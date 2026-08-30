Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta: la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 24 al 30 agosto 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta: la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 24 al 30 agosto 2026

Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo – Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA. Il trio italo–brasiliano–milanese resta il tormentone che non molla l’alta classifica: hook immediato e ritmo urban–latin da playlist estiva permanente. Fred De Palma ritrova la chimica con Anitta, mentre Emis Killa spinge con le sue barre incisive: combinazione che continua a dominare lo streaming.

2) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI. Due pesi massimi globali che tengono saldissima la scia della vetta: l’alchimia pop–afro di Shakira e Burna Boy è ancora tra le più forti in circolazione, con una performance stabile e tanta competitività radio–streaming.

3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE. Long runner da manuale: il brano continua a presidiare il podio con una tenuta impressionante. La coppia piazza anche un altro titolo in Top 100 con HALO, segno di un periodo super solido per il duo.

4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE. Geolier resta una presenza capillare nella Top 100: oltre al brano in Top 5 lo ritroviamo in classifica con 2 Giorni di Fila, Autorità, Stelle, Arcobaleno e Un ricco e un povero. Tenuta da leader e fandom più vivo che mai.

5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE. Tre voci, tre mondi, un unico mood d’autore: il singolo conferma una solidità rara, mescolando scrittura raffinata e atmosfera contemporanea. La presenza in alta classifica dopo molte settimane parla chiaro.

6) HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ – MOVIN’ TO THE SUN. Vibe house caldissima e timbro iconico di Ultra Naté: la traccia continua a brillare tra streaming e dancefloor, con Hugel che mette il timbro su un’altra hit club per la stagione.

7) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO. Spallata verso l’alto e momentum assicurato per la band bergamasca, che completa il proprio "ecosistema" in classifica con Pastello Bianco e Islanda. L’onda lunga dei Pinguini non accenna a spegnersi.

8) BRESH – DA DIO. Singolo nato per durare: Bresh continua a presidiare la zona calda e, in scia, il catalogo rimane fortissimo con Introvabile ancora in Top 100. Penna riconoscibile, melodie che restano in testa: combo vincente.

9) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE. Incontro tra due timbriche pop amatissime per una ballad dal respiro radiofonico, stabile e costante. Per Angelina, periodo luminoso tra successi in solitaria e collaborazioni di peso.

10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD. Milano–Napoli, mano nella mano: la traccia resta una certezza dopo tante settimane. Per Shiva la presenza multipla è un marchio di fabbrica, con altri titoli forti in Top 100 come Obsessed, Mayday e Babyface.

I fenomeni della settimana

Multi–presenze da primato: dominio trasversale di Geolier, in classifica con più brani contemporaneamente; molto bene anche Shiva tra singoli solisti e collaborazioni. I Pinguini Tattici Nucleari completano il quadro con più titoli attivi.

Risalite e accelerazioni: spicca DALE di Yung Snapp con Frezza, R3versal e G.Mineiro, che mette il turbo tra le posizioni centrali; si fanno notare anche i salti di Ogni Male (Capo Plaza) e La Costiera Amalfitana (Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo).

Long runner: maratone di resistenza per classici recenti come Devastante, Per due come noi, Ora che non ho più te e La Plena, mentre in alto resistono da tempo Ossessione e Canzone d’amore. Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane
1 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +1 21
2 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY -1 10
3 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 26
4 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 31
5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA = 20
6 MOVIN’ TO THE SUN HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ = 9
7 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 14
8 DA DIO BRESH -1 14
9 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI -1 10
10 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 19
11 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO = 12
12 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +2 13
13 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA = 24
14 WHITE GIRL WASTED ANNA -3 9
15 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA +1 13
16 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE -1 14
17 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) = 17
18 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT +1 11
19 ROMANTICA ULTIMO -1 13
20 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA = 31
21 CABANA IRAMA +3 14
22 NUEVAYOL BAD BUNNY -1 31
23 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS +2 11
24 MALADIE MAUVAIS DJO -2 15
25 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -2 34
26 OBSESSED SHIVA & ANNA = 19
27 DTMF BAD BUNNY = 84
28 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +6 100
29 PILÉ MAUVAIS DJO -1 9
30 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ -1 19
31 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI = 51
32 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -2 72
33 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 27
34 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 26
35 MAGNETIC THE BAUSA +3 10
36 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -4 38
37 LA COSTIERA AMALFITANA FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO +6 5
38 AMOR ACHILLE LAURO +1 70
39 TU MI PIACI TANTO SAYF +1 26
40 BUONA DOMENICA SAYF +1 15
41 BALORDA NOSTALGIA OLLY -6 80
42 DALE YUNG SNAPP FEAT. FREZZA & R3VERSAL & G.MINEIRO +7 3
43 AUTORITÀ GEOLIER -6 11
44 RAFFAELLA FICO LE-ONE & HIGASHI -2 6
45 SELF AWARE TEMPER CITY = 16
46 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH +14 18
47 WONDERWALL OASIS +3 7
48 STELLE GEOLIER -2 31
49 ESIBIZIONISTA ANNALISA +3 45
50 OGNI MALE CAPO PLAZA +18 7
51 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA +11 19
52 CANZONE ESTIVA ANNALISA -5 23
53 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -9 26
54 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +1 17
55 LA MUSICA NON C’È COEZ -4 24
56 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO -8 12
57 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -4 28
58 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +21 24
59 FREE YOUR MIND PROSPA & CLOONEE +8 4
60 GIOVANI RE SFERA EBBASTA -2 20
61 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +2 31
62 CANTILENE JULI & OLLY -6 17
63 SERENAMENTE JULI & BRESH -9 17
64 AGITARE COCA COLA TOMMASO PARADISO -5 4
65 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 26
66 BERLINO ERNIA +8 30
67 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -3 58
68 ORDINARY ALEX WARREN -7 74
69 DEVASTANTE OLLY & JULI -12 128
70 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON -1 17
71 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G = 24
72 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +5 5
73 EOO BAD BUNNY -8 5
74 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +14 17
75 ACQUARIO ULTIMO = 32
76 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -4 102
77 MUCHACHA AISSA, RVFV & KREAMLY -4 4
78 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +12 3
79 EDGE OF DESIRE JONAS BLUE & MALIVE -1 5
80 MALEDETTO ME FULMINACCI +4 5
81 TU COSA FAI QUESTA SERA NOEMI & VITO SALAMANCA -1 3
82 DRACULA TAME IMPALA = 21
83 INTROVABILE BRESH -13 30
84 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +3 27
85 IRIS THE GOO GOO DOLLS +1 5
86 BOSSA NOSTRA GAIA -1 3
87 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI -4 4
88 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -12 8
89 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -8 32
90 BANDITO DIPINTO & FRESH BEATZ +1 2
91 BABYFACE SHIVA & KID YUGI +1 19
92 CAPRI SUN CAPO PLAZA Nuovo 1
93 A MANO A MANO RINO GAETANO +6 2
94 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE Nuovo 1
95 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA -1 6
96 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI Nuovo 1
97 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA +3 26
98 ANTIDROGA EMMA & FABRI FIBRA = 3
99 GLI ANNI MAX PEZZALI Nuovo 1
100 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 2

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026

Samurai Jay infinito, ma domina sempre Shakira: i singoli più venduti in Italia dal 10 al 16 agosto 2026

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Da Serena Brancale a Fred De Palma, i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026

Da Serena Brancale a Fred De Palma, i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026

Shakira sbanca ancora ma Samurai Jay non molla: i singoli più venduti in Italia dal 27 luglio al 2 agosto 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: la vittoria va a Fred De Palma con Emis Killa e Anitta

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026: la vittoria va a Fred De Palma con Emis Killa e Anitta

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Shakira balza in vetta, ma Samurai Jay non finisce mai: i singoli più venduti in Italia dal 20 al 26 luglio 2026

Shakira balza in vetta, ma Samurai Jay non finisce mai: i singoli più venduti in Italia dal 20 al 26 luglio 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Geolier piazza una nuova hit, ma il podio resta immutato: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026

Geolier piazza una nuova hit, ma il podio resta immutato: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Sayf torna in Top 10 ma Samuray non molla lo scettro: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026

Sayf torna in Top 10 ma Samuray non molla lo scettro: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 giugno 2026

La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti...
Il dominio di Samurai Jay continua, Shiva insegue con Geolier: i singoli più venduti della settimana

Il dominio di Samurai Jay continua, Shiva insegue con Geolier: i singoli più venduti della settimana

I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classi...
Samuray Jay inarrestabile, Sal Da Vinci fuori dalla top 10: i singoli più venduti in Italia

Samuray Jay inarrestabile, Sal Da Vinci fuori dalla top 10: i singoli più venduti in Italia

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...

Personaggi

Samurai Jay

Samurai Jay
Bad Bunny

Bad Bunny
sfera ebbasta chi è

Sfera Ebbasta
Sara Daniele

Sara Daniele

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963