COOKIN SOUL & CELINE G -44 3
79 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +2 5
80 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -5 5
81 NUEVAYOL BAD BUNNY -1 2
82 STRISCIA TONYPITONY Nuovo 1
83 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -7 5
84 OGNI MALE CAPO PLAZA -15 5
85 BERSERKER KID YUGI -17 7
86 BUIO DAVANTI LAZZA +7 71
87 EX IRAMA FEAT. ELODIE -14 22
88 UN SORRISO DENTRO AL PIANTO ORNELLA VANONI Nuovo 1
89 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH Nuovo 1
90 DESTRI GAZZELLE -1 5
91 SO SOLO CHE LA VITA JOVANOTTI FEAT. FELIPE HOSTINS, GIL OLIVEIRA & RONALDO ANDRADE -21 3
92 LEI MARRACASH -4 59
93 SPENDIN GUÈ, COOKIN SOUL & MARRACASH -50 3
94 7ELEVEN ARTIE 5IVE -8 2
95 QUALCOSA DI GRANDE COEZ Nuovo 1
96 100 MESSAGGI LAZZA Nuovo 1
97 PAPAOUTAI (AFRO SOUL) CHILL77, UNJAPS & MIKEEYSMIND Nuovo 1
98 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO Nuovo 1
99 IRIS THE GOO GOO DOLLS -2 5
100 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -28 28

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

