Shakira balza in vetta, ma Samurai Jay non finisce mai: i singoli più venduti in Italia dal 20 al 26 luglio 2026 La Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana.

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Grandi conferme sul podio, una new entry irrompe direttamente in Top 5 e una coppia di artisti si gioca l’asso piglia tutto in testa alla graduatoria. Ecco la classifica dei singoli più venduti dal 20 al 26 luglio 2026.

La Top 10: cos’è successo questa settimana

1) SHAKIRA & BURNA BOY – DAI DAI (6 settimane, +5). La spinta post-halftime mondiale non si ferma: il brano sale al n.1 con quell’alchimia globale tra pop latino e afro-vibes che fa effetto stadio. Shakira firma un altro gancio immediato e Burna Boy aggiunge spezie ritmiche che incendiano playlist e piazze.

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2) FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA – LA TESTA GIRA (17 settimane, -1). Resiste in altissima quota: il tormentone da ballare ovunque tiene botta anche contro l’onda mondiale. Fred, Anitta ed Emis restano sinonimo d’estate, tra piazze piene e ritornelli che non escono dalla testa.

3) SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA – OSSESSIONE (22 settimane, -1). Maratona vera: 22 settimane di corsa e ancora Top 3. Flow e melodia street-pop che non mollano la presa, con un pubblico super fedele che continua a spingere.

4) GEOLIER – CANZONE D’AMORE (27 settimane, -1). Tenuta mostruosa: oltre mezzo anno in classifica e ancora lì, tra le più forti. Geolier dosa cuore e presenza con una costanza che fa scuola.

5) SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA – AL MIO PAESE (16 settimane, =). Raffinatezza che piace e dura: tre sensibilità che si intrecciano in un brano cresciuto settimana dopo settimana, stabile in Top 5.

6) ANNA – WHITE GIRL WASTED (5 settimane, -2). La "baddie" continua a macinare stream anche mentre esplode l’era Million Dollar Babe: club energy, hook irresistibile e una scia di tracce nuove che spingono l’universo ANNA in tutta la classifica.

7) BRESH – DA DIO (10 settimane, =). Sincero, pop e immediato: Bresh tiene alta la quota cantautorale da boulevard, con immagini quotidiane e un ritornello che ti resta addosso.

8) ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI – CANTO D’AMORE (6 settimane, +3). Duetto da pelle d’oca: due voci che si incastrano con naturalezza, salendo di intensità live dopo live. La spinta dell’estate li porta dritti in Top 10.

9) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SORRY SCUSA LO SIENTO (10 settimane, +1). Ironia e melodia in formato-cartolina, perfetta per i mesi caldi: i Pinguini conoscono la ricetta per farsi cantare ovunque.

10) SHIVA & GEOLIER – BAD BAD BAD (15 settimane, -2). Combo Nord/Sud che continua a fare numeri: barre e attitudine su una produzione che picchia, con una tenuta da hit di lungo corso.

I fenomeni della settimana: chi sale, chi scende, chi resiste

ANNA piglia-tutto: oltre a White Girl Wasted (#6), la rapper piazza più brani in Top 100 dal progetto Million Dollar Babe (tra cui HONEY e altri ingressi). È un vero takeover che colonizza la classifica.

Salti clamorosi e long runner: Wonderwall degli Oasis registra un balzo enorme nelle scorse settimane (+24) e resta ancora ben piazzata; tra i maratoneti spiccano Devastante di OLLY & JULI (123 settimane) e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini (verso le 100 settimane).

Effetto catalogo: Bad Bunny inanella più titoli in risalita/ingresso (NUEVAYOL, BAILE INOLVIDABLE, DTMF) confermando la forza trasversale del suo repertorio nelle settimane estive.

Dati dalla classifica "Top of The Music" FIMI/NIQ.

La top 100 completa: tutti i singoli in classifica

Posizione Titolo Autori Variazione Settimane 1 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY +5 6 2 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA -1 17 3 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -1 22 4 CANZONE D’AMORE GEOLIER -1 27 5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA = 16 6 WHITE GIRL WASTED ANNA -2 5 7 DA DIO BRESH = 10 8 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI +3 6 9 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI +1 10 10 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER -2 15 11 NUEVAYOL BAD BUNNY +31 27 12 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE = 10 13 ROMANTICA ULTIMO -4 9 14 BAILE INOLVIDABLE BAD BUNNY +41 30 15 DTMF BAD BUNNY +28 80 16 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT -3 7 17 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA -3 9 18 TALK TO YOU ANOTR FEAT. 54 ULTRA -2 20 19 LA GRACIOSA QUEVEDO & ELVIS CRESPO +12 8 20 MOVIN’ TO THE SUN HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ +13 5 21 TITÍ ME PREGUNTÓ BAD BUNNY +47 24 22 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA -5 9 23 JAMAICAN (BAM BAM) HUGEL & SOLTO (FR) +2 13 24 MALADIE MAUVAIS DJO -4 11 25 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA -7 27 26 CABANA IRAMA -2 10 27 OBSESSED SHIVA & ANNA -4 15 28 BUONA DOMENICA SAYF +1 11 29 BOP BOP ARTIE 5IVE Nuovo 1 30 WONDERWALL OASIS -3 3 31 PILÉ MAUVAIS DJO +3 5 32 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE = 23 33 QUESTA DOMENICA OLLY & JULI -3 47 34 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ +7 15 35 LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS +11 68 36 AUTORITÀ GEOLIER -15 7 37 STELLE GEOLIER -11 27 38 CAFÉ CON RON BAD BUNNY & LOS PLENEROS DE LA CRESTA +52 2 39 TU MI PIACI TANTO SAYF +5 22 40 ORA CHE NON HO PIÙ TE CESARE CREMONINI +5 96 41 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH -6 14 42 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO -3 8 43 AMOR ACHILLE LAURO -6 66 44 BALORDA NOSTALGIA OLLY -8 76 45 PARTENOPE MERK & KREMONT FEAT. SERENA BRANCALE & THE KOLORS +5 7 46 STUPIDA SFORTUNA FULMINACCI +3 22 47 EOO BAD BUNNY Nuovo 1 48 L’AMORE NON MI BASTA EMMA +6 34 49 ACQUARIO ULTIMO -11 28 50 CANTILENE JULI & OLLY -3 13 51 I ROMANTICI TOMMASO PARADISO = 22 52 MAGNETIC THE BAUSA +7 6 53 QUANDO DORME LA CITTÀ ULTIMO -25 5 54 GIOVANI RE SFERA EBBASTA -2 16 55 SCONTROSA ANNA & G.MINEIRO -33 2 56 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI -3 22 57 BOTTIGLIE VUOTE PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI +7 13 58 SERENAMENTE JULI & BRESH -1 13 59 GOLDEN HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST +1 54 60 ORDINARY ALEX WARREN +5 70 61 RAFFAELLA FICO LE-ONE & HIGASHI +34 2 62 DEVASTANTE OLLY & JULI = 124 63 CANZONE ESTIVA ANNALISA +3 19 64 SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO KAROL G +17 20 65 SELF AWARE TEMPER CITY -4 12 66 DRACULA TAME IMPALA +5 17 67 BILLIE JEAN MICHAEL JACKSON -4 13 68 BERLINO ERNIA -1 26 69 NEON SFERA EBBASTA & SHIVA -13 20 70 OGNI MALE CAPO PLAZA +7 3 71 PERDUTAMENTE ACHILLE LAURO +2 28 72 VOY A LLEVARTE PA PR BAD BUNNY Nuovo 1 73 SONO IO IL PASS ANNA & LAZZA -58 2 74 PER DUE COME NOI OLLY, ANGELINA MANGO & JULI +12 98 75 LA MUSICA NON C’È COEZ +8 20 76 ESIBIZIONISTA ANNALISA -6 41 77 SOGNO AMERICANO ARTIE 5IVE +2 13 78 DÁKITI BAD BUNNY & JHAY CORTEZ Nuovo 1 79 MALEDETTA PRIMAVERA LORETTA GOGGI Nuovo 1 80 LA COSTIERA AMALFITANA FABIO ROVAZZI FEAT. ARISA & NINO D’ANGELO Nuovo 1 81 ARCOBALENO GEOLIER FEAT. ANUEL AA -9 27 82 IRIS THE GOO GOO DOLLS Nuovo 1 83 INTROVABILE BRESH +6 26 84 PIENXA EN MI FEID & SFERA EBBASTA -8 6 85 ON THE FLOOR JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL = 9 86 CAPAZ (MERENGUETON) ALLEH & YORGHAKI Nuovo 1 87 HALO SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA +1 23 88 BABYFACE SHIVA & KID YUGI -1 15 89 CUORE ROTTO TONY BOY +4 7 90 BEAT IT MICHAEL JACKSON +1 13 91 BANDITO DIPINTO & FRESH BEATZ -13 5 92 CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA +2 22 93 MILLION DOLLAR BABE ANNA -74 2 94 LABIRINTO LUCHÈ +3 22 95 ANTIDROGA EMMA & FABRI FIBRA Nuovo 1 96 UN RICCO E UN POVERO GEOLIER -4 4 97 EDGE OF DESIRE JONAS BLUE & MALIVE Nuovo 1 98 MALEDETTO ME FULMINACCI Nuovo 1 99 MAYDAY SHIVA, LAZZA & SFERA EBBASTA -3 15 100 ALTROVE ULTIMO -20 3

Fonte: classifiche "Top of The Music" rilasciate da FIMI/NIQ.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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