Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta: la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 24 al 30 agosto 2026 La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti.

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Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.

Cappello introduttivo – Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

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La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA. Il trio italo–brasiliano–milanese resta il tormentone che non molla l’alta classifica: hook immediato e ritmo urban–latin da playlist estiva permanente. Fred De Palma ritrova la chimica con Anitta, mentre Emis Killa spinge con le sue barre incisive: combinazione che continua a dominare lo streaming.

2) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI. Due pesi massimi globali che tengono saldissima la scia della vetta: l’alchimia pop–afro di Shakira e Burna Boy è ancora tra le più forti in circolazione, con una performance stabile e tanta competitività radio–streaming.

3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE. Long runner da manuale: il brano continua a presidiare il podio con una tenuta impressionante. La coppia piazza anche un altro titolo in Top 100 con HALO, segno di un periodo super solido per il duo.

4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE. Geolier resta una presenza capillare nella Top 100: oltre al brano in Top 5 lo ritroviamo in classifica con 2 Giorni di Fila, Autorità, Stelle, Arcobaleno e Un ricco e un povero. Tenuta da leader e fandom più vivo che mai.

5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE. Tre voci, tre mondi, un unico mood d’autore: il singolo conferma una solidità rara, mescolando scrittura raffinata e atmosfera contemporanea. La presenza in alta classifica dopo molte settimane parla chiaro.

6) HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ – MOVIN’ TO THE SUN. Vibe house caldissima e timbro iconico di Ultra Naté: la traccia continua a brillare tra streaming e dancefloor, con Hugel che mette il timbro su un’altra hit club per la stagione.

7) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO. Spallata verso l’alto e momentum assicurato per la band bergamasca, che completa il proprio "ecosistema" in classifica con Pastello Bianco e Islanda. L’onda lunga dei Pinguini non accenna a spegnersi.

8) BRESH – DA DIO. Singolo nato per durare: Bresh continua a presidiare la zona calda e, in scia, il catalogo rimane fortissimo con Introvabile ancora in Top 100. Penna riconoscibile, melodie che restano in testa: combo vincente.

9) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE. Incontro tra due timbriche pop amatissime per una ballad dal respiro radiofonico, stabile e costante. Per Angelina, periodo luminoso tra successi in solitaria e collaborazioni di peso.

10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD. Milano–Napoli, mano nella mano: la traccia resta una certezza dopo tante settimane. Per Shiva la presenza multipla è un marchio di fabbrica, con altri titoli forti in Top 100 come Obsessed, Mayday e Babyface.

I fenomeni della settimana

Multi–presenze da primato: dominio trasversale di Geolier, in classifica con più brani contemporaneamente; molto bene anche Shiva tra singoli solisti e collaborazioni. I Pinguini Tattici Nucleari completano il quadro con più titoli attivi.

Risalite e accelerazioni: spicca DALE di Yung Snapp con Frezza, R3versal e G.Mineiro, che mette il turbo tra le posizioni centrali; si fanno notare anche i salti di Ogni Male (Capo Plaza) e La Costiera Amalfitana (Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo).

Long runner: maratone di resistenza per classici recenti come Devastante, Per due come noi, Ora che non ho più te e La Plena, mentre in alto resistono da tempo Ossessione e Canzone d’amore. Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA +1 21 2 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY -1 10 3 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 26 4 CANZONE D’AMORE GEOLIER = 31 5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA = 20 6 MOVIN’ TO THE SUN HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ = 9 7 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +2 14 8 DA DIO BRESH -1 14 9 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI -1 10 10 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER = 19 11 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO = 12 12 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +2 13 13 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA = 24 14 WHITE GIRL WASTED ANNA -3 9 15 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA +1 13 16 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE -1 14 17 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) = 17 18 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT +1 11 19 ROMANTICA ULTIMO -1 13 20 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA = 31 21 CABANA IRAMA +3 14 22 NUEVAYOL BAD BUNNY -1 31 23 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS +2 11 24 MALADIE MAUVAIS DJO -2 15 25 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -2 34 26 OBSESSED SHIVA & ANNA = 19 27 DTMF BAD BUNNY = 84 28 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +6 100 29 PILÉ MAUVAIS DJO -1 9 30 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ -1 19 31 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI = 51 32 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -2 72 33 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +3 27 34 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI -1 26 35 MAGNETIC THE BAUSA +3 10 36 L’AMORE NON MI BASTA EMMA -4 38 37 LA COSTIERA AMALFITANA FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO +6 5 38 AMOR ACHILLE LAURO +1 70 39 TU MI PIACI TANTO SAYF +1 26 40 BUONA DOMENICA SAYF +1 15 41 BALORDA NOSTALGIA OLLY -6 80 42 DALE YUNG SNAPP FEAT. FREZZA & R3VERSAL & G.MINEIRO +7 3 43 AUTORITÀ GEOLIER -6 11 44 RAFFAELLA FICO LE-ONE & HIGASHI -2 6 45 SELF AWARE TEMPER CITY = 16 46 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH +14 18 47 WONDERWALL OASIS +3 7 48 STELLE GEOLIER -2 31 49 ESIBIZIONISTA ANNALISA +3 45 50 OGNI MALE CAPO PLAZA +18 7 51 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA +11 19 52 CANZONE ESTIVA ANNALISA -5 23 53 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -9 26 54 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +1 17 55 LA MUSICA NON C’È COEZ -4 24 56 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO -8 12 57 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -4 28 58 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +21 24 59 FREE YOUR MIND PROSPA & CLOONEE +8 4 60 GIOVANI RE SFERA EBBASTA -2 20 61 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA +2 31 62 CANTILENE JULI & OLLY -6 17 63 SERENAMENTE JULI & BRESH -9 17 64 AGITARE COCA COLA TOMMASO PARADISO -5 4 65 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI +1 26 66 BERLINO ERNIA +8 30 67 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -3 58 68 ORDINARY ALEX WARREN -7 74 69 DEVASTANTE OLLY & JULI -12 128 70 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON -1 17 71 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G = 24 72 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI +5 5 73 EOO BAD BUNNY -8 5 74 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +14 17 75 ACQUARIO ULTIMO = 32 76 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI -4 102 77 MUCHACHA AISSA, RVFV & KREAMLY -4 4 78 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +12 3 79 EDGE OF DESIRE JONAS BLUE & MALIVE -1 5 80 MALEDETTO ME FULMINACCI +4 5 81 TU COSA FAI QUESTA SERA NOEMI & VITO SALAMANCA -1 3 82 DRACULA TAME IMPALA = 21 83 INTROVABILE BRESH -13 30 84 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +3 27 85 IRIS THE GOO GOO DOLLS +1 5 86 BOSSA NOSTRA GAIA -1 3 87 MENOMALE CHE C’È IL MARE OLLY & JULI -4 4 88 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -12 8 89 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO -8 32 90 BANDITO DIPINTO & FRESH BEATZ +1 2 91 BABYFACE SHIVA & KID YUGI +1 19 92 CAPRI SUN CAPO PLAZA Nuovo 1 93 A MANO A MANO RINO GAETANO +6 2 94 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE Nuovo 1 95 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA -1 6 96 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI Nuovo 1 97 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA +3 26 98 ANTIDROGA EMMA & FABRI FIBRA = 3 99 GLI ANNI MAX PEZZALI Nuovo 1 100 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 2

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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