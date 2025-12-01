Trova nel Magazine
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui

Tornano le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music anche per i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: cosa si è mosso e chi domina la graduatoria.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 10 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#1 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" Vetta blindata e seconda settimana di dominio: Geolier resta imprendibile, spinto dal long seller "Dio lo sa – Atto II". All’orizzonte c’è pure un maxi‑tour negli stadi nel 2026: agenda piena e hype alle stelle.

#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" Il duo resta incollato al podio e continua a macinare ascolti. Olly è ovunque: tra hit recenti e catalogo che non molla la presa, la community resta super attiva e il brano tiene senza scricchiolii.

#3 – ERNIA, "PER TE" Risalita convincente e podio riconquistato: rotazione forte, feedback ottimi e storytelling che arriva dritto. Settimana brillante anche di squadra, visto che più giù troviamo la coppia con Kid Yugi.

#4 – GIORGIA FEAT. BLANCO, "LA CURA PER ME" Incontro tra eleganza e istinto: piccolo calo, zero cedimenti. La combo intergenerazionale funziona e ha margini di crescita nelle prossime settimane, tra tv, live e forte attenzione mediatica su Giorgia.

#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" La traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters si comporta da fenomeno pop: traino social, fanbase internazionale compatta e resilienza da manuale. Stabile in alta classifica.

#6 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" Taylor è granitica: l’ecosistema Swift resta in piena attività tra contenuti speciali e release legate all’ultimo ciclo creativo. Il singolo non trema e continua a correre. Dati FIMI/NIQ.

#7 – OLLY, "BALORDA NOSTALGIA" Quarantuno settimane e non sentirle: piccola risalita per una hit che sta diventando un classico recente. Olly certifica ancora la sua multi‑presenza settimanale nella chart.

#8 – ERNIA & KID YUGI, "FELLINI" Scivola di due ma resta saldamente in Top 10: scrittura cinematografica, credibilità e sintonia artistica. Kid Yugi continua a essere uno dei nomi più solidi del momento.

#9 – PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI, "MOSSA STREPITOSA" Debutto direttamente in Top 10 per la combo urban: produzione affilata di Night Skinny, barre chirurgiche e l’aggiunta di Kid Yugi che firma così il secondo colpo in Top 10 della settimana.

#10 – PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE, "PURA PURISSIMA" Sale in Top 10 e si prende la scena: il team Papa V/Night Skinny piazza due titoli contemporaneamente in alta classifica, segno di un momento caldissimo per la wave urban italiana.

Fenomeni della settimana – Capitolo multi‑presenze: Olly & Juli disseminano la Top 100 con diversi brani, ed Ernia figura sia da solista sia in coppia con Kid Yugi. In grande evidenza il blocco Papa V & Night Skinny, con due titoli in Top 10. Occhio ai balzi: "ESIBIZIONISTA" di Annalisa vola (+39, #17), "TU MI PIACI" di Papa V & Night Skinny con Artie 5ive accelera (+40, #24), "ISLANDA" dei Pinguini Tattici Nucleari (+30, #42), "7ELEVEN" di Artie 5ive (+19, #56), "EVERY BREATH YOU TAKE" dei The Police (+12, #58), "MAN I NEED" di Olivia Dean (+15, #65) e "INVINCIBILE" di Dipinto & Fresh Beatz (+25, #68). Tra i ribassi: "MONEY" di SAYF feat. Artie 5ive & Guè scende (-58, #79), "16‑mar" di Achille Lauro (-30, #74), "BERGHAIN" di Rosalía, Björk & Yves Tumor (-29, #49) e "MALEDETTA PRIMAVERA" di Loretta Goggi (-44, #86). È iniziato l’effetto Natale: entrano "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey (#46) e "Last Christmas" degli Wham! (#90). Nota long‑run: "Devastante" di Olly & Juli tocca quota 89 settimane, "Balorda Nostalgia" è a 41. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 FOTOGRAFIA GEOLIER = 2
2 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI = 12
3 PER TE ERNIA +1 9
4 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -1 2
5 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST = 19
6 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT +1 7
7 BALORDA NOSTALGIA OLLY +1 41
8 FELLINI ERNIA & KID YUGI -2 9
9 MOSSA STREPITOSA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI Nuovo 1
10 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE +3 2
11 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -2 16
12 ORDINARY ALEX WARREN -1 35
13 AMOR ACHILLE LAURO -3 31
14 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -2 11
15 NON È MICA TE EDDIE BROCK +13 9
16 DEVASTANTE OLLY & JULI -2 89
17 ESIBIZIONISTA ANNALISA +39 6
18 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +1 32
19 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -1 63
20 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -4 33
21 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -6 18
22 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -5 18
23 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +8 7
24 TU MI PIACI PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE +40 4
25 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +9 61
26 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -2 28
27 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA = 32
28 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -6 8
29 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN -6 21
30 EX IRAMA FEAT. ELODIE = 12
31 DAI CHE FAI BRESH -6 6
32 DÉSOLÉE ANNA -3 23
33 SCARABOCCHI OLLY & JULI +15 56
34 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -1 26
35 TOCCO PITOCCO RRARI DAL TACCO +5 2
36 LA MUSICA NON C’È COEZ -10 11
37 NESSUNA LUCHÈ +1 27
38 LEI MARRACASH -3 49
39 IL FILO ROSSO ALFA +12 57
40 LATTE IN POLVERE PAPA V & NIGHT SKINNY Nuovo 1
41 BUIO DAVANTI LAZZA +14 61
42 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI +30 53
43 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO +3 41
44 QUALCOSA DI GRANDE COEZ +3 23
45 LA PERLA ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA -13 2
46 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY Nuovo 1
47 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +3 36
48 SENZA UNA STUPIDA STORIA ACHILLE LAURO -9 10
49 BERGHAIN ROSALÍA, BJÖRK & YVES TUMOR -29 3
50 BUON TRASLOCO OLLY & JULI -7 8
51 GOLPE GIORGIA -10 9
52 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO +16 25
53 BACK TO FRIENDS SOMBR -4 19
54 SUPERCLASSICO ERNIA -9 7
55 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH -18 13
56 7ELEVEN ARTIE 5IVE +19 18
57 DUOMO RONDODASOSA +6 8
58 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE +12 6
59 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH = 7
60 IRIS THE GOO GOO DOLLS +2 10
61 HEY TU JHOSEF Nuovo 1
62 WE SHINE 22SIMBA Nuovo 1
63 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON Nuovo 1
64 CON TE PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. BRESH Nuovo 1
65 MAN I NEED OLIVIA DEAN +15 3
66 DTMF BAD BUNNY +11 45
67 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI -10 23
68 INVINCIBILE DIPINTO & FRESH BEATZ +25 6
69 OCCHI COLOR MARE OLLY & JULI -2 8
70 IL BRIVIDO DELLA VITA OLLY & JULI -9 8
71 DESTRI GAZZELLE +14 25
72 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA Nuovo 1
73 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD Nuovo 1
74 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -30 4
75 100 MESSAGGI LAZZA Nuovo 1
76 TIC TIC TAC PAPA V & NIGHT SKINNY Nuovo 1
77 CHE GUSTO C’È FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO -11 26
78 BEAUTIFUL THINGS BENSON BOONE +20 8
79 MONEY SAYF FEAT. ARTIE 5IVE & GUÈ -58 2
80 BRUTTA STORIA EMMA & JULI +8 2
81 YAMAL LE-ONE +2 18
82 OGNI MALE CAPO PLAZA -22 3
83 POETICA CESARE CREMONINI +6 3
84 LA TUA CANZONE COEZ Nuovo 1
85 NUEVAYOL BAD BUNNY -4 45
86 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI -44 4
87 ATTACCHI DI PANICO CHARLIE CHARLES & BLANCO -18 4
88 MASCHIO ANNALISA Nuovo 1
89 URAGANI CLARA -11 11
90 LAST CHRISTMAS WHAM! Nuovo 1
91 È SEMPRE BELLO COEZ Nuovo 1
92 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI Nuovo 1
93 CAPO HORN BRESH FEAT. TEDUA -20 2
94 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE Nuovo 1
95 FORSE TOMMASO PARADISO Nuovo 1
96 OH MA ROCCO HUNT & NOEMI Nuovo 1
97 MORTO MAI LAZZA Nuovo 1
98 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO Nuovo 1
99 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI -2 40
100 BRIVIDO GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH -9 2

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

