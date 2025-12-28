Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Geolier inarrestabile

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Geolier inarrestabile

Ii singoli più venduti in Italia nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

#1 – Mariah Carey – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU L’inno natalizio per eccellenza torna al vertice spinta dall’effetto-feste: dicembre chiama, Mariah risponde. Da anni la popstar "scongela" il suo classico a inizio novembre tra reel e meme, e puntualmente domina ascolti e airplay. Il mercato offre nuove proposte, ma ad oggi nessuna ha scalfito davvero il regno di questo evergreen.

#2 – Wham! – LAST CHRISTMAS Dal 1984 con sentimento: il classico di George Michael e Andrew Ridgeley resta la colonna sonora immancabile delle feste. Cresce grazie alle playlist e al gioco social "Whamageddon", che sfida a non ascoltarla fino alla Vigilia (missione quasi impossibile).

#3 – Geolier – 081 Nuova entrata da podio e ritorno alle origini: lingua, immaginario e identità partenopea al centro. Il momentum dell’artista è rovente anche dal vivo, con una fanbase in crescita che lo spinge fin qui già alla prima settimana.

#4 – Bobby Helms – JINGLE BELL ROCK Rockabilly, nostalgia e boost di playlist: nel pieno del clima holiday, l’evergreen del 1957 scatta in avanti e si riprende la scena come uno dei classici più amati di sempre.

#5 – Dean Martin – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! Eleganza senza tempo, atmosfera da cartolina e maratone natalizie: lo standard di Dean Martin corre in Top 5 sospinto da radio e social. Uno di quei brani che non conoscono stagioni.

#6 – Olly & Juli – QUESTA DOMENICA Piccolo calo, grande solidità: il duo resta tra i più costanti in chart. Attorno a loro un "ecosistema" che macina settimane, con la maratona di Devastante (92) e la tenuta di Per due come noi (66) a fare scuola.

#7 – Shiva – TAKE 6 Dopo il picco perde terreno ma resta alto: wave trap riconoscibile e traino del catalogo (tra cui i reloaded Milano Angels e Milano Demons) continuano a spingere. In Top 100 risale anche la combo con Sfera Ebbasta in Come se non fossi nei guai.

#8 – José Feliciano – FELIZ NAVIDAD La hit bilingue più amata delle feste risale a razzo: tra social, passaparola e playlist tematiche, l’appuntamento con Feliciano è ormai fisso ogni dicembre.

#9 – Michael Bublé – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS La "voce del Natale" rimette il turbo: il repertorio holiday di Bublé resta irresistibile nella volata verso le feste, tra streaming e airplay che lo riportano in Top 10.

#10 – Geolier – FOTOGRAFIA Doppia presenza per l’artista in Top 10: tiene la posizione nonostante il calo, segno di fedeltà del pubblico e ascolti costanti settimana dopo settimana.

Fenomeni della settimana. È pieno "effetto Natale": balzi clamorosi per Sleigh Ride delle Ronettes (+42), It’s The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams (+40) e Happy Xmas (War Is Over) (+43). Capitolo multipresenze: Emis Killa inonda la Top 100 con nuove entrate (Ambra, Staila, Una Siga Fa, Serpe, Fanculo in due versioni, Musica Triste, Luna Storta, Mama, Calda, Sogni Sporchi, Egoista, Phrate). Longevità-monstre per Devastante (92 settimane), mentre tengono bene cataloghi come Buio davanti (64) e Islanda (56). Tra i ribassi più netti, scivolate pesanti per Il mio amico e Finale diverso (Noyz Narcos & Sine) dopo l’exploit. Dati fonte: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane
1 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY +2 4
2 LAST CHRISTMAS WHAM! +4 4
3 081 GEOLIER Nuovo 1
4 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS +8 3
5 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN +14 3
6 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -4 15
7 TAKE 6 SHIVA -6 3
8 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO +26 3
9 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +36 3
10 FOTOGRAFIA GEOLIER -5 5
11 COMING HOME MARCO MENGONI +48 2
12 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE +18 3
13 SLEIGH RIDE THE RONETTES +42 2
14 PER TE ERNIA -6 12
15 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -6 22
16 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -6 10
17 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR +43 2
18 BALORDA NOSTALGIA OLLY -7 44
19 ESIBIZIONISTA ANNALISA -4 9
20 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -6 5
21 NON È MICA TE EDDIE BROCK -8 12
22 SNOWMAN SIA +31 2
23 ORDINARY ALEX WARREN -6 38
24 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE +34 2
25 AMBRA EMIS KILLA FEAT. TEDUA Nuovo 1
26 AMOR ACHILLE LAURO -5 34
27 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -1 36
28 FELLINI ERNIA & KID YUGI -8 12
29 PUNTO EROCADDEO +25 3
30 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -6 35
31 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +1 35
32 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +40 2
33 IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR ANDY WILLIAMS +40 2
34 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -6 10
35 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +2 64
36 STAILA EMIS KILLA FEAT. FLACO G Nuovo 1
37 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -12 19
38 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +2 66
39 DEVASTANTE OLLY & JULI -12 92
40 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +1 24
41 IL MIO AMICO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI -37 2
42 UNA SIGA FA EMIS KILLA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE Nuovo 1
43 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN FRANK SINATRA Nuovo 1
44 FINALE DIVERSO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA -37 2
45 SCARABOCCHI OLLY & JULI -2 59
46 DAI CHE FAI BRESH -2 9
47 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -16 14
48 DÉSOLÉE ANNA +2 26
49 LEI MARRACASH = 52
50 END OF BEGINNING DJO +7 2
51 UNDERNEATH THE TREE KELLY CLARKSON Nuovo 1
52 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -6 21
53 HOLLY JOLLY CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +35 2
54 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE -16 5
55 SERPE EMIS KILLA FEAT. CAPO PLAZA Nuovo 1
56 PREGA X NOI SFERA EBBASTA Nuovo 1
57 CELEBRITÀ NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE -41 2
58 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -2 21
59 EX IRAMA FEAT. ELODIE -12 15
60 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +9 3
61 OROLOGI SFERA EBBASTA Nuovo 1
62 DTMF BAD BUNNY +17 48
63 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +11 16
64 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -13 31
65 LA MUSICA NON C’È COEZ -17 14
66 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 56
67 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -3 44
68 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -1 9
69 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +15 4
70 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH Nuovo 1
71 FANCULO EMIS KILLA FEAT. BABY GANG Nuovo 1
72 NESSUNA LUCHÈ -7 30
73 MUSICA TRISTE EMIS KILLA Nuovo 1
74 IL FILO ROSSO ALFA -8 60
75 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -13 29
76 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON -6 4
77 BUIO DAVANTI LAZZA -2 64
78 LUNA STORTA EMIS KILLA Nuovo 1
79 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -1 39
80 MAMA EMIS KILLA Nuovo 1
81 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -20 11
82 CALDA EMIS KILLA FEAT. TONY EFFE Nuovo 1
83 HALLELUJAH PENTATONIX Nuovo 1
84 THE CHRISTMAS SONG NAT KING COLE FEAT. NATALIE COLE Nuovo 1
85 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD -9 4
86 NUEVAYOL BAD BUNNY Nuovo 1
87 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI -10 26
88 SOGNI SPORCHI EMIS KILLA Nuovo 1
89 100 MESSAGGI LAZZA +11 4
90 BACK TO FRIENDS SOMBR -7 22
91 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA -9 4
92 LA TUA CANZONE COEZ -21 4
93 POETICA CESARE CREMONINI -13 6
94 SUPERCLASSICO ERNIA Nuovo 1
95 EGOISTA EMIS KILLA FEAT. ELE A & PROMESSA Nuovo 1
96 MISTLETOE JUSTIN BIEBER Nuovo 1
97 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -12 28
98 PHRATE EMIS KILLA Nuovo 1
99 BRIVIDO GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH Nuovo 1
100 MAN I NEED OLIVIA DEAN -13 6

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Geolier

I singoli più venduti in Italia (settimana 15-21 dicembre): doppio colpo per Geolier, Mariah Carey regina del Natale

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: Mariah ce l'ha fatta anche stavolta (Natale trionfa)

Le Feste sconvolgono la Top 10 dei singoli più venduti: domina All I want for Christ...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 1 al 7 dicembre 2025: adesso è davvero Natale. Perché

Grandi novità nella classifica dei singoli più venduti: nella Top 10 compaiono Maria...
I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 24 al 30 novembre 2025: in vetta c'è sempre e solo lui

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

Geolier è il re della classifica. Ma tornano (ancora) i grandi tormentoni delle Feste

I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre: in testa alla...
Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

Musica, la classifica dei singoli ha un nuovo re (che viene da Secondigliano)

La Top 100 dei singoli più venduti nella settimana dal 10 al 16 novembre: in testa G...
Renato Zero

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025: boom di Renato Zero, Ultimo cala

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

Gli album più venduti in Italia nella settimana dal 8 al 14 dicembre 2025: la delusione di Angelina Mango

La vincitrice di Sanremo 2024 entra subito alta nella Top 10 ma in tre fanno meglio ...
Gli album più venduti nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: boom natalizio di Sfera Ebbasta

Gli album più venduti nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: boom natalizio di Sfera Ebbasta

La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo
Ed Westwick

Ed Westwick

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963