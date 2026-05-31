I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026 La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

CONDIVIDI

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa (fonte: FIMI/NIQ).

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

1) OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA Il brano nato a Sanremo resta in vetta spinto da streaming e social. Samurai Jay continua a macinare numeri e hype anche grazie alla versione in spagnolo "Obsesión" (feat. Naiara) e a un’agenda densa: in calendario un’apertura speciale per Ricky Martin il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Il progetto del cantautore napoletano corre pure sul lungo periodo: dopo il boom festivaliero, ha messo il turbo con un posizionamento social molto solido e una narrazione personale che ha colpito il pubblico giovane.

2) BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER Duetto pesantissimo: l’onda lunga di Vangelo regge lassù, mentre Geolier conferma la proverbiale tenuta in classifica. La combo unisce i mondi Napoli‑Milano con una scrittura diretta e punchline che funzionano sia in strada che in streaming.

3) OBSESSED – SHIVA & ANNA Terzo gradino meritato: chimica da manuale tra immediatezza pop e attitudine street. Anna arriva con la scia del ciclo "Vera Baddie", una fanbase fedelissima e la capacità di trasformare ogni hook in un ritornello da replay infinito.

4) BEAUTY AND A BEAT – JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ Effetto catalogo devastante: l’evergreen di Bieber rientra a razzo e si prende la Top 5. La spinta della discografia storica del canadese è fortissima in settimana, con più brani che riaffiorano nelle playlist e riaccendono la nostalgia pop.

5) BABYFACE – SHIVA & KID YUGI Barre affilate e mood scuro: il tandem valorizza l’identità di Kid Yugi, reduce dalla corsa lunga tra "Anche gli eroi muoiono" e "Tutti i nomi del diavolo". Un banger che tiene insieme fanbase rap dura e ascolti generalisti.

6) TU MI PIACI TANTO – SAYF Ritornello che si incolla e airplay in crescita: dopo il secondo posto a Sanremo, Sayf cavalca la primavera con un pop‑urban sempre più riconoscibile. Il profilo è ormai da hitmaker seriale, con altre presenze in chart che ne certificano la solidità.

7) SPIE – SHIVA Settimana da dominatore per Shiva tra solista e collaborazioni. La sua fase creativa è in iper‑spinta: brani ovunque, imprinting sonoro inconfondibile e numeri che parlano chiaro.

8) LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA Latin vibez + rap italiano: beat elastico, hook immediato e un trio che gira alla grande. Fred De Palma conosce i codici del club, Anitta alza la temperatura, Emis Killa rifinisce con carisma. Il pezzo si è fatto notare anche in TV con un’esibizione a sorpresa ad Affari Tuoi che ha acceso il pubblico generalista.

9) MAYDAY – SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA Tridente d’élite e vibrazioni da instant hit. Lazza resta un riferimento trasversale, Sfera continua a piazzare bandierine tra catalogo e nuove uscite. Potenza di fuoco assicurata.

10) VOLEVO CAPIRE – MADAME & MARRACASH New entry che impatta subito: il rientro di Madame con "Disincanto" riaccende radar e streaming, mentre il featuring con Marracash dà spessore e longevità. In pancia alla chart, l’artista vicentina inanella risalite e nuovi ingressi che raccontano un ascolto trasversale in forte crescita.

Fenomeni della settimana. Catalogo Justin Bieber on fire: tornano "Baby" (+58 fino alla #42), "Love Yourself" (#63), "Sorry" (#71), "Daisies" (#74) e "What Do You Mean?" (#89). Madame brilla con più movimenti simultanei: "OK" schizza alla #29 (+57), "Disincanto" alla #44 (+52), dentro anche "Come stai?" (#64), "Puttana Svizzera" (#70), "Invidiosa" (#91) e "Bestia" (#93). Qualche frenata in casa Shiva: "Take 6" scivola di 36 posizioni (ora #61), "Risorgere" cede 56 posti (#77), arretrano anche "Dio esiste" (#36), "Coscienza" (#37) e "Bacio di Giuda" (#39). Capitolo longevità: "Devastante" di Olly & Juli festeggia 111 settimane, "Per due come noi" tocca 85 e "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini arriva a 83. Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Var Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 9 2 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 2 3 OBSESSED SHIVA & ANNA +1 2 4 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +29 2 5 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -2 2 6 TU MI PIACI TANTO SAYF +4 9 7 SPIE SHIVA -2 2 8 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +12 4 9 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBBASTA -2 2 10 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH Nuovo 1 11 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 9 12 CANZONE D’AMORE GEOLIER +5 14 13 V PER VANGELO SHIVA -7 2 14 POLVERE ROSA SHIVA -6 2 15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 10 16 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA -2 9 17 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 9 18 PECCATI SHIVA -9 2 19 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI +3 34 20 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN -1 9 21 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA +2 3 22 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +2 6 23 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +5 15 24 NIENTE CANZONI D’AMORE MARRACASH FEAT. FEDERICA ABBATE Nuovo 1 25 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO +1 9 26 AMOR ACHILLE LAURO +9 53 27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBBASTA & ANNA +3 14 28 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -1 41 29 OK MADAME +57 4 30 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 55 31 BERLINO ERNIA +3 13 32 LABIRINTO LUCHÈ -3 9 33 ITALIA STARTER PACK J-AX -2 9 34 DTMF BAD BUNNY -2 67 35 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 14 36 DIO ESISTE SHIVA -25 2 37 COSCIENZA SHIVA -22 2 38 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -2 9 39 BACIO DI GIUDA SHIVA & TIZIANO FERRO -26 2 40 BALORDA NOSTALGIA OLLY -1 63 41 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -1 21 42 BABY JUSTIN BIEBER FEAT. LUDACRIS +58 2 43 BABYDOLL DOMINIC FIKE -2 6 44 DISINCANTO MADAME +52 6 45 DRACULA TAME IMPALA +8 4 46 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 10 47 ORDINARY ALEX WARREN -5 57 48 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -4 17 49 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +3 14 50 GIOVANI RE SFERA EBBASTA +10 3 51 INTROVABILE BRESH -2 13 52 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -5 7 53 END OF BEGINNING DJO -7 21 54 DROP DEAD OLIVIA RODRIGO Nuovo 1 55 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -10 19 56 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE -2 23 57 ESIBIZIONISTA ANNALISA -7 28 58 STELLE GEOLIER +1 14 59 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -2 6 60 ACQUARIO ULTIMO -4 15 61 TAKE 6 SHIVA -36 2 62 RICORDI BLANCO & ELISA -14 4 63 LOVE YOURSELF JUSTIN BIEBER Nuovo 1 64 COME STAI? MADAME Nuovo 1 65 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -7 83 66 ATLANTIDE SARAH TOSCANO +2 2 67 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO +8 16 68 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G -1 7 69 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO +23 5 70 PUTTANA SVIZZERA MADAME, NERISSIMA SERPE, PAPA V & 6OCCIA Nuovo 1 71 SORRY JUSTIN BIEBER Nuovo 1 72 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -11 11 73 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +6 17 74 DAISIES JUSTIN BIEBER Nuovo 1 75 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -10 8 76 DEVASTANTE OLLY & JULI -14 111 77 RISORGERE SHIVA -56 2 78 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -6 6 79 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -15 85 80 CANZONE ESTIVA ANNALISA -11 6 81 ROSSO COME IL FANGO MADAME Nuovo 1 82 LA MUSICA NON C’È COEZ -9 7 83 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -3 10 84 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -6 7 85 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI -22 6 86 NON È MICA TE EDDIE BROCK -16 31 87 L’ASTRONAUTA NAYT -36 5 88 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -22 29 89 WHAT DO YOU MEAN? JUSTIN BIEBER Nuovo 1 90 OGNI MALE CAPO PLAZA +4 2 91 INVIDIOSA MADAME Nuovo 1 92 1H GEOLIER -7 14 93 BESTIA MADAME Nuovo 1 94 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO Nuovo 1 95 PUSH IT KID YUGI & ANNA -8 16 96 LA TUA CANZONE COEZ -20 7 97 PER TE ERNIA -20 31 98 BUONA DOMENICA SAYF -43 3 99 RAINDANCE DAVE & TEMS -28 16 100 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -26 9

Dati e posizioni sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche