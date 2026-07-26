Shakira balza in vetta, ma Samurai Jay non finisce mai: i singoli più venduti in Italia dal 20 al 26 luglio 2026
La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.
Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in testa alla graduatoria. Ecco la classifica dei singoli più venduti dal 20 al 26 luglio 2026.
La Top 10: cos’è successo questa settimana
1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (6 settimane, +5). La spinta post-halftime mondiale non si ferma: il brano sale al n.1 con quell’alchimia globale tra pop latino e afro-vibes che fa effetto stadio. Shakira firma un altro gancio immediato e Burna Boy aggiunge spezie ritmiche che incendiano playlist e piazze.
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2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (17 settimane, -1). Resiste in altissima quota: il tormentone da ballare ovunque tiene botta anche contro l’onda mondiale. Fred, Anitta ed Emis restano sinonimo d’estate, tra piazze piene e ritornelli che non escono dalla testa.
3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (22 settimane, -1). Maratona vera: 22 settimane di corsa e ancora Top 3. Flow e melodia street-pop che non mollano la presa, con un pubblico super fedele che continua a spingere.
4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (27 settimane, -1). Tenuta mostruosa: oltre mezzo anno in classifica e ancora lì, tra le più forti. Geolier dosa cuore e presenza con una costanza che fa scuola.
5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (16 settimane, =). Raffinatezza che piace e dura: tre sensibilità che si intrecciano in un brano cresciuto settimana dopo settimana, stabile in Top 5.
6) ANNA – WHITE GIRL WASTED (5 settimane, -2). La "baddie" continua a macinare stream anche mentre esplode l’era Million Dollar Babe: club energy, hook irresistibile e una scia di tracce nuove che spingono l’universo ANNA in tutta la classifica.
7) BRESH – DA DIO (10 settimane, =). Sincero, pop e immediato: Bresh tiene alta la quota cantautorale da boulevard, con immagini quotidiane e un ritornello che ti resta addosso.
8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (6 settimane, +3). Duetto da pelle d’oca: due voci che si incastrano con naturalezza, salendo di intensità live dopo live. La spinta dell’estate li porta dritti in Top 10.
9) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (10 settimane, +1). Ironia e melodia in formato-cartolina, perfetta per i mesi caldi: i Pinguini conoscono la ricetta per farsi cantare ovunque.
10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (15 settimane, -2). Combo Nord/Sud che continua a fare numeri: barre e attitudine su una produzione che picchia, con una tenuta da hit di lungo corso.
I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste
ANNA piglia-tutto: oltre a White Girl Wasted (#6), la rapper piazza più brani in Top 100 dal progetto Million Dollar Babe (tra cui HONEY e altri ingressi). È un vero takeover che colonizza la classifica.
Salti clamorosi e long runner: Wonderwall degli Oasis registra un balzo enorme nelle scorse settimane (+24) e resta ancora ben piazzata; tra i maratoneti spiccano Devastante di OLLY & JULI (123 settimane) e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (verso le 100 settimane).
Effetto catalogo: Bad Bunny inanella più titoli in risalita/ingresso (NUEVAYOL, BAILE INOLVIDABLE, DTMF) confermando la forza trasversale del suo repertorio nelle settimane estive.
Dati dalla classifica "Top of The Music" FIMI/NIQ.
La top 100 completa: tutti i singoli in classifica
|Posizione
|Titolo
|Autori
|Variazione
|Settimane
|1
|DAI DAI
|SHAKIRA & BURNA BOY
|+5
|6
|2
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|-1
|17
|3
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-1
|22
|4
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|-1
|27
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|=
|16
|6
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|-2
|5
|7
|DA DIO
|BRESH
|=
|10
|8
|CANTO D’AMORE
|ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI
|+3
|6
|9
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|+1
|10
|10
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|-2
|15
|11
|NUEVAYOL
|BAD BUNNY
|+31
|27
|12
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|=
|10
|13
|ROMANTICA
|ULTIMO
|-4
|9
|14
|BAILE INOLVIDABLE
|BAD BUNNY
|+41
|30
|15
|DTMF
|BAD BUNNY
|+28
|80
|16
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|-3
|7
|17
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|-3
|9
|18
|TALK TO YOU
|ANOTR FEAT. 54 ULTRA
|-2
|20
|19
|LA GRACIOSA
|QUEVEDO & ELVIS CRESPO
|+12
|8
|20
|MOVIN’ TO THE SUN
|HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ
|+13
|5
|21
|TITÍ ME PREGUNTÓ
|BAD BUNNY
|+47
|24
|22
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|-5
|9
|23
|JAMAICAN (BAM BAM)
|HUGEL & SOLTO (FR)
|+2
|13
|24
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|-4
|11
|25
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|-7
|27
|26
|CABANA
|IRAMA
|-2
|10
|27
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|-4
|15
|28
|BUONA DOMENICA
|SAYF
|+1
|11
|29
|BOP BOP
|ARTIE 5IVE
|Nuovo
|1
|30
|WONDERWALL
|OASIS
|-3
|3
|31
|PILÉ
|MAUVAIS DJO
|+3
|5
|32
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|=
|23
|33
|QUESTA DOMENICA
|OLLY & JULI
|-3
|47
|34
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|+7
|15
|35
|LA PLENA
|W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
|+11
|68
|36
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|-15
|7
|37
|STELLE
|GEOLIER
|-11
|27
|38
|CAFÉ CON RON
|BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA
|+52
|2
|39
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|+5
|22
|40
|ORA CHE NON HO PIÙ TE
|CESARE CREMONINI
|+5
|96
|41
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|-6
|14
|42
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|-3
|8
|43
|AMOR
|ACHILLE LAURO
|-6
|66
|44
|BALORDA NOSTALGIA
|OLLY
|-8
|76
|45
|PARTENOPE
|MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS
|+5
|7
|46
|STUPIDA SFORTUNA
|FULMINACCI
|+3
|22
|47
|EOO
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|48
|L’AMORE NON MI BASTA
|EMMA
|+6
|34
|49
|ACQUARIO
|ULTIMO
|-11
|28
|50
|CANTILENE
|JULI & OLLY
|-3
|13
|51
|I ROMANTICI
|TOMMASO PARADISO
|=
|22
|52
|MAGNETIC
|THE BAUSA
|+7
|6
|53
|QUANDO DORME LA CITTÀ
|ULTIMO
|-25
|5
|54
|GIOVANI RE
|SFERA EBBASTA
|-2
|16
|55
|SCONTROSA
|ANNA & G.MINEIRO
|-33
|2
|56
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|-3
|22
|57
|BOTTIGLIE VUOTE
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI
|+7
|13
|58
|SERENAMENTE
|JULI & BRESH
|-1
|13
|59
|GOLDEN
|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST
|+1
|54
|60
|ORDINARY
|ALEX WARREN
|+5
|70
|61
|RAFFAELLA FICO
|LE-ONE & HIGASHI
|+34
|2
|62
|DEVASTANTE
|OLLY & JULI
|=
|124
|63
|CANZONE ESTIVA
|ANNALISA
|+3
|19
|64
|SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO
|KAROL G
|+17
|20
|65
|SELF AWARE
|TEMPER CITY
|-4
|12
|66
|DRACULA
|TAME IMPALA
|+5
|17
|67
|BILLIE JEAN
|MICHAEL JACKSON
|-4
|13
|68
|BERLINO
|ERNIA
|-1
|26
|69
|NEON
|SFERA EBBASTA & SHIVA
|-13
|20
|70
|OGNI MALE
|CAPO PLAZA
|+7
|3
|71
|PERDUTAMENTE
|ACHILLE LAURO
|+2
|28
|72
|VOY A LLEVARTE PA PR
|BAD BUNNY
|Nuovo
|1
|73
|SONO IO IL PASS
|ANNA & LAZZA
|-58
|2
|74
|PER DUE COME NOI
|OLLY, ANGELINA MANGO & JULI
|+12
|98
|75
|LA MUSICA NON C’È
|COEZ
|+8
|20
|76
|ESIBIZIONISTA
|ANNALISA
|-6
|41
|77
|SOGNO AMERICANO
|ARTIE 5IVE
|+2
|13
|78
|DÁKITI
|BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
|Nuovo
|1
|79
|MALEDETTA PRIMAVERA
|LORETTA GOGGI
|Nuovo
|1
|80
|LA COSTIERA AMALFITANA
|FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO
|Nuovo
|1
|81
|ARCOBALENO
|GEOLIER FEAT. ANUEL AA
|-9
|27
|82
|IRIS
|THE GOO GOO DOLLS
|Nuovo
|1
|83
|INTROVABILE
|BRESH
|+6
|26
|84
|PIENXA EN MI
|FEID & SFERA EBBASTA
|-8
|6
|85
|ON THE FLOOR
|JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL
|=
|9
|86
|CAPAZ (MERENGUETON)
|ALLEH & YORGHAKI
|Nuovo
|1
|87
|HALO
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|+1
|23
|88
|BABYFACE
|SHIVA & KID YUGI
|-1
|15
|89
|CUORE ROTTO
|TONY BOY
|+4
|7
|90
|BEAT IT
|MICHAEL JACKSON
|+1
|13
|91
|BANDITO
|DIPINTO & FRESH BEATZ
|-13
|5
|92
|CHE FASTIDIO!
|DITONELLAPIAGA
|+2
|22
|93
|MILLION DOLLAR BABE
|ANNA
|-74
|2
|94
|LABIRINTO
|LUCHÈ
|+3
|22
|95
|ANTIDROGA
|EMMA & FABRI FIBRA
|Nuovo
|1
|96
|UN RICCO E UN POVERO
|GEOLIER
|-4
|4
|97
|EDGE OF DESIRE
|JONAS BLUE & MALIVE
|Nuovo
|1
|98
|MALEDETTO ME
|FULMINACCI
|Nuovo
|1
|99
|MAYDAY
|SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA
|-3
|15
|100
|ALTROVE
|ULTIMO
|-20
|3
Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.
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