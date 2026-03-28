Samurai Jay dominio senza fine e Sal Da Vinci resiste sul podio: i singoli più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana
Top of The Music: i singoli più venduti in Italia nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Qui trovi la nostra Top 10 commentata, i fenomeni da tenere d’occhio e la Top 100 completa basata sui dati ufficiali FIMI/NIQ.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 10 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.
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#1. OSSESSIONE — SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
Samurai Jay guida la settimana con una hit già diventata simbolo del post-Sanremo: "Ossessione" ha macinato 25,5 milioni di stream a un mese dalla kermesse, catalizzando l’attenzione dei più giovani sulle piattaforme. Quinto giro in chart e vetta meritata per il tandem con Vito Salamanca (ISLAND/Universal).
#2. TU MI PIACI TANTO — SAYF
Sayf non molla la presa: il suo tormentone ha superato i 17,7 milioni di stream nel primo mese post-Ariston, e si sente ovunque (persino come colonna dei momenti più "social" in tv). La scia della kermesse lo tiene saldo nelle altissime posizioni (La Santa/Atlantic – Warner).
#3. PER SEMPRE SÌ — SAL DA VINCI
Il vincitore di Sanremo 2026 resta sul podio con una ballata che continua a far parlare. Nel frattempo il percorso verso l’Eurovision 2026 a Vienna procede tra grande esposizione mediatica e un curioso "paradosso": forte trazione streaming/social ma rotazioni radio in calo (EarOne lo segnala sesto nella "Trend" con 8.044 passaggi nella quarta settimana post‑Festival). (Cose Production/Atlantic – Warner).
#4. CHE FASTIDIO! — DITONELLAPIAGA
Il pezzo di Ditonellapiaga conferma il suo appeal pop post‑Sanremo (14,2 milioni di stream nel primo mese) e cavalca un momento super: l’artista compare anche nel cast del film "Notte prima degli esami 3.0", altra vetrina che allarga ulteriormente il pubblico. (BMG).
#5. STUPIDA SFORTUNA — FULMINACCI
Scrittura brillante e identità fortissima: Fulminacci resta in Top 5 con la sua "Stupida sfortuna", brano che ha fatto il pieno di passaggi e citazioni (persino nei game show tv). Nota di colore: a Sanremo 2026 è comparso anche in un duetto‑evento con Francesca Fagnani, ulteriore spinta di awareness. (Maciste Dischi/Warner Records – Warner).
#6. POESIE CLANDESTINE — LDA & AKA 7EVEN
La combo LDA & Aka 7even funziona eccome: due percorsi nati a "Amici" che si ritrovano in un singolo da alta classifica, con chorus immediato e fanbase super attiva. Longevità in Top 10 già interessante dopo cinque settimane. (Columbia – Sony).
#7. LABIRINTO — LUCHÉ
Luché consolida la sua dimensione pop‑urban con "Labirinto". Il suo nome è tornato forte anche grazie alla notte sanremese delle cover insieme a Gianluca Grignani su "Falco a metà": un passaggio che ha rimesso i riflettori sul suo repertorio e sulla sua versatilità. (Atlantic – Warner).
#8. L’ASTRONAUTA — NAYT (New Entry)
Ingresso a razzo per Nayt: "L’astronauta" atterra in Top 10 al debutto e apre una vera "invasione" in classifica. Oltre a questo brano, l’artista piazza nella Top 100 anche "Prima che" (pos. 13) e una raffica di novità: "Stupido pensiero" con Elisa (pos. 56), "Forte" (pos. 63), "Punto d’incontro" (pos. 67), "Esistere (Più di me)" (pos. 70), "Scrivendo" (pos. 71) e "Addio XX" (pos. 96). (Columbia – Sony).
#9. PERDUTAMENTE — ACHILLE LAURO
Undicesima settimana per "Perdutamente": Lauro resta tra i big della chart e pianifica un 2026 densissimo tra tour nei palasport e negli stadi, oltre al nuovo singolo "In viaggio verso il paradiso" che debutta in Top 50 (pos. 42). In contemporanea, saluta la giuria di X Factor per dedicarsi ai live. Presenza massiva in classifica: oltre a "Perdutamente", compaiono "Amor" (pos. 20), "16‑mar" (pos. 21) e "Incoscienti Giovani" (pos. 64). (Warner Music).
#10. DAVVERODAVVERO — ARTIE 5IVE
Artie 5ive firma una Top 10 solidissima con "Davverodavvero" e raddoppia la presenza grazie al balzo di "Sogno Americano" (pos. 77, +23). Un mix di scrittura street e hook immediati che continua a convincere. (Warner Music/Trenches Records Ent.).
I fenomeni della settimana
Exploit d’autore: Nayt è il protagonista assoluto del periodo con otto brani in Top 100 (una new entry in Top 10 e una serie di debutti ravvicinati), segnale di fandom caldissima e progetto ben orchestrato. Multi‑presenza anche per Achille Lauro (cinque titoli), mentre BTS piazzano due novità internazionali ("Swim" alla 33 e "Body To Body" alla 92). Sul fronte longevità, "Devastante" di Olly & Juli resiste da 107 settimane, "Per due come noi" (Olly, Angelina Mango & Juli) da 81 e "Ordinary" di Alex Warren da 53: maratoneti della chart. Tra i crolli, spicca "Canzone estiva" di Annalisa (-35), e "Magica favola" di Arisa (-19). Tutti i dati fanno riferimento alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Pos
|Titolo
|Artista/i
|Variazione
|Settimane
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|5
|2
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|=
|5
|3
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|=
|5
|4
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|=
|5
|5
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|=
|5
|6
|POESIE CLANDESTINE
|LDA & AKA 7EVEN
|=
|5
|7
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|=
|5
|8
|L’ASTRONAUTA
|NAYT
|Nuovo
|1
|9
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|=
|11
|10
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|+5
|6
|11
|MALE NECESSARIO
|FEDEZ & MARCO MASINI
|-3
|5
|12
|VIA DEI MILLE
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|+20
|2
|13
|PRIMA CHE
|NAYT
|+6
|5
|14
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|=
|30
|15
|DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION)
|TONYPITONY
|-4
|15
|16
|ITALIA STARTER PACK
|J-AX
|-6
|5
|17
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|-5
|5
|18
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+4
|37
|19
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|+1
|10
|20
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-3
|49
|21
|16-mar
|ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE
|-8
|4
|22
|DTMF
|BAD BUNNY
|+2
|63
|23
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|=
|17
|24
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|+3
|59
|25
|L’AMORE È / L’AMORE VA
|ENRICO NIGIOTTI, OLLY & JULI
|+8
|2
|26
|UOMO CHE CADE
|TREDICI PIETRO
|-8
|5
|27
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|+3
|10
|28
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+3
|10
|29
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-1
|6
|30
|VOILÀ
|ELETTRA LAMBORGHINI
|-9
|5
|31
|BERLINO
|ERNIA
|+7
|9
|32
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+14
|53
|33
|SWIM
|BTS
|Nuovo
|1
|34
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+7
|51
|35
|MAGICA FAVOLA
|ARISA
|-19
|5
|36
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|-1
|13
|37
|RESTA CON ME
|BAMBOLE DI PEZZA
|-12
|5
|38
|END OF BEGINNING
|DJO
|+1
|17
|39
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-10
|24
|40
|INTROVABILE
|BRESH
|+3
|9
|41
|QUELLI COME ME
|JULI & COEZ
|Nuovo
|1
|42
|IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO
|ACHILLE LAURO
|Nuovo
|1
|43
|CI NASCI, CI MUORI
|NAYT
|Nuovo
|1
|44
|DARKMONEY
|PYREX & SFERA EBBASTA
|-8
|6
|45
|DISINCANTO
|MADAME
|-19
|2
|46
|VACCI PIANO
|EMMA & RKOMI
|-4
|2
|47
|ROSSETTO E CAFFÈ
|SAL DA VINCI
|-7
|6
|48
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|+4
|107
|49
|THE FATE OF OPHELIA
|TAYLOR SWIFT
|-1
|25
|50
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+6
|81
|51
|AMORE DISPERATO
|ACHILLE LAURO
|-7
|12
|52
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|-2
|7
|53
|RAINDANCE
|DAVE & TEMS
|+7
|12
|54
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|-3
|79
|55
|WHERE IS MY HUSBAND!
|RAYE
|+4
|19
|56
|STUPIDO PENSIERO
|NAYT FEAT. ELISA
|Nuovo
|1
|57
|STELLE
|GEOLIER
|-4
|10
|58
|AVVOLTOI
|EDDIE BROCK
|-21
|5
|59
|NON È MICA TE
|EDDIE BROCK
|-12
|27
|60
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|-3
|10
|61
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-16
|11
|62
|MALEDETTO ME
|FULMINACCI
|-8
|2
|63
|FORTE
|NAYT
|Nuovo
|1
|64
|INCOSCIENTI GIOVANI
|ACHILLE LAURO
|-6
|13
|65
|PER TE
|ERNIA
|-4
|27
|66
|BABYDOLL
|DOMINIC FIKE
|+11
|2
|67
|PUNTO D’INCONTRO
|NAYT
|Nuovo
|1
|68
|PUSH IT
|KID YUGI & ANNA
|-6
|12
|69
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|-35
|2
|70
|ESISTERE (PIÙ DI ME)
|NAYT
|Nuovo
|1
|71
|SCRIVENDO
|NAYT
|Nuovo
|1
|72
|IL CIELO IN UNA STANZA
|GINO PAOLI
|Nuovo
|1
|73
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|-10
|50
|74
|AMELIE
|KID YUGI
|-4
|8
|75
|LA TUA CANZONE
|COEZ
|+4
|3
|76
|SCARABOCCHI
|OLLY & JULI
|-9
|3
|77
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|+23
|2
|78
|DAI CHE FAI
|BRESH
|-10
|24
|79
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+7
|3
|80
|EOO
|BAD BUNNY
|-9
|7
|81
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-5
|3
|82
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|+9
|2
|83
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-9
|3
|84
|IL MIO CANTO LIBERO
|LUCIO BATTISTI
|-11
|3
|85
|EROINA
|KID YUGI & TUTTI FENOMENI
|-20
|8
|86
|1H
|GEOLIER
|-20
|10
|87
|GILGAMESH
|KID YUGI
|+10
|8
|88
|TRISTANO E ISOTTA
|KID YUGI
|-13
|8
|89
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|-6
|3
|90
|LA CURA PER ME
|GIORGIA FEAT. BLANCO
|-10
|20
|91
|STATESIDE + ZARA LARSSON
|PINKPANTHERESS FEAT. ZARA LARSSON
|-13
|4
|92
|BODY TO BODY
|BTS
|Nuovo
|1
|93
|FOTOGRAFIA
|GEOLIER
|+1
|20
|94
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|+5
|2
|95
|DEPRESSO FORTUNATO
|OLLY & JULI
|Nuovo
|1
|96
|ADDIO XX
|NAYT
|Nuovo
|1
|97
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|Nuovo
|1
|98
|EVERY BREATH YOU TAKE
|THE POLICE
|Nuovo
|1
|99
|NO BATIDÃO
|ZXKAI & SLXUGHTER
|Nuovo
|1
|100
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|Nuovo
|1
Dati e posizioni si riferiscono alle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ per la settimana dal 23 al 29 marzo 2026.
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