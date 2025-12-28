I singoli più venduti in Italia nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Geolier inarrestabile La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana

Ii singoli più venduti in Italia nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025. Ecco la nostra Top 10, i fenomeni più interessanti della classifica e la Top 100 completa. Tutti i dati citati provengono dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in alta classifica.

#1 – Mariah Carey – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU L’inno natalizio per eccellenza torna al vertice spinta dall’effetto-feste: dicembre chiama, Mariah risponde. Da anni la popstar "scongela" il suo classico a inizio novembre tra reel e meme, e puntualmente domina ascolti e airplay. Il mercato offre nuove proposte, ma ad oggi nessuna ha scalfito davvero il regno di questo evergreen.

#2 – Wham! – LAST CHRISTMAS Dal 1984 con sentimento: il classico di George Michael e Andrew Ridgeley resta la colonna sonora immancabile delle feste. Cresce grazie alle playlist e al gioco social "Whamageddon", che sfida a non ascoltarla fino alla Vigilia (missione quasi impossibile).

#3 – Geolier – 081 Nuova entrata da podio e ritorno alle origini: lingua, immaginario e identità partenopea al centro. Il momentum dell’artista è rovente anche dal vivo, con una fanbase in crescita che lo spinge fin qui già alla prima settimana.

#4 – Bobby Helms – JINGLE BELL ROCK Rockabilly, nostalgia e boost di playlist: nel pieno del clima holiday, l’evergreen del 1957 scatta in avanti e si riprende la scena come uno dei classici più amati di sempre.

#5 – Dean Martin – LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! Eleganza senza tempo, atmosfera da cartolina e maratone natalizie: lo standard di Dean Martin corre in Top 5 sospinto da radio e social. Uno di quei brani che non conoscono stagioni.

#6 – Olly & Juli – QUESTA DOMENICA Piccolo calo, grande solidità: il duo resta tra i più costanti in chart. Attorno a loro un "ecosistema" che macina settimane, con la maratona di Devastante (92) e la tenuta di Per due come noi (66) a fare scuola.

#7 – Shiva – TAKE 6 Dopo il picco perde terreno ma resta alto: wave trap riconoscibile e traino del catalogo (tra cui i reloaded Milano Angels e Milano Demons) continuano a spingere. In Top 100 risale anche la combo con Sfera Ebbasta in Come se non fossi nei guai.

#8 – José Feliciano – FELIZ NAVIDAD La hit bilingue più amata delle feste risale a razzo: tra social, passaparola e playlist tematiche, l’appuntamento con Feliciano è ormai fisso ogni dicembre.

#9 – Michael Bublé – IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS La "voce del Natale" rimette il turbo: il repertorio holiday di Bublé resta irresistibile nella volata verso le feste, tra streaming e airplay che lo riportano in Top 10.

#10 – Geolier – FOTOGRAFIA Doppia presenza per l’artista in Top 10: tiene la posizione nonostante il calo, segno di fedeltà del pubblico e ascolti costanti settimana dopo settimana.

Fenomeni della settimana. È pieno "effetto Natale": balzi clamorosi per Sleigh Ride delle Ronettes (+42), It’s The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Williams (+40) e Happy Xmas (War Is Over) (+43). Capitolo multipresenze: Emis Killa inonda la Top 100 con nuove entrate (Ambra, Staila, Una Siga Fa, Serpe, Fanculo in due versioni, Musica Triste, Luna Storta, Mama, Calda, Sogni Sporchi, Egoista, Phrate). Longevità-monstre per Devastante (92 settimane), mentre tengono bene cataloghi come Buio davanti (64) e Islanda (56). Tra i ribassi più netti, scivolate pesanti per Il mio amico e Finale diverso (Noyz Narcos & Sine) dopo l’exploit. Dati fonte: FIMI/NIQ – Top of The Music.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Artista Variazione Settimane 1 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY +2 4 2 LAST CHRISTMAS WHAM! +4 4 3 081 GEOLIER Nuovo 1 4 JINGLE BELL ROCK BOBBY HELMS +8 3 5 LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW! DEAN MARTIN +14 3 6 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -4 15 7 TAKE 6 SHIVA -6 3 8 FELIZ NAVIDAD JOSÉ FELICIANO +26 3 9 IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +36 3 10 FOTOGRAFIA GEOLIER -5 5 11 COMING HOME MARCO MENGONI +48 2 12 ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE +18 3 13 SLEIGH RIDE THE RONETTES +42 2 14 PER TE ERNIA -6 12 15 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST -6 22 16 THE FATE OF OPHELIA TAYLOR SWIFT -6 10 17 HAPPY XMAS (WAR IS OVER) JOHN LENNON, THE PLASTIC ONO BAND & THE HARLEM COMMUNITY CHOIR +43 2 18 BALORDA NOSTALGIA OLLY -7 44 19 ESIBIZIONISTA ANNALISA -4 9 20 LA CURA PER ME GIORGIA FEAT. BLANCO -6 5 21 NON È MICA TE EDDIE BROCK -8 12 22 SNOWMAN SIA +31 2 23 ORDINARY ALEX WARREN -6 38 24 SANTA TELL ME ARIANA GRANDE +34 2 25 AMBRA EMIS KILLA FEAT. TEDUA Nuovo 1 26 AMOR ACHILLE LAURO -5 34 27 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS -1 36 28 FELLINI ERNIA & KID YUGI -8 12 29 PUNTO EROCADDEO +25 3 30 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI -6 35 31 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA +1 35 32 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +40 2 33 IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR ANDY WILLIAMS +40 2 34 AMARO PINGUINI TATTICI NUCLEARI -6 10 35 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +2 64 36 STAILA EMIS KILLA FEAT. FLACO G Nuovo 1 37 BAM BAM BANFY FEAT. SHERIDAN -12 19 38 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +2 66 39 DEVASTANTE OLLY & JULI -12 92 40 YAKUZA ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN +1 24 41 IL MIO AMICO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. KID YUGI -37 2 42 UNA SIGA FA EMIS KILLA FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE Nuovo 1 43 SANTA CLAUS IS COMIN’ TO TOWN FRANK SINATRA Nuovo 1 44 FINALE DIVERSO NOYZ NARCOS & SINE FEAT. SHIVA -37 2 45 SCARABOCCHI OLLY & JULI -2 59 46 DAI CHE FAI BRESH -2 9 47 PIAZZA SAN MARCO ANNALISA FEAT. MARCO MENGONI -16 14 48 DÉSOLÉE ANNA +2 26 49 LEI MARRACASH = 52 50 END OF BEGINNING DJO +7 2 51 UNDERNEATH THE TREE KELLY CLARKSON Nuovo 1 52 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -6 21 53 HOLLY JOLLY CHRISTMAS MICHAEL BUBLÉ +35 2 54 PURA PURISSIMA PAPA V & NIGHT SKINNY FEAT. NERISSIMA SERPE -16 5 55 SERPE EMIS KILLA FEAT. CAPO PLAZA Nuovo 1 56 PREGA X NOI SFERA EBBASTA Nuovo 1 57 CELEBRITÀ NOYZ NARCOS & SINE FEAT. PAPA V & NERISSIMA SERPE -41 2 58 KRIMINAL BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE -2 21 59 EX IRAMA FEAT. ELODIE -12 15 60 COME SE NON FOSSI NEI GUAI SFERA EBBASTA & SHIVA +9 3 61 OROLOGI SFERA EBBASTA Nuovo 1 62 DTMF BAD BUNNY +17 48 63 CRUDELIA (I NERVI) MARRACASH +11 16 64 A ME MI PIACE ALFA & MANU CHAO -13 31 65 LA MUSICA NON C’È COEZ -17 14 66 ISLANDA PINGUINI TATTICI NUCLEARI -3 56 67 INCOSCIENTI GIOVANI ACHILLE LAURO -3 44 68 EVERY BREATH YOU TAKE THE POLICE -1 9 69 PASTELLO BIANCO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +15 4 70 FANCULO 22SIMBA & MARRACASH Nuovo 1 71 FANCULO EMIS KILLA FEAT. BABY GANG Nuovo 1 72 NESSUNA LUCHÈ -7 30 73 MUSICA TRISTE EMIS KILLA Nuovo 1 74 IL FILO ROSSO ALFA -8 60 75 DEPRESSO FORTUNATO OLLY & JULI -13 29 76 WHERE IS MY HUSBAND! (REMIX) RAYE, DAVID GUETTA & HYPATON -6 4 77 BUIO DAVANTI LAZZA -2 64 78 LUNA STORTA EMIS KILLA Nuovo 1 79 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI -1 39 80 MAMA EMIS KILLA Nuovo 1 81 COSÌ COSÌ OLLY & JULI -20 11 82 CALDA EMIS KILLA FEAT. TONY EFFE Nuovo 1 83 HALLELUJAH PENTATONIX Nuovo 1 84 THE CHRISTMAS SONG NAT KING COLE FEAT. NATALIE COLE Nuovo 1 85 DIEGO LE-ONE & NICEKIDD -9 4 86 NUEVAYOL BAD BUNNY Nuovo 1 87 LA NUOVA STELLA DI BROADWAY CESARE CREMONINI -10 26 88 SOGNI SPORCHI EMIS KILLA Nuovo 1 89 100 MESSAGGI LAZZA +11 4 90 BACK TO FRIENDS SOMBR -7 22 91 SE PIOVESSE IL TUO NOME ELISA -9 4 92 LA TUA CANZONE COEZ -21 4 93 POETICA CESARE CREMONINI -13 6 94 SUPERCLASSICO ERNIA Nuovo 1 95 EGOISTA EMIS KILLA FEAT. ELE A & PROMESSA Nuovo 1 96 MISTLETOE JUSTIN BIEBER Nuovo 1 97 SERENATA SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO -12 28 98 PHRATE EMIS KILLA Nuovo 1 99 BRIVIDO GUÈ PEQUENO FEAT. MARRACASH Nuovo 1 100 MAN I NEED OLIVIA DEAN -13 6

Tutti i dati riportati sono tratti dalle classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

