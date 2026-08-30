Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta: la classifica dei singoli più venduti in Italia dal 24 al 30 agosto 2026
La Top 10, i fenomeni della settimana: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti.
Classifiche FIMI/NIQ – Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa FIMI/NIQ.
Cappello introduttivo – Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
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La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA. Il trio italo–brasiliano–milanese resta il tormentone che non molla l’alta classifica: hook immediato e ritmo urban–latin da playlist estiva permanente. Fred De Palma ritrova la chimica con Anitta, mentre Emis Killa spinge con le sue barre incisive: combinazione che continua a dominare lo streaming.
2) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI. Due pesi massimi globali che tengono saldissima la scia della vetta: l’alchimia pop–afro di Shakira e Burna Boy è ancora tra le più forti in circolazione, con una performance stabile e tanta competitività radio–streaming.
3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE. Long runner da manuale: il brano continua a presidiare il podio con una tenuta impressionante. La coppia piazza anche un altro titolo in Top 100 con HALO, segno di un periodo super solido per il duo.
4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE. Geolier resta una presenza capillare nella Top 100: oltre al brano in Top 5 lo ritroviamo in classifica con 2 Giorni di Fila, Autorità, Stelle, Arcobaleno e Un ricco e un povero. Tenuta da leader e fandom più vivo che mai.
5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE. Tre voci, tre mondi, un unico mood d’autore: il singolo conferma una solidità rara, mescolando scrittura raffinata e atmosfera contemporanea. La presenza in alta classifica dopo molte settimane parla chiaro.
6) HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ – MOVIN’ TO THE SUN. Vibe house caldissima e timbro iconico di Ultra Naté: la traccia continua a brillare tra streaming e dancefloor, con Hugel che mette il timbro su un’altra hit club per la stagione.
7) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO. Spallata verso l’alto e momentum assicurato per la band bergamasca, che completa il proprio "ecosistema" in classifica con Pastello Bianco e Islanda. L’onda lunga dei Pinguini non accenna a spegnersi.
8) BRESH – DA DIO. Singolo nato per durare: Bresh continua a presidiare la zona calda e, in scia, il catalogo rimane fortissimo con Introvabile ancora in Top 100. Penna riconoscibile, melodie che restano in testa: combo vincente.
9) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE. Incontro tra due timbriche pop amatissime per una ballad dal respiro radiofonico, stabile e costante. Per Angelina, periodo luminoso tra successi in solitaria e collaborazioni di peso.
10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD. Milano–Napoli, mano nella mano: la traccia resta una certezza dopo tante settimane. Per Shiva la presenza multipla è un marchio di fabbrica, con altri titoli forti in Top 100 come Obsessed, Mayday e Babyface.
I fenomeni della settimana
Multi–presenze da primato: dominio trasversale di Geolier, in classifica con più brani contemporaneamente; molto bene anche Shiva tra singoli solisti e collaborazioni. I Pinguini Tattici Nucleari completano il quadro con più titoli attivi.
Risalite e accelerazioni: spicca DALE di Yung Snapp con Frezza, R3versal e G.Mineiro, che mette il turbo tra le posizioni centrali; si fanno notare anche i salti di Ogni Male (Capo Plaza) e La Costiera Amalfitana (Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo).
Long runner: maratone di resistenza per classici recenti come Devastante, Per due come noi, Ora che non ho più te e La Plena, mentre in alto resistono da tempo Ossessione e Canzone d’amore. Dati tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|+1
|21
|2
|DAI DAI
|SHAKIRA & BURNA BOY
|-1
|10
|3
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|26
|4
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|31
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|=
|20
|6
|MOVIN’ TO THE SUN
|HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ
|=
|9
|7
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+2
|14
|8
|DA DIO
|BRESH
|-1
|14
|9
|CANTO D’AMORE
|ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI
|-1
|10
|10
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|=
|19
|11
|LA GRACIOSA
|QUEVEDO & ELVIS CRESPO
|=
|12
|12
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+2
|13
|13
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|=
|24
|14
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|-3
|9
|15
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|+1
|13
|16
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|-1
|14
|17
|JAMAICAN (BAM BAM)
|HUGEL & SOLTO (FR)
|=
|17
|18
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|+1
|11
|19
|ROMANTICA
|ULTIMO
|-1
|13
|20
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|=
|31
|21
|CABANA
|IRAMA
|+3
|14
|22
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|-1
|31
|23
|PARTENOPE
|MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS
|+2
|11
|24
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|-2
|15
|25
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-2
|34
|26
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|=
|19
|27
|DTMF
|BAD BUNNY
|=
|84
|28
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+6
|100
|29
|PILÉ
|MAUVAIS DJO
|-1
|9
|30
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|-1
|19
|31
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|=
|51
|32
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|-2
|72
|33
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+3
|27
|34
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|-1
|26
|35
|MAGNETIC
|THE BAUSA
|+3
|10
|36
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|-4
|38
|37
|LA COSTIERA AMALFITANA
|FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO
|+6
|5
|38
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|+1
|70
|39
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+1
|26
|40
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|+1
|15
|41
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-6
|80
|42
|DALE
|YUNG SNAPP FEAT. FREZZA & R3VERSAL & G.MINEIRO
|+7
|3
|43
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|-6
|11
|44
|RAFFAELLA FICO
|LE-ONE & HIGASHI
|-2
|6
|45
|SELF AWARE
|TEMPER CITY
|=
|16
|46
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|+14
|18
|47
|WONDERWALL
|OASIS
|+3
|7
|48
|STELLE
|GEOLIER
|-2
|31
|49
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|+3
|45
|50
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+18
|7
|51
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA
|+11
|19
|52
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|-5
|23
|53
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-9
|26
|54
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+1
|17
|55
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-4
|24
|56
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|-8
|12
|57
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-4
|28
|58
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|+21
|24
|59
|FREE YOUR MIND
|PROSPA & CLOONEE
|+8
|4
|60
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|-2
|20
|61
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|+2
|31
|62
|CANTILENE
|JULI & OLLY
|-6
|17
|63
|SERENAMENTE
|JULI & BRESH
|-9
|17
|64
|AGITARE COCA COLA
|TOMMASO PARADISO
|-5
|4
|65
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|+1
|26
|66
|BERLINO
|ERNIA
|+8
|30
|67
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|-3
|58
|68
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|-7
|74
|69
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|-12
|128
|70
|BILLIE JEAN
|MICHAEL JACKSON
|-1
|17
|71
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|=
|24
|72
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|+5
|5
|73
|EOO
|BAD BUNNY
|-8
|5
|74
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|+14
|17
|75
|ACQUARIO
|ULTIMO
|=
|32
|76
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|-4
|102
|77
|MUCHACHA
|AISSA, RVFV & KREAMLY
|-4
|4
|78
|PASTELLO BIANCO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+12
|3
|79
|EDGE OF DESIRE
|JONAS BLUE & MALIVE
|-1
|5
|80
|MALEDETTO ME
|FULMINACCI
|+4
|5
|81
|TU COSA FAI QUESTA SERA
|NOEMI & VITO SALAMANCA
|-1
|3
|82
|DRACULA
|TAME IMPALA
|=
|21
|83
|INTROVABILE
|BRESH
|-13
|30
|84
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+3
|27
|85
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|+1
|5
|86
|BOSSA NOSTRA
|GAIA
|-1
|3
|87
|MENOMALE CHE C’È IL MARE
|OLLY & JULI
|-4
|4
|88
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|-12
|8
|89
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|-8
|32
|90
|BANDITO
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+1
|2
|91
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|+1
|19
|92
|CAPRI SUN
|CAPO PLAZA
|Nuovo
|1
|93
|A MANO A MANO
|RINO GAETANO
|+6
|2
|94
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|Nuovo
|1
|95
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|-1
|6
|96
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|Nuovo
|1
|97
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|+3
|26
|98
|ANTIDROGA
|EMMA & FABRI FIBRA
|=
|3
|99
|GLI ANNI
|MAX PEZZALI
|Nuovo
|1
|100
|ISLANDA
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|-3
|2
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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