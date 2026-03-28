Samurai Jay dominio senza fine e Sal Da Vinci resiste sul podio: i singoli più venduti della settimana La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

CONDIVIDI

Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Qui trovi la nostra Top 10 commentata, i fenomeni da tenere d’occhio e la Top 100 completa basata sui dati ufficiali FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 10 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

#1. OSSESSIONE — SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA

Samurai Jay guida la settimana con una hit già diventata simbolo del post-Sanremo: "Ossessione" ha macinato 25,5 milioni di stream a un mese dalla kermesse, catalizzando l’attenzione dei più giovani sulle piattaforme. Quinto giro in chart e vetta meritata per il tandem con Vito Salamanca (ISLAND/Universal).

#2. TU MI PIACI TANTO — SAYF

Sayf non molla la presa: il suo tormentone ha superato i 17,7 milioni di stream nel primo mese post-Ariston, e si sente ovunque (persino come colonna dei momenti più "social" in tv). La scia della kermesse lo tiene saldo nelle altissime posizioni (La Santa/Atlantic – Warner).

#3. PER SEMPRE SÌ — SAL DA VINCI

Il vincitore di Sanremo 2026 resta sul podio con una ballata che continua a far parlare. Nel frattempo il percorso verso l’Eurovision 2026 a Vienna procede tra grande esposizione mediatica e un curioso "paradosso": forte trazione streaming/social ma rotazioni radio in calo (EarOne lo segnala sesto nella "Trend" con 8.044 passaggi nella quarta settimana post‑Festival). (Cose Production/Atlantic – Warner).

#4. CHE FASTIDIO! — DITONELLAPIAGA

Il pezzo di Ditonellapiaga conferma il suo appeal pop post‑Sanremo (14,2 milioni di stream nel primo mese) e cavalca un momento super: l’artista compare anche nel cast del film "Notte prima degli esami 3.0", altra vetrina che allarga ulteriormente il pubblico. (BMG).

#5. STUPIDA SFORTUNA — FULMINACCI

Scrittura brillante e identità fortissima: Fulminacci resta in Top 5 con la sua "Stupida sfortuna", brano che ha fatto il pieno di passaggi e citazioni (persino nei game show tv). Nota di colore: a Sanremo 2026 è comparso anche in un duetto‑evento con Francesca Fagnani, ulteriore spinta di awareness. (Maciste Dischi/Warner Records – Warner).

#6. POESIE CLANDESTINE — LDA & AKA 7EVEN

La combo LDA & Aka 7even funziona eccome: due percorsi nati a "Amici" che si ritrovano in un singolo da alta classifica, con chorus immediato e fanbase super attiva. Longevità in Top 10 già interessante dopo cinque settimane. (Columbia – Sony).

#7. LABIRINTO — LUCHÉ

Luché consolida la sua dimensione pop‑urban con "Labirinto". Il suo nome è tornato forte anche grazie alla notte sanremese delle cover insieme a Gianluca Grignani su "Falco a metà": un passaggio che ha rimesso i riflettori sul suo repertorio e sulla sua versatilità. (Atlantic – Warner).

#8. L’ASTRONAUTA — NAYT (New Entry)

Ingresso a razzo per Nayt: "L’astronauta" atterra in Top 10 al debutto e apre una vera "invasione" in classifica. Oltre a questo brano, l’artista piazza nella Top 100 anche "Prima che" (pos. 13) e una raffica di novità: "Stupido pensiero" con Elisa (pos. 56), "Forte" (pos. 63), "Punto d’incontro" (pos. 67), "Esistere (Più di me)" (pos. 70), "Scrivendo" (pos. 71) e "Addio XX" (pos. 96). (Columbia – Sony).

#9. PERDUTAMENTE — ACHILLE LAURO

Undicesima settimana per "Perdutamente": Lauro resta tra i big della chart e pianifica un 2026 densissimo tra tour nei palasport e negli stadi, oltre al nuovo singolo "In viaggio verso il paradiso" che debutta in Top 50 (pos. 42). In contemporanea, saluta la giuria di X Factor per dedicarsi ai live. Presenza massiva in classifica: oltre a "Perdutamente", compaiono "Amor" (pos. 20), "16‑mar" (pos. 21) e "Incoscienti Giovani" (pos. 64). (Warner Music).

#10. DAVVERODAVVERO — ARTIE 5IVE

Artie 5ive firma una Top 10 solidissima con "Davverodavvero" e raddoppia la presenza grazie al balzo di "Sogno Americano" (pos. 77, +23). Un mix di scrittura street e hook immediati che continua a convincere. (Warner Music/Trenches Records Ent.).

I fenomeni della settimana

Exploit d’autore: Nayt è il protagonista assoluto del periodo con otto brani in Top 100 (una new entry in Top 10 e una serie di debutti ravvicinati), segnale di fandom caldissima e progetto ben orchestrato. Multi‑presenza anche per Achille Lauro (cinque titoli), mentre BTS piazzano due novità internazionali ("Swim" alla 33 e "Body To Body" alla 92). Sul fronte longevità, "Devastante" di Olly & Juli resiste da 107 settimane, "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli) da 81 e "Ordinary" di Alex Warren da 53: maratoneti della chart. Tra i crolli, spicca "Canzone estiva" di Annalisa (-35), e "Magica favola" di Arisa (-19). Tutti i dati fanno riferimento alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Pos Titolo Artista/i Variazione Settimane 1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA = 5 2 TU MI PIACI TANTO SAYF = 5 3 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI = 5 4 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA = 5 5 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI = 5 6 POESIE CLANDESTINE LDA & AKA 7EVEN = 5 7 LABIRINTO LUCHÈ = 5 8 L’ASTRONAUTA NAYT Nuovo 1 9 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO = 11 10 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE +5 6 11 MALE NECESSARIO FEDEZ & MARCO MASINI -3 5 12 VIA DEI MILLE DIPINTO & FRESH BEATZ +20 2 13 PRIMA CHE NAYT +6 5 14 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI = 30 15 DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) TONYPITONY -4 15 16 ITALIA STARTER PACK J-AX -6 5 17 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO -5 5 18 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +4 37 19 CANZONE D’AMORE GEOLIER +1 10 20 AMOR ACHILLE LAURO -3 49 21 16-mar ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE -8 4 22 DTMF BAD BUNNY +2 63 23 L’AMORE NON MI BASTA EMMA = 17 24 BALORDA NOSTALGIA OLLY +3 59 25 L’AMORE È / L’AMORE VA ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI +8 2 26 UOMO CHE CADE TREDICI PIETRO -8 5 27 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA +3 10 28 NUEVAYOL BAD BUNNY +3 10 29 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -1 6 30 VOILÀ ELETTRA LAMBORGHINI -9 5 31 BERLINO ERNIA +7 9 32 ORDINARY ALEX WARREN +14 53 33 SWIM BTS Nuovo 1 34 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +7 51 35 MAGICA FAVOLA ARISA -19 5 36 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY -1 13 37 RESTA CON ME BAMBOLE DI PEZZA -12 5 38 END OF BEGINNING DJO +1 17 39 ESIBIZIONISTA ANNALISA -10 24 40 INTROVABILE BRESH +3 9 41 QUELLI COME ME JULI & COEZ Nuovo 1 42 IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO ACHILLE LAURO Nuovo 1 43 CI NASCI, CI MUORI NAYT Nuovo 1 44 DARKMONEY PYREX & SFERA EBBASTA -8 6 45 DISINCANTO MADAME -19 2 46 VACCI PIANO EMMA & RKOMI -4 2 47 ROSSETTO E CAFFÈ SAL DA VINCI -7 6 48 DEVASTANTE OLLY & JULI +4 107 49 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -1 25 50 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +6 81 51 AMORE DISPERATO ACHILLE LAURO -7 12 52 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY -2 7 53 RAINDANCE DAVE & TEMS +7 12 54 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI -3 79 55 WHERE IS MY HUSBAND! RAYE +4 19 56 STUPIDO PENSIERO NAYT FEAT. ELISA Nuovo 1 57 STELLE GEOLIER -4 10 58 AVVOLTOI EDDIE BROCK -21 5 59 NON È MICA TE EDDIE BROCK -12 27 60 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA -3 10 61 ACQUARIO ULTIMO -16 11 62 MALEDETTO ME FULMINACCI -8 2 63 FORTE NAYT Nuovo 1 64 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -6 13 65 PER TE ERNIA -4 27 66 BABYDOLL DOMINIC FIKE +11 2 67 PUNTO D’INCONTRO NAYT Nuovo 1 68 PUSH IT KID YUGI & ANNA -6 12 69 CANZONE ESTIVA ANNALISA -35 2 70 ESISTERE (PIÙ DI ME) NAYT Nuovo 1 71 SCRIVENDO NAYT Nuovo 1 72 IL CIELO IN UNA STANZA GINO PAOLI Nuovo 1 73 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -10 50 74 AMELIE KID YUGI -4 8 75 LA TUA CANZONE COEZ +4 3 76 SCARABOCCHI OLLY & JULI -9 3 77 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +23 2 78 DAI CHE FAI BRESH -10 24 79 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +7 3 80 EOO BAD BUNNY -9 7 81 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -5 3 82 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI +9 2 83 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -9 3 84 IL MIO CANTO LIBERO LUCIO BATTISTI -11 3 85 EROINA KID YUGI & TUTTI FENOMENI -20 8 86 1H GEOLIER -20 10 87 GILGAMESH KID YUGI +10 8 88 TRISTANO E ISOTTA KID YUGI -13 8 89 LA MUSICA NON C’È COEZ -6 3 90 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -10 20 91 STATESIDE + ZARA LARSSON PINKPANTHERESS FEAT. ZARA LARSSON -13 4 92 BODY TO BODY BTS Nuovo 1 93 FOTOGRAFIA GEOLIER +1 20 94 IRIS THE GOO GOO DOLLS +5 2 95 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI Nuovo 1 96 ADDIO XX NAYT Nuovo 1 97 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA Nuovo 1 98 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE Nuovo 1 99 NO BATIDÃO ZXKAI & SLXUGHTER Nuovo 1 100 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI Nuovo 1

Dati e posizioni si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ per la settimana dal 23 al 29 marzo 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche