I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Tornano le classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music anche per i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: cosa si è mosso e chi domina la graduatoria.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 10 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
#1 – GEOLIER, "FOTOGRAFIA" Vetta blindata e seconda settimana di dominio: Geolier resta imprendibile, spinto dal long seller "Dio lo sa – Atto II". All’orizzonte c’è pure un maxi‑tour negli stadi nel 2026: agenda piena e hype alle stelle.
#2 – OLLY & JULI, "QUESTA DOMENICA" Il duo resta incollato al podio e continua a macinare ascolti. Olly è ovunque: tra hit recenti e catalogo che non molla la presa, la community resta super attiva e il brano tiene senza scricchiolii.
#3 – ERNIA, "PER TE" Risalita convincente e podio riconquistato: rotazione forte, feedback ottimi e storytelling che arriva dritto. Settimana brillante anche di squadra, visto che più giù troviamo la coppia con Kid Yugi.
#4 – GIORGIA FEAT. BLANCO, "LA CURA PER ME" Incontro tra eleganza e istinto: piccolo calo, zero cedimenti. La combo intergenerazionale funziona e ha margini di crescita nelle prossime settimane, tra tv, live e forte attenzione mediatica su Giorgia.
#5 – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST, "GOLDEN" La traccia legata all’universo KPOP Demon Hunters si comporta da fenomeno pop: traino social, fanbase internazionale compatta e resilienza da manuale. Stabile in alta classifica.
#6 – TAYLOR SWIFT, "THE FATE OF OPHELIA" Taylor è granitica: l’ecosistema Swift resta in piena attività tra contenuti speciali e release legate all’ultimo ciclo creativo. Il singolo non trema e continua a correre. Dati FIMI/NIQ.
#7 – OLLY, "BALORDA NOSTALGIA" Quarantuno settimane e non sentirle: piccola risalita per una hit che sta diventando un classico recente. Olly certifica ancora la sua multi‑presenza settimanale nella chart.
#8 – ERNIA & KID YUGI, "FELLINI" Scivola di due ma resta saldamente in Top 10: scrittura cinematografica, credibilità e sintonia artistica. Kid Yugi continua a essere uno dei nomi più solidi del momento.
#9 – PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI, "MOSSA STREPITOSA" Debutto direttamente in Top 10 per la combo urban: produzione affilata di Night Skinny, barre chirurgiche e l’aggiunta di Kid Yugi che firma così il secondo colpo in Top 10 della settimana.
#10 – PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE, "PURA PURISSIMA" Sale in Top 10 e si prende la scena: il team Papa V/Night Skinny piazza due titoli contemporaneamente in alta classifica, segno di un momento caldissimo per la wave urban italiana.
Fenomeni della settimana – Capitolo multi‑presenze: Olly & Juli disseminano la Top 100 con diversi brani, ed Ernia figura sia da solista sia in coppia con Kid Yugi. In grande evidenza il blocco Papa V & Night Skinny, con due titoli in Top 10. Occhio ai balzi: "ESIBIZIONISTA" di Annalisa vola (+39, #17), "TU MI PIACI" di Papa V & Night Skinny con Artie 5ive accelera (+40, #24), "ISLANDA" dei Pinguini Tattici Nucleari (+30, #42), "7ELEVEN" di Artie 5ive (+19, #56), "EVERY BREATH YOU TAKE" dei The Police (+12, #58), "MAN I NEED" di Olivia Dean (+15, #65) e "INVINCIBILE" di Dipinto & Fresh Beatz (+25, #68). Tra i ribassi: "MONEY" di SAYF feat. Artie 5ive & Guè scende (-58, #79), "16‑mar" di Achille Lauro (-30, #74), "BERGHAIN" di Rosalía, Björk & Yves Tumor (-29, #49) e "MALEDETTA PRIMAVERA" di Loretta Goggi (-44, #86). È iniziato l’effetto Natale: entrano "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey (#46) e "Last Christmas" degli Wham! (#90). Nota long‑run: "Devastante" di Olly & Juli tocca quota 89 settimane, "Balorda Nostalgia" è a 41. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|=
|2
|2
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|=
|12
|3
|PER TE
|ERNIA
|+1
|9
|4
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|-1
|2
|5
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|=
|19
|6
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|+1
|7
|7
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+1
|41
|8
|FELLINI
|ERNIA & KID YUGI
|-2
|9
|9
|MOSSA STREPITOSA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. KID YUGI
|Nuovo
|1
|10
|PURA PURISSIMA
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE
|+3
|2
|11
|BAM BAM
|BANFY FEAT. SHERIDAN
|-2
|16
|12
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-1
|35
|13
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-3
|31
|14
|PIAZZA SAN MARCO
|ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI
|-2
|11
|15
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|+13
|9
|16
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-2
|89
|17
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+39
|6
|18
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+1
|32
|19
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-1
|63
|20
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-4
|33
|21
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-6
|18
|22
|KRIMINAL
|BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE
|-5
|18
|23
|AMARO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+8
|7
|24
|TU MI PIACI
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. ARTIE 5IVE
|+40
|4
|25
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+9
|61
|26
|A ME MI PIACE
|ALFA & MANU CHAO
|-2
|28
|27
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|=
|32
|28
|COSÌ COSÌ
|OLLY & JULI
|-6
|8
|29
|YAKUZA
|ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN
|-6
|21
|30
|EX
|IRAMA FEAT. ELODIE
|=
|12
|31
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-6
|6
|32
|DÉSOLÉE
|ANNA
|-3
|23
|33
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|+15
|56
|34
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|-1
|26
|35
|TOCCO PITOCCO
|RRARI DAL TACCO
|+5
|2
|36
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-10
|11
|37
|NESSUNA
|LUCHÈ
|+1
|27
|38
|LEI
|MARRACASH
|-3
|49
|39
|IL FILO ROSSO
|ALFA
|+12
|57
|40
|LATTE IN POLVERE
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|Nuovo
|1
|41
|BUIO DAVANTI
|LAZZA
|+14
|61
|42
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+30
|53
|43
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|+3
|41
|44
|QUALCOSA DI GRANDE
|COEZ
|+3
|23
|45
|LA PERLA
|ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA
|-13
|2
|46
|ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
|MARIAH CAREY
|Nuovo
|1
|47
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+3
|36
|48
|SENZA UNA STUPIDA STORIA
|ACHILLE LAURO
|-9
|10
|49
|BERGHAIN
|ROSALÍA, BJÖRK & YVES TUMOR
|-29
|3
|50
|BUON TRASLOCO
|OLLY & JULI
|-7
|8
|51
|GOLPE
|GIORGIA
|-10
|9
|52
|SERENATA
|SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO
|+16
|25
|53
|BACK TO FRIENDS
|SOMBR
|-4
|19
|54
|SUPERCLASSICO
|ERNIA
|-9
|7
|55
|CRUDELIA (I NERVI)
|MARRACASH
|-18
|13
|56
|7ELEVEN
|ARTIE 5IVE
|+19
|18
|57
|DUOMO
|RONDODASOSA
|+6
|8
|58
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|+12
|6
|59
|FANCULO
|22SIMBA & MARRACASH
|=
|7
|60
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|+2
|10
|61
|HEY TU
|JHOSEF
|Nuovo
|1
|62
|WE SHINE
|22SIMBA
|Nuovo
|1
|63
|WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX)
|RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON
|Nuovo
|1
|64
|CON TE
|PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. BRESH
|Nuovo
|1
|65
|MAN I NEED
|OLIVIA DEAN
|+15
|3
|66
|DTMF
|BAD BUNNY
|+11
|45
|67
|LA NUOVA STELLA DI BROADWAY
|CESARE CREMONINI
|-10
|23
|68
|INVINCIBILE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+25
|6
|69
|OCCHI COLOR MARE
|OLLY & JULI
|-2
|8
|70
|IL BRIVIDO DELLA VITA
|OLLY & JULI
|-9
|8
|71
|DESTRI
|GAZZELLE
|+14
|25
|72
|SE PIOVESSE IL TUO NOME
|ELISA
|Nuovo
|1
|73
|DIEGO
|LE-ONE & NICEKIDD
|Nuovo
|1
|74
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-30
|4
|75
|100 MESSAGGI
|LAZZA
|Nuovo
|1
|76
|TIC TIC TAC
|PAPA V & NIGHT SKINNY
|Nuovo
|1
|77
|CHE GUSTO C’È
|FABRI FIBRA & TREDICI PIETRO
|-11
|26
|78
|BEAUTIFUL THINGS
|BENSON BOONE
|+20
|8
|79
|MONEY
|SAYF FEAT. ARTIE 5IVE & GUÈ
|-58
|2
|80
|BRUTTA STORIA
|EMMA & JULI
|+8
|2
|81
|YAMAL
|LE-ONE
|+2
|18
|82
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|-22
|3
|83
|POETICA
|CESARE CREMONINI
|+6
|3
|84
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|Nuovo
|1
|85
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|-4
|45
|86
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|-44
|4
|87
|ATTACCHI DI PANICO
|CHARLIE CHARLES & BLANCO
|-18
|4
|88
|MASCHIO
|ANNALISA
|Nuovo
|1
|89
|URAGANI
|CLARA
|-11
|11
|90
|LAST CHRISTMAS
|WHAM!
|Nuovo
|1
|91
|È SEMPRE BELLO
|COEZ
|Nuovo
|1
|92
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|Nuovo
|1
|93
|CAPO HORN
|BRESH FEAT. TEDUA
|-20
|2
|94
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|95
|FORSE
|TOMMASO PARADISO
|Nuovo
|1
|96
|OH MA
|ROCCO HUNT & NOEMI
|Nuovo
|1
|97
|MORTO MAI
|LAZZA
|Nuovo
|1
|98
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|99
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|-2
|40
|100
|BRIVIDO
|GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH
|-9
|2
Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
